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Новини Силовики
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Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція. ФОТО

Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція. ФОТО

Раніше судимий за крадіжку уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько заарештований на два місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що за фактом нападу Віталія Рудзька на Анастасію Лугову в поїзді слідчі почали два кримінальні провадження- за ч. 1 ст. 153 (Сексуальне насильство) і ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

"Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на жінку в купе: "Укрзалізниця" просить відновити супровід поїздів поліцейськими

"Суддя Солом'янського районного суду Горбатовська Світлана Анатоліївна задовольнила клопотання прокуратури і поліції і відправила Віталія Рудзько, підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування Анастасії Луговий, на два місяці за ґрати без права виходу під заставу. Досудове слідство у справі буде повним, всебічним та проведеним в розумні терміни. Справедливість є і за неї варто боротися ", - написав заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко в фейсбуці, а також доклав до посту фото арештованого.

Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція 01
Уродженця Запоріжжя Рудзька, який напав на пасажирку в поїзді, заарештували на 60 діб, - Нацполіція 02

Нагадаємо, за інформацією пасажирки Анастасії Лугової, один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, який був тричі судимий.

побиття (955) зґвалтування (389) напад (1139) потяг (1985) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+20
на Ківу схожий
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01.08.2020 22:18 Відповісти
+18
Скажені очі, аж страшно. Щиро співчуваю дівчині, що стала жертвою цієї тварини.
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01.08.2020 22:28 Відповісти
+14
Наш мир спасет не красота, Не доброта, не знаний сила, А взятый в руки дробовик И грамотный отстрел дебилов!

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01.08.2020 22:24 Відповісти
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незрозуміло, якщо хотів трахнути, то навіщо бити сплячу по голові?
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01.08.2020 22:07 Відповісти
садист видимо после зоны без насилия у него потенция на нуле... смешно а вот той конго избили как скалкой тесто не смешно.... вообще садизм это фобия и патология...
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01.08.2020 22:09 Відповісти
Маньяк .
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01.08.2020 22:16 Відповісти
ой... а что ж это морду заретушировали? (опомнились)))))
надо знать маньяков в морду...
Уроженца Запорожья Рудзько, который напал на пассажирку в поезде, арестовали на 60 суток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2459

...
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01.08.2020 22:12 Відповісти
Скажені очі, аж страшно. Щиро співчуваю дівчині, що стала жертвою цієї тварини.
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01.08.2020 22:28 Відповісти
і ще дуже хвилює - чи витримає психіка переляканої дитини...чи не зашкодить це їй у майбутньому... хіба таке забути?
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01.08.2020 22:34 Відповісти
Гадаю, що потрібно дати йому 10 років щоденних гвалтувать. Якщо через пару місяців виживе, можливе його гвалтування через день в якості пом'якшення.
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02.08.2020 00:01 Відповісти
Узколобое, широкоскулое существо типа питекнтропа, для которого слово - "ребенок святое" даже не пустой звук. Не, ну кастрировать их просто необходимо. А сколько их таких возле наливаек и не сосчитать....а по закону этот скот - наши люди ,украинцы !
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01.08.2020 22:29 Відповісти
Дійсно, на питекантропа схожий. Це ви влучно підмітили.
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01.08.2020 23:24 Відповісти
На футболці вилупка написано I am mine (Я міна Я належу собі).
Це треба виправити. Щоб його дупа і рот належали усім арештантам, охочим до активного гомосексуалізму.
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02.08.2020 00:17 Відповісти
мало инфы...дама могла и барыню с калинкой-малинкой навывать...
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01.08.2020 22:17 Відповісти
https://youtu.be/g_KW_i78WF4
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01.08.2020 22:35 Відповісти
Ликвидировали транспортную полицию, а взамен что???? Укрзализница обязана обеспечивать безопасность пассажиров. Пускай охрану нанимают. Кстати за инцидент кроме нападавшего ублюдка должны понести наказание и сотрудники поезда, и их начальство, за халатность и оставление в опасности.
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01.08.2020 22:18 Відповісти
Конец 80-ых годов ещё при СССР ,начало 90-ых , драки и похожие преступления в поезде были десятками в день. Когда в поезде ехали призывники 18-летние целыми вагонами , проводники отказывались в рейс ехать .
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01.08.2020 22:31 Відповісти
на Ківу схожий
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01.08.2020 22:18 Відповісти
Вообще похож, но Кива - лысый *****.
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01.08.2020 22:26 Відповісти
Интересно,а если за такие преступления расстреливать ,маньяков станетменьше или нет? Вот в мусульманских странах таких преступлений практически не бывает.Все знают что наказание - секир башка.
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01.08.2020 22:19 Відповісти
я би розстрілював
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01.08.2020 22:23 Відповісти
Это не в нашей стране.
Маньяком станет человек, который перешел дорогу власти или посторонний, который оказался не в том месте не в то время (надо же отмазать богатого жлоба).
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01.08.2020 23:00 Відповісти
Яйца отрезали?
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01.08.2020 22:22 Відповісти
В Арабских Эмиратах за воровство и распитие алкоголя сразу на 10 лет тюрьмы . А в Украине каждый третий пьяный за рулём ездит.Почему не принять такие жёсткие законы? Согласен,население немножко уменьшится.Но порядок как в Турции будет .А сейчас в Украину весь сброд со всего мира лезет именно воровать .
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01.08.2020 22:23 Відповісти
Население не уменьшится. Кто-то в клетку, но зато кого-то не раздавят на дороге.
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01.08.2020 22:26 Відповісти
Наш мир спасет не красота, Не доброта, не знаний сила, А взятый в руки дробовик И грамотный отстрел дебилов!

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01.08.2020 22:24 Відповісти
Падонаг! Таку красуню покалічив.
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01.08.2020 22:27 Відповісти
Вот время наступило, украинцы нигде не чувствуют себя в безопасности, может что-то надо делать, кого-то надо менять, нельзя все спускать на тормозах. Народ платит налоги и вправе требовать чтобы в Украине был порядок. Не можете? Уступите власть тем, кто сможет. Неужели народ, который дойдет до психологического предела сможет мягко решить эту проблему.
Власть делайте для Украины и народа Украины что-либо, иначе народ сделает вас.
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01.08.2020 22:30 Відповісти
Це тіко мені теє тіло нагадує своєю зовнішністю Ківу?
Може фізіономіка (чи як там зветься вчення про відповідність зовнішності характеру) все ж має право на існування?
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01.08.2020 22:33 Відповісти
Как он попал в купе?
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01.08.2020 22:52 Відповісти
Чоловік потерпілої заявив, що відморозок їхав зайцем (тобто за хабар провідникам). Тому провідниця і "не зрозуміла", в чому справа. А потім провідники вмовляли потерпілу не заявляти в поліцію.
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01.08.2020 22:55 Відповісти
Треба притягнути цю мразоту (провідників маю на увазі) до суду як співучасників злочину.
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01.08.2020 23:13 Відповісти
Так я не понял. Он качан хотел попарить или женШШину побить?
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01.08.2020 22:55 Відповісти
Лицо практически всегда выдаёт субъект и по данному типу видно сразу и даже не общаясь что конченный напильник и должен всю свою жизнь быть ограждён от общества
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01.08.2020 23:03 Відповісти
Лучше утилизирован, как генетический мусор.
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02.08.2020 19:21 Відповісти
Куда оно вообще ехало?
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01.08.2020 23:04 Відповісти
Интересно,проводников,предлагавших взятку за необращение пострадавшей в милицию наградят значком "Почетный железнодорожник" или просто выпишут премию за попытку спасти честь мундира?
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01.08.2020 23:08 Відповісти
Оно ещё за решеткой стоит и улыбается.
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01.08.2020 23:17 Відповісти
Социопат.
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01.08.2020 23:33 Відповісти
Й футболка ує#ана котрого треба пи#дить.
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01.08.2020 23:19 Відповісти
100% двигают закон об организации секс - индустрии, всячески.
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01.08.2020 23:19 Відповісти
надеюсь воровские законы еще действуют и его загонят под шконарь...и не раз
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02.08.2020 00:11 Відповісти
Зараз поняття вже не ті. Знайомий, що працював у СІЗО, розповідав, що за зґвалтування давно не петушманять - бо там ледве не кожен четвертий із статтями за сексуальні злочини.
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02.08.2020 00:23 Відповісти
Он же не педофил, а "Ромео". К тому же уже сидевший не раз. Такое у них наоборот - в почете.
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02.08.2020 00:54 Відповісти
Если эти законы и понятия еще остались в силе.
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02.08.2020 19:23 Відповісти
Порівнюючи вигляд обличчя жертви і виродка, думаю, що ми занадто толерантні до злочинців.Ні синячка, ні подряпинки, платна камера, омбудсмен переймається харчуванням і лікуванням. Через три-п"ять років така падаль знову вийде на волю і буде гвалтувати, вбивати, обкрадати. Наш гуманний суд - найгуманніший в світі. Ще пригадала виродка, з вини якого загинула сім"я в автотрощі. Може , коли б і до нього не застосовували весь свій гуманізм та сім"я лишилася б живою
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02.08.2020 07:32 Відповісти
Кандидат в " петухи".
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02.08.2020 08:14 Відповісти
Расстрелять животное. это.... через 7 или сколько там лет выйдет и начнет тоже самое....
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02.08.2020 08:52 Відповісти
На зоні гвалтівників ********** )
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02.08.2020 09:13 Відповісти
Что то в последнее время ранее судимые совсем разбушевались. Затеять такую хрень в поезде, откуда сразу не сбежишь - не от большого ума затея. Теперь полиция в поездах точно будет! Штат полиции увеличится, как и отчисления в МВД. Да и радостный парень на фотках...
Женщине сочувствую. Был бы у нее пистолет, может и по другому было бы.
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02.08.2020 09:24 Відповісти
https://mrpl.city/news/view/bil-po-golove-i-slomal-chelyust-v-poezde-mariupol-kiev-pytalis-iznasilovat-zhenshhinu Ещё подробности на городском сайте.

Все же за женщину вступились, но в соседнем вагоне.
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02.08.2020 09:24 Відповісти
 
 