Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують

Консул Російської Федерації в Мінську Кирило Плетньов заявляє, що затриманим в Білорусі бойовикам приватної військової компанії закидають змову з білоруськими опозиціонерами Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем.

Про це дипломат заявив в суботу, 1 серпня, в ефірі російського телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Вести.

Плетньов зустрівся із затриманими росіянами. Кожному з них, за його словами, пред'явили постанову про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У цих документах, підкреслив консул, "явно простежується тенденційна спрямованість дій білоруської влади".

"Зокрема, хотілося б зазначити, що вказується на умисні дії групи осіб за попередньою змовою спільно з Тихановском і Статкевичем, що, на наш погляд, є абсолютно надуманою і недійсною позицією", - заявив Плетньов. Він уточнив, що зустріч з 33 затриманими відбулася напередодні ввечері в одній з білоруських в'язниць. У ній брали участь завідувач консульським відділом і консул.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.