Підприємства Тернополя, що опинився в "червоній" зоні, з понеділка працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Міськрада Тернополя в понеділок проведе позачергову сесію і обговорить законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє пресслужба тернопільської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Державною комісією ТЕБ та НС віднесено Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо. Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 в нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні", - сказано в повідомленні.

У понеділок міськрада збереться на позачергову сесію.

"На розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності цієї постанови щодо віднесення Тернополя до "червоної" зони", - йдеться в повідомленні.

З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі, підкреслили в міськраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Мери Тернополя і Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" і "помаранчевої" зон.