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Новини Агресія Росії проти України
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Ветеран батальйону "Кривбас" Фоміцький, який був у полоні, подав позов проти РФ

Ветеран батальйону

Володимир Фоміцький з Кривого Рогу судиться проти Російської Федерації і вимагає в суді стягнути на свою користь мільйон гривень. У 2014 році Фоміцький потрапив у полон до російських десантників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, 28 липня, у Довгинцівському районному суді відбулося перше підготовче засідання з розгляду цієї цивільної справи. За словами Володимира Фоміцького, справа складається із двохсот сторінок, містить свідчення військової агресії Російської Федерації проти України, факти його полону російськими десантниками та довідки його перебування у полоні.

"Позов я подав до Російської Федерації, за ту шкоду, що вона нанесла своєю агресією проти нас. Ми долучаємо співвідповідачем Сбербанк Росії, щоб реально було отримати цю матеріальну шкоду і змусити їх закритися і більше не працювати", говорить Володимир Фоміцький.

Після оприлюднення клопотань з боку позивача та відповідача суддя Варвара Папарига ухвалила рішення про те, що наступне судове засідання має відбутися 19 вересня у режимі відео конференції. Представник Сбербанку Росії, співвідповідача, має бути присутнім.

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За даними видання, Володимир Фоміцький у зоні проведення АТО перебував у складі добровольчого батальону "КривБас". Після бойових дій під Іловайськом, 1 вересня 2014 в районі селища Новокатеринівка Володимира Фоміцького з побратимами з інших бригад, зокрема 93-ої, захопили у полон російські війська спецпризначення. Перебував у полоні з 1 по 10 вересня 2014 у Донецьку. 11 вересня його звільнили.

Кривий Ріг (1362) полон (1585) росія (66080) суд (11740)


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Топ коментарі
+22
Молодец
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01.08.2020 19:08 Відповісти
+9
В международные суда нужно подавать. Там кацапская недвига и прочие активы, которые легко арестуют если ответчик не выплатит компенсацию
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01.08.2020 19:07 Відповісти
+6
иски к паРаше должны стать массовым явлением по всему миру, в мире найдутся миллионы людей от неё пострадавших, только Украина может и должна подать несколько миллионов исков, двуглавую курицу нужно ощипать до последней нитки ,пусть платят за всё
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01.08.2020 20:18 Відповісти
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В международные суда нужно подавать. Там кацапская недвига и прочие активы, которые легко арестуют если ответчик не выплатит компенсацию
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01.08.2020 19:07 Відповісти
Не факт, дело ЮКОСа.
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01.08.2020 19:44 Відповісти
Молодец
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01.08.2020 19:08 Відповісти
Палиця має 3 кінці. Підуть зустрічні позови на компенсацію від тажінашіхлюдєй за те шо Україна домбіла бомбас.
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01.08.2020 19:13 Відповісти
ВСУ України вели бойові дії проти регулярних підрозділів московської орди. Існують сотні документальних свідчень про вторгнення військових підрозділів ординців на територію України.
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01.08.2020 19:21 Відповісти
https://censor.net/user/347479, а почему ты решил, что никаких материалов нет?
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01.08.2020 21:17 Відповісти
тільки В международные суди нужно подавать. !!!! там більше правди й можливостей компенсацію ,,,,реально вплине на рф !!!
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01.08.2020 19:44 Відповісти
та да...в наших судах счас сопля придёт давить на судей чтоб не обижали его "партнёров с той стороны"
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01.08.2020 21:21 Відповісти
https://nigroll.com/polsha-raskryla-novye-detali-krushenija-samoleta-kachinskogo-vzryvchatku-zalozhili-v-rossii/?_utl_t=tw Польша раскрыла новые детали крушения самолета Качиньского: взрывчатку заложили в России

Ветеран батальйону "Кривбас" Фоміцький, який був у полоні, подав позов проти РФ - Цензор.НЕТ 3103
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01.08.2020 19:57 Відповісти
хiба ?
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01.08.2020 20:01 Відповісти
Россиянин, что ж ты делаешь, окстись! Испоганил руССкім міромЪ нашу жизнь. Ваше братство колошматит нам страну. Что за гадство! Мы на Родине в плену!
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01.08.2020 20:04 Відповісти
в Крыму засуха и срань
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01.08.2020 20:10 Відповісти
иски к паРаше должны стать массовым явлением по всему миру, в мире найдутся миллионы людей от неё пострадавших, только Украина может и должна подать несколько миллионов исков, двуглавую курицу нужно ощипать до последней нитки ,пусть платят за всё
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01.08.2020 20:18 Відповісти
«двуглавую курицу нужно ощипать», насадити на виделку-тризуб і підсмажити над вогнем!
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01.08.2020 21:43 Відповісти
ахахах подал иск куда ахахах это все равно что подать иск на ворону на дереве и кому...
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02.08.2020 03:24 Відповісти
Лише після ратифікації Римського статуту можна розраховувати на якісь позови...
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02.08.2020 07:26 Відповісти
а что так мало? надо бы хотябы 10 лимонов... Для сбербанка пид@раши это копейки.
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02.08.2020 10:31 Відповісти
 
 