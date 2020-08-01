УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5780 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 959 62

Підприємства Тернополя, що опинився в "червоній" зоні, з понеділка працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Підприємства Тернополя, що опинився в

Міськрада Тернополя в понеділок проведе позачергову сесію і обговорить законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє пресслужба тернопільської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Державною комісією ТЕБ та НС віднесено Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо. Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 в нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні", - сказано в повідомленні.

У понеділок міськрада збереться на позачергову сесію.

"На розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності цієї постанови щодо віднесення Тернополя до "червоної" зони", - йдеться в повідомленні.

З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі, підкреслили в міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Мери Тернополя і Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" і "помаранчевої" зон.

міськрада (478) карантин (18172) Тернопіль (409) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Местные власти просто "имели ввиду" Зелю и его власть. Оно уже ничто, хоть еще и пыжится.
показати весь коментар
01.08.2020 19:28 Відповісти
+12
Нужно оздоравливать нацию, а не держать её в страхе, запретах и депрессивном состоянии.
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
показати весь коментар
01.08.2020 19:42 Відповісти
+10
Короче все ложат на зеленую власть с прибором... Начало конца зебилов=)
показати весь коментар
01.08.2020 19:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верхи не могут-низы не хотят
показати весь коментар
01.08.2020 19:09 Відповісти
Некоторые историки утверждают, что эту хрень импотент Ленин придумал, когда влез на фригидную Крупскую.
показати весь коментар
01.08.2020 19:32 Відповісти
крупская уже знала , что ленин - , сифилитик , потому и не давала ему . И прожила молча , аж пока не сдохла своей смертью . ( Но это не к теме , модер , надеюсь , за это не забанит ) .
показати весь коментар
01.08.2020 20:49 Відповісти
и как? если в транспорт только по спецпропускам можно, а остальным по домам на самоизоляции?? или что-то уже поменялось?
показати весь коментар
01.08.2020 19:12 Відповісти
Местные власти просто "имели ввиду" Зелю и его власть. Оно уже ничто, хоть еще и пыжится.
показати весь коментар
01.08.2020 19:28 Відповісти
(без уже!)
показати весь коментар
01.08.2020 19:33 Відповісти
еврейская хунта начала мстить Западу 90% Украины позеленела
КАКАЯ РАЗНИЦА МЫ ЖЕ НЕ ЛОХИ ...
показати весь коментар
01.08.2020 19:39 Відповісти
***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
показати весь коментар
01.08.2020 19:44 Відповісти
В такій ситуація був би кожний хто знаходився б при владі в даний час.
Влада мала б зрозуміти, не маю чи можливості
соціально захистити населення в такий час, іти білоруським сценарієм...
показати весь коментар
03.08.2020 10:41 Відповісти
Степашка и Словакию отнёс К красной зоне , хотя она в зелёной зоне с момента карантина
И возникает вопрос - а знает ли Степашка ГДЕ ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ СЛОВАКИЯ?

Складывается впечатление что кто-то путает Латвию с Литвой 😀😀😀
показати весь коментар
01.08.2020 19:13 Відповісти
Короче мы имеем НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬ в документах
показати весь коментар
01.08.2020 19:15 Відповісти
Зато он знает страну Йти )))))
показати весь коментар
01.08.2020 19:45 Відповісти
Когда въезжаешь из Украины в Словакию , подписываешься под всеми бумагами , что будешь сидеть дома 5 дней и потом делаешь тест . В Украине СТЕПАШКА все это отменил - вот какого хера ?
показати весь коментар
01.08.2020 19:17 Відповісти
Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки

Наприклад забовьязуюся виходити на вулицю та пересуватися в громадських місцях з прикритими верхніми дихальними шляхами ( респіратор ., маска, шарф)
Частіше мити руки , користуватися дезінфікуючим засобом дотримувати соціальну дистанцію

Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
показати весь коментар
01.08.2020 19:19 Відповісти
Свободолюбиві українські дурантинофіли,прихожани московського патріархату ,наслухавшись про чіпування через вакцини народу Білом Гейтсом,послали Степашку на...уй..
ВОНИ МРІЮТЬ ЗДОХНУТИ ВІЛЬНИМИ !!!
показати весь коментар
01.08.2020 22:10 Відповісти
Короче все ложат на зеленую власть с прибором... Начало конца зебилов=)
показати весь коментар
01.08.2020 19:22 Відповісти
О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все Мелики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
показати весь коментар
01.08.2020 19:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xOledoZ0jDc

В Берліні вже більше 1 мільйона людей на акції проти брехливої пандемії.
А українцям, мабуть, подобається жити в зонах.
показати весь коментар
01.08.2020 19:26 Відповісти
и что теперь?... обосрамшись долбодятлы из центральной влады Тернополь будут прессовать и Луцк вместо ОРДЛО?
показати весь коментар
01.08.2020 19:36 Відповісти
Какое отношение у Центральной власти к гражданам, так и граждане относятся к этой власти.
"Какая разница, что там в Офисе и в Раде решили?" Велюр и Эпицент, как индикатор
показати весь коментар
01.08.2020 19:38 Відповісти
Нужно оздоравливать нацию, а не держать её в страхе, запретах и депрессивном состоянии.
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
показати весь коментар
01.08.2020 19:42 Відповісти
а Епіцентри чи рошени позакривали під час карантину? ні,ну тоді йдіть нах!
показати весь коментар
01.08.2020 19:50 Відповісти
Драть надо местечковых гениев, ввести режим ЧП и военную администрацию п...рам, которые только бациллу плодить умеют.
показати весь коментар
01.08.2020 19:55 Відповісти
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1

https://twitter.com/Lelka_1 Olka https://twitter.com/Lelka_1 @Lelka_1 https://twitter.com/Lelka_1/status/1289575244173254656 2 ч

Ринок. Літо. Салатні помідори 35-45 грн.
*******, правда,мої маленькі любителі низьких цін на цибулю в минулому році?

https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5 Tеtiana Olshanska https://twitter.com/UkraineForever5 @UkraineForever5

Київ. Сьогодні була на щонедільній ярмарці.
Найдешевші "дубові сливки" 25 грн, гарні рожеві, жовті помідори - 55 грн, огірки 32 грн, баклажани - 20 грн, абрикоси 60 грн.
Де там борці з зубожінням?
Наче в рота води панабирали, сидять по ніркам, як миші.
показати весь коментар
01.08.2020 20:00 Відповісти
борщовий набір уже ніхто не рахує .
показати весь коментар
01.08.2020 20:16 Відповісти
В порівнянні з червнем ціни на сезонні овочі та фрукти зросли близько 20%
показати весь коментар
01.08.2020 23:12 Відповісти
https://twitter.com/saturnu_5_gramm

https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью https://twitter.com/saturnu_5_gramm @saturnu_5_gramm https://twitter.com/saturnu_5_gramm/status/1289311310744698881 19 ч

Для мене головним доказом кінця зубожіння стали яблука по 52 гривні за кілограм.
Яблука. 52 гривні. Кілограм. В Україні.
Порошенко зі своєю "золотою цибулею" "нєрвна куріт в сторонкє"
показати весь коментар
01.08.2020 20:02 Відповісти
https://twitter.com/chemodanov_di

https://twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://twitter.com/chemodanov_di/status/1289599900070469632 2 ч

Дожились.
Літом в Україні найдешевша пропозиція у відділі овочі/фрукти це - банани. 22грн/кг.
Літом.
В Україні.
показати весь коментар
01.08.2020 22:05 Відповісти
Статистика за 5 днів буде визначати "колір" карантинної зони.
Не треба бути великим провидцем, що стверджувати, що тепер місцева влада буде корегувати от ту статистику.
Власне, воно буде вігідно і центральній владі. Для них стануть малювати їхні перемоги в боротьбі з коронавірусом. І всі будуть задоволені.
показати весь коментар
01.08.2020 20:06 Відповісти
Сколько же здесь идиотов пасется! Просто никто из здешних геройских мачо не встречался близко с этой заразой. У меня, кстати, два коллеги и партнера заразились именно из Тернополя! Один уже и на СМСки не отвечает... И в Мечникова насмотрелся! Та и "выздоровевшие" не совсем здоровые мягко говоря...
Во всем мире дураки, от у нас полно умников. Зеленые клоуны уроды, конечно, но не хер последние устои страны разваливать горшконосам из суперпатриотичных Тернополей и Луцков. В Польше побыковать не дают?
показати весь коментар
01.08.2020 20:22 Відповісти
Точно Чернобыль на мозги стал действовать!
показати весь коментар
01.08.2020 20:41 Відповісти
Корсунский,это ты о своих мозгах говоришь? Соболезнуем,сиди на карантине ,одень маску и не выползай из квартиры.
показати весь коментар
01.08.2020 23:28 Відповісти
Если ты умер, то это надолго, если дурак (дура), то это - навсегда...
Все, бувайте.
показати весь коментар
02.08.2020 06:59 Відповісти
Айвазян..
я так бачу,у вас В Лахті була відпустка ? ))
показати весь коментар
02.08.2020 11:44 Відповісти
что ты "насмотрелся в Мечникова"? больных с ковидом там начали принимать с 23 июня. в отдельном корпусе куда нет доступа никому кроме врачей. ты врач?
показати весь коментар
01.08.2020 20:37 Відповісти
Мы с ВАМИ знакомы?
показати весь коментар
01.08.2020 20:39 Відповісти
сомневаюсь
а что смущает? обращение на "ты"? так тут интернет. откуда я знаю кто по ту сторону экрана? может житель Днепра по фамилии Корсунский, а может девочка Маша из Ольгино. В интерернете принято обращение на "ты" с начала начал.
показати весь коментар
01.08.2020 20:48 Відповісти
Не знаю,как у вас в Лахти принято,"Стрелок"... ))))
показати весь коментар
01.08.2020 22:12 Відповісти
Это у кацапов так принято всегда было. Убедился в этом в 1982 году в армии (Псковская область).
показати весь коментар
02.08.2020 06:57 Відповісти
Дивишся на наші маршрутки,електрички останнім часом і розумієш -карантин буде тривати мінімум до нового року"..А карта зонування буде набувати все більш теплих відтінків.. ((
показати весь коментар
01.08.2020 22:06 Відповісти
Мудрее надо быть Ляшко: закройте красным Киев и остальные не будут гавкать.
показати весь коментар
01.08.2020 20:26 Відповісти
Что Луцк отказался подчиняться центральной власти, что Тернополь . . .
Можно спорить относительно наличия или отсутствия оснований для карантинных мер (введено чрезвычайное положение или нет), но тут надо либо менять законодательство, чтобы ни у кого сомнений не возникало относительно законности ограничений (т.е. не только чрезвычайное положение, но и карантины прописывать как основание ограничения прав граждан), либо жёстко прессовать в таких случаях руководство органов местного самоуправления по соответствующим уголовным статьям (нарушение карантинных мероприятий и т.п.), возможно тоже скорректировав Уголовный кодекс (вернув в него Юлькину статью 365 о превышении власти не только для правоохранителей, а для любых представителей власти).
Потому что бессилие центральной власти перед открытым неповиновением - налицо. И проблема не в распределении компетенции, потому что охрана общественного здоровья в случае всемирной пандемии - явно в компетенции центральных властей. То есть никто на права местного самоуправления не покушается в данном случае. Проблема в управляемости государством.
показати весь коментар
01.08.2020 20:40 Відповісти
Проблема в том, что центральная власть манипулирует цифрами по ковиду, то есть ведет себя нечестно по отношению к гражданам.
показати весь коментар
01.08.2020 21:35 Відповісти
Влада пробує "причесати всіх" одним "соборним гребенем"...А ..уй це получиться !
показати весь коментар
01.08.2020 22:03 Відповісти
Луцьк,Тернопіль послали на.уй "Владу ЗЕ".
ЗЕ "утерся".

ЧИ ВПЕРШЕ ?
показати весь коментар
01.08.2020 22:02 Відповісти
Героїчні дупомиї!
показати весь коментар
02.08.2020 07:05 Відповісти
ось ти і проколовся,"Корсунський" з Лахті..
показати весь коментар
02.08.2020 11:46 Відповісти
прокремлевская власть пытается изолировать Западную Украину
показати весь коментар
01.08.2020 21:37 Відповісти
до сраки їх розмальовка районів України! В Тернополі в рази, якщо не в десятки разів менше вірусних ніж в Києві, але Київ чомусь при цьому не закривають, бо ж бачите там ВІДСОТОК хворих менший....
показати весь коментар
01.08.2020 21:42 Відповісти
ЦІкаво..про що Садовий і Кличко домовились з Єрмаком щодо виборів мерів цих міст...
показати весь коментар
01.08.2020 22:04 Відповісти
береться СУТО формально відсоток на 100 000..

Але дебілізм цього формалізму куди менший,ніж те,що Україна (точніше ЗЕЛЕНІ ВЛАДНІ ДОВБО...ОБИ) віднесла Білорусь до "зеленої зони" країн.. (((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
01.08.2020 22:15 Відповісти
Це СЕПАРАТИЗМ !!!
показати весь коментар
01.08.2020 22:00 Відповісти
Тане мешайте уже им умирать своей смертью. Они же сами так решили.
показати весь коментар
01.08.2020 22:15 Відповісти
Як би мало бути "В ідеалі".
Як у країні,яка найкраще справляється з Ковід.
В НІмеччині..

ТАм рішення приймає головний санітарний лікар певної Землі.Не Берлін.

На ньому і відповідальність..
показати весь коментар
02.08.2020 11:47 Відповісти
В результате этой пандемии останутся только адекватные, остальные вымрут. Жаль, но - ничего личного, только естественный отбор.
показати весь коментар
01.08.2020 22:20 Відповісти
У нас вся Одесса адекватная. 2 миллиона город и никто не болеет.В магазинах все одеваем маски.
показати весь коментар
01.08.2020 22:38 Відповісти
А сколько дебилов в Тернополе проголосовало за Зеленского?
показати весь коментар
01.08.2020 23:21 Відповісти
цікаво,це якось би вплинуло на розвиток епідемії,як би вибрали Порошенко І ЗАЛИШИЛИ УЛЯНОЧКУ СУПРУН ("доктор Смерть")?Нагадаю,у такому випадку вже 1 квітня 2020 р. інфекційні лікарні передані "на баланс" областей,тобто ЗАКРИТІ.
показати весь коментар
02.08.2020 11:50 Відповісти
советы и нквд..выборность окружных судей кто сделает ..судья мер шериф выборные что ещё нужно общине и 10 % на нэньку шоб жили вместе София и Оранта
показати весь коментар
02.08.2020 06:33 Відповісти
 
 