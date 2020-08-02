Степанов про намір влади Луцька не посилювати карантинні заходи: Така позиція хибна, адже це стосується життя і здоров'я людей
Під час робочого візиту до Рівного глава МОЗ України Максим Степанов прокоментував заяви луцьких чиновників, які виступили проти посилення карантину в обласному центрі.
За словами Максима Степанова, на рішення місцевих чиновників вплинула політика, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Нема людського фактора. Є суто цифри, які відображають динаміку в тому чи іншому регіоні. От ніхто не буде створювати, вибачте, Чорнобиль, коли від нас приховували, що відбувається. Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. У Міністерстві охорони здоров’я немає навіть натяку на політику. Пріоритет – здоров’я і безпека українців", – говорить міністр.
Степанов зауважив, що у МОЗ знають, що в регіонах, які потрапили до "червоної" та "помаранчевої" зон, люди будуть проти посилення карантинних заходів. Влада, на думку очільника МОЗ, особливо напередодні виборів, буде дотримуватися такої ж думки. Така позиція, вважає міністр, хибна, бо це стосується життя та здоров'я людей.
Очільник міністерства каже, що моніторинг і порівняння, куди рухається кожна область, відбувається щотижня. Якщо у якомусь районі зростання кількості хворих відбувається упродовж п'яти та більше днів, то це вказує на тенденцію, і щодо цієї території ухвалюватимуть відповідні рішення, пояснив Степанов.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті мають зупинити громадський транспорт, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонити відвідування навчальних закладів.
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Бей белых, пока не покраснеют."
«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения« .. (с)
Когось ти мені нагадуєш.
Українці, які тисячу років, з короткими проміжками, жили без Держави та давали собі лад самоврядними громадами та Національним Духом !
Алекс, з двох акаунтів працюєш?
Чи з трьох?
Він - Алекс.
Будете здоровы!
Дідусь Опанас ,😂
Містом керує цуцик палиці.