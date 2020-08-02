Спецслужби РФ формують парамілітарні організації під егідою Московського патріархату в Україні, - глава СЗР Кондратюк

Одна з форм кремлівського тиску на Україну - просування ідеї "російської православної церкви".

Про це пише глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у статті на ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують російське православ'я як "жорстку" (інспірація протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами) і як "м'яку" силу (вплив на думку прихожан).

"На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", - зазначає глава СЗР.

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Крім того, в релігійних громадах активізувалася діяльність проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.

"Ще один спецпроєкт Кремля - ​​спроби створення та легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у межах релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями", - повідомляє Кондратюк.

За його даними, такі випадки фіксувалися, зокрема, в Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.

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