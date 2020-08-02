УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12171 відвідувач онлайн
Новини
6 817 105

Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"

Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу:

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що домогтися миру на Донбасі без США буде дуже складно.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я скажу дуже відверто: наразі в цьому форматі, зміниться він чи ні, - я не кажу, що його потрібно змінити, - але якщо і надалі буде тупикова ситуація, поки не буде введено у формат зі встановлення миру на Донбасі США, буде дуже складно. Адже я вважаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив", - сказав Кравчук.

Читайте також: Кравчук запевняє, що заради миру на Донбасі готовий говорити з ким завгодно, але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні

Він уточнив, що говорить про перспективу, адже у США зараз багато своїх проблем.

"Правду кажучи, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я кажу про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися", - сказав Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) США (23417) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Старого маразматика поставили тіліпати язиком.
Це та сама ганька герман. Ніби українська мова, але тези російські - за мир з російським агресором.
Так і кравчучка буде вмовляти покинути обороняти державу, погодитись на умови сєпарів - автономію, статус їм надати. Він знову ж таки, не бачить росіского втручання та участі у війні.
показати весь коментар
02.08.2020 09:09 Відповісти
+17
оспади... оттащите его с трибуны...
еще не доехал до места... а уже столько планов .. уже столько сказано...
самолюбование, хорошо подвязанный язык и неутолимая жажда побазікать...пока слушают
показати весь коментар
02.08.2020 09:13 Відповісти
+14
после того как это медвичуковское ничтожество почитало что думают о нем украинцы - ему стало сыкатно...

Скоро призовет нанести ядренный удар по Маскве...
показати весь коментар
02.08.2020 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наша песня хороша, начинай сначала. Если бьі участие США определялось исключительно желанием украинской стороньі, то они уже давньім давно бьі там бьіли. Єтот комуняка забьіл упомянуть, что рабсия не допустит участия США. Участие Франции и Германии рашистьі допустили исключительно ввиду импотентности стран ЕС.
показати весь коментар
02.08.2020 17:51 Відповісти
А хіба Україна була коли-небудь проти участі США і Британії? Це зовсім не нова ідея. Але реалізувати її набагато складнніше, ніж балакати. Навряд Кравчуку це вдасться, але попіаритись
і він, бачу, любить.
показати весь коментар
02.08.2020 20:58 Відповісти
коммунисты фантазеры по гроб жизни
это не лечится
показати весь коментар
02.08.2020 23:21 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/02/********************************************************************* Путіну потрібна капітуляція України руками Зеленського

Незалежний російський політолог Андрій Піонтковський в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV, який нині живе і працює у Вашингтоні (США) пояснив, що криється за посиленням тиску на українську владу з боку Кремля у питанні майбутнього окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей
"У своїй статті про Другу світову війну він (Путін - ред.) пише: інкорпорація прибалтійських держав до Радянського Союзу відбулася добровільно за згодою керівників цих країн відповідно до норм міжнародного та національного права. Ось він хоче політичну капітуляцію України, тобто повну легітимізацію в українському правовому і політичному полі військово-терористичного плацдарму ОРДЛО теж провести руками керівників України. Про це каже його розмова із Зеленським та саме це він в грубій, абсолютно нахабної формі вимагає від Зеленського", - зазначив аналітик.
Разом з тим, як наголосив Піонтковський, настрої щодо подальших стосунків з Москвою всередині нинішньої української влади є неоднорідними.
"Мені здається що в найгостріший для України момент, коли, власне, вирішується доля її державності, на самій верхівці намітилося дві лінії, які суперечать одна одній. Це, умовно я би назвав, лінія Данілова-Рєзнікова-Кулеби і лінія Єрмака-Зеленського-Коломойського", - підкреслив політолог.
показати весь коментар
03.08.2020 01:53 Відповісти
интересно, почему потужный дал наказ какао-ботве писать брехню и гадости о Кравчуке?
показати весь коментар
03.08.2020 04:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 