Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заради миру на Донбасі готовий вести діалог із представниками, але не ватажками окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Є люди, які можуть бути учасниками переговорів. Скажімо, Офіс президента підписує указ про призначення на посаду в Мінську групу Фокіна. Він і запрошує, і може говорити про те, чого вони (представники ОРДЛО. - Ред.) насправді хочуть", - сказав Кравчук.
Він нагадав, що вже виступав зі зверненням до представників ОРДЛО: "Коли починалися ці події, я на одному з телеканалів звернувся до ватажків Луганської та Донецької областей із проханням: будь ласка, підготуйте письмово пропозиції, що ви хочете мати на території цих районів (чи це особливий статус, автономія, ознаки державності), напишіть, на які кроки ви могли б піти для компромісу. Жодної відповіді я не отримав. Якщо їх запросять до Києва, вони не приїдуть, а ми й не запрошували".
"Я кажу не про прямі переговори з ватажками, щоб було зрозуміліше... Є там люди, які не зав’язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є інші. І з того, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні. Щоб це відразу не було як на державному рівні. І коли вони напишуть якусь дорожню карту і цю карту узгодять із Києвом, і з тими регіонами, звідки вони прийшли, тоді можна порушувати питання про вищий рівень зустрічей для ухвалення остаточного рішення. Зараз обговорюється питання про з'ясування точних позицій і кроків", - додав Кравчук.
Як зазначив перший президент, якщо шукати шляхи вирішення проблеми, то треба "вести розмову, домовлятися, крок за кроком".
"Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі, то як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого", - наголосив він.
Водночас Кравчук уточнив, що готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документів, які шкодять Україні.
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І звичайно що за весь час переговорів росія було спроможною домовлятись? Вона хоч раз пішла на пошук точок дотику - тут уступаємо ми там вона, що є основою домовленостей? Ні вона тільки намагалась хрюкаючи диктувати умови за що її економіку різали санкціями.
З науковцями дамбасу ?
А про кацапів він забув ?
Медвечуківська номенклатура ! Посміховисько !!!
Макарыч, поправь, если я неправ
треба витягати країну з тої халепи, в яку її втягнули бариги
вже більше року мене щодня лякають соєві на всю голову страшним армагеддоном і тотальним апокаліпсисом, який повинен був трапитись ще пів року тому, але чомусь ніяк не настане і навіть ознак його не видно
На думку українців, підлабузництво і лизання брудної дупи смердючої кацапської пропагандонші- шкодить Україні.
Один такий говнокомандувач, стоячий перед ворогом на колінах, вже є. Це вилилось в скорочення армії, відступ та розброєння. Отаке воно, зелене стояння на колінах.
Старий маразматік - вже є представники Донбасу такі як Казанський які покинули Донбас при наступі сепаратистів і кацапів, вони і представляють Донбас
ХТО ПАЦІЄНТА З ДОМА ПРЕСТАРІЛИХ ВИПУСТИВ ?
ВІН ЖЕ ЛІКИ ЗАБУВАЄ ПРИЙМАТИ
Всі думають що завдяки хитрому комуняки Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати його спогади - то стає ясно що він яничар тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито демократичний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ ще визначалися, виходити зі складу кривавої в'язниці народів, або заливаться в уже оновленому срср.
РФ давно проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою Кравчуком поки що залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.