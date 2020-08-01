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Новини Агресія Росії проти України
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Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують

Влада Білорусі закидає затриманим

Консул Російської Федерації в Мінську Кирило Плетньов заявляє, що затриманим в Білорусі бойовикам приватної військової компанії закидають змову з білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.

Про це дипломат заявив в суботу, 1 серпня, в ефірі російського телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вести.

Плетньов зустрівся із затриманими росіянами. Кожному з них, за його словами, пред'явили постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У цих документах, підкреслив консул, "явно простежується тенденційна спрямованість дій білоруської влади".

"Зокрема, хотілося б зазначити, що вказується на умисні дії групи осіб за попередньою змовою спільно з Тихановском і Статкевичем, що, на наш погляд, є абсолютно надуманою і недійсною позицією", - заявив Плетньов. Він уточнив, що зустріч з 33 затриманими відбулася напередодні ввечері в одній з білоруських в'язниць. У ній брали участь завідувач консульським відділом і консул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Слідкомі Білорусі заявили, що найманці ПВК "Вагнер" плутаються у своїх свідченнях

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Білорусь (7969) опозиція (292) росія (66080) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+9
Саме небезпечно думати про росіян як про друзів, все інше нормально.
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01.08.2020 21:27 Відповісти
+8
Та чуваки везли пирашки для любимай бабушки у Турцию.
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01.08.2020 20:49 Відповісти
+8
раз параша отрицает , то *опоззиционеры* и впрямь не такие уж и оппозиционеры...
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01.08.2020 20:56 Відповісти
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Та чуваки везли пирашки для любимай бабушки у Турцию.
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01.08.2020 20:49 Відповісти
В Туреччині є шпилі?
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01.08.2020 20:51 Відповісти
Шпили минаретов знаменитой Голубой мечети.
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01.08.2020 20:57 Відповісти
ооо как!!!...а у каждого свой интерес...звиняйте!!!!
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01.08.2020 20:52 Відповісти
Т. Н. Оппозиция вообще, типо не понимает за что их задержали...
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01.08.2020 20:53 Відповісти
вся "системна" білоруська опозиція давно або "зачищена" диктатором Лукою,або емігрувала..
Ті -хто зараз -блогери,просто активісти...
Який на...уй ,з кандидата Черечня,наприклад ,опозиціонер ?
ФСБ-шна "затичка" в партію Шушкевича..
Подібно КГБ знищило в Україні "РУХ",поставивши на його чолі після вбиства Чорновола нікчемного імпотентного Удовенко...
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01.08.2020 21:24 Відповісти
Яскравий приклад того, що Лука зараз єдиний хто дбатиме за залишки суверенітету Білорусі.
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04.08.2020 18:36 Відповісти
Лука лукавый всех русских голворезов отпустит через 3 дня после выборов с беларусскими наградами.Зря Аваков ёрзал,суетился и Атошника,как Музычка шлёпнул тоже зря.
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01.08.2020 20:54 Відповісти
странно что не с японской разведкой))
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01.08.2020 20:55 Відповісти
Это они кацапам прямо в душу плюнули: связь с оппозицией шьют!
Осталось только назвать их агентами США и у ***** (и пары его двойников) инфаркт случиться!
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01.08.2020 20:55 Відповісти
раз параша отрицает , то *опоззиционеры* и впрямь не такие уж и оппозиционеры...
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01.08.2020 20:56 Відповісти
Ага, беглые борцы с путинским режимом... Жгите еще.
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01.08.2020 20:56 Відповісти
Тю, а подумалось сначала, что вагнеровцев завербовали американцы..)) как всегда
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01.08.2020 20:58 Відповісти
Следует знать:

Статкевич, Николай Викторович

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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01.08.2020 21:01 Відповісти
і дзе сдесь падводныя камяні ?
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01.08.2020 21:28 Відповісти
Спроси у тех, кто подпевает Лукашенко про агентов Кремля.
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01.08.2020 21:36 Відповісти
6
Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем,... в колхоз "Беларусь" московский Цирк приехал!, Цирк приехал! Цирк приехал!
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01.08.2020 21:08 Відповісти
следующим шагом будут вопли "***** введи!" и спасение от притеснения русскоязычных в Минске?
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01.08.2020 21:08 Відповісти
Ну и какая связь если оба в тюрьме с весны.
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01.08.2020 21:08 Відповісти
У кацапов , как всегда много вариантов . Но на этот раз они не просчитали бацьку . А бацька - очень опытный политик , - пересидел путина-***** на шесть лет .
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01.08.2020 21:10 Відповісти
Я так понимаю главная цель это прикрутить гайки и ударить по основному конкуренту жене Тихановского.
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01.08.2020 21:10 Відповісти
Лука вирішив утримати свій трон за рахунок національної ідеї, зневажаючи патріотів, а московія, як завше, бреше про свою непричасність до цих подій. На мій погляд, це трохи модернізована вистава на кшталт Криму та Донбасу. Бо Молдавсько-Чеченсько-Грузинський сценарії вже не працюють з тією ефективністю, як 15 років тому.
Дуже схоже на зрежисовану виставу, де автором сценарію є якась падло з Кремля.
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01.08.2020 21:11 Відповісти
вагнерівці отримали білети на літак в Туреччину на випадок провалу,але,як виявилось,не узгодили,куди "полетять потім" ))))

назвали 4 різні країни на допитах ))))
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01.08.2020 21:16 Відповісти
Вот это поворот...
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01.08.2020 21:18 Відповісти
Так эти вагнеровцы уже не один и не два года используют Беларусь как транзитный перевалочный пункт. И Лукашенко об этом понятное дело всегда знал. Но какое совпадение за неделю до выборов решил поиграть "как это неожиданно и возмутительно-задержать!". Если такие совпадения случаются перед выборами, значит они неслучайны. Кто в здравом уме может поверить в такие совпадения?
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
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01.08.2020 21:21 Відповісти
Дима , если хотя - бы половину этих ********* выдадут Украине , то Лукашенко - уже не фигляр . Дальше - смотрим . .. .
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01.08.2020 21:42 Відповісти
Посмотрим конечно, но если бы букмекеры принимали ставки по этому вопросу, я бы поставил немаленькую сумму, что не выдадут и одного. Слишком уж попахивает "крем. многоходовочкой". Плюс я специально посмотрел несколько отбитых наглухо кремлёвских блогеров. Так они топят за Луку, а с учетом того,что темники за кого топить им спускаются с кремля, то тут уже совсем всё очевидно становится.
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01.08.2020 21:52 Відповісти
Дима , есть законы . Внутри каждой независимой страны . Эта ситуация обрела розголос на весь мир . И мир будет держать эту ситуацию под контролем . Кстати , думаю , что не случайно Поляки обнародуют факты ко всяким календарным датам , - они не дураки , -- знают кацапскую привязанность ко всяким " юбилеям " . ))
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01.08.2020 22:24 Відповісти
..откуда ..куда и как работает этот перевалочный пункт?
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01.08.2020 22:39 Відповісти
В 2017 к нам "прорывался" джип из Украины с оружием. Потом и джип пропал и оружие тоже. Липа. Поэтому русские боевики отдельно, они транзитом и видимо с разрешения Лукашенко ехали в Судан, а потом он решил их использовать и в предвыборной ситуации. Опасные игры с русским огнём.
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01.08.2020 21:23 Відповісти
Саме небезпечно думати про росіян як про друзів, все інше нормально.
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01.08.2020 21:27 Відповісти
Неважливо..
Куди вони їхали..

Бацька іх "поімєл"... скоріше всього "з відома" Кремля...ТОму і "пришив " блогерів..
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01.08.2020 21:32 Відповісти
Все правильно перепутано-тільки ніхто не буде втрачати позиції на Донбасі,в Лівії,якщо тільки не поставив за мету многоходовий план скинути Луку. Це однозначно прогнозоване затримання -є пряма атака на Президента Білорусії,з одочасним відволікаючим маневром від великого шухеру в країні.
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01.08.2020 22:07 Відповісти
януквича тупо выкрали. Вот был бы фокус, если Лукашенко вдруг исчезнет
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01.08.2020 22:26 Відповісти
Да ну их этих вагнеровцев в болото! Своих в стране хватает в виде сепарни, повылазили как гады по весне.
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01.08.2020 21:24 Відповісти
эти черти будут в заложниках у бацьки, чуть что не так и бацька отдаст их украине
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01.08.2020 21:36 Відповісти
т.е.задержание вагнеровцев не демонстрация младшего брата своей независимости от старшего брата электорату. А проще -подозрение вагнеровцам в нелояльности к путинскому холую.
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01.08.2020 21:38 Відповісти
Таракан доьровольно, за так, не отдаст власть, ну а вы отдали бв, если вы проворовались и замешаны в ликвидации оппозиции, а вам никто не дает гарантии безопасности, что остается таракану, либо тикать, как янук, либо бросить армию против народа, будет кровь, но есть шанс остаться у корыта.
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01.08.2020 21:38 Відповісти
Лука считает Пу полным ничтожеством, почему это Зе так его боится ?
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01.08.2020 21:39 Відповісти
а то шо зе по натуре такой.шо взять с капитулянта.и вот ещё-он больше боится кадырова чем путю.
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01.08.2020 22:10 Відповісти
Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують - Цензор.НЕТ 9154
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01.08.2020 21:45 Відповісти
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain @ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain



Беларусь сейчас стоит перед плохим и очень плохим выбором: переизбрать Лукашенко или упасть в лапы Путину, который уже приготовил своих прокси кандидатов и референдум о слиянии РБ с РФ в случае падения Лукашенко.
Запад влезать в эти дела не будет.
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01.08.2020 21:48 Відповісти
https://censor.net/user/83292, спасибо, благодаря тебе можно беларускую пропаганду не слушать.
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01.08.2020 22:25 Відповісти
Розстріляти всіх,наступні подумають.
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01.08.2020 21:49 Відповісти
С этими уточками (уткинцами) пуйла, надо говорить по вагнеровски: 12 кг. молоточком по суставчикам, всё расскажут! Потом бестолковки сдать в МО РФ, по 10000 ru.бл##ей за приспособления приёма пищи!
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01.08.2020 21:54 Відповісти
Заставить уточек станцевать и устроить меж собой оргии под Р Вагнера .Видео опущенных выложить в нэт .а самих уточек отпустить .
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01.08.2020 22:06 Відповісти
блиндер, Беларусь и РФ разыграли спектакль, а вы радостно бьете ушами по щекам.. Не ведитесь на это фуфло.
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01.08.2020 22:18 Відповісти
лука про транзитних знав. Не вперше по "Стамбул(ам)" розлітаються. І постанова з його структур, може й втримає трон...
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01.08.2020 22:21 Відповісти
але не видасть нам жодного з них ні на яких умовах.
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01.08.2020 22:23 Відповісти
поиграется, но не выдаст
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02.08.2020 00:02 Відповісти
Вагнеровцы» дали очень противоречивые показания в Беларуси.
Показания задержанных под Минском российских боевиков противоречивы.

Об этом заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов 31 июля на телеканале ОНТ, пишет Радио Свобода.

По его словам, допрошены все 33 человека. 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, пятнадцатый Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам следователя, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.

«Конечно же, сомнительно, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов», - подчеркнул Агафонов.
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01.08.2020 22:30 Відповісти
карлик извлек уроки из майдана, поэтому занял сторону оппозиции, оговорка тихановской что крымнаш, не случайна. Тут было все просчитано - мокши против диктатора Луки, за белорусский народ и перед Западом хорошо, а потом аншлюсс при полной поддержке рашистского и белорусского народа. Но рашисты не просчитали самого Луку и потеряли бдительность, а турецко-венесуэльскио-суданские билеты сделали для прикрытия, хотя и на них тоже спалились.
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01.08.2020 22:50 Відповісти
тіхановські - ніхто. І звати їх ніяк. Так, просто, випадкові події винесли їх на гребінь хвилі.
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01.08.2020 23:52 Відповісти
Не вірте вусатому луці та фейкам від його васалів.
Там - скоріше ******** намагалась зробити переворот для касапського Бабарико. Але васали луки приховують це під зливом, ніби це допомагали Тихановському і Статкевичу.
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01.08.2020 23:51 Відповісти
Кацапские фэйкометы столкнулись с белорусскими фэйкометами!
Чьи же фэйки окажутся более фэйковыми?!
Кто кого перефэйкает?
Смотрите новый оппозиционной наёмника скиф блокбастер "Выборы Батьки!"
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02.08.2020 00:05 Відповісти
Непосредственной причиной блокирования подразделений ВС РФ находящихся на территории республики Беларусь в н\п Лагойск и Пекалин была информация переданная [наименование не разглашается] США с данными радиообмена этих подразделений. Всего там заблокировано 42 человека. В этом же сообщении из прибывших в Беларусь граждан России как минимум пять объектов Shelomentsev ** ** , Fetisov ** **, Dryga ** ** Shubin ** **, Fedorov ** ** идентифицированы как действующие военнослужащие спецподразделений ВС РФ.
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02.08.2020 00:22 Відповісти
Даже американцы помогают. Батька становится для Запада новым диктатором Сомосой. То есть своим сукиным сыном. Никогда не сомневался в мудрости Луки.
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02.08.2020 02:00 Відповісти
И еще кто-то верит этому насквозь прогнившему разией и ху*лом лукашенке? Как только "выиграет" "выборы" этот усатый совковый проходимец - а он их "выиграет", так на следующей день быларусь сразу станет губернией рашкинской - к бабке не ходить. И все эти заигрывания зе-торчка-сыкла с "дружественной" быларусью, под дудку всяких так кулеб, кравчуков и прочей заштукатуренной прорашкинской плесени в Украине - лишнее доказательство их "курса на new-совок а-ля ху*ло". Исключительно собственная агония, и "вагнеровская" в том числе, заставляет совковых диктаторов дешево мимикрировать перед своими "выборами".
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02.08.2020 00:57 Відповісти
и гитлером ..
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02.08.2020 03:23 Відповісти
<******* послал войска свергнуть Таракана и поставить своего холопа типа Януковища. Это ясно.
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02.08.2020 08:04 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/01/quotmayachnya_syvogo_khytrozachesanogo_merynaquot_uvyaznenyy_biloruskyy_opozycioner_statkevych_schodo_svogo_quotzvyazkuquot_z_pvk_quotvagneraquot "Маячня сивого хитрозачесаного мерина", - ув'язнений білоруський опозиціонер Статкевич щодо свого "зв'язку" з ПВК "Вагнера"


Один з лідерів білоруської опозиції, соціал-демократ Микола Статкевич, який раніше був військовим, а нині у званні підполковника перебуває в запасі, відповів з ув'язнення на заяву влади про нібито зв'язок із затриманими під Мінськом бійцями російської ПВК "Вагнера", у чому йому начебто сприяв також ув'язнений Сергій Тихановський
1 серпня 2020 року, відповідь Статкевича оприлюднила на своїй сторінці його дружина Марина Адамович. "Раніше вони думали, що я маю телепортацію, бо звинувачували мене в тому, що я не робив, в тому місці, де я не був. Тепер вони вирішили, що я маю ще й телепатію, бо силою думки я проникаю в думки і організовую змови з Тихоновським та "вагнерівцями". Взагалі, усе це маячня сивого хитрозачесаного мерина", - заявив політик.Зв'язок із затриманими росіянами відкинув й Тіхановський. Свою заяву він теж передав через дружину, Світлану Тихановську, передає https://news.tut.by/economics/695004.html TUT.by .
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02.08.2020 08:47 Відповісти
 
 