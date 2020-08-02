COVID-19 за добу виявили у 74 дітей і 62 медиків: загалом захворіли 5 072 дитини та 8 755 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1 112 осіб, із них 74 дитини і 62 медичні працівники.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1 112 осіб. Серед них 74 дитини, а також 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків", - сказав Степанов.
Він зазначив, що за добу виписано 235 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5 072 дитини, а також 8 755 медичних працівників", - додав Степанов.
За його словами, загалом виписано 39 543 особи, а летальних випадків 1 725.
"За минулу добу загалом було здійснено 16 тис. 737 тестувань. З них 12 тис. 403 дослідження методом ПЛР, а також 4 тис. 334 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.
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О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.
Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
Лишня хромосома не муляє??))
Просто противно от такого вранья
Словакия вошла в карантин 10 марта, раньше всех стран и закрылась
Практически не было пиков заболеваемости
Он в зелёной зоне в Европе
И я думаю, что в МОЗ работают люди НЕ ЗНАЮЩИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Потому пишут всякую хрень, рассчитывая что украинцы проглотят
Украинский МОЗ все это похерил , пускают в Украину без тестов, ПРОХОДНОЙ ДОМ ИЗ СОВКА
Но Стёпе похер. Пока бабло не иссякнет, он будет волать про лютый вирус, в который они и утоплеников и ДТП-шников запихивают.
Первый умерший от ковида в Украине был в марте. За пару месяцев от 1в день смертность возросла до 15-20 в день. В пересчете на год это будет 5475-14600 смертей.
В то же время
у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz
Это 10 смертей в день.