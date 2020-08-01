Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО. ФОТО

Жінка прокинулася від ударів по голові. Чоловік зламав їй щелепу, тримав за горло і роздягненим бігав вагоном. Його затримали і передали поліції.

Про подробиці того, що сталося, потерпіла Анастасія Лугова написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, одягнений був тільки в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів", - написала вона.

Маленький син Анастасії прокинувся від її криків. Жінці вдалося вмовити нападника не ґвалтувати при синові, і той відвів її в сусіднє купе.

Анастасія Лугова до і після нападу

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"В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невиної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала - не проблема", - пише Анастасія.

Водночас син жінки заплакав за стінкою і почав кликати маму.

"Ось він, шанс на порятунок", - подумала я і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудити всіх. Чоловік мене відпустив, але сказав, щоб я повернулася, інакше він мене знайде, і буде гірше", - написала вона.

Удвох із сином Анастасія кинулася до провідниці, але та спросоння не розуміла, що відбувається. Допомогу вдалося знайти тільки в сусідньому вагоні. Нападника затримали і охороняли до Києва, він погрожував зірвати стоп-кран, вибити вікно і втекти.

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У столиці чоловіка передали напряду поліції, яку викликав на вокзал чоловік постраждалої. У Анастасії зламана щелепа.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя, і що він вже тричі був судимий. Зараз поліція і прокуратура готують йому підозру в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробі зґвалтування.













