COVID-19 й надалі становить дуже високі ризики для світу, пандемія триватиме ще довго, - надзвичайний комітет ВООЗ

Відбулось засідання надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я для оцінки загроз коронавірусу. Наступне засідання заплановано на листопад.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після повномасштабного обговорення та вивчення даних свідчень надзвичайний комітет ВООЗ дійшов висновку, що спалах (COVID-19) досі залишається надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я в усьому світі. У ВООЗ переконані, що COVID-19 й надалі становить високі ризики для світу, і вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще довго, водночас вказують на важливість відповідних зусиль як на національному і регіональному, так і на міжнародному рівні", - йдеться в заяві, поширеній в суботу за підсумками четвертого засідання надзвичайного комітету ВООЗ.

Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць. Зокрема, ВООЗ радить і надалі готувати світові та регіональні організації і партнерів для протистояння спалахам коронавірусу, активізувати дослідження, а також забезпечувати ширший доступ до діагностики, терапії і вакцин.

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Країнам рекомендовано надавати фінсову підтримку для досліджень, а також забезпечувати необхідні запобіжні заходи під час поїздок, регулярно оцінюючи ситуацію в різних країнах світу.

Очікується, що наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому дадуть чергову оцінку ситуації щодо пандемії COVID-19, відбудеться через три місяці за рішенням генерального директора ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися близько 17,9 млн осіб, із них 685,7 тис. померли, 11,26 млн пацієнтів одужали.

Найбільшу кількість інфікувань у світі виявлено в США (4,56 млн), Бразилії (2,6 млн) та Індії (1,7 млн).

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Найбільша кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом припадає також на США - 156,7 тис. пацієнтів, за ними в переліку - Бразилія (92,5 тис. пацієнтів) і Мексика (46,6 тис.).