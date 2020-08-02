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Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі"

Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ:

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів із Днем Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Національні Повітряні сили незалежної України надійно захищають спокій наших громадян із 1992 року, продовжуючи славну історію української авіації. Наша легенда - Іван Микитович Кожедуб - найрезультативніший льотчик-винищувач в авіації союзників часів Другої світової війни", - йдеться в привітанні.

Президент подякував українським військовим авіаторам за те, що гідно продовжують традиції Повітряних сил: "Ваші наполегливість і самовідданість під час війни на Донбасі стали опорою Збройних сил України".

Дивіться також: 204-та авіабригада ЗСУ отримала відремонтований винищувач Міг-29. ФОТО

"Вічна пам'ять і слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Ви продовжуєте нас захищати, ставши для України ангелами-охоронцями на небі. А отже тут, на землі, ми не маємо права вас підвести. Пропоную сьогодні кожному українцеві поглянути на небо та подякувати нашим героям, поплескавши в долоні", - закликав Зеленський.

"Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі! Слава Повітряним силам Збройних сил України! Слава Україні!" - йдеться в привітанні.

Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі 01

Автор: 

ВПС (177) Зеленський Володимир (24368) свято (682) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+26
Зеленский поздравил военных летчиков с Днем ВС ВСУ: "Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле" - Цензор.НЕТ 322
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02.08.2020 10:46 Відповісти
+24
Так бомбить будемо?)))
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02.08.2020 10:38 Відповісти
+21
бубочдіровщик
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02.08.2020 10:47 Відповісти
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мои налоги идут на содержание врачей-паразитов.
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02.08.2020 21:47 Відповісти
Украина не собирается и не собиралась воевать с соседями и не пыталась совать нос в дела других стран. В отличии от рахи.... Или у Вас иное мнение!?
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02.08.2020 15:51 Відповісти
Президент поздоровив, навіть раніше за бубочку
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02.08.2020 11:22 Відповісти
Из уст этого четырежды откосившего все поздравления нашим военным звучат неискренне, как будто он выдавливает их из себя.
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02.08.2020 11:25 Відповісти
Схоже як ні в склад ні в лад, поцілуй кобилу в зад.
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02.08.2020 15:06 Відповісти
https://youtu.be/k85mRPqvMbE
Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі" - Цензор.НЕТ 6260

..... ....
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02.08.2020 11:25 Відповісти
Сегодня -день святого Илии.Надо погонять любителей купаться в фонтанах в голубых беретах.Явно не наши люди.
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02.08.2020 11:26 Відповісти
В ответ летчики поздравили Зеленского с прошедшим днем Клоуна.
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02.08.2020 11:28 Відповісти
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02.08.2020 11:44 Відповісти
У Зеленского и военных лётчиков разное понимание термина "полетать".
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02.08.2020 11:31 Відповісти
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02.08.2020 16:28 Відповісти
Гугл-карты. только что.
Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі" - Цензор.НЕТ 6516
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02.08.2020 11:32 Відповісти
и правда..
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02.08.2020 11:45 Відповісти
Тоже проверял на днях. Бьет на ОПУ на Банковой.
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02.08.2020 12:12 Відповісти
Загнали военную авиацию на самое дно и ниже, когда не осталось там ни одного военного лётчика, стали поздравлять старый металлолом не убранный с аэродромов.
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02.08.2020 11:37 Відповісти
да да да. старый металлолом
https://turchynov.com/blog/details/den-povitryanih-sil-zbrojnih-sil-********
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02.08.2020 11:42 Відповісти
..зелёные сопли вытри...ничтожество!!! И не порть людям праздник.... Или нюхнул уже порцайку, как Земразь и крутит тебя здесь?
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02.08.2020 14:41 Відповісти
гнусавая лицемерная мразь,обнюхайся уже досмерти,избавь нас от своего присутствия
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02.08.2020 11:40 Відповісти
Александр Турчинов Кровавый (Пастор)

Вітаю особовий склад та ветеранів Повітряних Сил ЗСУ з їх професійним святом! Вірю у майбутнє нашої військової авіації та сподіваюсь на героїзм, мужність та високий професіоналізм наших льотчиків. Зі святом, незламні вартові неба!
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02.08.2020 11:41 Відповісти
Это барыга сбитый лётчик, а вот шмаркля-Ого-го-Го!
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02.08.2020 11:48 Відповісти
Оба хороши!
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02.08.2020 11:59 Відповісти
Праздник в один день с Мордором совпадение?
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02.08.2020 11:50 Відповісти
я що за празднік на мордорі?
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02.08.2020 11:54 Відповісти
Какая досада...
Скоро дней для праздников не останется.
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02.08.2020 12:00 Відповісти
«521.
Стільки, за данними "Книги пам'яті полеглих за Україну", загинуло українських десантників під час російсько- української війни.
А скільки загинуло воїнів, в минулому десантників, що воювали в інших підрозділах, знає один Бог.
2 серпня.
Не святкую.
Пам'ятаю справжніх.
Молюся», - отмечает военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі" - Цензор.НЕТ 9190

..
Зеленський привітав військових льотчиків із Днем ПС ЗСУ: "Без українського неба не буде миру і перемоги на українській землі" - Цензор.НЕТ 6798
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02.08.2020 12:02 Відповісти
Летно-тактические учения Воздушных Сил ВСУ на Киевщине прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом боевого опыта. Видео http://www.wing.com.ua/content/view/26203/82/
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02.08.2020 12:03 Відповісти
"Сбитых" летчиков тоже надо поздравить
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02.08.2020 12:08 Відповісти
Не дают.
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02.08.2020 13:10 Відповісти
Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле!

============
Причем тут украинское небо к миру и победе? Оно хоть само поняло что оно написало?
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02.08.2020 12:44 Відповісти
Ладно, что еще про украинский космос не помянул.
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02.08.2020 13:50 Відповісти
А хіба воно це само писало? Ще б Нестерова згадав.
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02.08.2020 14:50 Відповісти
Говнозёл не желает ввести визовый режим с кацапами ?
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02.08.2020 12:49 Відповісти
пороз даже договор о дружбе не осмелился 5 лет отменять.
а тут зе и введение виз.
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02.08.2020 20:34 Відповісти
оманский олигофрен не имеет морального права даже близко приближаться к военнослужащим...
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02.08.2020 12:49 Відповісти
Вава,шо нам твої вітання,новий самальот давай, бамбіть будєм.!
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02.08.2020 12:58 Відповісти
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02.08.2020 13:10 Відповісти
Відосіками забомбить пока самальот в "Дитячому світі" куплять.
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02.08.2020 14:52 Відповісти
В сій час(2014 рік) Канада, пропонуввала нишим 20 літаків СF-18,це аналог американського F/A -18 Hornet. Літаки не нові,але цілком боєздатні.Неодноразово брали участь у бойових діях в Перській затоці,Югославії та Лівії.Причому пропонувала забрати просто так, на шару. Ще й своїх інструкторів хотіла надати.Так наші "видатні спеціалісти" не взяли,кажуть,що тіпа дорого,і наші пілоти аж ніяк не зможуть швидко на них перевчитись. Ну бред повний. А платити мільйнні зарплати нашим топ-чинушам зовсім не дорого. А зараз би були б як знахідка...
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02.08.2020 13:04 Відповісти
певно дороге обсуговування
перенавчання пілотів.
в керуванні є значні відмінності, даремно ви так пишете.
в пілота вже навички на рівні рефлексів, а новий літак потрібно знову пізнавати та вивчати, його маневреність, можливості.
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02.08.2020 13:23 Відповісти
Я дуже радий,що в на цензорі є видатні експерти в області ******** військової авіації. Та і не тільки...
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02.08.2020 13:36 Відповісти
просто раціональна думка, а не експертна.
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02.08.2020 13:40 Відповісти
Ну добре,що хоч не національна...
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02.08.2020 13:44 Відповісти
а ви скільки годин на винищувачах налітали ?
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02.08.2020 13:41 Відповісти
Для того,щоб донести інформацію,яка дійсно мала місце,не портібно літати на винищувачах.
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02.08.2020 13:46 Відповісти
достаточно с умным видом сидеть на проперженном диване и пытаться казаться дохера умным и прошаренным
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02.08.2020 13:48 Відповісти
Как бы час летной эксплуатации американских самолетов предыдущего поколения стоит около 20-25к USD и эти числа постоянно озвучивают американские политики и военные эксперты в "битвах" при F-22 и F-35.
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02.08.2020 13:49 Відповісти
Ну так ******* військова авіація- взагалі дорога штука...
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02.08.2020 14:02 Відповісти
В 2014 Украине нужна была пехота в больших количествах, а в то время ее не могли даже нормальной обувью обеспечить, поэтому нужно срочно набрать "дорогих штук", чтобы пехотинцев не только без обуви, но и без трусов оставить.
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02.08.2020 14:17 Відповісти
Можете мені внятно пояснити,що нам заважало взяти ці літаки,і поставити їх на консервацію?
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02.08.2020 14:34 Відповісти
Деньги, а точнее их отсутствие.
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02.08.2020 14:37 Відповісти
так була пропозиція, але не Ф18, а Ф16, і 30 шт, і дуже старі без модернізації!!!
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02.08.2020 13:23 Відповісти
Шановний,гугл вам на поміч. Бо мені додати щось більше нічого...
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02.08.2020 13:34 Відповісти
попробую обьяснить
в 2014 году в Украине катастрофически не хватало боевых летчиков. их вызывали из запаса. причем всех. даже тех кто не проходил медкомиссию. сажали на существующие самолеты и обкатывали до одури под Львовом. Практически без выходных.
Так вот - в тот момент найти свободных 20-40 летчиков для переподготовки было просто нереально.
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02.08.2020 13:47 Відповісти
Ну і що заважало забрати ці літаки,які нам віддавались за просто так? Ніхто же не каже,що на них необхідно було вилітати прямо в той же день,коли їх доставили. Тим більше,що Канада також надавала своїх інструкторів.
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02.08.2020 13:58 Відповісти
тут достаточно доходчиво для обывателя написано

краина не может позволить себе такие самолеты, как F/A-18, которые ранее предлагала Канада.
Об этом в своем Фейсбуке https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1522453281356817 заявил помощник главы Минобороны по вопросам вещобеспечения ВСУ, советник президента Юрий Бирюков.
"В прошлом Министерству обороны предложили Макдоннел-Дуглас F/A-18. Канада предложила, а мы отказались. … Цитата из Википедии: "Макдоннел-Дуглас F/A-18 - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах", - отметил Бирюков.
По его словам, от предложения "предложения отказались абсолютно обоснованно".
"Это правда - мы не в состоянии себе позволить такие самолеты. Не сможем оплачивать их обслуживание. Не сможем их заряжать (нечем), не сможем поддерживать (нечем и некем). А кто на них летать будет? А где у нас есть комплексы сопровождения полетов? А диспетчера? А РЭБ и ПВО?", - добавил он.
Также, по его словам, вопрос о переходе "на западные стандарты, на западные калибры, на западную технику - актуальный в перспективе, а не сейчас".
"Сейчас начинать надо с трусов и носков, с формы, с палаток и спальников, с колесной техники", - подытожил Бирюков.
Как известно, ранее бывший заместитель министра обороны Леонид Поляков заявил, что http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/22/7045117/ Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18, однако Министерство обороны отказалось от самолетов .
По его словам, причинами отказа стали высокая стоимость эксплуатации дорогостоящей техники, а также длительный срок, необходимый, чтобы переучить на новые машины пилотов.
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02.08.2020 14:05 Відповісти
Ну якщо два таких визначних експерта в ******** військовій авіації висказали свою думку,то тоді канєшна... До речі,до авіації вони обидва не мають ніякого відношення.
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02.08.2020 14:29 Відповісти
ВанЯ! Ти яким боком до авіації?
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02.08.2020 15:03 Відповісти
Консервация техники в твоем мире тоже бесплатная? Если их оставить в чистом поле, то стоимость восстановления быстро начнет приближаться к стоимости нового самолета.
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02.08.2020 14:08 Відповісти
А що, хтось їх збирався залишати в чистому полі?
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02.08.2020 14:19 Відповісти
У нас армия без бронежилетов и практически босиком бегает, а мы очень "умные", поэтому потратим ресурсы на доставку техники, которую мы не сможем применить в ближайшие годы, и ее консервацию.
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02.08.2020 14:23 Відповісти
..ну уважаемый Стрелок!!! Даже не прошедших медкомиссию сажали? Хоть Вы не пишите дурь. В 2014 не было ни керосина... ни техники ..на которой надо было обучать призванных. А летали... боевые... потерявшие благодаря януковичской падали все навыки, а вернее не имеющие навыков... В конце 14 начали призывать из запаса недавно уволенных и не потерявших хоть какой то уровень. Доводили их до ума сроками по почти год... А почему нем взяли канадские машины...я написал ниже. Самолёт...это не машина... в которую залили топливо , посадили водилу и отправили в рейс. Это КОМПЛЕКС!!!
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02.08.2020 15:01 Відповісти
я говорю то что знаю от хорошего знакомого которого выдернули тогда на западную и откуда он не вылазил пол года. было это летом 2014 года. летчик. Су-27
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02.08.2020 15:16 Відповісти
..и вдогонку... Сейчас картина возвращается к 2014 году... Потеря навыков из за масштабного сокращения учебных полётов... хроническая недопоставка топлива и много другого. По мнению Земрази, которое не отличается от мнения плачущих за невзятыми канадскими самолётами... авиация в ООС не применяется, поэтому обращать на неё внимания нет смысла. Всё по остаточному принципу.... Так что поздравление Зепадали лицемерное и подлое, Ну как и все его действия!(((
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02.08.2020 15:18 Відповісти
Дорогой Стрелок! У нас на Западной... НЕТ ни одного Су-27. Они стоят в Житомире и Миргороде!! Во Франковске Миг-29... во Львове АРЗ... никогда не готовившее летчиков. Су-24 в Староконстантинове...А это ещё не Западная... но уже и не Восточная...))). А вообще то ВСЕ призванные проходили первичное восстановление в Николаеве... аэродром зовётся Кульбакино. Там центр подготовки лётного состава...
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02.08.2020 15:23 Відповісти
все может быть. может и путаю чего. я не летун. я больше по водоплавающему железу как то
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02.08.2020 15:36 Відповісти
Вітаю Вас.
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02.08.2020 22:55 Відповісти
Дякую.... Та з повагою!!!!
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03.08.2020 21:52 Відповісти
я говорил не про срочников и отсутствующих свежих выпускников училищ и ВУзов. а про ушедших в запаса, уволившихся из армии при "вечно непроходном" и тех МО которые были после него и разваливали армию целенаправленно. Так вот по словам моего знакомого медкомиссия была очень поверхностная. глаза есть, видишь? годен. Это утрированно но примерно так
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02.08.2020 15:18 Відповісти
Ну пусть Ваш знакомый не рассказывает сказок о медкомиссии. Валили при малейшем недостатке. Были ребята, у которых нашли хронический гайморит... в возрасте 33-35 лет... сделавшие операции и их отправили на вертолёты, вместо истребителей, хотя они имели маленький опыт на Миг-29. Кого то на транспортники... И поверьте мне... народа желающего вернуться и летать, было достаточно много, чтобы выбирать. Кто хотел...все вернулись. Учить ..восстанавливать было некому и не на чем... Это была проблема номер один!!!
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02.08.2020 15:30 Відповісти
за что купил за то продаю
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02.08.2020 15:35 Відповісти
Ваня! Ти б не лізло туди, де нічого не розумієш! Приклад для тебе ..Польща!!! 20 років потрібно було Польщі, щоб адаптувати свою інфрастуктуру для нового типу літаків Ф-16. ДВАДЦЯТЬ!!! років! Ти навіть не розумієш, що таке літак і як його можна використовувати у бою. Ти навіть не розумієш, що наші аеродроми НЕПРИДАТНІ для використання такого типу літаків, бо вони повинні бути без єдиного шва і зеркально рівні. Дюймова система , це і горловини за паливозаправниках, тисячі тонн контролюючої аппаратури, повна зміна всіх систем кодування і використання зброї. ПОВНА ЗМІНА всієї структури обслуговування та використання!!! Чи може треба як Індонезія... купити ..чи взяти літаки і літати на них тілько вдень і візуально, бо неможливо використовувати прицільно-навігаційний комплекс повністю бе адаптованої наземної структури... радіолокаторів... АСУ... ППО... Це для таких невігласів , як ти... літак... пілот..ЗПС.. заправка..зброя... і можна летіти!!!)))) Не виставляйся таким активним дурнем...викладаючі ідіотські думки!!!))))))))))) Нічого особистого!!!
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02.08.2020 14:54 Відповісти
Та все-все... Давайте сядемо,руки складемо,і будемо чекати з моря погоди...
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02.08.2020 15:13 Відповісти
.. давай верещати і скиглити...як це робите Ви.... !!!(((( Не розумієш... не лізь! Будуть думать..що розумний!!
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02.08.2020 15:16 Відповісти
Всі ви тут,зівсно,дуже продвинуті та фахові.Ну так поясніть мені, що будемо робити,коли в літаків остаточно закінчиться льотний ресурс? Будемо верещати та скиглити...
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02.08.2020 15:48 Відповісти
..пояснюю для тих... хто хоче зрозуміти!!! Слово..ресурс.. потрібно розуміти ..а не використовувати не знаючи нічого. В СРСР , державі без розуму ..ресурс розуміли по своєму. Літак новий мав календарний і льотний ресурс. Налітав літак 500 годин при ресурсі в 2000 годин... але вийшов календарний ресурс наприклад 10 років,,, літак знімали з озброєння і відправляли на капітальний ремонт. Там його розбирали до гвинтика, знімали і викидали цілком справне і робоче обладнання і ставили нове, призначаючи новий ресурс як льотний, так і календарний. І все це стосувалося всього!!! що стоіть на літаку. Так робила едина країна у світі СРСР!!! Якщо даже літак налітав і 5 годин, цілком справний по календарям відправлявся на завод. Ніколи військові літаки не вилітували свій льотний ресурс!!! НІКОЛИ!! Зараз..як у всьому розумному світі літаки експлотуються по стану. На кожний літак опрацьований льотний ресурс. Введені контрольні переодичні строки контролю. Прийшов такий строк... літак заганяють на завод... дивляться, що справне, що треба відремонтувати, де треба закліпати трищини, що модернізувати. І подовжують льотний ресурс літака . По стану...на кожний ОСОБИСТО!!!! І літають такі машини по 30-40-50 років. Скількі років америкаським В-52? С-130? Ф-16 ? А скільки років індійськім Міг-21 і нашим Ан-12 та Іл-76? А от коли у планері знайдуть те. що може спричинити негативні наслідки...трищіни, корозія., от тоді і списують літак на металлобрухт!!! І скажу Вам шановний... є літаки, яким по 30 років... а за якістью значно кращі...ніж пятирічні. От так у авіаційному світі трактують слово **РЕСУРС** . Думаю...що зрозуміли!))) Так що не треба верещати і скиглити... коли нічого не розумієш!!!)))
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02.08.2020 16:23 Відповісти
Хорошо, что не де-коммунизировали советские боевые самолёты,а то бы ,было некого поздравлять,--ну разве что "дронистов". А вот Иран,будучи под жуткими санкциями, готовится производить свой собственный истребитель--вот вам и аятоллы.
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02.08.2020 13:15 Відповісти
Згадав ! Це ж треба...
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02.08.2020 13:21 Відповісти
А чого Зелєнь не згадала про героїчні бойові виліти починаючи з 2014 року ?
Страшно йому ?
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02.08.2020 14:20 Відповісти
Кадирка заборонив цю тему торкатися - табу.
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02.08.2020 14:55 Відповісти
Дякую , пане Президенте !
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02.08.2020 14:38 Відповісти
Я надеюсь это сарказм.
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02.08.2020 21:09 Відповісти
На скільки ескадрилій, цей блазень, вже скоротив повітряні сили України??? На скільки скоротить ще???
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02.08.2020 14:57 Відповісти
чото пессимистично ныне все с нашей авиацыей - дорого и недоступно, как большой теннис для приютских сирот...
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02.08.2020 15:00 Відповісти
ПС ЗСУ тричі перехристилися та сплюнули через плече
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02.08.2020 15:18 Відповісти
Пішов на х...й зеленувате чмо
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02.08.2020 15:52 Відповісти
Как там обещанный бомбовоз его зеленейшества к 24 августа поживает,успеете?!!!!
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02.08.2020 16:13 Відповісти
В ответ украинские военные летчики помлали его на тот инструмент которым он пытался играть на рояле.
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02.08.2020 16:13 Відповісти
цирк приехал и кловуны окопались,попёр сумасшедший аттракцион ,программа называется "А на манеже,одни и те же".Гвоздь показа"Один рулит,остальных тошнит".Медведка рванул в крым ,и как с гуся вода,такое ачущение шо процесс пошел.Ждите нас на рассвете? С кумом в обнимку ?
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02.08.2020 17:21 Відповісти
в його бошці вже не стріляють, війна закінчилась але його ще всіх бомбіть, коли відмінять військовий збір якщо війна закінчилась ?
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02.08.2020 21:45 Відповісти
ууу, какое зрадное поздравление
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03.08.2020 04:51 Відповісти
Уклонист поздравляет армию.....

Боже, какой позор!
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03.08.2020 09:25 Відповісти
За неделю не погиб ни один украинский воин. Для порохоботов зрада зрадная. Помнится, когда Зеленский вернул моряков, то порошенковские каналы были недовольны, а почему они вообще попали в плен, типа, почему не застрелились
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03.08.2020 12:30 Відповісти
кому тут свою плесень розводиш,ти напиши як той воїн гинув декілька діб під спекою поранений, без води помирав коли твій торчок квартальний за кошти платників податків жрав і бухав на камеру а поза коксом доганявся, шо б ви с#уки й ваші діти так всі в пеклі горіли, сепарня ригівська
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03.08.2020 23:11 Відповісти
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