Спецслужби РФ формують парамілітарні організації під егідою Московського патріархату в Україні, - глава СЗР Кондратюк
Одна з форм кремлівського тиску на Україну - просування ідеї "російської православної церкви".
Про це пише глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у статті на ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.
Він упевнений, що російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують російське православ'я як "жорстку" (інспірація протестних акцій, які можуть легко перерости в показові сутички з правоохоронцями або провокаторами) і як "м'яку" силу (вплив на думку прихожан).
"На цьому напрямку Росія використовує всі наявні технології для протидії процесу становлення Православної церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них", - зазначає глава СЗР.
Крім того, в релігійних громадах активізувалася діяльність проросійських "козацьких" організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку.
"Ще один спецпроєкт Кремля - спроби створення та легалізації в регіонах України парамілітарних формувань у межах релігійних громад із наділенням їх правоохоронними функціями", - повідомляє Кондратюк.
За його даними, такі випадки фіксувалися, зокрема, в Київській, Вінницькій та Запорізькій областях.
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По-друге: є ще й економічний шлях боротьби. Кацапських сатанат весь час бреше про те, що вони є теж начебто українська церква, а з московитами в них тільки скрепні відносини. Тому, можна просто зоборонити перераховувати гроші за поребрик, бо це фактично є фінансування тероризму. А ще доречно заборонити ввозити літературу видання московського сатанат, як такоу, що загрожує національній безпеці України, а також завозити інші предмети культу, виготовлені в країні-агресорі, бо це є приховане фінансування тероризму. Ну, і по-третє: відсутність у гундяєвців Томасу викликає питання про законність існування цієї фсбешної контори.
Необходимо сильно увеличить сроки наказания за сепаратизм, чтобы ***** неповадно было.
Увеличить сроки наказания за побои и убийство АТОшников, которые прибыли из зоны АТО, потому что идет явное уничтожение их уже тут, на мирной территории. За вандализм с мемориальными досками АТОшников, их могилами и памятниками тоже нужно повысить наказание.
Я уже молчу про мародерство тех, кто наживается на войне. Пока у этих нелюдей есть материальный стимул, у нас война никогда не кончится. Сроки давать большие с полной конфискацией имущества.
У нас война, и надо жить по законам военного времени.
потрібно просто виключити УПЦ МП/РПЦ з переліку релігійних організацій, священнослужителі та семінаристи якої мають звільнені від виконання військового обов'язку через релігійні переконання. В разі ухвалення такого рішення - всі священники та монахи втечуть за поребрик протягом місяця
А коли ще раніше в селі Катеринівка на Тернопільщині, де всі жителі села вирішили покинути ворожий окупаційний Московський патріархат (за перехід від чужого окупаційного Московського ( МП) до рідного Київського проголосувало 148 жителів села і тільки 21 ворог сепаратист - проти).
І там під час служби в храмі, в якому вперше стала молиться громада ПЦУ, до віруючих увірвалися привезені бандити охоронці, сепаратисти -казачки і кацапи семінаристи з кацапського лігва МП злочинно захопленої за допомогою кривавого ЗЕКА янука окупованої Почаївської лаври, після чого сталася жахлива кривава бійка.
Скільки і як можна все це терпіти, терпіти цю московську заразу, лютих ворогів України сепаратистів -окупантів в рясах? І куди тільки дивиться наше незрозуміле продажне прокремлівське керівництво України, яке було раніше і зараз продажних ЗЕБілів - капітулянтів? Мабуть дивляться вони Юди тільки на те чи чого доброго не гнівається за щось на них ворожий кремль і фашист )(уйло.
Чем заняты говнопопы московские ?
І наш нафталіновий хоче їм допомогти, виконуючи лінію Єрмака:
"...По мнению Кравчука, для восстановления мира на Донбассе нужно разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей...."
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kravchuk-nazval-pervye-shagi-na-peregovorah-po-d-371218/
Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов вважає перереєстрацію Української православної церкви московського патріархату УПЦ (МП) тиском.
В Україні не виконується закон (№ 5309), який передбачає, що релігійна організація, яка має центр в іншій країні, повинна у своїй назві вказати цей факт.
(Anticolorados).