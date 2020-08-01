На представника Росії в ТКГ Козака тепер впливає ідеолог "русского мира" Затулін, - розвідка
У системі російського кураторства над окупованими територіями сходу України відбулися істотні зміни.
Про це в матеріалі для ZN.UA пише глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского мира" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямку "грузинську або молдавську модель", - пише Кондратюк.
За його словами, Затулін налаштовує Козака вести довгі переговори і за можливості створити модель, в якій Донбас був би фактично незалежним, але при цьому залишався в складі України і міг впливати на рішення центральної влади.
"Сподіваюся, що до цього часу американці втомляться нею займатися, втомляться кидати ресурси в цю топку, махнуть рукою і повалять якогось націоналіста, і прийде більш-менш помірний режим. Дочекатися його еволюції та побудувати з ним стосунки", - цитує Кондратюк слова Затуліна.
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Затулин имеет украинские корни, Козак вообще на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции.
Дедушка НКВДист орденоносец, что еще надо знать...
Эта самая "молдавская модель", т.е. ПыМыРа (по которой Козак и "работал" десятилетиями независимо от Затулина) уже положена в основу всего, что делает Зеля с кагалом и примкнувшей к ним Кравчучкой в Донбассе- очнитесь уже, наконец...
ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В РФ
•Житель Чувашии замуровал себя в бочке с алебастром.
•В Рязанской области 8-летний мальчик покончил с собой в гараже.
•Охранник с нагайкой избил туристов на элитном пляже в Крыму.
•В Иркутской области осудили школьного учителя за изнасилование семи девочек.
Нам бы со своим разобраться.
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Щось ТКГ все більше починає нагадувати ГКЧП...
Ось до чого призводить надмірна толерантність до комуняк.
Що у 1945 під час Нюрнберзького процесу, що у 1991-му після розпаду СРСР.
Прибалти вичистили заразу і зараз живуть як люди. А нам оце все недобите...
Украина стратегический плацдарм от расеи и америкосы НЕ перестанут помогать Украине)))))
А вот дождаться "умеренный прокацапский режим" врядли ******** получится - скорее сдохнет.
что козак,что грызлов - парламент не место для дискуссий.