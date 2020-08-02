Степанов про намір влади Луцька не посилювати карантинні заходи: Така позиція хибна, адже це стосується життя і здоров'я людей

Під час робочого візиту до Рівного глава МОЗ України Максим Степанов прокоментував заяви луцьких чиновників, які виступили проти посилення карантину в обласному центрі.

За словами Максима Степанова, на рішення місцевих чиновників вплинула політика, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. У Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.

Степанов зауважив, що у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр, хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.

Читайте також: Підприємства Тернополя, що опинився в "червоній" зоні, з понеділка працюватимуть у звичайному режимі, - міськрада

Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів, то це вказує на тенденцію, і щодо цієї території ухвалюватимуть відповідні рішення, пояснив Степанов.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.