За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих

Станом на ранок 2 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 112 нових випадків захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 72 168 осіб, видужали 39 543, померли від початку пандемії від COVID-19 1 725 осіб.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 30 900 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Івано-Франківській (115), Львівській (112) областях та в Києві (110).

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Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 197 нових інфікувань.