Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що його ініціативи знімуть питання про особливий статус Донбасу.

Свої перші кроки в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Кравчук озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - понад 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують", - сказав перший президент.

За словами Кравчука, Україна, виходячи з цього, має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

"Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися", - сказав він.

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Як зазначив Кравчук, друга ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

"Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", - сказав перший президент.

Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.