Багатотисячний протест проти карантинних обмежень відбувся у Берліні, постраждали 18 поліцейських. ФОТО
18 співробітників поліції зазнали поранень під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася в Берліні в суботу, 1 серпня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне повідомлення було опубліковано в ніч на неділю на офіційній сторінці берлінської поліції у твітері.
Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого долучилося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.
Як повідомляє агентство новин dpa, головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
После первой волны все решили, что маски бесполезны?
В итоге азиатский и гонконгский грипп встречали без маскарада, опираясь на опыт испанки обеих волн - ни в первую, ни во вторую маскарад не работал. Странно думать, что эта пандемия чем-то отличается от других и имеет какие-то иные законы распространения.
Я тебе, как эксперту, задал простой вопрос - в первую или вторую волну испанки умерло больше людей?
А то, что пандемичный грипп невозможно пересидеть на карантине - этому студентов на курсе эпидемиологии учат.
Столпи СВОБОДНОГО МИРА ))))))))))
В Туркмении приостановили работу на 10 дней крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Больницы переполнены пациентами с пневмонией, в стране остановлено железнодорожное движение. При этом власти страны утверждают, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, - сообщает национальная служба Радио Свобода - https://www.azathabar.com/ Радио Азатлык .
https://www.svoboda.org/a/30739572.html
https://censor.net/user/425058
Я давно читаю твои бредни, знаю твою политику непринятия чужого мнения и ДОВОДОВ, поэтому считаю ниже своего достоинства пытаться тебе что то объяснить.
https://censor.net/comments/locate/3211459/019214ce-8a92-7080-b5b8-631fd699e508 Ответить Мне нравится 2
чтобы и другие прониклись в то, что коронавирус - мировой заговор.
В удачные сезоны - около 200 тыс.
И эпидемия гриппа быстрее распространяется, больше заболевает и потому по статистике дает меньшую летальность.
Коронавирус - это обычная простуда, не более чем 5% случаев протекающая в тяжелой форме и дающая осложнения в виде пневмонии. Как это дает респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, хантавирус и множество других.
Ты в медвузе учился, где математика не в почёте?
"Всего лишь" 5% от 40 миллионов это - "всего лишь" 2 миллиона...
Да, 5% кейсов, требующих госпитализации. Критических будет менее 1%. А умрет примерно 0,2%, если принять во внимание, что выявляют не всех (это китайская статистка, в которую заносили только симптомные случаи. До 90% бессимптомных случаев - это смертельная пандемия? Даже не смешно.
'притянуті за вуха' цифри
ковід дає смертність в 10 разів більшу від грипу НАВІТЬ ЯКЩО БУДЕ ВАКЦИНА,А НЕ В 2.
Сказки коронабесов о невероятной контагиозности ковида тут и рядом не стояли.
О вакцине забудьте. Эффективность вакцинации от гриппа крайне низка, и ревакцинироваться нужно регулярно, потому что не бывает длительного иммунитета к пандемичным гриппам.
Узнай новое для тебя слово - рекомбинация.
ЧЕВО?
Сколько держатся АТ к SARS-CoV-2?
А сколько к H1N1?
В мире
Выздоровело 10,6 млн Летальные исходы 685 тыс.
6.46% для случаев имеющих конечный результат.
Поэтому опираться на worldometer и прочие счетчики не стоит - они показывают только вершину айсберга для тех, кто медстатистику никогда не изучал.
Отсюда и забавный казус с 17% летальностью от свиного гриппа - наглядный пример того, как статистика искажает реальность.
7.8 лярда -населення Землі.
припустимо колективний імунітет-коли 60 відсотків 'перенесли.'..
припустимо лише 10 відсотків з них з симтомами(захворіли)..
і з них 1(хоча поки що смертність 2.7) відсоток помер.
*******.
7.8*0.6*0.1*0.01=
4.68 млн. при смерності 1.0(котра буде відома після закінчення пандемії)
на сьогодні померло від Ковід-19 офіційно 690 тис..14.5 відсотка від 'орієнтовної' цифри..
на котру можливо мало вплине знаходження вакцин за рік..
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
Ну и с тем, что российская разведка чувствует себя в Берлине как дома.
Над пляжем уже звучит сигнал тревоги, люди в панике бегут и едут подальше от берега, а эти -хоть бы хны. На горизонте уже показалась волна и выглядит она очень не здорово - ноль! Камешки, ракушки, рыбка в лужице. А потом - всё.
Так и в этой ситуации. Взрослые и в общем, неглупые люди, валяют дурака, хотя в данном случае, от них ничего особенного и не требуется - минимум каких-то мер безопасности защищают людей от вас, если вы уже подхватили заразу, а они, одев маску - делают это для себя. Ничего сложного или особо запутанного.
И тут дело даже не в совковом менталитете. На этих выходных в Берлине собрались тысячи людей на «день свободы». Она, эта свобода, выражается в том, что они сбились в плотную толпу без масок и любых средств защиты. Вот такая свобода у немцев. https://defence-line.org/2020/08/veselye-kartinki-chast-2/