Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заради миру на Донбасі готовий вести діалог із представниками, але не ватажками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Є люди, які можуть бути учасниками переговорів. Скажімо, Офіс президента підписує указ про призначення на посаду в Мінську групу Фокіна. Він і запрошує, і може говорити про те, чого вони (представники ОРДЛО. - Ред.) насправді хочуть", - сказав Кравчук.

Він нагадав, що вже виступав зі зверненням до представників ОРДЛО: "Коли починалися ці події, я на одному з телеканалів звернувся до ватажків Луганської та Донецької областей із проханням: будь ласка, підготуйте письмово пропозиції, що ви хочете мати на території цих районів (чи це особливий статус, автономія, ознаки державності), напишіть, на які кроки ви могли б піти для компромісу. Жодної відповіді я не отримав. Якщо їх запросять до Києва, вони не приїдуть, а ми й не запрошували".

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"Я кажу не про прямі переговори з ватажками, щоб було зрозуміліше... Є там люди, які не зав’язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є інші. І з того, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні. Щоб це відразу не було як на державному рівні. І коли вони напишуть якусь дорожню карту і цю карту узгодять із Києвом, і з тими регіонами, звідки вони прийшли, тоді можна порушувати питання про вищий рівень зустрічей для ухвалення остаточного рішення. Зараз обговорюється питання про з'ясування точних позицій і кроків", - додав Кравчук.

Як зазначив перший президент, якщо шукати шляхи вирішення проблеми, то треба "вести розмову, домовлятися, крок за кроком".

"Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі, то як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого", - наголосив він.

Водночас Кравчук уточнив, що готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документів, які шкодять Україні.

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