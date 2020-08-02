СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з 27 липня до 1 серпня включно зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це йдеться у звіті СММ від 1 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню", - йдеться в документі.
До цих порушень належать: 44 вибухи, 1 невстановлений боєприпас, що пролетів, і 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.
У СММ також повідомляють, що бачили зброю у порушення ліній відведення з обох боків лінії зіткнення.
"Свобода пересування місії, як і раніше, обмежувалася, зокрема на контрольно-пропускному пункті поруч з Оленівкою, яка непідконтрольна уряду", - йдеться в інформації.
Топ коментарі
+23 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар02.08.2020 08:43 Відповісти Посилання
+15 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.08.2020 08:55 Відповісти Посилання
+15 Ksenia VB
показати весь коментар02.08.2020 08:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом сообщает https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3109816792467991 пресс-центр Операции объединенных сил , информирует https://censor.net/.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211425
или то НЛО ?
Ну хіб що один два рази.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А кроме цензора, есть источник этой информации?