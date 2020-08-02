Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич

Стосовно затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера слідство обрало запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство БЕЛТА, про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

"Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянини Російської Федерації. 31 липня щодо них слідством обраний і прокурором санкціонованмй запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - сказав Носкевич.

За його словами, була отримана інформація про те, що "вони всі практично мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України".

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Зараз з усіма затриманими проводяться слідчі дії, вони допитані в присутності адвокатів, додав Носкевич. Він уточнив, що під час допитів затримані дають суперечливі свідчення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.