Керівник та інженер волинської шахти брали по 23 тис. грн за незаконне відвантаження, а також розтратили майже 100 тонн вугілля, - прокуратура

Керівнику однієї із Нововолинськ шахт та інженеру оголосили підозру в розтраті державного майна та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Посадовців затримали 30 липня, під час одержання хабара в розмірі 23 тисячі гривень за кам'яне вугілля, яке було незаконно продано і відвантажено. За версією слідства, керівник шахти й інженер завдали державі збитків на понад 500 тисяч гривень.

У прокуратурі кажуть, що зафіксували три епізоди одержання посадовими особами коштів у розмірі 68 тисяч гривень. Встановили також факт розтрати керівником і спільником (майже 100 тонн вугілля вартістю 150 тисяч гривень).

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Прокурори наполягатимуть на звільненні підозрюваних із посад і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Шукають також можливих спільників затриманих, які працюють у вуглевидобувній галузі. Слідство триває.