СММ ОБСЄ повідомляє про 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з 27 липня до 1 серпня включно зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ від 1 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню", - йдеться в документі.

До цих порушень належать: 44 вибухи, 1 невстановлений боєприпас, що пролетів, і 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.

У СММ також повідомляють, що бачили зброю у порушення ліній відведення з обох боків лінії зіткнення.

"Свобода пересування місії, як і раніше, обмежувалася, зокрема на контрольно-пропускному пункті поруч з Оленівкою, яка непідконтрольна уряду", - йдеться в інформації.

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