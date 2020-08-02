Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що домогтися миру на Донбасі без США буде дуже складно.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я скажу дуже відверто: наразі в цьому форматі, зміниться він чи ні, - я не кажу, що його потрібно змінити, - але якщо і надалі буде тупикова ситуація, поки не буде введено у формат зі встановлення миру на Донбасі США, буде дуже складно. Адже я вважаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив", - сказав Кравчук.

Читайте також: Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні

Він уточнив, що говорить про перспективу, адже у США зараз багато своїх проблем.

"Правду кажучи, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я кажу про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися", - сказав Кравчук.