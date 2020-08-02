Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб

За минулу добу, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.

"У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населеного пункту Піски. Українські вояки на провокації не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас минулої доби два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали травм. Один воїн зазнав осколкових поранень, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військових оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Також повідомляється, що під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областей підрозділи ДСНС зі складу ОС знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням командувача Об'єднаних сил, лише за добу було проведено розмінування понад 4 гектарів території.

Українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій рятувальники Об'єднаних сил ремонтують пошкоджені унаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки. Вчора представники ДСНС відремонтували сім таких будинків.

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Крім того, особовий склад ОС надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголошують у штабі ООС.