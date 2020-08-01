На представника Росії в ТКГ Козака тепер впливає ідеолог "русского мира" Затулін, - розвідка

У системі російського кураторства над окупованими територіями сходу України відбулися істотні зміни.

Про це в матеріалі для ZN.UA пише глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского мира" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямку "грузинську або молдавську модель", - пише Кондратюк.

За його словами, Затулін налаштовує Козака вести довгі переговори і за можливості створити модель, в якій Донбас був би фактично незалежним, але при цьому залишався в складі України і міг впливати на рішення центральної влади.

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"Сподіваюся, що до цього часу американці втомляться нею займатися, втомляться кидати ресурси в цю топку, махнуть рукою і повалять якогось націоналіста, і прийде більш-менш помірний режим. Дочекатися його еволюції та побудувати з ним стосунки", - цитує Кондратюк слова Затуліна.