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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про намір влади Луцька не посилювати карантинні заходи: Така позиція хибна, адже це стосується життя і здоров'я людей

Степанов про намір влади Луцька не посилювати карантинні заходи: Така позиція хибна, адже це стосується життя і здоров'я людей

Під час робочого візиту до Рівного глава МОЗ України Максим Степанов прокоментував заяви луцьких чиновників, які виступили проти посилення карантину в обласному центрі.

За словами Максима Степанова, на рішення місцевих чиновників вплинула політика, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. У Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.

Степанов зауважив, що у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр, хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.

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Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів, то це вказує на тенденцію, і щодо цієї території ухвалюватимуть відповідні рішення, пояснив Степанов.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.

Автор: 

карантин (18172) Луцьк (426) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Який переживальник за життя українців.А ж блювати хочеться.
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02.08.2020 00:26 Відповісти
+13
Бунт! Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.

«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения« .. (с)
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02.08.2020 00:38 Відповісти
+8
Мудрое решение.
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02.08.2020 00:41 Відповісти
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Пошел нах костюмов
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02.08.2020 00:25 Відповісти
Який переживальник за життя українців.А ж блювати хочеться.
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02.08.2020 00:26 Відповісти
это точно прям страдает за то как живут простые люди,хотя сам передвигается на мерине 600 и не думает как прожить завтрашний день,и маску он одевает только перед тв для показухи.
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02.08.2020 20:27 Відповісти
Стєпанов, расслабся, символ України - ТАЧАНКА З ПУЛЕМЬОТОМ та Веселий Роджер !

ми Вільні Люди у Вільній Країні !
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02.08.2020 00:33 Відповісти
"Бей красных, пока не побелеют.
Бей белых, пока не покраснеют."
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02.08.2020 00:44 Відповісти
Гауптштурмфюрер Йохан Дир,уймитесь наконец. Иначе-или пуля в висок на рейхсштандарте,или еще что похуже..
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02.08.2020 03:59 Відповісти
Бунт! Тернополь вслед за Луцком отказался усиливать карантин.

«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения« .. (с)
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02.08.2020 00:38 Відповісти
Мудрое решение.
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02.08.2020 00:41 Відповісти
Зеля файно дустав по пискові. Украінці,крім хохлів перекладу не потребують.
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02.08.2020 00:42 Відповісти
"Украінці", кажеш?
Когось ти мені нагадуєш.
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02.08.2020 00:46 Відповісти
так, УКРАЇНЦІ !

Українці, які тисячу років, з короткими проміжками, жили без Держави та давали собі лад самоврядними громадами та Національним Духом !
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02.08.2020 00:52 Відповісти
Кого,Дир?
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02.08.2020 01:09 Відповісти
От тепер зрозуміло.
Алекс, з двох акаунтів працюєш?
Чи з трьох?
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02.08.2020 01:13 Відповісти
https://censor.net/user/465875 Трахтор в полі дир-дир-дир.Ми за мир.
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02.08.2020 01:18 Відповісти
Ти переплутав.
Він - Алекс.
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02.08.2020 01:21 Відповісти
ви мнє льстітє, я працюю всього ліш з трьох акаунтів - 0, 0, 7
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02.08.2020 01:32 Відповісти
3 in 1

Степанов о намерении властей Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 1508
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02.08.2020 01:53 Відповісти
Він переплутав-Він Алекс..-Гауптштурмфюрер Дир ,проходя с патрулем по Потсдамер-штрассе,увидя человека в буденновке,с автоматом ППШ и волочащем за собой парашут подумал-"Он-АЛЕКС..а может и Юстас".
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02.08.2020 02:17 Відповісти
Пейте на ночь таблетки от головы !
Будете здоровы!
Дідусь Опанас ,😂
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02.08.2020 02:28 Відповісти
Гауптману Диру таблетки не помогут-только гильотина.Самое верное средство от головной боли.
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02.08.2020 04:03 Відповісти
Для вуйко з полонин кто живе нижче за дви тясячи метрив вид ривня моря той не украинець? Яремчи вони таки.
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02.08.2020 06:06 Відповісти
Погано коли загроза епідемії- так, реальна загроза і реальної епідемії- перетворюється в інструмент привчання народу до покори.
Степанов о намерении Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 2249
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02.08.2020 00:41 Відповісти
Ботва.
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02.08.2020 01:16 Відповісти
Степанов о намерении Луцка не усиливать карантинные меры: Такая позиция ошибочна, так как это касается жизни и здоровья людей - Цензор.НЕТ 7377
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02.08.2020 00:52 Відповісти
За свідомих..))
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02.08.2020 00:53 Відповісти
Наша візьме верх !
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02.08.2020 00:56 Відповісти
в этом даже можете не сомневаться..
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02.08.2020 01:16 Відповісти
але треба попрацювати..
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02.08.2020 01:17 Відповісти
и тут степашка понял, что его вирусобесная истерика уже не действует на окружающих и очень скоро его начнут бить.
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02.08.2020 00:57 Відповісти
вевель,ты нам лучше про тысячелетний райх промурлычь. Из окна замка .
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02.08.2020 04:05 Відповісти
Степанов, иди на.......й.
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02.08.2020 01:05 Відповісти
Комиссия при деле, все заняты работой на три ставки переднего фронта борьбы с COVID19 людей не хватает.
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02.08.2020 01:22 Відповісти
Так в Києві більше хворих, ніж у Луцьку... Де логіка???
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02.08.2020 01:28 Відповісти
https://censor.net/user/140860 Яка така логіка? Нічого не знаємо.
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02.08.2020 01:30 Відповісти
Дик всі носять маски в магазинах... От давно не бачив у нас в Києві когось в магазині без маски. Не думаю, що в Луцьку інакше...
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02.08.2020 01:41 Відповісти
Я вдягаю виключно ради продавців. Бо саме їх накажуть за відсутність масок на велику суму.
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02.08.2020 19:09 Відповісти
Французи ввели масковий режим у всіх закритих приміщеннях і в громадському транспорті, а в місті Ліль, бо там кількість інфікованих подвоїлась за тиждень, маски треба носити ще й багатолюдних вулицях.
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02.08.2020 01:31 Відповісти
Тільки от ані французи, ані італійці, ані американці (а в США найбільше хворих) не додумалися до такого ідіотизму, як закриття метро чи припинення руху наземного громадського транспорту!
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02.08.2020 01:34 Відповісти
То правда.
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02.08.2020 01:35 Відповісти
на вулицях, в магазинах, на базарах, в аптеках, адмін. приміщеннях і т.д.
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02.08.2020 01:35 Відповісти
Вірус хорошо себе почуває при високій вологості повітря. Тут в відносно вологих регіонах нові осередки заражень, особливо на бойнях, бо там сиро і холодно.
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02.08.2020 01:41 Відповісти
Злые руки приумножат зло заключенное в амфоре и приведут мир к гибели. Эта фраза очень четко говорит. Долина заклятия змей.
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02.08.2020 01:39 Відповісти
Ковид это индустрия для бариг. Все олигархи с их сми топят за ковид. Тут они с зелей и государством социально близкие если надо с баранов шкуру драть.
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02.08.2020 06:14 Відповісти
Федералізацією *******.
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02.08.2020 07:18 Відповісти
У Луцьку все вирішує не міська влада , а Ігор Палиця
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02.08.2020 07:23 Відповісти
Так. В Луцьку немає місцевої влади. Вже кілька років.
Містом керує цуцик палиці.
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02.08.2020 07:48 Відповісти
Щоб не мінявся колір зон потрібно нікуди не пускати Степанова і все буде добре в Україні.
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02.08.2020 07:56 Відповісти
Степанов,ты в Бердянск заедь или Урзуф... Там твой карантин и маски нах.никому не нужны
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02.08.2020 08:01 Відповісти
Ошибочна позиція є степашка в Україні.
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02.08.2020 08:59 Відповісти
Ошибочно решение народа не поразбивать вам головы об стену еще в начале дурантина!
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02.08.2020 11:15 Відповісти
стіпанов-ти сам ошибочний, випадковий міністр.
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02.08.2020 11:35 Відповісти
його взяли на роботу саме через таку слухняність до рішень зелених. Якби *********** (чи його ляльководам) потрібно було б інше рішення відносно пандемії, то степанов не підходив би на цю посаду. А так - меле хто знайшо і не красніє. Бо сам не може оцінити тупизну ним сказаного.
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02.08.2020 19:14 Відповісти
 
 