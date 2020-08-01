Найманцям РФ, що підірвали міст на Луганщині 2014-го, повідомили про підозру, - прокуратура

Чотирьом найманцям РФ, які під час окупації в 2014 році підірвали міст на Луганщині, повідомлено про підозру. Одного учасника події затримали правоохоронці, інші - в розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"На початку липня 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ – так званої армії "Юго-Востока" створив та очолив стійку злочинну групу. До неї увійшли ще троє мешканців Донецької області. Учасники угруповання мали на меті здійснення мінування та підриву важливих об’єктів інфраструктури.

У середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку на автомобільному мосту між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’янське Бахмутського району Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів та шахтної підривної машинки".

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Діяльність злочинної групи зупинено 24 липня 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.