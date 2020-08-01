Ветеран батальйону "Кривбас" Фоміцький, який був у полоні, подав позов проти РФ

Володимир Фоміцький з Кривого Рогу судиться проти Російської Федерації і вимагає в суді стягнути на свою користь мільйон гривень. У 2014 році Фоміцький потрапив у полон до російських десантників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, 28 липня, у Довгинцівському районному суді відбулося перше підготовче засідання з розгляду цієї цивільної справи. За словами Володимира Фоміцького, справа складається із двохсот сторінок, містить свідчення військової агресії Російської Федерації проти України, факти його полону російськими десантниками та довідки його перебування у полоні.

"Позов я подав до Російської Федерації, за ту шкоду, що вона нанесла своєю агресією проти нас. Ми долучаємо співвідповідачем Сбербанк Росії, щоб реально було отримати цю матеріальну шкоду і змусити їх закритися і більше не працювати",– говорить Володимир Фоміцький.

Після оприлюднення клопотань з боку позивача та відповідача суддя Варвара Папарига ухвалила рішення про те, що наступне судове засідання має відбутися 19 вересня у режимі відео конференції. Представник Сбербанку Росії, співвідповідача, має бути присутнім.

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За даними видання, Володимир Фоміцький у зоні проведення АТО перебував у складі добровольчого батальону "КривБас". Після бойових дій під Іловайськом, 1 вересня 2014 в районі селища Новокатеринівка Володимира Фоміцького з побратимами з інших бригад, зокрема 93-ої, захопили у полон російські війська спецпризначення. Перебував у полоні з 1 по 10 вересня 2014 у Донецьку. 11 вересня його звільнили.