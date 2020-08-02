Два бійці зазнали травм на Донбасі за добу, зафіксовано три провокаційні обстріли, - штаб
За минулу добу, 1 серпня, на Донбасі зафіксовано три неприцільні обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив пресцентр штабу ООС.
"У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населеного пункту Піски. Українські вояки на провокації не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас минулої доби два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали травм. Один воїн зазнав осколкових поранень, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий травмував руку на одному з опорних пунктів. Обох військових оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
За поточну добу обстрілів у районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Також повідомляється, що під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донецької і Луганської областей підрозділи ДСНС зі складу ОС знайшли 113 невідомих вибухових пристроїв. Загалом, за розпорядженням командувача Об'єднаних сил, лише за добу було проведено розмінування понад 4 гектарів території.
Українські захисники продовжують допомагати цивільному населенню. За зверненнями місцевих адміністрацій рятувальники Об'єднаних сил ремонтують пошкоджені унаслідок артилерійських обстрілів минулих років будинки. Вчора представники ДСНС відремонтували сім таких будинків.
Крім того, особовий склад ОС надав медичну та іншу допомогу 34 громадянам України на контрольних пунктах виїзду-виїзду.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують надійно тримати лінію оборони і дотримуватися режиму припинення вогню", - наголошують у штабі ООС.
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Наприклад,за 31.07. ,хомчаківці нарахували аж....4 порушення https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/712876662605340/?__xts__[0]=68.ARDVpadKFL3LOKPIp4vc7t_e-8L6gRWdzXIW0dV2LRsMy2-kSB0WLNyZlgN2gmL4P-mHrx1jdr5g8dbuZQwf2zSmcgVHJ1qpGAz8JkGXXVeQ0vefRqOMeL0MD8YwFXB2oFejdoD0OvByK4YVck1p5CSYwuaGpPDP2srWpes50KlWSKjBA2Qs9w2o5gISedPmsoSuIcaLN7RjKuL7rnanM2tDMrgmda-mudvwPaThcPBKoegfZbS44okCSI3ArGkAuH_mkxBLkC1Alin1ua5nJZ3Y9wdw2H4LpWjMDty78T6zrTGrI9Y60jHttKXfAc3-HtiCYtvhdZ8qsNo-*******************&__tn__=-R Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 01 серпня 2020 року
ОБСЄ,(станом лише на 19.30) за те ж 31-е, -9 в Донецькій,93-в Луганській !!!
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, опублікований Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
Не того генерала в нас судили за 2014-й....
Что подумает читатель, прочитав заголовок " Два бойца травмированы на Донбассе за сутки, зафиксированы три провокационных обстрела, "?
А что на самом деле?
Об этом говорится в https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 отчете Миссии от 1 августа,Источник: https://censor.net/n3211454
травма это осколочные ранения
Сленг от 95 квартала завтра:
провокация со стороны ВСУ миролюбивой РФ это получение осколочных и пулевых ранений военнослужащими ВСУ в следствии с эмоциональными обстрелами русских оккупантов
https://censor.net/blogs/3211211/scho_vdbuvatsya_z_vtratami_na_front
Яка зараз на фронті і бачить поранення сама сособисто.
Это чтоб писюниста-ссыкунця не пугать?
Звучить так, ніби отримав травму на виробництві. Це якийсь сюр.
.Для Рєзнікова обстріли не обстріли,а тепер і осколкові поранення на ворожих розтяжках називають травмами.Розтяжки не зброя,обстріли не прицільні,росія не агресор.
Дожилися!!
https://censor.net/ua/news/3211454/smm_obsye_povidomlyaye_pro_225_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu_na_donbasi_z_27_lypnya