УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12041 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 272 143

Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні

Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заради миру на Донбасі готовий вести діалог із представниками, але не ватажками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Є люди, які можуть бути учасниками переговорів. Скажімо, Офіс президента підписує указ про призначення на посаду в Мінську групу Фокіна. Він і запрошує, і може говорити про те, чого вони (представники ОРДЛО. - Ред.) насправді хочуть", - сказав Кравчук.

Він нагадав, що вже виступав зі зверненням до представників ОРДЛО: "Коли починалися ці події, я на одному з телеканалів звернувся до ватажків Луганської та Донецької областей із проханням: будь ласка, підготуйте письмово пропозиції, що ви хочете мати на території цих районів (чи це особливий статус, автономія, ознаки державності), напишіть, на які кроки ви могли б піти для компромісу. Жодної відповіді я не отримав. Якщо їх запросять до Києва, вони не приїдуть, а ми й не запрошували".

Читайте також: Кравчук у ТКГ порушить питання створення вільної економічної зони та фонду для відновлення Донбасу

"Я кажу не про прямі переговори з ватажками, щоб було зрозуміліше... Є там люди, які не зав’язані, скажімо, суто на політичних питаннях, можливо, є вчені, можливо, є інші. І з того, і з нашого боку почати говорити на цьому рівні. Щоб це відразу не було як на державному рівні. І коли вони напишуть якусь дорожню карту і цю карту узгодять із Києвом, і з тими регіонами, звідки вони прийшли, тоді можна порушувати питання про вищий рівень зустрічей для ухвалення остаточного рішення. Зараз обговорюється питання про з'ясування точних позицій і кроків", - додав Кравчук.

Як зазначив перший президент, якщо шукати шляхи вирішення проблеми, то треба "вести розмову, домовлятися, крок за кроком".

"Якщо ми хочемо чогось досягти, хочемо миру на Донбасі, то як можна домогтися миру, ні з ким не розмовляючи?! Прийдуть сили ООН, ОБСЄ, поставлять своїх військових, одягнуть білі каски, і все? Не буде такого", - наголосив він.

Водночас Кравчук уточнив, що готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документів, які шкодять Україні.

Читайте також: Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Самое страшное.что Кравчук не считает мир с расией на условиях кремля вредным и убийственным для Украины...
показати весь коментар
02.08.2020 00:43 Відповісти
+20
86 лет..
политика Украины заметно молодеет..
показати весь коментар
02.08.2020 00:44 Відповісти
+20
Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине - Цензор.НЕТ 6759
показати весь коментар
02.08.2020 01:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кравчук вже втер носа схуубеєвим-втре й доунбасякам.Тільки от землю України в нього ніхто не відбере,навідміну від поросячих,які вже готові з тим Донбасом розпрощатися.
показати весь коментар
02.08.2020 03:08 Відповісти
Від поросячих? Сэр Джонс-я тябе на вашем,общепанятном коровьем языке скажу-поднимай восстание у себя на Брайтон-Бич и жди прибытия зеленых вежливых человечков. из Мордово-Бурятии. Они уже на подходе. Причаливают..
показати весь коментар
02.08.2020 03:16 Відповісти
Ти не думай,що ти один тут реврей."Зелені чоловічки" всі в Білорусії-бачиш,навіть перемиря на Донбасі і в Лівії.Це порось в Турцію відправили,аби не плутався під ногами під час "антитерористичної операції"пупіна проти Луки.Так що довго вам ще шмарклю зелену ковтати.
показати весь коментар
02.08.2020 04:11 Відповісти
Бачу велика образа є у вас на Україну))). Вкусили, а проковтнути не взмозі, ну то і добре, коли полізете знову, ми глибше горлянку вашу заткнем
показати весь коментар
02.08.2020 05:59 Відповісти
Згідно твого ніку-в тебе вже в горлянці.Виплюнь,бо вдавишся.
показати весь коментар
02.08.2020 14:47 Відповісти
" Жизнь висит на нитке,а думает о прибытке"-русс.нар. поговорка.
показати весь коментар
02.08.2020 03:09 Відповісти
В чем может уверить 90 летнии старик? В таком возрасте кредит даже не дают.....
показати весь коментар
02.08.2020 04:05 Відповісти
Атомна зброя де?
І звичайно що за весь час переговорів росія було спроможною домовлятись? Вона хоч раз пішла на пошук точок дотику - тут уступаємо ми там вона, що є основою домовленостей? Ні вона тільки намагалась хрюкаючи диктувати умови за що її економіку різали санкціями.
показати весь коментар
02.08.2020 04:32 Відповісти
Дайте деду селедки!!! И поставьте чесночный клистир!!! Чемодан, вокзал, сеабеевой, до востребования!
показати весь коментар
02.08.2020 06:01 Відповісти
Та краще лопатою по мармизі.
показати весь коментар
02.08.2020 08:11 Відповісти
врунишка ))
показати весь коментар
02.08.2020 06:08 Відповісти
Это он научился у шмаркли предавать и в то же время нести такую ахинею.
показати весь коментар
02.08.2020 06:56 Відповісти
Не факт, що погляди українців і Кравчука про стан речей в Україні збігаються. Те що "НАТО не ТАК" було симпатичним Кравчуку і Медведчуку не означає , що так ьуло вигідно Україні.
показати весь коментар
02.08.2020 07:21 Відповісти
Я не зрозуміла з ким збирається спілкуватись старий маразматик ?
З науковцями дамбасу ?
А про кацапів він забув ?
Медвечуківська номенклатура ! Посміховисько !!!
показати весь коментар
02.08.2020 07:22 Відповісти
1996 год. Основатели СДПУ: Кравчук, Марчук, Медведчук, Суркис.
Макарыч, поправь, если я неправ
показати весь коментар
02.08.2020 07:28 Відповісти
СДПУо Онпенко- а так все верно)), дедушке даже 1 акцию Стыреного Динамо подарили)
показати весь коментар
02.08.2020 08:52 Відповісти
Тут питання в тім що саме старий комуняка вважає шкідливим для України...
показати весь коментар
02.08.2020 07:31 Відповісти
+++++++++++++++++++++!!!!!!!
показати весь коментар
02.08.2020 08:31 Відповісти
Этот стары пердун не понимает что ли, что давать интервью кремлевским пропагандонам по меньшей мере непрелично и тем более приглашать их в Украину. Это больше смахивает на государственную измену. Старый маразматик совсем из ума вышел, падла.
показати весь коментар
02.08.2020 07:33 Відповісти
Коли на громадських засадах, то можна казати що завгодно і не нести за це ніякої відповідальності. Відповідати буде Вавочка.
показати весь коментар
02.08.2020 07:37 Відповісти
Кравчук уверяет, что ради мира на Донбассе готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документы, которые вредят Украине - Цензор.НЕТ 2769
показати весь коментар
02.08.2020 07:48 Відповісти
Під стать головнокомандуючому.
показати весь коментар
02.08.2020 08:15 Відповісти
При його керівництві (секрктарр КП України) розпався союз.при його керівництві (голова ВР і президент) Україна була повністю розкрадена і майже економічно знищена. І тепер це маразматик.брехливий пес віліз і учить як жити. Сидів 20р і повітря портив.а тепер почав лизати дупу євреям і говорити,що ти був при владі 65р. Гнида ти і суть твоя,в якій ти жив і виріс--пустебалабольство побудоване на брехні окозамилюванні. Ідеолог від дьявола.
показати весь коментар
02.08.2020 08:02 Відповісти
все правильно сказав
треба витягати країну з тої халепи, в яку її втягнули бариги
показати весь коментар
02.08.2020 08:24 Відповісти
Обов'язково витягне, тільки потім не скавчи і не проклинай бариг, що змусили бєдних слуг зєльоного лайна вибрати саме цього "витягатєля"))
показати весь коментар
02.08.2020 08:34 Відповісти
та може досить вже
вже більше року мене щодня лякають соєві на всю голову страшним армагеддоном і тотальним апокаліпсисом, який повинен був трапитись ще пів року тому, але чомусь ніяк не настане і навіть ознак його не видно
показати весь коментар
02.08.2020 08:46 Відповісти
Згадуючи роки його "правління" і отримані результати, процитую тобі улюблену пословіцу ваших слуг-"мааскваа нє сразу строілась"
показати весь коментар
02.08.2020 09:19 Відповісти
Він думає, що ворог теж одноклітиний, як зелений Вова з його ОПУ, не даремно ж вони там в РФ збудували супер комплекс ГРУ.
показати весь коментар
02.08.2020 09:04 Відповісти
Мені здається, що Крачук добре розуміє, що робить, Вовчик пообіцяв якісь гроші дєдушкє. Навіть, якщо він напартачить, то судової відповідальності йому не бачити ЗА ВІКОМ! Ніхто такого старого персонального пенсіонера не посадить! Ось й вся правда. А Вовчик "нє прє дєлах". Ще й Фокіна "парубка" 88 річного хочуть притягнути - таж схема...
показати весь коментар
02.08.2020 09:23 Відповісти
Це відволіканя уваги від нагальних проблем нової влади, чи це повна зрада?, вороги в ролі колишнього горе президента виконують волю путіна медвечука .
показати весь коментар
02.08.2020 09:25 Відповісти
У нас з кравчуком різні розуміння того, що шкодить Україні.
На думку українців, підлабузництво і лизання брудної дупи смердючої кацапської пропагандонші- шкодить Україні.
Один такий говнокомандувач, стоячий перед ворогом на колінах, вже є. Це вилилось в скорочення армії, відступ та розброєння. Отаке воно, зелене стояння на колінах.
показати весь коментар
02.08.2020 09:29 Відповісти
Второй Зеленский! Говорит, в глаза заглядывает, а потом вредит! Этот начал разговаривать и выбрал мразь Скабееву! Да какой он переговорщик? Нашел уполномоченную путина по миру с Украиной! Нет ему доверия, как и не было!
показати весь коментар
02.08.2020 11:20 Відповісти
Шёл бы ты, Макарович, на дачу редиску выращивать, да мемуары сочинять. Ну, какой из тебя переговорщик? Ну, смешно же.
показати весь коментар
02.08.2020 11:23 Відповісти
Нехай з кобздоном побалакає про це
показати весь коментар
02.08.2020 11:26 Відповісти
бреше
показати весь коментар
02.08.2020 11:33 Відповісти
Маразм крепчает.. Он с тамошними " учеными" собирается решать вопросы деоккупации. Ну во первых там ни кто ни чего не решает.. а уж " ученые" тем более. Хотя если считать таких как Янукович " проФФессорами" то тогда возможно... Чудило.. Макарыч наперсточник.. Крутит вертит, словоблуд.. "Крокодильи слезы" льет об украинских хлопцах и девчатах погибающих в борьбе за независимость, а сам мутит с Медведчуком, ОПЗЖопсом, и московией. Нужно разговаривать говорит Кравчук, но там все решает Путинило.. они даже пукнуть без его позволения не могут, пример лишения должности " основателя независимой Лугандийской републики" опа и нет, поменяли. Макарыч конечно оратор еще тот, партийная школа, поход за светлым будущим коммунистического рая... в виде лапши всю свою сознательную жизнь втюхивал и втюхивает.
показати весь коментар
02.08.2020 11:38 Відповісти
"Я говорю не о прямых переговорах с главарями, чтобы было яснее… Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне. Чтобы это сразу не выглядело, как государственный уровень. Источник: https://censor.net/n3211445

Старий маразматік - вже є представники Донбасу такі як Казанський які покинули Донбас при наступі сепаратистів і кацапів, вони і представляють Донбас
показати весь коментар
02.08.2020 12:14 Відповісти
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями, но не главарями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net/n3211445

ХТО ПАЦІЄНТА З ДОМА ПРЕСТАРІЛИХ ВИПУСТИВ ?

ВІН ЖЕ ЛІКИ ЗАБУВАЄ ПРИЙМАТИ
показати весь коментар
02.08.2020 12:23 Відповісти
-
Всі думають що завдяки хитрому комуняки Кравчуку Україна так просто відновила свій суверенітет і незалежність. Але якщо проаналізувати його спогади - то стає ясно що він яничар тільки хотів простої трансформації кривавої в'язниці народів в новий нібито демократичний срср, в уже як оновлену федерацію рівноправних суверенних республік.
Та коли Росія (паРаша) несподівано для всіх почала процедуру виходу з срср і набагато раніше за поневолену кремлем Україну. А Кравчук і його рідна КПУ ще визначалися, виходити зі складу кривавої в'язниці народів, або заливаться в уже оновленому срср.
РФ давно проголосила суверенітет і вибрала свого президента Росії! 12 червня 1990 приймається Декларація про державний суверенітет РРФСР, Україна ж прийняла схожий документ лише 16 липня 1990 року. А 12 червня 1991 року Росія вибрала Єльцина в якості президента. І тоді відразу кілька республік срср категорично заявили про вихід з його складу. А Україна ж з комунякою Кравчуком поки що залишалася в срср. А коли всі зрозуміли що без Росії вже ніколи не буде ніякого срср тоді вже і в Києві яничара Кравчук, і в інших столицях поневолених москвою союзних республік -колоній, які ще раніше не вийшли зі складу кривавого срср, заявили про те, що теж "відділяються", і стають незалежними суверенними державами.
показати весь коментар
02.08.2020 13:24 Відповісти
тамада капитуляции от цирка.
показати весь коментар
02.08.2020 13:32 Відповісти
---- Круто!!! Коли він все це почитає ---може й образитися... Проте : у брехливо-- невгамовних є вислів : " НЕ бьівает худо . без добра ! " Так на початку 2- тисячних обрали керманичем не Левка Лук*яненка. чи В*ячислава Чорновола . а саме його---- це гарантувало отримати НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАІНИ . По--перше : У ВР У --тотально переважали комунари..і вони його підтримали щодо голосування за дикрет " Про Незалежність України " / щоправда ---- це дозволило їм. і до тепер . залишатися при владі.../ По-- друге : Ніхто б з імперської . держимордівської росії не став би підписувати угоду про Незалежність України із вчорашніми бранцями СРСР окрім свого ставленика... І це його " +". Щоправда у поспіху відокремлення Макарович підмахнув їм і 2 мінуси : подарував їх кревно наші зароблені заощадження /і наше покоління .сьогодні в злиднях .../ та найжахливіше : віддав тактичну. ядерну зброю і нас тепер пінає кожен кому НЕ лінь... Ось тепер нехай і виправляє сво дурість .адже тепер він мудрий наш оракул.../хто сумнівається -- нехай загляне у його багатющу бібліотеку...
показати весь коментар
02.08.2020 15:33 Відповісти
И эта паскуда, которая сдала ядерное оружие 3-й в Мире страны по ней ещё что-то вякает про полезное для Украины?
показати весь коментар
02.08.2020 17:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 