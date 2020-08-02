УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8843 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 589 24

Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич

Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич

Стосовно затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера слідство обрало запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство БЕЛТА, про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.

"Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянини Російської Федерації. 31 липня щодо них слідством обраний і прокурором санкціонованмй запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - сказав Носкевич.

За його словами, була отримана інформація про те, що "вони всі практично мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Білорусі закидає затриманим "вагнерівцям" зв'язок з опозиціонерами Тихановським і Статкевичем, у РФ спростовують

Зараз з усіма затриманими проводяться слідчі дії, вони допитані в присутності адвокатів, додав Носкевич. Він уточнив, що під час допитів затримані дають суперечливі свідчення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Білорусь (7969) затримання (4355) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
В Украине таких даже не задерживают. Помню, как в 2014 году обнаружили с оружием росийских десантников. Так Путин сказал, что они заблудились. Так их тут же передали России. Получается, Беларусь боле антироссийская оказалась, чем Украина. И КГБ покруче оказалось статистов из СБУ, которые только могут как отжимать и крышывать бизнесы, а свою работу 6 лет упорно делать не хотят.
показати весь коментар
02.08.2020 00:09 Відповісти
+3
Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
показати весь коментар
02.08.2020 00:00 Відповісти
+3
Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич - Цензор.НЕТ 4199
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
показати весь коментар
02.08.2020 00:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надолго ли?
показати весь коментар
01.08.2020 23:58 Відповісти
До параду в Москві протримають
показати весь коментар
02.08.2020 11:00 Відповісти
Он уточнил, что в ходе допросов задержанные дают противоречивые показания.

Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
показати весь коментар
02.08.2020 00:00 Відповісти
Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич - Цензор.НЕТ 4199
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
показати весь коментар
02.08.2020 00:05 Відповісти
Лука-же сказал, что они не собирались лететь а билеты для отмазки, они не поехали в аэропорт а билеты, за ненадобностью, сожгли в урне
показати весь коментар
02.08.2020 00:40 Відповісти
Послє 9-тово чісла всьо устаканітса, і етіх уважаємих людєй випустят с формуліровкой "за отсутствієм состава прєступлєнія". А покашто охлос должен бить в тонусє, а государствєнная бєзопасность в опасності.
показати весь коментар
02.08.2020 00:08 Відповісти
Наскільки я розумію, хитродупа поза Лукашенка трохи прикумарила росіян і на черзі війна з Білорусією.
показати весь коментар
02.08.2020 00:08 Відповісти
В Украине таких даже не задерживают. Помню, как в 2014 году обнаружили с оружием росийских десантников. Так Путин сказал, что они заблудились. Так их тут же передали России. Получается, Беларусь боле антироссийская оказалась, чем Украина. И КГБ покруче оказалось статистов из СБУ, которые только могут как отжимать и крышывать бизнесы, а свою работу 6 лет упорно делать не хотят.
показати весь коментар
02.08.2020 00:09 Відповісти
Cпектакль
показати весь коментар
02.08.2020 00:10 Відповісти
Да, было. А теперь нявкни порохопридуровец что нибудь вразумительное. Ну...например...какая же ты скотина петя был. Или...особый стратегический ход...с далеко идущими выгодными последствиями..
Хоть какой нибудь критики.
Нифига этого не будет.
Лизать- не критиковать.
Так підлога?
показати весь коментар
02.08.2020 01:27 Відповісти
Ну никто их ( рус.десант.) не передавал. Их при попытке выхода из Иловайска,свои же и покрошили. И это правда. А в остальном ты права
показати весь коментар
02.08.2020 08:09 Відповісти
никто их не крошил,их обменяли
https://www.1tv.ru/news/2014-08-31/40690-v_obmen_na_devyat_desantnikov_rossiya_otpustila_63_ukrainskih_soldata
показати весь коментар
02.08.2020 22:19 Відповісти
это только 6 лет прошло и уже такую пургу постят и 14 лайков,дебилы млять
показати весь коментар
03.08.2020 07:00 Відповісти
покрошили вот этих
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ Пленные русские в Украине (полное видео: Иловайск, 29.08.14)

а обменяли вот их
https://www.youtube.com/watch?v=-CYvm-HnSpg Костромские десантники: "Нам сказали, мы на учениях" (Украина, Киев, 30.08.2014)
показати весь коментар
03.08.2020 07:17 Відповісти
Не вживай так багато лайна.Від тебе дуже смердить кацапом.
показати весь коментар
02.08.2020 09:12 Відповісти
а вообще игра какая - то хитрая получается, с кучей вариантов.
Но очевидно, что после выборов вагнеровцев отпустят.
Лука - президент, вагнеровцы - домой (или куда они там хотели лететь)
показати весь коментар
02.08.2020 00:16 Відповісти
Матвей Ганапольский о ситуации с арестом спецназовцами КГБ Беларуси 32 боевиков ЧВК :

"В пятницу 31 июля Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «возмутительном и безосновательном задержании российских граждан».

То есть, по кремлевской официальной версии это просто какие-то обычные граждане РФ, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали и посадили в камеры злобные белорусы. Эти 32 боевика ЧВК просто так приехали в Беларусь возудкхом подышать, как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор».
Еще на заседании Совбеза РФ отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.

Итак, Путин вступает в игру. Его позиция заключается в том, что в ситуации с задержанием 32-ух боевиков террорист - это Лукашенко, что именно он захватил невинных российских граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится."
показати весь коментар
02.08.2020 03:05 Відповісти
вычитал:
объяснение на поверхности- Лука хотел отвлечь общество от протестных настроений чем-то очень громким, невероятным. Читал блоги бел.оппозиции-как-то не очень произвело все это на электорат впечатление. . И там ему не верят
показати весь коментар
02.08.2020 00:55 Відповісти
Скоро появится забавная кинокомедия "Лукашенко , два стула и Федель Кастро",не пропустите
показати весь коментар
02.08.2020 01:43 Відповісти
Взяти под стражу?!
А досі вони по вулиці гуляли і чекали цього епохального рішення?
показати весь коментар
02.08.2020 09:02 Відповісти
"Всё страньше и страньше! Всё чудесатее,и чудесатие! Всё любопытственнее любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!" Л.Кэрролл. Алиса в стране чудес.
показати весь коментар
02.08.2020 10:51 Відповісти
да что тут странного - обычная партия спецслужб
вагнера должны были дождаться "победы" Луки на выборах, устроить бучу, имитируя вторжение украинских радикалов, и прикончить, наконец, ненавистного кремлю Рыгоровича
пока Киев чухался бы, в РБ объявляют новые выборы, на которых побеждает совсем не Тихановский..., а на границу РБ с Украиной прибывают подкрепления российских "союзников"
Лука частично упредил кремль и даже рассердил - но кто знает, что написано в кремлёвском оперативном плане "Бульба-2020"?
показати весь коментар
02.08.2020 11:13 Відповісти
поведение Лукашенки сейчас определяется поиском предателей и российских агентов в собственном окружении
показати весь коментар
02.08.2020 11:15 Відповісти
батя чел прямолинейный не то что наши пеерасты,и демократизировать беларусь не даст
показати весь коментар
02.08.2020 13:15 Відповісти
 
 