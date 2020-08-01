Підприємства Тернополя, що опинився в "червоній" зоні, з понеділка працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада
Міськрада Тернополя в понеділок проведе позачергову сесію і обговорить законність рішення центральної влади віднести місто до "червоної" карантинної зони.
Про це повідомляє пресслужба тернопільської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Державною комісією ТЕБ та НС віднесено Тернопіль до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо. Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності COVID-19 в нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні", - сказано в повідомленні.
У понеділок міськрада збереться на позачергову сесію.
"На розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності цієї постанови щодо віднесення Тернополя до "червоної" зони", - йдеться в повідомленні.
З понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичайному режимі, підкреслили в міськраді.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Мери Тернополя і Івано-Франківська Надал і Марцінків обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" і "помаранчевої" зон.
Будь ласка, зачекайте...
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КАКАЯ РАЗНИЦА МЫ ЖЕ НЕ ЛОХИ ...
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось???
какая разница...
Влада мала б зрозуміти, не маю чи можливості
соціально захистити населення в такий час, іти білоруським сценарієм...
И возникает вопрос - а знает ли Степашка ГДЕ ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ СЛОВАКИЯ?
Складывается впечатление что кто-то путает Латвию с Литвой 😀😀😀
Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
Наприклад забовьязуюся виходити на вулицю та пересуватися в громадських місцях з прикритими верхніми дихальними шляхами ( респіратор ., маска, шарф)
Частіше мити руки , користуватися дезінфікуючим засобом дотримувати соціальну дистанцію
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
ВОНИ МРІЮТЬ ЗДОХНУТИ ВІЛЬНИМИ !!!
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.
Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все Мелики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
В Берліні вже більше 1 мільйона людей на акції проти брехливої пандемії.
А українцям, мабуть, подобається жити в зонах.
"Какая разница, что там в Офисе и в Раде решили?" Велюр и Эпицент, как индикатор
Удобную для себя выбрали тактику зелёные жиды, освободить территорию Украины от населения, в стране на сегодняшний день больше умирает от сердечно сосудистых заболеваний и прочих болезней... Дышать в маске при +35 в общественном транспорте это же издевательство.
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1
https://twitter.com/Lelka_1 Olka https://twitter.com/Lelka_1 @Lelka_1 https://twitter.com/Lelka_1/status/1289575244173254656 2 ч
Ринок. Літо. Салатні помідори 35-45 грн.
*******, правда,мої маленькі любителі низьких цін на цибулю в минулому році?
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5
https://twitter.com/UkraineForever5 Tеtiana Olshanska https://twitter.com/UkraineForever5 @UkraineForever5
Київ. Сьогодні була на щонедільній ярмарці.
Найдешевші "дубові сливки" 25 грн, гарні рожеві, жовті помідори - 55 грн, огірки 32 грн, баклажани - 20 грн, абрикоси 60 грн.
Де там борці з зубожінням?
Наче в рота води панабирали, сидять по ніркам, як миші.
https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью https://twitter.com/saturnu_5_gramm @saturnu_5_gramm https://twitter.com/saturnu_5_gramm/status/1289311310744698881 19 ч
Для мене головним доказом кінця зубожіння стали яблука по 52 гривні за кілограм.
Яблука. 52 гривні. Кілограм. В Україні.
Порошенко зі своєю "золотою цибулею" "нєрвна куріт в сторонкє"
https://twitter.com/chemodanov_di Дитячий письменник https://twitter.com/chemodanov_di @chemodanov_di https://twitter.com/chemodanov_di/status/1289599900070469632 2 ч
Дожились.
Літом в Україні найдешевша пропозиція у відділі овочі/фрукти це - банани. 22грн/кг.
Літом.
В Україні.
Не треба бути великим провидцем, що стверджувати, що тепер місцева влада буде корегувати от ту статистику.
Власне, воно буде вігідно і центральній владі. Для них стануть малювати їхні перемоги в боротьбі з коронавірусом. І всі будуть задоволені.
Во всем мире дураки, от у нас полно умников. Зеленые клоуны уроды, конечно, но не хер последние устои страны разваливать горшконосам из суперпатриотичных Тернополей и Луцков. В Польше побыковать не дают?
Все, бувайте.
я так бачу,у вас В Лахті була відпустка ? ))
а что смущает? обращение на "ты"? так тут интернет. откуда я знаю кто по ту сторону экрана? может житель Днепра по фамилии Корсунский, а может девочка Маша из Ольгино. В интерернете принято обращение на "ты" с начала начал.
Можно спорить относительно наличия или отсутствия оснований для карантинных мер (введено чрезвычайное положение или нет), но тут надо либо менять законодательство, чтобы ни у кого сомнений не возникало относительно законности ограничений (т.е. не только чрезвычайное положение, но и карантины прописывать как основание ограничения прав граждан), либо жёстко прессовать в таких случаях руководство органов местного самоуправления по соответствующим уголовным статьям (нарушение карантинных мероприятий и т.п.), возможно тоже скорректировав Уголовный кодекс (вернув в него Юлькину статью 365 о превышении власти не только для правоохранителей, а для любых представителей власти).
Потому что бессилие центральной власти перед открытым неповиновением - налицо. И проблема не в распределении компетенции, потому что охрана общественного здоровья в случае всемирной пандемии - явно в компетенции центральных властей. То есть никто на права местного самоуправления не покушается в данном случае. Проблема в управляемости государством.
ЗЕ "утерся".
ЧИ ВПЕРШЕ ?
Але дебілізм цього формалізму куди менший,ніж те,що Україна (точніше ЗЕЛЕНІ ВЛАДНІ ДОВБО...ОБИ) віднесла Білорусь до "зеленої зони" країн.. (((((((((((((((((((((((
Як у країні,яка найкраще справляється з Ковід.
В НІмеччині..
ТАм рішення приймає головний санітарний лікар певної Землі.Не Берлін.
На ньому і відповідальність..