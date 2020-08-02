Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що домогтися миру на Донбасі без США буде дуже складно.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я скажу дуже відверто: наразі в цьому форматі, зміниться він чи ні, - я не кажу, що його потрібно змінити, - але якщо і надалі буде тупикова ситуація, поки не буде введено у формат зі встановлення миру на Донбасі США, буде дуже складно. Адже я вважаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив", - сказав Кравчук.
Він уточнив, що говорить про перспективу, адже у США зараз багато своїх проблем.
"Правду кажучи, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я кажу про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися", - сказав Кравчук.
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і він, бачу, любить.
это не лечится
Незалежний російський політолог Андрій Піонтковський в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV, який нині живе і працює у Вашингтоні (США) пояснив, що криється за посиленням тиску на українську владу з боку Кремля у питанні майбутнього окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей
"У своїй статті про Другу світову війну він (Путін - ред.) пише: інкорпорація прибалтійських держав до Радянського Союзу відбулася добровільно за згодою керівників цих країн відповідно до норм міжнародного та національного права. Ось він хоче політичну капітуляцію України, тобто повну легітимізацію в українському правовому і політичному полі військово-терористичного плацдарму ОРДЛО теж провести руками керівників України. Про це каже його розмова із Зеленським та саме це він в грубій, абсолютно нахабної формі вимагає від Зеленського", - зазначив аналітик.
Разом з тим, як наголосив Піонтковський, настрої щодо подальших стосунків з Москвою всередині нинішньої української влади є неоднорідними.
"Мені здається що в найгостріший для України момент, коли, власне, вирішується доля її державності, на самій верхівці намітилося дві лінії, які суперечать одна одній. Це, умовно я би назвав, лінія Данілова-Рєзнікова-Кулеби і лінія Єрмака-Зеленського-Коломойського", - підкреслив політолог.