Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що його ініціативи знімуть питання про особливий статус Донбасу.
Свої перші кроки в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Кравчук озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - понад 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують", - сказав перший президент.
За словами Кравчука, Україна, виходячи з цього, має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.
"Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися", - сказав він.
Як зазначив Кравчук, друга ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
"Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", - сказав перший президент.
Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.
Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.
Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.
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чим темніше нарід, тим казковіше ліс.
А що, історичні прецеденти є - більш ніж тисячоліття тому: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4 Трупний Синод . Відбувся в січні 897 року у Латерані. Фактично - церковний трибунал над ексгумованим трупом папи Формоза. Ця подія одна з найбільш неоднозначних в історії папства, що викликала розкол у церкві і дестабілізувала римський понтифікат на межі IX і X століть.
(після Трупного Синоду в історії папства почалася епоха з інтригуючою назвою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F порнократія ).
https://espreso.tv/video/277463 з 1:03 до 1:18
Як воно там викручується...
До речі, перша година цієї відухи привсячена Кривавому Пастору та в'ю з ним.
Ключевое слово - "если".
На этот счёт у крымских татар есть хорошая поговорка - << Не опирайся на воду, не верь русским.>>
немецкие войска были разгромлены союзниками на все фронтах! в случае полной застегнутости - войны до последнего немца, их конвульсии могли продлится не больше 2-х месяцев!
ты откровенную глупость пишешь
Так не бывает, мой маленький -"наивный" сепаратюга ! Все причастные должны понести наказание, в той или иной степени!!!
100%
Попиляти бабло зібрався, старий пєрдун???
Мир з моцкалями не можливий.
Або вони розваляться, або загине Україна.
Маразматика цього тре давно або у дурдомі тримати, або у буцегарні, за те, що наробив за свою каденцію...
Тут водкі нєт...
Пля, дедушка старый, ему всё равно...
Какая нах свободная экономическая зона на развалинах и какие и от кого там будут инвестиции?
"И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал первый президент".
СЭЗ вообще определяется, как ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.
"По словам Кравчука, Украина имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса".
Интересно узнать, кто будет выступать в роли учредителя фонда, и откуда на него будут выделятся средства? И самое главное - кто им будет рулить?
"Свободная экономическая зона""
Давай европа деньги-а мы будем их киздить
Порошенко в 2014 в Крыму тоже скорее ввел такую "зону"
поцЗедент -хороший ученик Барыги
Про створення Вільної економічної зони на Донбасі на вимогу проклятих продажних ЗЕбілів - капітулянтів заявив завзятий продажний пристаркуватий комуняка. Натякаючи на те що Вільна зона, але вона може бути с федеративними а можливо навіть і конфедеративним правами. Як не називай і не маскуй "особливий кацапський бандитський статус окупованого кремлем Донбасу" нав'язаний )(уйлом. Але ж злочинну зраду нашої продажної антиукраїнської прокремлівської влади її дуже чітко видно всім українцям.
Главная мысль такая - если неверно определена проблема, то и решения будут такими же.
Все мы видим эти заигрывания с ******, которые скорее всего, ни к чему не приведут, в крайнем случае к капитуляции.
И пока вся страна не поймет что раша враг и нужно готовиться дать отпор, толку от этих кравчуков не будет.
ВСЁ ВСЁ ! ТОЧНО ТАК КАК ТРЕБУЕТ ГРОЗНЫЙ )(УЙЛО ПОРЕШАЕМ И ВЫПОЛНИМ В МИНСКЕ !
ЕСЛИ ТОЛЬКО ЧТО ТО ТАКОЕ НЕПРЕДВИДЕННОЕ, НО ОЖИДАЕМОЕ НЕ ОСТАНОВИТ МЕНЯ !