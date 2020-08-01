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Найманцям РФ, що підірвали міст на Луганщині 2014-го, повідомили про підозру, - прокуратура

Найманцям РФ, що підірвали міст на Луганщині 2014-го, повідомили про підозру, - прокуратура

Чотирьом найманцям РФ, які під час окупації в 2014 році підірвали міст на Луганщині, повідомлено про підозру. Одного учасника події затримали правоохоронці, інші - в розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"На початку липня 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ – так званої армії "Юго-Востока" створив та очолив стійку злочинну групу. До неї увійшли ще троє мешканців Донецької області. Учасники угруповання мали на меті здійснення мінування та підриву важливих об’єктів інфраструктури.

У середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку на автомобільному мосту між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’янське Бахмутського району Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів та шахтної підривної машинки".

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Діяльність злочинної групи зупинено 24 липня 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.

міст (1240) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3703) силовики (2515) найманці рф (2065) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+2
Болвану который украл 30 000 грн с кредитных карт, влепят лет семь.
Террористы уничтожившие мост (сомневаюсь что только мост) получат лет пять.
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01.08.2020 23:09 Відповісти
+2
Та й на вряд чи отримають... Їх немає в Україні, а після скоєного вони сюди й не поткнуться... Ну а якщо все ж таки, якимось неймовірним чином, заарештують, то обміняють на таксистів чи двірників з лугандонії... "Плавалі, знаєм" (с)
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01.08.2020 23:15 Відповісти
+2
О, первый кацапский шакал за сегодня!
Наверно, будь нацисты с Майдана, нацистами, то с дерьмом вроде тебя, никто бы не церемонился.
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01.08.2020 23:16 Відповісти
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Болвану который украл 30 000 грн с кредитных карт, влепят лет семь.
Террористы уничтожившие мост (сомневаюсь что только мост) получат лет пять.
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01.08.2020 23:09 Відповісти
Та й на вряд чи отримають... Їх немає в Україні, а після скоєного вони сюди й не поткнуться... Ну а якщо все ж таки, якимось неймовірним чином, заарештують, то обміняють на таксистів чи двірників з лугандонії... "Плавалі, знаєм" (с)
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01.08.2020 23:15 Відповісти
Да не получат они по 5 лет. Вон скоро им еще и особый статус дадут и неприкосновенность. Будут на Геликах с *ДНР*-номерами по Киеву с бабами кататься и стрелять из окон по прохожих.
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01.08.2020 23:26 Відповісти
Одни персонажи вымышленные другие нет
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01.08.2020 23:15 Відповісти
О, первый кацапский шакал за сегодня!
Наверно, будь нацисты с Майдана, нацистами, то с дерьмом вроде тебя, никто бы не церемонился.
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01.08.2020 23:16 Відповісти
Расстрелять! Если у нас гибридная война с парашей, то значит к сепаратистам нужно принимать сталинские гибридные методы борьбы с сепаратизмом, ихтамнетизмом и другим ватнетизмом. И ***** поймёт, что недоимперия ни одина наследница СССР тут - Украина как и прежде претендует на свою часть золотого запаса СССР и его зарубежное иммущество.
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01.08.2020 23:38 Відповісти
От єта аперативнисть!
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02.08.2020 00:09 Відповісти
вы уверены что они вообще живы?) 6 лет прошло...
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02.08.2020 00:23 Відповісти
ахахах опять подозрение ..это как щурят глаза и подозревают как тот тип из футурамы..только у нас такие законы и подозрения страна цирка..))
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02.08.2020 03:18 Відповісти
Ну сообшили...а они шо?
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02.08.2020 07:36 Відповісти
 
 