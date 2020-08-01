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Новини Агресія Росії проти України
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Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ

Міжнародна слідча група в рамках розслідування катастрофи літака рейсу МН17 на Донбасі оприлюднила переговори, в яких фігурує маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, згідно з опублікованим, в липні 2014 року "допомагати" найманцям РФ на Донбасі вирушила група з Криму.

-(…) Володимире Івановичу, так? – Так-так, слухаю вас. Це Володимир Іванович. – Е … Мені дав телефон Аксьонов. Сказав, що з Бортниковим узгоджено. – Я слухаю вас, так-так. Як вас звати? – (…) Як мені вам передати список бажаного? Ми завтра вилітаємо до Ростова. У мене люди є … Я сам із Сімферополя", - йдеться у фрагменті переговорів.

Володимир Іванович, за даними розслідувачів групи "Белінгкет", – це генерал-полковник Андрій Бурлака – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії. Дзвонить йому якийсь Сергій із Криму, який зі своїм загоном збирається на Донбас. Сконтактував їх саме Сергій Аксьонов і попередньо узгодив похід кримського загону із директором ФСБ Росії Олександром Бортниковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено особи терористів, які "судили" людей у Слов'янську "військово-польовим судом". СПИСОК

У середині квітня 2014 року загін Ігоря Гіркіна виходить із Криму і йде на Донбас. Зі слів самого Гіркіна, в його групі є Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" – так він і опинився на сході України. Бойовики захоплюють Слов’янськ, бої з українськими військовими за місто тривають понад два місяці. Гіркін просить про допомогу. І саме у Сергія Аксьонова, але через його помічника.

Ось фрагмент розмови.

– Ігорю, вітаю, це Михайло. Ти мене пам’ятаєш – помічник "Першого". – Так, слухаю. – Мене ось Сергій привіз, сказав, що ви хочете вийти на зв'язок, якусь інформацію дати. – (…) Якщо не буде розв’язане (питання) з російською допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам Схід. …Нам потрібна протитанкова артилерія, потрібні танки, потрібні нормальні ППО. ПЗРК ми вже не можемо обійтися", - сказано в ще одній частині переговорів.

Відзначається, що "Першим", мабуть, був Сергій Аксьонов, а Михайло - його помічником

Також 8 червня 2014-го Аксьонов і Гіркін телефоном спілкуються особисто. Гіркін просить військової підмоги, каже, що без неї бойовики "ДНР" втратять ринки збуту, тобто території, захоплені на Донбасі.

– "Першому" даю. – Здоров, Гір. – Вітаю. Бажаю здоров’я. – (….) Але ти розумієш ситуацію? – Розумію, Ігорю, ситуацію, послухай. Я її у вівторок так і описав. Що якщо ми не почнемо певні речі, я був там, де треба бути. …Я описав картину, що якщо ми не зробимо конкретні ситуації, такі-то і такі-то, то ми втратимо там ось ці всі ринки збуту. – Ну ми втратимо все. Вони просто роздовбають усе. – Я ж тобі кажу, втратимо ринки збуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлены личности террористов, "судивших" людей в Славянске "военно-полевым судом". СПИСОК

У Міжнародній слідчій групі підкреслили, що переговори Гіркіна і Аксьонова є ще одним доказом поставок Росією зброї на Донбас.

"Ми знаємо з нашого розслідування, що підозрюваний Гіркін контактував з Сергієм Аксьоновим, російським "лідером" Криму, призначеним російським урядом. Український півострів був анексований Російською Федерацією навесні 2014 року. Гіркин розмовляв з одним із співробітників Аксьонова 8 червня 2014 року. У цій розмові Гіркин просить військової підтримки з боку Росії, зокрема, хорошу зенітну систему з підготовленим персоналом", - підкреслив керівник Департаменту кримінальних розслідувань Національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Зі свого боку в Офісі Генерального прокурора України відмовилися коментувати участь Аксьонова в окупації Донбасу, оскільки розслідування ще триває.

Донбас (22357) Аксьонов Сергій (225) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+9
Украина не сделала выводов с того, что сделала Россия в Крыму и Донбассе. Украина не уничтожила сепаратистов в других регионах, как Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Запорожье и т.д. Россия туда вторгнется и там будет сепары их встречать. Украина не сделала выводов от влияния психологической войны России оказываемой, через СМИ и все каналы Украины под Россией. Россия планомерно готовит захват Украины, а Украина вместо того, чтобы реагировать на все это, она не защищается, а значит больше урона получит. Спецслужбы Украины не зачищены от агентуры России. Не созданы новые спецслужбы. Коллаборанты во властях городов, как Кернес, Труханов, и во остальных городах тоже. И они ведут подготовку всего под вход Российских наемников. Население готовится тоже, чтобы они могли скрываться за ним. Олигахи тоже все завербованы российскими спецслужбами и у них на олигархов компроматы. Тоже самое власти все Украины на крючке, кто продался, на кого компромат, а кто вообще идейно про российский. И я вижу море угроз и их думаю все видят и нет никакой антихрупкости у Украины. То бишь читаю Антихрупкость сейчас - Нассима Талеба и он пишет, что есть антихрупкость - это когда происходят разные кризисы допустим и банки хрупкие и работники банков потеряв работу тоже хрупкие и им сложно найти работу, а таксист он антихрупкий и он будет всегда и на него кризисы сильно не скажутся. Или человеческий организм, который заболев вирусом начинает бороться с ним и вырабатываются антитела и иммунитет на будущие, чтобы реагировать мгновенно в будущем, а у Украины не выработался иммунитет от России и угрозы, которые уже заражали Украину. То бишь антихрупкий становиться сильнее от пережитой беды, а хрупкий становиться слабее и разбивается. Украина должна быть антихрупкость и беды должны делать Украину сильнее! Украина должна реагировать на угрозы! Нужно уничтожить агентуру русскую, СМИ агентуры России, меров уничтожить, которые коллаборанты, культуру запретить русскую, бизнес и деньги из России запретить потому что мы видим кучу примеров, как русские деньги зашли и обанкротили предприятия в Украине. РПЦ в Украине нужно ликвидировать потому что они работают на спецслужбы России и они управляют прихожанами в интересах России. Визовый режим надо ввести с РФ, потому что русские диверсанты продолжают ездить для подрывной деятельности. Спецслужбы нужно создать новые из воевавших с Россией. Украина должна перестать быть хрупкой, Украина должна быть антихрупкой и становиться от бед сильнее!!! Нужно закрыть все ходы для РФ!
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01.08.2020 22:01 Відповісти
+3
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7982
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01.08.2020 22:48 Відповісти
+3
Правильно.Если сравнивать с пиратским абордажем,то Рашка берёт Украину на абордаж кидая свою абордажные крюки,щоб зацепить и подтянуть к себе.Крюки-это пропаганда,культура мордовская,церковь,коррупция,бизнес активы в основном энергетические,засылка воров тобто подпитка криминала....ОПЗЖ крысы, сами те крюки подхватывают на лету и цепляют на нашу Чайку...Ну крысы одним словом.Так же, забрасывают по международным направлениям...И по всем этим крюкам, треба пройтись топориком и обрубить их назавжди.Тем более,що крюки у них гнилые и верёвка низкого качества.Просто покрашены и обвесами украшены,типа коллиматоров.На это обрати внимание,а то у тебя в основном всё об Украине.А Рашка та сама гниющая,как мумия в Мавзолее
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01.08.2020 23:20 Відповісти
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https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц

Ласкаво просимо у рідну гавань або холопи повинні знати своє місце. Незабутній відпочинок в окупаційному Форосі.

https://twitter.com/i/status/1289511887957184512 https://twitter.com/i/status/1289511887957184512
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01.08.2020 21:43 Відповісти
Марионетка Кремля Аксенов в 2014-м помогал террористу Гиркину удержаться в оккупированном Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3537
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01.08.2020 21:46 Відповісти
редакция, а что такое "в окупированный донбас"? вы там не уху ели, случаем?
правильно писать "на оккупированном донбасе"
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01.08.2020 22:15 Відповісти
какая разница..
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01.08.2020 22:29 Відповісти
я реально здивований таким феєричним довгожителем аксьоновим гобліном
я був упевнений що його пустять в расход максимум через рік-півтора після окупації Криму, московія так завжди робила
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01.08.2020 21:56 Відповісти
Улицы полны мастеров, но мы их не замечаем (с)
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01.08.2020 21:58 Відповісти
Так и будет . Видать хитрый сильно приспособленец .
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01.08.2020 22:00 Відповісти
А к чему эти аудиозаписи? Ведь Аксёнов ,Гиркин да и путин и не скрывают что Крым оккупировали и так понятно и что на Донбассе .В чём прикол выложенных аудиозаписей?
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01.08.2020 21:57 Відповісти
В целом это был всего лишь еще один кирпич в стене
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01.08.2020 22:01 Відповісти
Кому и так понятно, а кто 6 лет кричит про ихтамнет)
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02.08.2020 08:54 Відповісти
Украина не сделала выводов с того, что сделала Россия в Крыму и Донбассе. Украина не уничтожила сепаратистов в других регионах, как Одесса, Харьков, Мариуполь, Николаев, Запорожье и т.д. Россия туда вторгнется и там будет сепары их встречать. Украина не сделала выводов от влияния психологической войны России оказываемой, через СМИ и все каналы Украины под Россией. Россия планомерно готовит захват Украины, а Украина вместо того, чтобы реагировать на все это, она не защищается, а значит больше урона получит. Спецслужбы Украины не зачищены от агентуры России. Не созданы новые спецслужбы. Коллаборанты во властях городов, как Кернес, Труханов, и во остальных городах тоже. И они ведут подготовку всего под вход Российских наемников. Население готовится тоже, чтобы они могли скрываться за ним. Олигахи тоже все завербованы российскими спецслужбами и у них на олигархов компроматы. Тоже самое власти все Украины на крючке, кто продался, на кого компромат, а кто вообще идейно про российский. И я вижу море угроз и их думаю все видят и нет никакой антихрупкости у Украины. То бишь читаю Антихрупкость сейчас - Нассима Талеба и он пишет, что есть антихрупкость - это когда происходят разные кризисы допустим и банки хрупкие и работники банков потеряв работу тоже хрупкие и им сложно найти работу, а таксист он антихрупкий и он будет всегда и на него кризисы сильно не скажутся. Или человеческий организм, который заболев вирусом начинает бороться с ним и вырабатываются антитела и иммунитет на будущие, чтобы реагировать мгновенно в будущем, а у Украины не выработался иммунитет от России и угрозы, которые уже заражали Украину. То бишь антихрупкий становиться сильнее от пережитой беды, а хрупкий становиться слабее и разбивается. Украина должна быть антихрупкость и беды должны делать Украину сильнее! Украина должна реагировать на угрозы! Нужно уничтожить агентуру русскую, СМИ агентуры России, меров уничтожить, которые коллаборанты, культуру запретить русскую, бизнес и деньги из России запретить потому что мы видим кучу примеров, как русские деньги зашли и обанкротили предприятия в Украине. РПЦ в Украине нужно ликвидировать потому что они работают на спецслужбы России и они управляют прихожанами в интересах России. Визовый режим надо ввести с РФ, потому что русские диверсанты продолжают ездить для подрывной деятельности. Спецслужбы нужно создать новые из воевавших с Россией. Украина должна перестать быть хрупкой, Украина должна быть антихрупкой и становиться от бед сильнее!!! Нужно закрыть все ходы для РФ!
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01.08.2020 22:01 Відповісти
Со многим согласен.Украинские олигархи боятся США больше чем рассию. В этом прикол.Ведь при Порошенко Медведчук начал пускать щупальца в информационное пространство Украины. Остальные тезисы поддерживаю.
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01.08.2020 22:09 Відповісти
Правильно.Если сравнивать с пиратским абордажем,то Рашка берёт Украину на абордаж кидая свою абордажные крюки,щоб зацепить и подтянуть к себе.Крюки-это пропаганда,культура мордовская,церковь,коррупция,бизнес активы в основном энергетические,засылка воров тобто подпитка криминала....ОПЗЖ крысы, сами те крюки подхватывают на лету и цепляют на нашу Чайку...Ну крысы одним словом.Так же, забрасывают по международным направлениям...И по всем этим крюкам, треба пройтись топориком и обрубить их назавжди.Тем более,що крюки у них гнилые и верёвка низкого качества.Просто покрашены и обвесами украшены,типа коллиматоров.На это обрати внимание,а то у тебя в основном всё об Украине.А Рашка та сама гниющая,как мумия в Мавзолее
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01.08.2020 23:20 Відповісти
Очко сужается , енот подкрадывается и всё это незаметно для росии . )) .
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01.08.2020 22:03 Відповісти
" В этом разговоре Гиркин просит военной поддержки со стороны России, в частности, хорошую зенитную систему с подготовленным персоналом"
Но и тут Гиркина *******, вместо хорошего персонала прислали "товарищей по объявлению", которые не долго думая сбили гражданский самолёт т.к. до#уя подготовленные.
А вы думаете чего он такой злой и откровенный нынче.
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01.08.2020 22:10 Відповісти
Хорошо, аксенов - редиска...
Но когда гиркин выехал из Славянска в Донецк, на ком лежит приказ авиации не уничтожать группу? Может ли хоть кто либо, назвать ф.и.о. того, кто не дал возможность уничтожить оккупантов и террористов?
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01.08.2020 22:30 Відповісти
Опять манипуляции на тему «беспрепятственного выхода dиркина» и «сдачи Донецка»? А сколько колонн выходило из Славянска?
P.S.
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2728

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2468

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5591

Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1912
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01.08.2020 22:47 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7982
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01.08.2020 22:48 Відповісти
Это кацапы зажмуренные? Прекрасная композиция, и свет хорошо поставлен и горизонт не завален.
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02.08.2020 04:19 Відповісти
 
 