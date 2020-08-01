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Новини
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Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО. ФОТО

Жінка прокинулася від ударів по голові. Чоловік зламав їй щелепу, тримав за горло і роздягненим бігав вагоном. Його затримали і передали поліції.

Про подробиці того, що сталося, потерпіла Анастасія Лугова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, одягнений був тільки в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів", - написала вона.

Маленький син Анастасії прокинувся від її криків. Жінці вдалося вмовити нападника не ґвалтувати при синові, і той відвів її в сусіднє купе.

Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 01

Анастасія Лугова до і після нападу

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"В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невиної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала - не проблема", - пише Анастасія.

Водночас син жінки заплакав за стінкою і почав кликати маму.

"Ось він, шанс на порятунок", - подумала я і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити всіх. Чоловік мене відпустив, але сказав, щоб я повернулася, інакше він мене знайде, і буде гірше", - написала вона.

Удвох із сином Анастасія кинулася до провідниці, але та спросоння не розуміла, що відбувається. Допомогу вдалося знайти тільки в сусідньому вагоні. Нападника затримали і охороняли до Києва, він погрожував зірвати стоп-кран, вибити вікно і втекти.

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У столиці чоловіка передали напряду поліції, яку викликав на вокзал чоловік постраждалої. У Анастасії зламана щелепа.

Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 02

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя, і що він вже тричі був судимий. Зараз поліція і прокуратура готують йому підозру в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробі зґвалтування.


Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 03
Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 04
Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 05

Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 06
Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО 07

побиття (955) зґвалтування (389) потяг (1985) Нацполіція (15276) Укрзалізниця (6905) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+87
Кива?
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01.08.2020 17:39 Відповісти
+51
на ківу трохан схожий..
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01.08.2020 17:40 Відповісти
+40
Сколько неадекватов развелось и все из-за того, что неадекваты же и пишут законы, по которым этим ублюдкам с рожей гориллы дают мизерные сроки и выпускают. А давали бы 25 лет, то не бегали бы голыми по вогонам. Уже людям опасно ездить поездами. До чего же эти олигархические власти в Украине довели народ... Жалеют олигофренов и плюют на нормальных граждан.
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01.08.2020 17:50 Відповісти
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Если бы кто-то из "нас" потушил бы такого ******, то сАбаковскся полиция посадила бы в тюрьму...
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02.08.2020 16:14 Відповісти
Мне нравится. Нескучно будет ездить в поездах. Экстрим "на второй полке." Забыл. (Последний раз ездил в поезде 25 лет назад). Все ближе и ближе к Мазамбик, а не к Европе.
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02.08.2020 17:25 Відповісти
На киву похож. Похоже,родственники.
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02.08.2020 17:34 Відповісти
Однієї генетичної генераціі !!)))
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02.08.2020 17:46 Відповісти
какая разница на кого он похож.главное сделать так , чтобы его яйца дождались гильотины, хотя лучше дождалась бы шея.
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02.08.2020 17:51 Відповісти
Этого самца надо простить и отпустить, но предварительно в средствах массовой информации опубликовать время и место его освобождения, а также координаты места его проживания - такие особи требуют пристального внимания и контроля над их популяцией.
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02.08.2020 18:39 Відповісти
и он так просто отпустил ее из купе? и малого не тронул? очень неправдоподобно. он бы вырубил пацана, сделал бы свое дело и не игрался бы
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02.08.2020 20:31 Відповісти
пиши, пиши, підеш наступним по етапу.
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03.08.2020 07:01 Відповісти
Теперь будем оплачивать палицию в поезде. Тук-тук в купе. Это полиция. Вас не и.бут ? Вы громко смеялись
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02.08.2020 21:28 Відповісти
Да пожизненное влепить и посадить к хачам в одну камеру. Они его научат женщин уважать.
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02.08.2020 23:55 Відповісти
Та наверное КАЦАП . Это тольно он придумали для всех собачьи клички . Например хач или хохол или пиндос . Мерзко это .
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03.08.2020 05:23 Відповісти
А ОПЗЖ , пытавшийся изнасиловать Украину , гуляет на свобде
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03.08.2020 00:04 Відповісти
По фото - это Кива.
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03.08.2020 09:31 Відповісти
Это Петя или зеля на фото? Без очков не вижу
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03.08.2020 11:06 Відповісти
https://m.facebook.com/profile.php?id=100052452270299 его фейсбук
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03.08.2020 16:32 Відповісти
адепт рускага мира.. )
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04.08.2020 19:16 Відповісти
Дежавю...Одну однажди тоже ізбілі нізашо...Єслі я нє прав то я сожру свої носкі...Шото тут нє то....
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05.08.2020 23:12 Відповісти
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