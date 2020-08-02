Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських. ФОТО

18 співробітників поліції зазнали поранень під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася в Берліні в суботу, 1 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне повідомлення було опубліковано в ніч на неділю на офіційній сторінці берлінської поліції у твітері.

Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого долучилося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.

Як повідомляє агентство новин dpa, головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

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