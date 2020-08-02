COVID-19 й надалі становить дуже високі ризики для світу, пандемія триватиме ще довго, - надзвичайний комітет ВООЗ
Відбулось засідання надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я для оцінки загроз коронавірусу. Наступне засідання заплановано на листопад.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після повномасштабного обговорення та вивчення даних свідчень надзвичайний комітет ВООЗ дійшов висновку, що спалах (COVID-19) досі залишається надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я в усьому світі. У ВООЗ переконані, що COVID-19 й надалі становить високі ризики для світу, і вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще довго, водночас вказують на важливість відповідних зусиль як на національному і регіональному, так і на міжнародному рівні", - йдеться в заяві, поширеній в суботу за підсумками четвертого засідання надзвичайного комітету ВООЗ.
Комітет підготував низку рекомендацій як для ВООЗ, так і для країн-учасниць. Зокрема, ВООЗ радить і надалі готувати світові та регіональні організації і партнерів для протистояння спалахам коронавірусу, активізувати дослідження, а також забезпечувати ширший доступ до діагностики, терапії і вакцин.
Країнам рекомендовано надавати фінсову підтримку для досліджень, а також забезпечувати необхідні запобіжні заходи під час поїздок, регулярно оцінюючи ситуацію в різних країнах світу.
Очікується, що наступне засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому дадуть чергову оцінку ситуації щодо пандемії COVID-19, відбудеться через три місяці за рішенням генерального директора ВООЗ.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися близько 17,9 млн осіб, із них 685,7 тис. померли, 11,26 млн пацієнтів одужали.
Найбільшу кількість інфікувань у світі виявлено в США (4,56 млн), Бразилії (2,6 млн) та Індії (1,7 млн).
Найбільша кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом припадає також на США - 156,7 тис. пацієнтів, за ними в переліку - Бразилія (92,5 тис. пацієнтів) і Мексика (46,6 тис.).
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Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19". Ні, це не жарт. Це офіційна інформація.
Саме за рахунок подібної фальсифікації по усьому світу, смертність від ковіду дійсно буде в кілька разів большою, ніж від сезонного грипу.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
Сторінка 7
особливо досвід Англії показує, що там фальсифікація була дуже великою, порівняйте на euromomo надлишкову смертність у Англії та Уельсі, Півн. Ірландії, Шотландії
Сьюзан Хопкінс, директор Виконавчого агентства Департаменту охорони здоров'я та соціального обслуговування Великобританії (PHE), визнала, що будь-яка (з будь-якої причини) смерть людини, що будь-коли мала позитивний ковід-тест, автоматично зараховується в смерті від ковіду. Тобто людина може отримати (хибно)позитивний результат в березні, бути збитою автобусом в липні, але в сертифікаті смерті буде зазначено "причина смерті: Ковід-19".
З реакцією не забарився державний секретар з питань охорони здоров'я та соціального обслуговування ВБ Мет Хенкок. Він наказав терміново переглянути процедуру, за якою встановлюється, що Ковід-19 є причиною смерті.
МОЗ Англії визнало, що вони рахували півроку померлих неправильно і неадекватно, а ти з піною біля рота все одно доводиш, що "вода суха"
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcbs12.com%2Fnews%2Flocal%2Fi-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY&h=AT2BygO1wzla9NOuZSr0MJIY9mcivzR1dshfjCZ8_KU2KynfInU1oVCPoNw8KWViTcLtAhnY_tPzp2vz6GMWaWCXeIrdDunY_4ka8VAMYNOXDzQ74VeU9095L5ALq-Ka_pY https://cbs12.com/news/local/i-team-deaths-incorrectly-attributed-to-covid-19-in-palm-beach-county
Це вже навіть не дивує. Штат Флорида.
60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову.
90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна.
77-річна жінка, яка померла від хвороби Паркінсона.
...
Всі вони "померли від ковід-19".
Але після розслідування керівник відділу операцій Пол Петріно з офісу медичної експертизи округу Палм-Біч сказав, що дійсно "були помилки", і ці випадки не повинні були знаходитись у їх таблиці. За його словами, офіс зараз їх усуває.
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86967
Кількість смертей в будинках для літніх людей брехливо збільшили в кілька разів.
Таких випадків тисячі по усьому світу. І в Україні вистачає.
"90-річний чоловік, який впав і помер від ускладнень перелому стегна." У лежачих хворих літнього віку легко розвивається запалення легенів. І ковід тут міг зіграти не останню роль. Та і впасти людина могла від впливу ковіду на її стан.
"60-річний чоловік, який загинув від пострілу з пістолету, поранений у голову." тут треба дивитися історію цього пацієнта. Якщо довго лежав в лікарні після поранення - теж могло розвитися запалення або тромбоз.
"В Каліфорнії в ДТП загинув молодий мотоцикліст. Але "помер він від ковід-19" - Йому могло стати зле під час керування. І ковід - один з ймовірних факторів ризику.
Ці смерті ВЖЕ прибрали із статистики.
Але ти, "експерт", іншої думки Це називається "всруся, але не покорюся".
робота чиновників на власну СИСТЕМУ всюди однакова.