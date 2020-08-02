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Новини Хабарники
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Керівник та інженер волинської шахти брали по 23 тис. грн за незаконне відвантаження, а також розтратили майже 100 тонн вугілля, - прокуратура

Керівник та інженер волинської шахти брали по 23 тис. грн за незаконне відвантаження, а також розтратили майже 100 тонн вугілля, - прокуратура

Керівнику однієї із Нововолинськ шахт та інженеру оголосили підозру в розтраті державного майна та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Посадовців затримали 30 липня, під час одержання хабара в розмірі 23 тисячі гривень за кам'яне вугілля, яке було незаконно продано і відвантажено. За версією слідства, керівник шахти й інженер завдали державі збитків на понад 500 тисяч гривень.

У прокуратурі кажуть, що зафіксували три епізоди одержання посадовими особами коштів у розмірі 68 тисяч гривень. Встановили також факт розтрати керівником і спільником (майже 100 тонн вугілля вартістю 150 тисяч гривень).

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Прокурори наполягатимуть на звільненні підозрюваних із посад і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Шукають також можливих спільників затриманих, які працюють у вуглевидобувній галузі. Слідство триває.

Автор: 

хабар (4736) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) шахта (706) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+2
На юге и востоке такие суммы уже и за взятку не считают.
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02.08.2020 01:24 Відповісти
+2
растратили 100 тон угля !!!!!!!!!!!!!

ужас, ужас, ужас !!!!!

Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
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02.08.2020 01:28 Відповісти
+2
Берут, потому что больно не бьют и не наказывают серьёзно , а вообще такое уже издавна в Украине и при всех наших бывших презах успешно проводилось до сих пор а под ковид даже стало обыденным сужу по постановке на учёт авто , при ком больше при ком меньше это уже детали ,нам всем хочется что бы это прекратилось и все мы до сих пор не можем с подобным справиться и лишь только осуждаем и критикуем и проговариваем а вот в Европе всё не так,очевидно необходимо вмешиваться народу и подобное уничтожать, ведь даже постановка такой цели или задачи и есть начало полезного дела, которое останется продолжить и завершить
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02.08.2020 01:34 Відповісти
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а 73/43%зебіли досі свистять що в Україні з корупцією покінчено...
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02.08.2020 01:16 Відповісти
25/14% з цим не згодні.
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02.08.2020 02:24 Відповісти
56%-і зебіли в 14-му рахували інакше.
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02.08.2020 04:16 Відповісти
а що, 2014-го вже були ЗЕбіли?
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02.08.2020 14:38 Відповісти
Зелені ПетяШарії ще https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html в 2005-му "мирні"зрадницькі плани для ПМР ,на зразок мінських домовленностей писали.От і ковтайте тепер зелену шмарклю за це-не подавіться.
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02.08.2020 15:00 Відповісти
"Зелені ПетяШарії ще в 2005-му..." - тебе треба в міжнародний інститут стандартизації, під скляний ковпак і сигналізацію, як взірець еталонного ідіота...
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03.08.2020 13:23 Відповісти
На юге и востоке такие суммы уже и за взятку не считают.
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02.08.2020 01:24 Відповісти
Хороший Сапог - надо брать..))
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02.08.2020 01:25 Відповісти
Ахренеть !

вот єто свинарчуки !
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02.08.2020 01:25 Відповісти
растратили 100 тон угля !!!!!!!!!!!!!

ужас, ужас, ужас !!!!!

Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
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02.08.2020 01:28 Відповісти
пока что там Сапог лучший в области по зп - а то что гузик кобениться..
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02.08.2020 01:31 Відповісти
Ты, хоть, не лайкай себе.
Не позорься.
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02.08.2020 01:55 Відповісти
Так ведь "ужас" и "кража века" заключается в том что эта шахта:А)состоит в аренде Ахметова и б)часть работников из этой,тоже ходили к офису президента и просили у его мамы,дать денег!!! И бубочке пришлось вернуть Ротердам +...и теперь зелёные непокорных волынян будут прессовать с утроенной силой!!!
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02.08.2020 10:08 Відповісти
Ничесе, молодцы. А с Центрэнерго разобрались, где из-за завышенных цен на уголь и газ украли 4 млрд.?
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02.08.2020 01:30 Відповісти
Берут, потому что больно не бьют и не наказывают серьёзно , а вообще такое уже издавна в Украине и при всех наших бывших презах успешно проводилось до сих пор а под ковид даже стало обыденным сужу по постановке на учёт авто , при ком больше при ком меньше это уже детали ,нам всем хочется что бы это прекратилось и все мы до сих пор не можем с подобным справиться и лишь только осуждаем и критикуем и проговариваем а вот в Европе всё не так,очевидно необходимо вмешиваться народу и подобное уничтожать, ведь даже постановка такой цели или задачи и есть начало полезного дела, которое останется продолжить и завершить
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02.08.2020 01:34 Відповісти
весь український ******** бізнес побудований на схемах. Особливо - на держпідприємствах.

Де більше, де менше; і коли більше, і коли менше - але все-одно схеми рулять. Так що просто потрібно знищувати базу схем... Податкова реформа; приватизація... детінізація бізнесу, і таке інше.
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02.08.2020 01:46 Відповісти
Які схеми?https://www.svaboda.org/a/29781480.html З правої руки наліво перекласти хіба то схема ?
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02.08.2020 04:21 Відповісти
З такими співгромадянами і москалів не треба щоб знищити Україну.
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02.08.2020 06:52 Відповісти
там тільки на зольності бабки малювати можна...Відсоток підняв...а різницю з покупцем по кишеням..і все ..ніякого напрягу )))
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02.08.2020 07:50 Відповісти
Колись топив піч антрацитом АК, так він перегоряв на попіл.
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02.08.2020 08:10 Відповісти
Вы зачем рукожопам схемы подсказываете?) Для них это высшая математика) Тупо украсть, это все что они могут)))
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02.08.2020 08:21 Відповісти
Ну да, а потом гос шахты убыточные все
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02.08.2020 11:32 Відповісти
Ну что? Снова касками на площади будут стучать?
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02.08.2020 11:44 Відповісти
Шахтарі ішачать,а ці гнидники - продають,як своє.
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02.08.2020 13:40 Відповісти
 
 