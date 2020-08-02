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Новини
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СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня

СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з 27 липня до 1 серпня включно зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ від 1 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню", - йдеться в документі.

До цих порушень належать: 44 вибухи, 1 невстановлений боєприпас, що пролетів, і 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.

У СММ також повідомляють, що бачили зброю у порушення ліній відведення з обох боків лінії зіткнення.

"Свобода пересування місії, як і раніше, обмежувалася, зокрема на контрольно-пропускному пункті поруч з Оленівкою, яка непідконтрольна уряду", - йдеться в інформації.

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Автор: 

ОБСЄ (3512) Донбас (22357) перемир’я (994)


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Топ коментарі
+23
мы живем в разных мирах один реальный где за 4 дня ничего я так понимаю не прекращалось и ничего не поменялось ОБСЕ с 27 июля 225 нарушений, и зеленый мир,мир коллаборантов предателей и потаканию врагу а это госизмена включая нынишнюю ООС где за вчера например -С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
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02.08.2020 08:43 Відповісти
+15
а один неустановленный пролетевший боеприпас... пролетел в какую сторону???
или то НЛО ?
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02.08.2020 08:55 Відповісти
+15
А наші пишуть - не стріляє сепарня.
Ну хіб що один два рази.
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02.08.2020 08:56 Відповісти
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Брехня. Вава каже шо війна вже закінчилась.
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02.08.2020 08:38 Відповісти
Я б не проти бути 5 копійок, але ти помилився. .
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02.08.2020 08:57 Відповісти
СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 1891
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02.08.2020 09:01 Відповісти
Дебіл.
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02.08.2020 09:02 Відповісти
Чому не спиш, мериканець?
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02.08.2020 09:09 Відповісти
вiн задовбавься впн встановлювати,тому й на самокритику козломордого потягнуло)
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02.08.2020 09:19 Відповісти
мы живем в разных мирах один реальный где за 4 дня ничего я так понимаю не прекращалось и ничего не поменялось ОБСЕ с 27 июля 225 нарушений, и зеленый мир,мир коллаборантов предателей и потаканию врагу а это госизмена включая нынишнюю ООС где за вчера например -С начала суток на Донбассе без обстрелов, - штаб ООС российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
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02.08.2020 08:43 Відповісти
Глаза красивые....(клоун)
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02.08.2020 08:48 Відповісти
Ну и доколе?До первой крови...
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02.08.2020 08:49 Відповісти
а один неустановленный пролетевший боеприпас... пролетел в какую сторону???
или то НЛО ?
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02.08.2020 08:55 Відповісти
Може то була пляшка горілки?
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02.08.2020 09:48 Відповісти
А наші пишуть - не стріляє сепарня.
Ну хіб що один два рази.
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02.08.2020 08:56 Відповісти
Ваші навіть кажуть що іхтамнєт.
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02.08.2020 09:04 Відповісти
ти щось пукнуло ?
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02.08.2020 09:10 Відповісти
Я ще пукну, лишень би ти нюхала.
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02.08.2020 17:06 Відповісти
225/5=45 Это даже больше, чем без перемирия. Зеленые утырки опять врут.
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02.08.2020 08:59 Відповісти
Одиночні постріли з стрілецької зброї почали ретельно рахувати, тому такі цифри.
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02.08.2020 10:42 Відповісти
ОПУ не обстріляли, значить там мир.
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02.08.2020 09:01 Відповісти
Даже не смешно, это полноценная война, какое еще перемирие. Двое раненых за сутки.
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02.08.2020 09:14 Відповісти
якось згадались усі ці "хлібні", "шкільні" на інші "перемир'я"..і так вже більше шести років..
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02.08.2020 09:42 Відповісти
Шесть лет назад Порошенко освободил Красногоровку от рузьге оккупации. Зеленскай освободил в прошлом году Станицу Луганскую от Украинской Армии
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02.08.2020 10:17 Відповісти
ага..особисто звільнив..якщо з памяттю проблеми, то це до лікаря..
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02.08.2020 10:20 Відповісти
ага ,только где сейчас мудрый наРот, который все делал сам ,без Порошенко ???Ау! или при зеле все испарились резко...
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02.08.2020 10:25 Відповісти
слава слава порошенку..полегшало..?
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02.08.2020 10:28 Відповісти
Це квіточки. ягідки будуть на 24 серпня,можливо в переддень.
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02.08.2020 09:52 Відповісти
***** ******** влаштувати якусь пакость на свято.
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02.08.2020 10:12 Відповісти
СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 2719
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02.08.2020 10:22 Відповісти
В АП заявляют, что сепары стреляют в воздух и вообще - это салюты.
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02.08.2020 10:33 Відповісти
Вот и добилась эта ЗЕленая ГНИДА Янелох мира. Чтоб тебе не увидеть завтрашнего дня, паскуда.
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02.08.2020 13:12 Відповісти
Вместе с К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/n3211454

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А кроме цензора, есть источник этой информации?
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02.08.2020 13:21 Відповісти
https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports трошки треба погуглити, це не складно.
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02.08.2020 14:41 Відповісти
Та есть ответ на мой вопрос?
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02.08.2020 15:05 Відповісти
 
 