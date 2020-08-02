Затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера взято під варту, - глава Слідкому РБ Носкевич
Стосовно затриманих у Білорусі найманців ПВК Вагнера слідство обрало запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство БЕЛТА, про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич.
"Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянини Російської Федерації. 31 липня щодо них слідством обраний і прокурором санкціонованмй запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - сказав Носкевич.
За його словами, була отримана інформація про те, що "вони всі практично мають серйозне бойове минуле, воювали на сході України".
Зараз з усіма затриманими проводяться слідчі дії, вони допитані в присутності адвокатів, додав Носкевич. Він уточнив, що під час допитів затримані дають суперечливі свідчення.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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Та это ж стадо баранов. У каждого в кармане билет в Турцию, а они, рассказывают, что летят, кто в Боливию. кто в Гватемалу, кто на Северный полюс.
Вони збирались летіти в Турцію щоб показати всім сраку на стадіоні.
Хоть какой нибудь критики.
Нифига этого не будет.
Лизать- не критиковать.
Так підлога?
https://www.1tv.ru/news/2014-08-31/40690-v_obmen_na_devyat_desantnikov_rossiya_otpustila_63_ukrainskih_soldata
https://www.youtube.com/watch?v=3U1qOMUPHLQ Пленные русские в Украине (полное видео: Иловайск, 29.08.14)
а обменяли вот их
https://www.youtube.com/watch?v=-CYvm-HnSpg Костромские десантники: "Нам сказали, мы на учениях" (Украина, Киев, 30.08.2014)
Но очевидно, что после выборов вагнеровцев отпустят.
Лука - президент, вагнеровцы - домой (или куда они там хотели лететь)
"В пятницу 31 июля Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «возмутительном и безосновательном задержании российских граждан».
То есть, по кремлевской официальной версии это просто какие-то обычные граждане РФ, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали и посадили в камеры злобные белорусы. Эти 32 боевика ЧВК просто так приехали в Беларусь возудкхом подышать, как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор».
Еще на заседании Совбеза РФ отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.
Итак, Путин вступает в игру. Его позиция заключается в том, что в ситуации с задержанием 32-ух боевиков террорист - это Лукашенко, что именно он захватил невинных российских граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится."
объяснение на поверхности- Лука хотел отвлечь общество от протестных настроений чем-то очень громким, невероятным. Читал блоги бел.оппозиции-как-то не очень произвело все это на электорат впечатление. . И там ему не верят
А досі вони по вулиці гуляли і чекали цього епохального рішення?
вагнера должны были дождаться "победы" Луки на выборах, устроить бучу, имитируя вторжение украинских радикалов, и прикончить, наконец, ненавистного кремлю Рыгоровича
пока Киев чухался бы, в РБ объявляют новые выборы, на которых побеждает совсем не Тихановский..., а на границу РБ с Украиной прибывают подкрепления российских "союзников"
Лука частично упредил кремль и даже рассердил - но кто знает, что написано в кремлёвском оперативном плане "Бульба-2020"?