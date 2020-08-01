Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ

Міжнародна слідча група в рамках розслідування катастрофи літака рейсу МН17 на Донбасі оприлюднила переговори, в яких фігурує маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, згідно з опублікованим, в липні 2014 року "допомагати" найманцям РФ на Донбасі вирушила група з Криму.

-(…) Володимире Івановичу, так? – Так-так, слухаю вас. Це Володимир Іванович. – Е … Мені дав телефон Аксьонов. Сказав, що з Бортниковим узгоджено. – Я слухаю вас, так-так. Як вас звати? – (…) Як мені вам передати список бажаного? Ми завтра вилітаємо до Ростова. У мене люди є … Я сам із Сімферополя", - йдеться у фрагменті переговорів.

Володимир Іванович, за даними розслідувачів групи "Белінгкет", – це генерал-полковник Андрій Бурлака – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії. Дзвонить йому якийсь Сергій із Криму, який зі своїм загоном збирається на Донбас. Сконтактував їх саме Сергій Аксьонов і попередньо узгодив похід кримського загону із директором ФСБ Росії Олександром Бортниковим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено особи терористів, які "судили" людей у Слов'янську "військово-польовим судом". СПИСОК

У середині квітня 2014 року загін Ігоря Гіркіна виходить із Криму і йде на Донбас. Зі слів самого Гіркіна, в його групі є Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" – так він і опинився на сході України. Бойовики захоплюють Слов’янськ, бої з українськими військовими за місто тривають понад два місяці. Гіркін просить про допомогу. І саме у Сергія Аксьонова, але через його помічника.

Ось фрагмент розмови.

– Ігорю, вітаю, це Михайло. Ти мене пам’ятаєш – помічник "Першого". – Так, слухаю. – Мене ось Сергій привіз, сказав, що ви хочете вийти на зв'язок, якусь інформацію дати. – (…) Якщо не буде розв’язане (питання) з російською допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам Схід. …Нам потрібна протитанкова артилерія, потрібні танки, потрібні нормальні ППО. ПЗРК ми вже не можемо обійтися", - сказано в ще одній частині переговорів.

Відзначається, що "Першим", мабуть, був Сергій Аксьонов, а Михайло - його помічником

Також 8 червня 2014-го Аксьонов і Гіркін телефоном спілкуються особисто. Гіркін просить військової підмоги, каже, що без неї бойовики "ДНР" втратять ринки збуту, тобто території, захоплені на Донбасі.

– "Першому" даю. – Здоров, Гір. – Вітаю. Бажаю здоров’я. – (….) Але ти розумієш ситуацію? – Розумію, Ігорю, ситуацію, послухай. Я її у вівторок так і описав. Що якщо ми не почнемо певні речі, я був там, де треба бути. …Я описав картину, що якщо ми не зробимо конкретні ситуації, такі-то і такі-то, то ми втратимо там ось ці всі ринки збуту. – Ну ми втратимо все. Вони просто роздовбають усе. – Я ж тобі кажу, втратимо ринки збуту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлены личности террористов, "судивших" людей в Славянске "военно-полевым судом". СПИСОК

У Міжнародній слідчій групі підкреслили, що переговори Гіркіна і Аксьонова є ще одним доказом поставок Росією зброї на Донбас.

"Ми знаємо з нашого розслідування, що підозрюваний Гіркін контактував з Сергієм Аксьоновим, російським "лідером" Криму, призначеним російським урядом. Український півострів був анексований Російською Федерацією навесні 2014 року. Гіркин розмовляв з одним із співробітників Аксьонова 8 червня 2014 року. У цій розмові Гіркин просить військової підтримки з боку Росії, зокрема, хорошу зенітну систему з підготовленим персоналом", - підкреслив керівник Департаменту кримінальних розслідувань Національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен.

Зі свого боку в Офісі Генерального прокурора України відмовилися коментувати участь Аксьонова в окупації Донбасу, оскільки розслідування ще триває.