Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують
Консул Російської Федерації в Мінську Кирило Плетньов заявляє, що затриманим в Білорусі бойовикам приватної військової компанії закидають змову з білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.
Про це дипломат заявив в суботу, 1 серпня, в ефірі російського телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вести.
Плетньов зустрівся із затриманими росіянами. Кожному з них, за його словами, пред'явили постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У цих документах, підкреслив консул, "явно простежується тенденційна спрямованість дій білоруської влади".
"Зокрема, хотілося б зазначити, що вказується на умисні дії групи осіб за попередньою змовою спільно з Тихановском і Статкевичем, що, на наш погляд, є абсолютно надуманою і недійсною позицією", - заявив Плетньов. Він уточнив, що зустріч з 33 затриманими відбулася напередодні ввечері в одній з білоруських в'язниць. У ній брали участь завідувач консульським відділом і консул.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ті -хто зараз -блогери,просто активісти...
Який на...уй ,з кандидата Черечня,наприклад ,опозиціонер ?
ФСБ-шна "затичка" в партію Шушкевича..
Подібно КГБ знищило в Україні "РУХ",поставивши на його чолі після вбиства Чорновола нікчемного імпотентного Удовенко...
Осталось только назвать их агентами США и у ***** (и пары его двойников) инфаркт случиться!
Статкевич, Николай Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Власти Беларуси вменяют задержанным "вагнеровцам" связь с оппозиционерами Тихановским и Статкевичем,... в колхоз "Беларусь" московский Цирк приехал!, Цирк приехал! Цирк приехал!
Дуже схоже на зрежисовану виставу, де автором сценарію є якась падло з Кремля.
назвали 4 різні країни на допитах ))))
PS/ Обычная кремлёвская операция по лепки из Луки типо "спасителя суверенитета Беларусь". Не исключаю, что вагнеровцев использовали в тёмную, но это ничего не меняет.
Куди вони їхали..
Бацька іх "поімєл"... скоріше всього "з відома" Кремля...ТОму і "пришив " блогерів..
https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain @ibubenagain
https://twitter.com/ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain
Беларусь сейчас стоит перед плохим и очень плохим выбором: переизбрать Лукашенко или упасть в лапы Путину, который уже приготовил своих прокси кандидатов и референдум о слиянии РБ с РФ в случае падения Лукашенко.
Запад влезать в эти дела не будет.
Показания задержанных под Минском российских боевиков противоречивы.
Об этом заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов 31 июля на телеканале ОНТ, пишет Радио Свобода.
По его словам, допрошены все 33 человека. 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, пятнадцатый Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам следователя, не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.
«Конечно же, сомнительно, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны разных континентов», - подчеркнул Агафонов.
Там - скоріше ******** намагалась зробити переворот для касапського Бабарико. Але васали луки приховують це під зливом, ніби це допомагали Тихановському і Статкевичу.
Чьи же фэйки окажутся более фэйковыми?!
Кто кого перефэйкает?
Смотрите новый оппозиционной наёмника скиф блокбастер "Выборы Батьки!"
Один з лідерів білоруської опозиції, соціал-демократ Микола Статкевич, який раніше був військовим, а нині у званні підполковника перебуває в запасі, відповів з ув'язнення на заяву влади про нібито зв'язок із затриманими під Мінськом бійцями російської ПВК "Вагнера", у чому йому начебто сприяв також ув'язнений Сергій Тихановський
1 серпня 2020 року, відповідь Статкевича оприлюднила на своїй сторінці його дружина Марина Адамович. "Раніше вони думали, що я маю телепортацію, бо звинувачували мене в тому, що я не робив, в тому місці, де я не був. Тепер вони вирішили, що я маю ще й телепатію, бо силою думки я проникаю в думки і організовую змови з Тихоновським та "вагнерівцями". Взагалі, усе це маячня сивого хитрозачесаного мерина", - заявив політик.Зв'язок із затриманими росіянами відкинув й Тіхановський. Свою заяву він теж передав через дружину, Світлану Тихановську, передає https://news.tut.by/economics/695004.html TUT.by .