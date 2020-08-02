УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12041 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 924 135

Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб

Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб

За минулу добу, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.

"У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населеного пункту Піски. Українські вояки на провокації не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас минулої доби два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали травм. Один воїн зазнав осколкових поранень, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військових оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

За поточну добу обстрілів у районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Дивіться також: "Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі. ВIДЕО безпілотника

Також повідомляється, що під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областей підрозділи ДСНС зі складу ОС знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням командувача Об'єднаних сил, лише за добу було проведено розмінування понад 4 гектарів території.

Українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій рятувальники Об'єднаних сил ремонтують пошкоджені унаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки. Вчора представники ДСНС відремонтували сім таких будинків.

Читайте також: Маріонетка Кремля Аксьонов у 2014-му допомагав терористові Гіркіну утриматися в окупованому Донбасі, - ЗМІ

Крім того, особовий склад ОС надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголошують у штабі ООС.

Автор: 

обстріл (29206) Донбас (22357) перемир’я (994)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+57
так осколочное ранение в ногу или травма? скоро пулю в голове за синяк выдавать будут!
показати весь коментар
02.08.2020 08:19 Відповісти
+48
Прикро споглядати, як власній армії не дають змоги захищати рідну землю.
Це ж яке приниження....
показати весь коментар
02.08.2020 08:20 Відповісти
+37
Про що йде мова ?
Чергове зе-"перемир*я= показало свою "ефективність".
Коли нашим повернуть все, що відібрали і дозволять БПЛА, розвідку ... ?
Хтось хоч якусь заяву від тлі чи хомчачка бачив ? Чи від МЗС ?
показати весь коментар
02.08.2020 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
При чем здесь цензор? Он транслирует официальные сообщения пресслужбы.
показати весь коментар
02.08.2020 10:14 Відповісти
Хомчак, як тільки отримав посаду від велічайшого. Щоб звучало миролюбніше, і виплат за поранення позбутись.
показати весь коментар
02.08.2020 10:15 Відповісти
З часу так званого перемир*я виходить, що нашим військовим від нічого робити залишилося лише травмуватися і хворобливо помирати.
показати весь коментар
02.08.2020 10:02 Відповісти
Что значит провакационные? Это кто так решил? Была стрельба в воздух, был салют или как? Верховный главнокомандующий должен пройти хотя бы курс молодого бойца.
показати весь коментар
02.08.2020 10:10 Відповісти
Опять пострадала тишина?
показати весь коментар
02.08.2020 10:13 Відповісти
"командованию ООС" веры уже нет. Каждый день "провокационные и не систематические" обстрелы, каждый день раненые, а по отчетам - травмированные войны ВСУ. Кому нужна эта ложь кроме президента - зашквара и его свиты из рыгов, украинофобов и проходимцев всех мастей
показати весь коментар
02.08.2020 10:15 Відповісти
Заленський, його шептуни та бувший комбат Хомчак пререйменували солдат в спостерігачів. Відтепер все буде трактуватися , як виробича травма металічним предметом в виробничій зоні.Привели до тимчасової, або постійної втрати здоров'я
показати весь коментар
02.08.2020 10:23 Відповісти
Може вже варто переходити від хомчаківських звітів ,до звітів ОБСЄ,(над якими при Порошенку насміхались) ?
Наприклад,за 31.07. ,хомчаківці нарахували аж....4 порушення https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/712876662605340/?__xts__[0]=68.ARDVpadKFL3LOKPIp4vc7t_e-8L6gRWdzXIW0dV2LRsMy2-kSB0WLNyZlgN2gmL4P-mHrx1jdr5g8dbuZQwf2zSmcgVHJ1qpGAz8JkGXXVeQ0vefRqOMeL0MD8YwFXB2oFejdoD0OvByK4YVck1p5CSYwuaGpPDP2srWpes50KlWSKjBA2Qs9w2o5gISedPmsoSuIcaLN7RjKuL7rnanM2tDMrgmda-mudvwPaThcPBKoegfZbS44okCSI3ArGkAuH_mkxBLkC1Alin1ua5nJZ3Y9wdw2H4LpWjMDty78T6zrTGrI9Y60jHttKXfAc3-HtiCYtvhdZ8qsNo-*******************&__tn__=-R Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 01 серпня 2020 року
ОБСЄ,(станом лише на 19.30) за те ж 31-е, -9 в Донецькій,93-в Луганській !!!
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року

Не того генерала в нас судили за 2014-й....
показати весь коментар
02.08.2020 10:26 Відповісти
Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 5983
показати весь коментар
02.08.2020 10:27 Відповісти
200-ті тепер померлі від загострення хворіб а 300-ті травмовані від необережності.
показати весь коментар
02.08.2020 10:30 Відповісти
Предательство или глупость ?
показати весь коментар
02.08.2020 10:32 Відповісти
И то и другое.
показати весь коментар
03.08.2020 00:04 Відповісти
обстрелы па-рашкиных регулярных войск в это "перемирье " теперь просто называются " провокационными выстрелами "- новая стратегия ведения войны от украинского хенералитета с гавнокомом во главе !!
показати весь коментар
02.08.2020 10:34 Відповісти
Власть Зеленского или предатели или идиоты.
показати весь коментар
02.08.2020 10:36 Відповісти
Те і друге. Віри немає цій владі.
показати весь коментар
02.08.2020 10:38 Відповісти
Капітуляція Зеленського є що ? Зрада чи дурість ?
показати весь коментар
02.08.2020 10:40 Відповісти
Кацапсинка, перед тем как писать, ты бы изучил мат.часть. Один патрон к АК не стоит доллар, в рожке (магазине на самом деле) 30 патронов (увеличенный к РПК - 45, улитка - 75). По поводу орудийного и танкового выстрела ты даже близко не угадал. А поскольку налогоплательщиком Украины ты не являешься априори, то тебе лучше заткнуться, по поводу куда нам наши деньги тратить.
показати весь коментар
02.08.2020 14:44 Відповісти
Желание "журналиста" слепить новость "погорячее" ничего, корме раздражения, не вызывает.
Что подумает читатель, прочитав заголовок " Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, "?
А что на самом деле?
показати весь коментар
02.08.2020 12:00 Відповісти
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 27 июля по 1 августа зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 отчете Миссии от 1 августа,Источник: https://censor.net/n3211454
показати весь коментар
02.08.2020 12:18 Відповісти
Два, три, четыре " провокационных" обстрела ежедневно , каждые сутки начиная с 27 июля, уже семь дней.. И это называется " повсеместное, полное , неукоснительное и т.д." прекращение ведения огня , разведки и т.д... Это больше похоже на издевательство над украински военными и неравнодушным обществом.. Остается только понять кто издевается больше - путинская раша или украинское руководство , которое определило для себя позицию слегка изменив первоначальный лозунг с " главное перестать стрелять " на " главное перестать... отвечать на огонь".
показати весь коментар
02.08.2020 12:26 Відповісти
Сленг от 95 квартала сегодня:
травма это осколочные ранения

Сленг от 95 квартала завтра:
провокация со стороны ВСУ миролюбивой РФ это получение осколочных и пулевых ранений военнослужащими ВСУ в следствии с эмоциональными обстрелами русских оккупантов
показати весь коментар
02.08.2020 12:41 Відповісти
Травми кульові чи від осколків?
показати весь коментар
02.08.2020 13:22 Відповісти
Позорная коллаборантская власть будет теперь брехнёй прятать то, как путя их на"""ывает ... обстрелы вместо нарушений соглашения будут называть провокационными, раненых будут называть травмированными, а убитых - скончавшимися от пандемии...
показати весь коментар
02.08.2020 13:35 Відповісти
Именно вот этого и добивались 73% украинцев. Враньё, предательство - одна из отличительных традиций большинства украинцев - и главное отдых на море, потап и вся попса, пиво.... так устать от дивана - это ж ё.бнуться можно.
показати весь коментар
02.08.2020 14:27 Відповісти
Прежде чем кричать "зрада" почитайте Мирослава Гая здесь же, на Цензоре:
https://censor.net/blogs/3211211/scho_vdbuvatsya_z_vtratami_na_front
показати весь коментар
02.08.2020 15:52 Відповісти
Ми читаємо Оксану Корчинську.
Яка зараз на фронті і бачить поранення сама сособисто.
показати весь коментар
02.08.2020 16:50 Відповісти
Особисто*
показати весь коментар
02.08.2020 16:51 Відповісти
Только три? А ОБСЕ (Общество Слепых Енотов) 225.
Это чтоб писюниста-ссыкунця не пугать?
показати весь коментар
02.08.2020 16:05 Відповісти
Травмувався на невідомому вибуховому пристрої.
Звучить так, ніби отримав травму на виробництві. Це якийсь сюр.
.Для Рєзнікова обстріли не обстріли,а тепер і осколкові поранення на ворожих розтяжках називають травмами.Розтяжки не зброя,обстріли не прицільні,росія не агресор.
Дожилися!!
показати весь коментар
02.08.2020 17:18 Відповісти
Во время этого перемирия теперь будут всякую чушь писать, лишь бы перемирие зелёному не нарушать
показати весь коментар
02.08.2020 17:51 Відповісти
В тоже самое время СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня
https://censor.net/ua/news/3211454/smm_obsye_povidomlyaye_pro_225_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu_na_donbasi_z_27_lypnya
показати весь коментар
02.08.2020 20:07 Відповісти
14 обстрелов за неделю, 2 травмированных. Интересно, скажут, что нибудь сами военные, которые ' травмировались', найдут в себе мужество и силу - что же причинило травмирование.
показати весь коментар
02.08.2020 20:47 Відповісти
Травма звучит совсем не так как ранение.
показати весь коментар
03.08.2020 04:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 