Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі"

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів із Днем Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Національні Повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій наших громадян із 1992 року, продовжуючи славну історію української авіації. Наша легенда - Іван Микитович Кожедуб - найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників часів Другої світової війни", - йдеться в привітанні.

Президент подякував українським військовим авіаторам за те, що гідно продовжують традиції Повітряних сил: "Ваші наполегливість і самовідданість під час війни на Донбасі стали опорою Збройних сил України".

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"Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Ви продовжуєте нас захищати, ставши для України ангелами-охоронцями на небі. А отже тут, на землі, ми не маємо права вас підвести. Пропоную сьогодні кожному українцеві поглянути на небо та подякувати нашим героям, поплескавши в долоні", - закликав Зеленський.

"Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі! Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!" - йдеться в привітанні.