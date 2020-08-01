Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція. ФОТО

Раніше судимий за крадіжку уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько заарештований на два місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що за фактом нападу Віталія Рудзька на Анастасію Лугову в поїзді слідчі почали два кримінальні провадження- за ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство) і ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

"Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - наголошується в повідомленні.

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"Суддя Солом'янського районного суду Горбатовська Світлана Анатоліївна задовольнила клопотання прокуратури і поліції і відправила Віталія Рудзько, підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Анастасії Луговий, на два місяці за ґрати без права виходу під заставу. Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумні терміни. Справедливість є і за неї варто боротися ", - написав заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко в фейсбуці, а також доклав до посту фото арештованого.





Нагадаємо, за інформацією пасажирки Анастасії Лугової, один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, який був тричі судимий.