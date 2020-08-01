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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На представника Росії в ТКГ Козака тепер впливає ідеолог "русского мира" Затулін, - розвідка

На представника Росії в ТКГ Козака тепер впливає ідеолог

У системі російського кураторства над окупованими територіями сходу України відбулися істотні зміни.

Про це в матеріалі для ZN.UA пише глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Після відставки Владислава Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту "СРСР 2.0" Дмитра Козака отримав ідеолог "русского мира" Костянтин Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямку "грузинську або молдавську модель", - пише Кондратюк.

За його словами, Затулін налаштовує Козака вести довгі переговори і за можливості створити модель, в якій Донбас був би фактично незалежним, але при цьому залишався в складі України і міг впливати на рішення центральної влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі силою змушують місцевих жителів вступати до своїх лав, - розвідка

"Сподіваюся, що до цього часу американці втомляться нею займатися, втомляться кидати ресурси в цю топку, махнуть рукою і повалять якогось націоналіста, і прийде більш-менш помірний режим. Дочекатися його еволюції та побудувати з ним стосунки", - цитує Кондратюк слова Затуліна.

Затулін Костянтин (36) розвідка (3881) росія (66080) Донбас (22357) Кондратюк Валерій (21) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+28
Затулин озверело ненавидит Украину
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01.08.2020 16:33 Відповісти
+28
Это не имеет для Украины никакого значения. Принципиально важно кто и что влияет на Зеленского и его назначения.. Как не моль совковая, так рыг - нафталиновый.
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01.08.2020 16:36 Відповісти
+28
Ага, а все остальные пылают к Украине любовью. Нет хороших кацапов, только мертвые
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01.08.2020 16:38 Відповісти
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Затулин озверело ненавидит Украину
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01.08.2020 16:33 Відповісти
Ага, а все остальные пылают к Украине любовью. Нет хороших кацапов, только мертвые
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01.08.2020 16:38 Відповісти
всі вони там на кацапії однакові, що затулін, що *******
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01.08.2020 17:08 Відповісти
Предатели всегда с особой ненавистью относятся к стране и народу, которых они предали: нечистая совесть вынуждает их очернять свою страну, чтобы доказать самим себе, что, мол, "правильно мы изменили Украине".

Затулин имеет украинские корни, Козак вообще на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции.
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01.08.2020 17:01 Відповісти
Ты еще напиши что криворогий шлимазл вовочка "на сто процентов этнический украинец, родом из типичной украинской провинции"
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02.08.2020 00:03 Відповісти
Это не имеет для Украины никакого значения. Принципиально важно кто и что влияет на Зеленского и его назначения.. Как не моль совковая, так рыг - нафталиновый.
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01.08.2020 16:36 Відповісти
Кто, кто. Советская семья.
Дедушка НКВДист орденоносец, что еще надо знать...
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01.08.2020 16:41 Відповісти
🤢🤡🎪 оно изначально было шибздиком на побегушках у дядей с баблом ,в любых количествах , и спереди и сзади
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01.08.2020 18:18 Відповісти
Да кодло вокруг Зеленского то ещё, эти мать родную продадут и не раз.
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01.08.2020 18:45 Відповісти
Рьіла русского мира....
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01.08.2020 16:38 Відповісти
Українці повинні зрозуміти, що тільки здохлий кацап має право на існування.
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01.08.2020 16:42 Відповісти
козаку напоминают его украинское прошлое, гайворонские годы проведенные в одном пространстве с игорем крутым
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01.08.2020 16:45 Відповісти
Затулин это рак мозга .
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01.08.2020 16:44 Відповісти
Может это Козак на Затулина влияет, потому что хоть фамилия и нероссийская, отстаивает он только руський мир.
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01.08.2020 16:45 Відповісти
"Це політична диверсія, вони не розуміють наслідків | Студія Захід."Роман Безсмертний .https://m.youtube.com/watch?v=fPT3v3kI2t0
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01.08.2020 16:45 Відповісти
Дмитро легко колю затулит.
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01.08.2020 16:46 Відповісти
фамилии у лаптей странные - Затычкин
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01.08.2020 16:48 Відповісти
На Козака влияет только Х...ло, а Затулим ему носки стирает.
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01.08.2020 16:49 Відповісти
імперське мурло костя ******* знову вилізло
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01.08.2020 16:58 Відповісти
"Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель".

Эта самая "молдавская модель", т.е. ПыМыРа (по которой Козак и "работал" десятилетиями независимо от Затулина) уже положена в основу всего, что делает Зеля с кагалом и примкнувшей к ним Кравчучкой в Донбассе- очнитесь уже, наконец...
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01.08.2020 17:05 Відповісти
кізяк мусить впихнути до вересня лугандонію в Україну, щоб "живатварящіє санкциї" познімали бодай европейці. От затуліну ***** вліяніє оказує посохом по самі гланди, а той уже кізяку. Ну і всі разом козєлю&Ko нагинають через табуретку. Ось козєля і старається, навіть з нафталіну повикопував комунячий навоз - аби потрафити. А кравчукчи, як в тій пісеньці - дєдушка старий, єму всьо равно.
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01.08.2020 17:07 Відповісти
Хмм....а почему бы эту модельку и не реализовать!!???.....в Хабаровске.
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01.08.2020 17:07 Відповісти
Затулин(затулян)-депутат из Ростовской области от арабохаев.Постоянные нападки на Украину и ИндоПэриджан.Так этот козЕл даже не знает что Атам спустился(мой отец на азэри) в Индию (Кавказскую).Называет себя казаком,но не ведает,что ЯшаУлу(ясаул)-Живи Древний,АгаАзАга=Господин Младший(Казак),АтаМэн(Отец Я)-наоборот -МэнАта=рубль одэрский и второе имя Юноны(Горящей).ЭТОМУ ОСЛУ В БэйАтаГане(Бек отец кровей)=ВАТИКАНЕ показали бублик на карте и сказали это его любимая страна и он об этом послу одэров сказал( и целый год на всех каналах России повторяет,ЖДЕТ ПОВЫШЕНИЙ.)Отсталый подхалим не знает что 12 кантапинских(наоборот Ватикан и кампитальные праздники Омура=Рима-ЖИЗНЬ) улиц в Баку появляются от 12 Хребтовых(Ахыр Бей Ата=Конец Бека Отца,КарПаТы) улиц и это следующий праздник после 21 марта(Васанты).Смотрите как высоко в Думе России посадили этого гниду.Из-за таких продажных (непонятно кто?) Россия осталась без своих праздников из Базанты. Кстати Ноуруз=ЯнЭрАз(Гори Муж Младший)=АЗ ЭР ЯН ская церковь в Харькове.СЛАВА КИЕВСКОЙ РУСИ И КАВКАЗУ!
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01.08.2020 17:10 Відповісти
Нужно быть дебилом чтобы заявлять что какой-то лох Затулин влияет на первого вице премьера.
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01.08.2020 17:27 Відповісти
козак тоже дебил..посмотри на его рожу..
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01.08.2020 17:41 Відповісти
посмеялся
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01.08.2020 17:34 Відповісти
Они все одним миром мазаны, недоимперцы хреновы.
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01.08.2020 18:00 Відповісти
Лучше бы без представителей РФ, у них, кажется, последняя стадия деградации:

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В РФ
•Житель Чувашии замуровал себя в бочке с алебастром.
•В Рязанской области 8-летний мальчик покончил с собой в гараже.
•Охранник с нагайкой избил туристов на элитном пляже в Крыму.
•В Иркутской области осудили школьного учителя за изнасилование семи девочек.
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01.08.2020 18:02 Відповісти
Влияет?! Козак непосредственно подчиняется кремлю!
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01.08.2020 18:13 Відповісти
Затулин не дождется , как и его фюрер.
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01.08.2020 18:29 Відповісти
Да и похер кто на кого влияет в этой куче дерьма.
Нам бы со своим разобраться.
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01.08.2020 18:34 Відповісти
а Затулин это хитрая лицемерная сволочь, украинофоб
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01.08.2020 18:34 Відповісти
Затулин еще в путче неудавшемся 1993 г. участвовал, который Ельцин расстрелял из танков, подавил... это сталинистская сволочь
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01.08.2020 18:36 Відповісти
Какая разница кто влияет на Козака. Важно, что Козак влияет на Ермака (он же агент ФСБ по кличке "Козырь").
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01.08.2020 18:39 Відповісти
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1289480843627380737 7 ч

Щось ТКГ все більше починає нагадувати ГКЧП...
Ось до чого призводить надмірна толерантність до комуняк.
Що у 1945 під час Нюрнберзького процесу, що у 1991-му після розпаду СРСР.
Прибалти вичистили заразу і зараз живуть як люди. А нам оце все недобите...
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01.08.2020 18:59 Відповісти
"слуги" есть "слуги", если Меркель с Оландом ,всерияты и т,д Могерини,которая способствовала тому,что бы часть Грузии отошла к рашисту ,ровно как ичасть украинского Донбасса (и сейчас тетя"унесенная рашистским" ветром , питаются подножным кормом ,рашистского оккупанта Украины ,то разные там затулины.козаки и ПРочие "мироносцы "зелено кравчуковые" подавно
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01.08.2020 19:03 Відповісти
Ого. Забористая травка попалась?
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01.08.2020 20:33 Відповісти
как только "просквозило" упоминание о травке, дык сразу по энтому упоминании ,узнаетси любитель травки...
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01.08.2020 21:31 Відповісти
Дві помилки у прізвищі *******.
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01.08.2020 20:03 Відповісти
Это вряд ли, Затулин по сравнению с Козаком- соска дешёвая.
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02.08.2020 00:11 Відповісти
хи-хи........америкосы устанут заниматься???? - не дождетесь!!!!
Украина стратегический плацдарм от расеи и америкосы НЕ перестанут помогать Украине)))))
А вот дождаться "умеренный прокацапский режим" врядли ******** получится - скорее сдохнет.
что козак,что грызлов - парламент не место для дискуссий.
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02.08.2020 11:17 Відповісти
 
 