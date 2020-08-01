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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу

Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що його ініціативи знімуть питання про особливий статус Донбасу.

Свої перші кроки в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Кравчук озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - понад 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують", - сказав перший президент.

За словами Кравчука, Україна, виходячи з цього, має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

"Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися", - сказав він.

Також читайте: Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

Як зазначив Кравчук, друга ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

"Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", - сказав перший президент.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Кравчук Леонід (546) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...

В.Б-кий
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01.08.2020 23:35 Відповісти
+25
Кравчук в ТКГ поднимет вопросы создания свободной экономической зоны и фонда для восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 8230

...
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01.08.2020 23:36 Відповісти
+24
https://www.youtube.com/watch?v=lXZEx70rYDg
Делил Украину, сдал Флот и сотрудничал с МедвеЕдчуком - Вспоминаем ВСЕ проделки Кравчука (ВИДЕО)


Кравчук в ТКГ поднимет вопросы создания свободной экономической зоны и фонда для восстановления Донбасса - Цензор.НЕТ 2366
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01.08.2020 23:35 Відповісти
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чим темніше нарід, тим казковіше ліс.
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01.08.2020 23:57 Відповісти
Трупоходовочки Путлера летят в мавзолей...к чЛенину,Эрдоган оказался круче плешивого КГБиста...
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01.08.2020 23:57 Відповісти
российско-турецкие силы совместно патрулируют в Сирии трассу М-4
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02.08.2020 00:07 Відповісти
СЭЗ - черная дыра.
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01.08.2020 23:58 Відповісти
Етот старый маразматик просравший самый большой в мире арсенал ЯО, никак не поймет что ***** хочет захватить всю Украину. И задобрить ***** деньгами собранными у украинцев якобы для восстановления даунбаса не получится. ***** конечно деньгам будет рад, на которые он создаст на дамбасе террористическое движение которое будет терроризировать всю Украину. А вот обнищавшие украинцы после етого вообще перестанут верить в свое государтсво, закон и справедливость.
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01.08.2020 23:58 Відповісти
Все він розуміє. І Зеленський- не клоун.
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02.08.2020 00:00 Відповісти
Кравчук, когда коммунизм там по плану наступает?
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01.08.2020 23:59 Відповісти
Блть, "дипломати" - Кравчук, Фокін... Я тут сьогодні вранці вже пропонував - на Байковому кладовищі викопати кадавр Шелеста або Щербицького та повезти до Мінська.
А що, історичні прецеденти є - більш ніж тисячоліття тому: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Трупний Синод . Відбувся в січні 897 року у Латерані. Фактично - церковний трибунал над ексгумованим трупом папи Формоза. Ця подія одна з найбільш неоднозначних в історії папства, що викликала розкол у церкві і дестабілізувала римський понтифікат на межі IX і X століть.
(після Трупного Синоду в історії папства почалася епоха з інтригуючою назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F порнократія ).
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02.08.2020 00:00 Відповісти
Читав про цю історію. Цікавенько!
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02.08.2020 00:59 Відповісти
Подивіться на це чудо-юдо у Висоцького...

https://espreso.tv/video/277463 з 1:03 до 1:18
Як воно там викручується...
До речі, перша година цієї відухи привсячена Кривавому Пастору та в'ю з ним.
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02.08.2020 00:02 Відповісти
Если отбросить все предрасудки,то на данный момент оккупированная часть Донбасса Украине сейчас не нужна...по многим причинам...,лет через 15 может тамошнее население чеого то и поймет,что с КГБшной Хунтой Всея Обнуляйтера РАБссии им не по пути...
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02.08.2020 00:04 Відповісти
я смотрю у многослойной падучей алкосцывухи появился конкурент по мыролюбности.
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02.08.2020 00:05 Відповісти
Какая зона? Донбасс без боя никто даже не думает отдавать. Это насколько надо быть наивным или играть чужую игру.
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02.08.2020 00:07 Відповісти
По поводу т.з. "свободной зоны" я тоже согласен с Кравчучкой - но не экономической а тупо ЗОНЫ !!! И эти же обитатели зоны должны день и ночь с лопатой и киркой восстанавливать Донбасс который по их вине они сами и загубили..Салютов на день шахтера уже им не будет. Ну а фонд на восстанавление Донбасса будем создавать после распада Кацапстана - и за их ПОЛНОСТЬЮ счет, да и плюс процент за Крым, компенсации погибшим, раненым, переселенцам...!!!
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02.08.2020 00:12 Відповісти
Старый лис ни Кравчук , а Кучма , он первей из всех понял что пора сваливать - дальше его нахождение в этой группе принесет ему столько позора что он уже не отмоется никогда !!! Спасибо Зедебилам, Порошку и Ко, и таким вот предателям как Кравчучка и Кучма что отдают Украину на растерзание Куйлу.. И Донбасс, Крым то будет Наш, но именно сейчас Вся Украина по писде запускается пейсатыми жлобами... Но ни че - прорвемся и тут !!! Слава Украине !!!!
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02.08.2020 00:32 Відповісти
Вот именно.Какое накуй восстановление.Очистить зону от врагов и создать зону отчуждения,по типу Чернобыльской, полного выздоровления адептов"русского мира".
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02.08.2020 06:17 Відповісти
А вы думаете зачем РАБссии все эти Карабахи,Приднестровья,Абхазии, Осетии и прочие Сирии, Ливии ЦАР и даже Египет с Эфиопией*?
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02.08.2020 00:13 Відповісти
Да причин множество. Каждая из них не является определяющей по отдельности, но в совокупности склоняет весы в пользу положительного принятия решения по вопросу "Казань брал, Астрахань брал....".
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02.08.2020 00:20 Відповісти
Що він меле? Які інвестиції? Хто буде туди вкладати гроші? Хто в світі дасть десятки мільярдів на розбомблену територію?
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02.08.2020 00:15 Відповісти
https://censor.net/user/473671 Їм розбомблені території непотрібні.Вони куплять хороші землі.
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02.08.2020 00:19 Відповісти
https://censor.net/user/473671 Ніхто не буде руїни купляти.Це все будуть намагатися відбудувати за українські гроші,а Україна це не потягне.
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02.08.2020 00:24 Відповісти
Нехай дають ті хто телефонував в 2014 році в.о. президента Турчинову все здати РФ, і не виконав жодного пункту будапештських гарантій.
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02.08.2020 08:18 Відповісти
Так теперь в методичках пишут - "Кравчук старый лис всех перехитрит"?
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02.08.2020 00:21 Відповісти
2/3территории Донбасса и так под контролем Украиньl.О каком "бамбасе" вьl тут визжите?
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02.08.2020 03:54 Відповісти
Рачлененный труп украинского медика недавно убитый вам не снится?Это американцы варвары сделали? Или РАБссиянское быдло?
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02.08.2020 00:18 Відповісти
Вот именно свободную экономическую зону там но теперь категорически делать нельзя! Такие зоны стоило делать где угодно пусть в центре страны----но никак по границе с РФ. Нет веры им теперь и навсегда. Всё время говорилось о том что надо создать в стране нормальные способы ведения бизнеса. Тогда вернутся сами. Хотя в это я лично не верю. Если это возможно. То пусть в тех местах проведут референдум под жёстким контролем ООН. С кем там хотят? Но у нас здесь так не делать---ведь ответ ясен что нахер. Можно и наоборот---только у нас. Но не там тогда. Кстати так логичней---семеро одного не ждут!
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02.08.2020 00:21 Відповісти
На самом деле тема очень сложная эта. Я ведь имел в виду если там референдум, то под контролем третьей стороны. И не сказа бы что запуганы они бандеровцами. Запуганые молчат, терпят или выжидают. Сразу говорил с 14 года там не только не любят украинское но и ненавидят многие. Это давно. Там никакие. Много было упущено за эти 6 лет---особенно за 14-15гг. А теперь 200 тыс паспортов уже получили. А освобождённые и не попавшие в серую зону города много увидели и сравнили. И последнее. Мало кто подумал что в случае мира туда начнут возвращатся уехавшие сюда. Их официально вроде полтора миллиона. Даже если половина поедет туда по части утеряного, что понятно---догадались что начнётся там? Вот тогда и начнётся та самая гражданская война о которой так много мечтали и говорили братаны северные. Пусть лучше там берут паспорта. Не терявши---не находят.
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02.08.2020 00:50 Відповісти
https://censor.net/user/473671 - "Если там будут на наших границах наши погранцы...."

Ключевое слово - "если".
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02.08.2020 00:35 Відповісти
https://censor.net/user/473671 - "Раз идут договариваться, значит так и будет."

На этот счёт у крымских татар есть хорошая поговорка - << Не опирайся на воду, не верь русским.>>
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02.08.2020 01:07 Відповісти
Скажите, а почему-бы вам на подконтрольную сторону не переселиться? Конечно, можете и не отвечать, это ваше право. Здесь никто ни к чему не обязывает.
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02.08.2020 01:27 Відповісти
ты о чем? что подписывали с нацистами?
немецкие войска были разгромлены союзниками на все фронтах! в случае полной застегнутости - войны до последнего немца, их конвульсии могли продлится не больше 2-х месяцев!
ты откровенную глупость пишешь
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02.08.2020 03:48 Відповісти
подивись нижче - оцей https://censor.net/user/473671 - типовий сепар з колабораціоністським ухилом. Не виключено, що й терорист, по якому кіча пожиттєва плаче. Видать - з-за лінії фронту шкрабає...
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02.08.2020 01:06 Відповісти
Пока существует блокада и линия разграничения на Донбассе, ни о какой границе речи быть не может!
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02.08.2020 00:44 Відповісти
Какой бы он ни был супер-пупер, у него нет никаких полномочий...
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02.08.2020 00:55 Відповісти
Чепушилину и Пусечнику - пора сдаваться, а то Помпео прижмет и ему пофиг на каком ходу завис кадыров..))
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02.08.2020 00:28 Відповісти
Хай кацапи і відновлюють,платять репарації,воскресять всіх вбитих українців.
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02.08.2020 00:34 Відповісти
забавно, тоесть они там жили и живут...позвали ****@, кланялись кадыровцам, избивали, насиловали и убивали украинцев - теперь они наелись и им хватит, они хотят спокойной жизни???
Так не бывает, мой маленький -"наивный" сепаратюга ! Все причастные должны понести наказание, в той или иной степени!!!
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02.08.2020 03:59 Відповісти
"Когда вы говорите,Иван Васильевич, такое впечатление,что вы бредите!" "Россия поддержит!" Труселя тебе Макарыч она поддержит! Дал Зеля еще одного маразматика.
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02.08.2020 00:37 Відповісти
Чем предложения Кравчука по ОРДЛО отличаются от политики маршала Петена в вишистской Франции?
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02.08.2020 00:40 Відповісти
Маразматический бред старой коммунистической вавки.
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02.08.2020 00:44 Відповісти
Якщо Порошенко в 2014-му на вимогу ***** (передану Порошенку через Меркель - тому Порошенко не міг не виконати) призначив Медведчука в переговорну групу з України в Мінську - але лише з функціями обміну полоненими... то як називати призначення медведчукового кадра керівником цієї групи? Невже хто думає, що призначення зеленським Кравчука - було спонтанним, а не на вимогу *****?
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02.08.2020 00:50 Відповісти
Маршал Петэн в сороковом тоже ничего лишнего не обещал французам. Чем это закончилось мы все знаем.
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02.08.2020 00:52 Відповісти
вы-то вообще никто.
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02.08.2020 02:01 Відповісти
у Висоцького (я ссиль вще наводив на "Червоні лінії") він каже " Росію треба вміти слухати". І бреше, ніби в мінських протоколах записано "спочатку треба провести вибори, а потім безпека" Йому заперечують - а він "читайте документ там записано". Хоча - насправді навпаки.
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02.08.2020 00:54 Відповісти
Ребята надо было делать правильный выбор тогда ещё в 91 в пользу Вечеслава Черновола и точно жили бы по другому сценарию со знаком +, ну а сейчас можно лишь критиковать старого и в своё время хитрого лиса ,который успешно прожил свою жизнь и очень много полезного сделал для своих детей Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 5582
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02.08.2020 00:55 Відповісти
був і другий шанс - в 2019 зробити правильний вибір. Так ні...
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02.08.2020 01:08 Відповісти
Согласен, да и не удивляюсь, потому что был же ещё и рекордсмен трижды судимый и тоже клоун только зеркальный по отношению к нынешнему
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02.08.2020 01:14 Відповісти
Ну как не вспомнить Ленина - шаг вперёд и два назад или Яворивского - ну що ми за народ такий.
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02.08.2020 07:33 Відповісти
"шаг вперёд и два назад"

100%
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02.08.2020 09:43 Відповісти
Л.М.НеТак
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02.08.2020 01:04 Відповісти
Фонди значить???
Попиляти бабло зібрався, старий пєрдун???
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02.08.2020 01:05 Відповісти
Маячня кацапська.
Мир з моцкалями не можливий.
Або вони розваляться, або загине Україна.
Маразматика цього тре давно або у дурдомі тримати, або у буцегарні, за те, що наробив за свою каденцію...
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02.08.2020 01:22 Відповісти
Йди на путєна, мокшанін...
Тут водкі нєт...
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02.08.2020 01:39 Відповісти
"Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции".
Пля, дедушка старый, ему всё равно...
Какая нах свободная экономическая зона на развалинах и какие и от кого там будут инвестиции?
"И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент".

СЭЗ вообще определяется, как ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.
"По словам Кравчука, Украина имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса".

Интересно узнать, кто будет выступать в роли учредителя фонда, и откуда на него будут выделятся средства? И самое главное - кто им будет рулить?
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02.08.2020 01:24 Відповісти
Кравчук решил особый статус закомуфлировать по СЭЗ.СЭЗ-это тот же особый статус,где территория входящая в СЭЗ имеет свои налоги,таможенные сборы и т.п бизнесовые плюшки,но прописаны в отдельном статусе,и не как во всей Украине.Документооборот будет уже иметь статус как отдельный от Украине.Зачем Украине это?Зачем мудрить о мудрый лис?
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02.08.2020 01:26 Відповісти
Какое там уже мудрить. Попросту пиз....т. Это у него профессиональная многолетняя такая работа. Была.
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02.08.2020 07:49 Відповісти
какое восстановление даунбаса! резервация сроком на 40 лет! пусть выдохнут все до единого любители кацапского мира... все до единого...
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02.08.2020 03:27 Відповісти
Один фонд, для борьбы с корновирусом, эти ЗЕленые утырки уже создали и успешно разворовали. На очереди следующий фонд. Офшоры Кипра и Омана рыдают от счастья, ЗЕленые счета ЗЕленого клиента пополняются ЗЕленью. Ну и старику немного перепадет, на кашку и молочко с кефиром, зефиром и тёплым сортиром.
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02.08.2020 06:02 Відповісти
Знову як колись Крим, розвалений і спалений війною , кинули на шию Україні. Ця стара масонська маразматична істота хоче щоб українці відновлювали розграбований РФ Донбас при повному контролі його з боку РФ. Чи може Кравчук, Ахметов, ОПЗЖ продалуть свої маєтки і бізнеси і вкладщуть свої кошти, ан ні, повісять результати окупації на шию зубожілих українців. А москалі будуть реготати з ідіотів.
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02.08.2020 06:21 Відповісти
Дайте угадаю...Фонд восстановления Донбасса будет наполняться гражданами Украины и бюджетами всех уровней. бени, аахметовы и остальная нечисть про фонд знать ничего не будут, кроме того, что он есть и там есть деньги. Я правильно понял?
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02.08.2020 07:02 Відповісти
Поздно пить боржоми по Будапештскому меморандуму. В зеркало надо смотреть, кто ж даст денег таким маразматическим и скучным рожам. США и так уже выдали полляма, ну и где деньги,Зин.
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02.08.2020 07:44 Відповісти
А Зона там на Дамбаси уже есть - ОРДЛО! Этого предателям Родины за глаза хватит до скончания века!
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02.08.2020 07:59 Відповісти
вот она-цель!!!!
"Свободная экономическая зона""
Давай европа деньги-а мы будем их киздить
Порошенко в 2014 в Крыму тоже скорее ввел такую "зону"
поцЗедент -хороший ученик Барыги
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02.08.2020 08:03 Відповісти
Бот--ти до всього "ліпиш" ПОрошенко. По цьому видно.що ти продажний,або українська гнида.або просто кацап. (незабувай,що є росіянин і є кацап--це велика різниця)
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02.08.2020 08:13 Відповісти
Як можна прийти навіть до думки.щоб витягнути із нафталіна цього прокаженного ідеолога КПУ. Тепер ще фокіна зовуть--при якому ввідбулась перша революція " на граніті". Чи українці зовсім стали лохами.що вибирають такі "нові обличчя" Рабами виросли--рабами і помрете!
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02.08.2020 08:09 Відповісти
-
Про створення Вільної економічної зони на Донбасі на вимогу проклятих продажних ЗЕбілів - капітулянтів заявив завзятий продажний пристаркуватий комуняка. Натякаючи на те що Вільна зона, але вона може бути с федеративними а можливо навіть і конфедеративним правами. Як не називай і не маскуй "особливий кацапський бандитський статус окупованого кремлем Донбасу" нав'язаний )(уйлом. Але ж злочинну зраду нашої продажної антиукраїнської прокремлівської влади її дуже чітко видно всім українцям.
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02.08.2020 08:24 Відповісти
Есть то, что называют профессиональная деградация и тот, кого отдельные считают старым лисом давно уже стал престарелым маразматиком. Пора в феофании филиал дурдома открывать для молодых лиц с зависимостью и престарелых опытных политиков.
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02.08.2020 08:29 Відповісти
І цей колишній горе президент і авантюрист який встиг побувати від головного ідеолога КПУ до одного з засновників проросійської олігархічної СДПУо ,прополнує якусь міфічну вільну економічну зону для ордло, тільки хто туди захоче вкладати кошти? ,чи може з українського бюджету? так вони цього і добиваются Україна фінансує ,а росія контролює,ні росія яка принесла війну на ті території повина відбудовувати Донбас.
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02.08.2020 08:39 Відповісти
Від цієї напасті Україну може спасти тільки БАБАДА з косою.
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02.08.2020 09:11 Відповісти
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое,что вы бредите!" (с)
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02.08.2020 11:17 Відповісти
Недавно прочитал пару книг по методике принятия решений.
Главная мысль такая - если неверно определена проблема, то и решения будут такими же.
Все мы видим эти заигрывания с ******, которые скорее всего, ни к чему не приведут, в крайнем случае к капитуляции.
И пока вся страна не поймет что раша враг и нужно готовиться дать отпор, толку от этих кравчуков не будет.
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02.08.2020 11:47 Відповісти
Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 6717
ВСЁ ВСЁ ! ТОЧНО ТАК КАК ТРЕБУЕТ ГРОЗНЫЙ )(УЙЛО ПОРЕШАЕМ И ВЫПОЛНИМ В МИНСКЕ !
ЕСЛИ ТОЛЬКО ЧТО ТО ТАКОЕ НЕПРЕДВИДЕННОЕ, НО ОЖИДАЕМОЕ НЕ ОСТАНОВИТ МЕНЯ !
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02.08.2020 12:04 Відповісти
Он в своем уме? Там надо другую зону делать! Комуняка старая.
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02.08.2020 12:31 Відповісти
эту двухколесную тачку 90-х пригласили в цирк как тамаду капитуляции.
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02.08.2020 13:35 Відповісти
Старая комуняцко-гебнявая консерва опять расконсервирована... Если бы в 1991 г. наш "мудрый" народ выбрал в президенты не бывшего комуняку, заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ, Кравчука, а диссидента, антисоветчика, Вячеслава Чорновола, то мы сейчас наверняка жили в совсем другой стране, примерно такой, как Польша, Словакия, ну или хотя бы Болгария... Но тогда наш "мудрый" народ проголосовал почти так же, как в 2019 : 23,27 % за диссидента и демократа Чорновола и 61,6% за комуняцкого партноменклатурщика Кравчука... Мощная прослойка не умеющих думать идиотов который раз решают судьбу нашей страны...
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02.08.2020 17:51 Відповісти
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