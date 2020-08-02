Керівник та інженер волинської шахти брали по 23 тис. грн за незаконне відвантаження, а також розтратили майже 100 тонн вугілля, - прокуратура
Керівнику однієї із Нововолинськ шахт та інженеру оголосили підозру в розтраті державного майна та одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Посадовців затримали 30 липня, під час одержання хабара в розмірі 23 тисячі гривень за кам'яне вугілля, яке було незаконно продано і відвантажено. За версією слідства, керівник шахти й інженер завдали державі збитків на понад 500 тисяч гривень.
У прокуратурі кажуть, що зафіксували три епізоди одержання посадовими особами коштів у розмірі 68 тисяч гривень. Встановили також факт розтрати керівником і спільником (майже 100 тонн вугілля вартістю 150 тисяч гривень).
Прокурори наполягатимуть на звільненні підозрюваних із посад і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Шукають також можливих спільників затриманих, які працюють у вуглевидобувній галузі. Слідство триває.
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вот єто свинарчуки !
ужас, ужас, ужас !!!!!
Сколько растратил украинский народ на Бубачку ????
вам не интересно ?
Не позорься.
Де більше, де менше; і коли більше, і коли менше - але все-одно схеми рулять. Так що просто потрібно знищувати базу схем... Податкова реформа; приватизація... детінізація бізнесу, і таке інше.