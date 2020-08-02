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Новини Коронавірус і карантин
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Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських. ФОТО

Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських. ФОТО

18 співробітників поліції зазнали поранень під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася в Берліні в суботу, 1 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне повідомлення було опубліковано в ніч на неділю на офіційній сторінці берлінської поліції у твітері.

Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого долучилося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.

Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських 01

Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських 02

Як повідомляє агентство новин dpa, головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

Читайте також: У Німеччині безкоштовно тестуватимуть на COVID-19 прибулих з України, а також інших країн із "червоного" списку

Автор: 

Німеччина (7484) карантин (18172) протест (2404) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Даже дойчи понимают что вирусобесие это обычный лоховской развод.
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02.08.2020 10:05 Відповісти
+18
Многотысячный протест против карантинных ограничений прошел в Берлине: пострадали 18 полицейских - Цензор.НЕТ 848
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02.08.2020 10:13 Відповісти
+15
*уйловские партии были организаторами этого беспредела
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02.08.2020 10:13 Відповісти
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https://censor.net/user/417232, в первую или вторую волну "испанка" больше всего убила?

После первой волны все решили, что маски бесполезны?
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02.08.2020 14:55 Відповісти
Уже после того, как пандемия исчезла и пришло время делать выводы. Когда еще решали врачи, а не полуграмотные медицинские чиновники.
В итоге азиатский и гонконгский грипп встречали без маскарада, опираясь на опыт испанки обеих волн - ни в первую, ни во вторую маскарад не работал. Странно думать, что эта пандемия чем-то отличается от других и имеет какие-то иные законы распространения.
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02.08.2020 15:03 Відповісти
https://censor.net/user/417232, ты долго собираешься в ступе воду толочь?

Я тебе, как эксперту, задал простой вопрос - в первую или вторую волну испанки умерло больше людей?
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02.08.2020 15:54 Відповісти
Я уже ответил на подразумеваемый вопрос: намордники никак не повлияли на распространение пандемии НИ в первую, НИ во вторую волну.
А то, что пандемичный грипп невозможно пересидеть на карантине - этому студентов на курсе эпидемиологии учат.
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02.08.2020 16:16 Відповісти
Этому зомби ВКЛ доказывать бессмысленно,он пребывает на своей волне в астрале.
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02.08.2020 16:35 Відповісти
Це троль зелений чомусь замаскований під білоруса.
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02.08.2020 19:59 Відповісти
Держатся пока КНДР ,Туркменистан и Беларусь Лукашенко..

Столпи СВОБОДНОГО МИРА ))))))))))


В Туркмении приостановили работу на 10 дней крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Больницы переполнены пациентами с пневмонией, в стране остановлено железнодорожное движение. При этом власти страны утверждают, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, - сообщает национальная служба Радио Свобода - https://www.azathabar.com/ Радио Азатлык .
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02.08.2020 11:38 Відповісти
Туркмения и КНДР, по всей видимости, остаются https://www.worldometers.info/coronavirus/ двумя последними государствами - членами ООН, в которых официально не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. всего в мире с начала вспышки https://coronavirus.jhu.edu/map.html заболели 18,034,065 человек. Однако исследователи опираются в своих подсчётах на данные национальных статистических ведомств, которые могут быть неполны, не точны или не соответствовать действительности.

https://www.svoboda.org/a/30739572.html
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02.08.2020 11:40 Відповісти
Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських - Цензор.НЕТ 6624
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02.08.2020 11:05 Відповісти
"Свинарка и Пастух" здеся больше б падашло.....))
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02.08.2020 11:26 Відповісти
Народ ,находившийся в полусне,начал прозревать, потихоньку просыпаясь.
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02.08.2020 11:20 Відповісти
Для этого нужно обосновать свой лайк под этим постом мне

https://censor.net/user/425058
Я давно читаю твои бредни, знаю твою политику непринятия чужого мнения и ДОВОДОВ, поэтому считаю ниже своего достоинства пытаться тебе что то объяснить.
https://censor.net/comments/locate/3211459/019214ce-8a92-7080-b5b8-631fd699e508 Ответить Мне нравится 2

чтобы и другие прониклись в то, что коронавирус - мировой заговор.
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02.08.2020 12:01 Відповісти
Путин столько западла сделал им и столько с них бабла за газ поимел что думаю шо Меркель = Шредер в юбке.
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02.08.2020 11:34 Відповісти
Идиоты есть везде. Вопрос их концентрации!
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02.08.2020 11:44 Відповісти
совершено верно, кроме подрыва экономики ничего этот дибильный карантин не даёт..Хорошо что у нас народ давно забил на карантин. Иначе бы с голоду дохнуть начали..пипец страна и так нищая, а они дебилы экономику остановили своими карантинами. совсем дегенераты что ли?? Это кремлядь и мутит ибо проблемы с экономикой всегда ведут к развалу и нестабильности. Тем более что смертность от этого вируса меньше чем от обычного г8риппа!! Это пипец какое новое психотропное оружие испытывают -- одурманивание лохтората
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02.08.2020 11:53 Відповісти
https://censor.net/user/116267, сколько от гриппа, без карантинных мер, умерло в 2017 году во всём мире и сколько умерло от коронавируса уже сейчас, при карантинных мерах?
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02.08.2020 12:02 Відповісти
От гриппа, без карантинных мер, умирает до 700 тыс человек в год.
В удачные сезоны - около 200 тыс.
И эпидемия гриппа быстрее распространяется, больше заболевает и потому по статистике дает меньшую летальность.
Коронавирус - это обычная простуда, не более чем 5% случаев протекающая в тяжелой форме и дающая осложнения в виде пневмонии. Как это дает респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, хантавирус и множество других.
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02.08.2020 12:42 Відповісти
Всё эти объяснения работают пока тебя это лично не касается. А вот когда ТВОИ папа, мама или ты, твои дети умирают от удушья, тогда всё это наверняка видится по другому. Вот тогда начался бы вой "та куда же вы проклятые смотрели". Впрочем всё равно можно будет обвинить во всем Била Гейтса или там 5G Вышки
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02.08.2020 13:09 Відповісти
Ты еще про трубку в горле что-нибудь брякни. Или уже неактуально в вашей секте коронабесов?
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02.08.2020 13:22 Відповісти
https://censor.net/user/417232, "всего лишь" 5%?

Ты в медвузе учился, где математика не в почёте?
"Всего лишь" 5% от 40 миллионов это - "всего лишь" 2 миллиона...
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02.08.2020 14:52 Відповісти
Обожаю, когда пытаются играть в экстраполяцию.
Да, 5% кейсов, требующих госпитализации. Критических будет менее 1%. А умрет примерно 0,2%, если принять во внимание, что выявляют не всех (это китайская статистка, в которую заносили только симптомные случаи. До 90% бессимптомных случаев - это смертельная пандемия? Даже не смешно.
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02.08.2020 14:56 Відповісти
маячня.
'притянуті за вуха' цифри
ковід дає смертність в 10 разів більшу від грипу НАВІТЬ ЯКЩО БУДЕ ВАКЦИНА,А НЕ В 2.
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02.08.2020 15:25 Відповісти
Гриппом и заболевает куда больше людей. Скорость распространения гонконгского гриппа в пример, или то, что за пандемию свиного гриппа было до 1 млрд подозрительных на него случаев - с таким объемом материала не справится ни одна лаборатория, поэтому по всем правилам (ПЦР + серология + выделение патогена) обработали крайне мало.
Сказки коронабесов о невероятной контагиозности ковида тут и рядом не стояли.

О вакцине забудьте. Эффективность вакцинации от гриппа крайне низка, и ревакцинироваться нужно регулярно, потому что не бывает длительного иммунитета к пандемичным гриппам.
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02.08.2020 15:39 Відповісти
https://censor.net/user/417232, эффективность вакцины... ревакцинация...!?

Узнай новое для тебя слово - рекомбинация.
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02.08.2020 15:44 Відповісти
ревакцинироваться нужно регулярно

ЧЕВО?
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02.08.2020 15:56 Відповісти
Просто вопрос.
Сколько держатся АТ к SARS-CoV-2?
А сколько к H1N1?
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02.08.2020 16:10 Відповісти
https://censor.net/user/417232, экстраполяция?

В мире

Выздоровело 10,6 млн Летальные исходы 685 тыс.

6.46% для случаев имеющих конечный результат.
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02.08.2020 15:47 Відповісти
Плюс неохваченные тестами из-за ограниченной пропускной способности лабораторий, плюс особенности подсчета с невключением в список активных кейсов тех, кто не показывает симптомов - и получим в конце менее 1% (рассчитывают около 0,2%). Да, итоговые цифры считается корректным озвучивать только в конце пандемии. И к концу она будет постоянно снижаться в плане процента летальности, независимо от правил подсчета.
Поэтому опираться на worldometer и прочие счетчики не стоит - они показывают только вершину айсберга для тех, кто медстатистику никогда не изучал.
Отсюда и забавный казус с 17% летальностью от свиного гриппа - наглядный пример того, как статистика искажает реальность.
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02.08.2020 16:00 Відповісти
В реальности ни до каких 40 млн счетчик смертей не дойдет. "эпидемия" отступит после какого-то пласта иммунных. Не 60% - такого не было даже при гонконгском гриппе - а намного меньше.
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02.08.2020 14:59 Відповісти
https://censor.net/user/417232, тебе объяснить - что означает 5% от 40 миллионов?
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02.08.2020 15:48 Відповісти
Далеко не факт, что эти 40 млн выявленных кейсов вообще будут. Но даже если и будут, даже официальные намного завышенные цифры летальности к тому времени будут куда ниже тех самых 5-6%. Еще 3 месяца назад эти цифры доходили до 10%. Их снижение с наращиванием объемов тестирования - закономерность, и математическая, и эпидемиологическая.
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02.08.2020 16:07 Відповісти
якщо світова пандемія- треба брати загальні цифри.
7.8 лярда -населення Землі.
припустимо колективний імунітет-коли 60 відсотків 'перенесли.'..
припустимо лише 10 відсотків з них з симтомами(захворіли)..
і з них 1(хоча поки що смертність 2.7) відсоток помер.

*******.
7.8*0.6*0.1*0.01=

4.68 млн. при смерності 1.0(котра буде відома після закінчення пандемії)


на сьогодні померло від Ковід-19 офіційно 690 тис..14.5 відсотка від 'орієнтовної' цифри..
на котру можливо мало вплине знаходження вакцин за рік..
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02.08.2020 16:12 Відповісти
Эта эпидемия движется очень медленно, до 60% заболевших и выявленных ей, гипотетически, нужно идти много лет. За это время она сама сто раз сама угаснуть успеет, как угас свиной грипп и стал просто сезонной инфекцией - просто потеряв патогенность, пройдя через некоторый пласт населения.
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02.08.2020 16:23 Відповісти
Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року:
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
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02.08.2020 20:02 Відповісти
Друзья берлинские говорят , что было в разы больше
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02.08.2020 12:09 Відповісти
В Украине 21 апреля 2019 года 73% объединились и о чём это говорит?
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02.08.2020 12:16 Відповісти
німецькі неофашисти,друзі російських?
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02.08.2020 15:22 Відповісти
Спецслужбы германии копнут, и легко обнаружат уши кремлевской комунофашистской хунты.
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02.08.2020 12:52 Відповісти
Пусть сначала с СП-2 и комсомолкой Меркель, что его яростно защищает, разберутся.
Ну и с тем, что российская разведка чувствует себя в Берлине как дома.
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02.08.2020 12:59 Відповісти
"Слабоумие и отвага"--девиз нашего поколения (((
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02.08.2020 13:10 Відповісти
а ще понти і наркота..)
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02.08.2020 15:23 Відповісти
С этим - ничего не поделаешь. Знаменитые кадры цунами в Таиланде показывают, что даже более жесткие и очевидные ситуации оставляют часть людей в своей нирване. Море отступило и открыло дно, всегда скрытое водой, и люди там копошатся, собирая ракушки или что-то еще.
Над пляжем уже звучит сигнал тревоги, люди в панике бегут и едут подальше от берега, а эти -хоть бы хны. На горизонте уже показалась волна и выглядит она очень не здорово - ноль! Камешки, ракушки, рыбка в лужице. А потом - всё.
Так и в этой ситуации. Взрослые и в общем, неглупые люди, валяют дурака, хотя в данном случае, от них ничего особенного и не требуется - минимум каких-то мер безопасности защищают людей от вас, если вы уже подхватили заразу, а они, одев маску - делают это для себя. Ничего сложного или особо запутанного.Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських - Цензор.НЕТ 4797
И тут дело даже не в совковом менталитете. На этих выходных в Берлине собрались тысячи людей на «день свободы». Она, эта свобода, выражается в том, что они сбились в плотную толпу без масок и любых средств защиты. Вот такая свобода у немцев. https://defence-line.org/2020/08/veselye-kartinki-chast-2/
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02.08.2020 15:53 Відповісти
А так выглядит Испания. Все же помнят, что творилось в Испании, а потом - почти сошло на нет и открылись пляжи, курорты и прочие веселые места, где маска не уместна. И надо заметить, что в итоге добились суточных показателей - тоже меньше 200, а именно - 167. И теперь имеют 3000 в суткиБагатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських - Цензор.НЕТ 6836
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02.08.2020 15:54 Відповісти
Какой сюрприз. Оказывается, после отмены карантина будет вспышка. А эпидемиологи-то и не знали, пока бараны сидели по домам и надеялись, что вирус заскучает и уйдет.
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02.08.2020 16:12 Відповісти
чмурі в законі дограються з цим карантином
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02.08.2020 16:42 Відповісти
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