УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12256 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 343 15

COVID-19 за добу виявили у 74 дітей і 62 медиків: загалом захворіли 5 072 дитини та 8 755 медпрацівників, - Степанов

COVID-19 за добу виявили у 74 дітей і 62 медиків: загалом захворіли 5 072 дитини та 8 755 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1 112 осіб, із них 74 дитини і 62 медичні працівники.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 112 осіб. Серед них 74 дитини, а також 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу виписано 235 пацієнтів.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5 072 дитини, а також 8 755 медичних працівників", - додав Степанов.

Читайте також: За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих

За його словами, загалом виписано 39 543 особи, а летальних випадків 1 725.

"За минулу добу загалом було здійснено 16 тис. 737 тестувань. З них 12 тис. 403 дослідження методом ПЛР, а також 4 тис. 334 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.

Автор: 

діти (5152) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7993

О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
показати весь коментар
02.08.2020 11:07 Відповісти
+2
Пока кРадуцкий не придумает схему, как на этом наварить кучу денег - не сделают.
показати весь коментар
02.08.2020 11:10 Відповісти
+2
А Ви якого роду-племені??
Лишня хромосома не муляє??))
показати весь коментар
02.08.2020 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
COVID-19 за сутки выявили у 74 детей и 62 медиков: всего заболели 5072 ребенка и 8755 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7993

О тестах PCR
В Словакии работают студенты Медики - волонтёрЫ - берут тесты . Их 100 человек
Никто в помещения тестируемых не пускает , в отличии от Украины
Пункты тестов вынесены за предела зданий - все происходит на улице
Регистрируешься в телефоне и потом по смс едешь на указанное время.

Никаких очередей и столпотворений. Подъехал - взяли мазки и пока . Результат придёт до 72 часов на телефон
Все медики одеты в защитные костюмы и с экранами на лице
У нас в Украине я сдавала тест - медсестра в обычной масочке , люди сидят в очереди на лавочки - короче СОВОК
показати весь коментар
02.08.2020 11:07 Відповісти
Неужели, дебилы от МОЗ , так сложно сделать каков Словакии ?
показати весь коментар
02.08.2020 11:08 Відповісти
Пока кРадуцкий не придумает схему, как на этом наварить кучу денег - не сделают.
показати весь коментар
02.08.2020 11:10 Відповісти
Украинские дебилы не могут стать умными словаками. Это невозможно.
показати весь коментар
02.08.2020 11:18 Відповісти
А Ви якого роду-племені??
Лишня хромосома не муляє??))
показати весь коментар
02.08.2020 11:33 Відповісти
А Ви ще скажіть про мудрий "український нарід". Словаки вже давно в НАТО і ЄС, естонці в НАТО і ЄС, литовці в НАТО і ЄС. Для українців ЄС не дав навіть перспективи. Напевно ЄС не знає про мудрість українців.
показати весь коментар
02.08.2020 11:44 Відповісти
Словацкие нищеброды, также как и болгарские, нафиг не были нужны ни ЕС ни НАТО. Это чистая политика
показати весь коментар
02.08.2020 14:58 Відповісти
Потому что клоунада а не пандемия. Словаки гонят
показати весь коментар
02.08.2020 11:35 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
02.08.2020 11:57 Відповісти
Так МОЗ Украины ещё внёс Словакию в красную Зону
Просто противно от такого вранья
Словакия вошла в карантин 10 марта, раньше всех стран и закрылась
Практически не было пиков заболеваемости
Он в зелёной зоне в Европе
И я думаю, что в МОЗ работают люди НЕ ЗНАЮЩИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Потому пишут всякую хрень, рассчитывая что украинцы проглотят
показати весь коментар
02.08.2020 12:01 Відповісти
В Словакии при въезде в страну подписываешь обязательство находится дома 5 дней, потом тест PCR
Украинский МОЗ все это похерил , пускают в Украину без тестов, ПРОХОДНОЙ ДОМ ИЗ СОВКА
показати весь коментар
02.08.2020 12:03 Відповісти
Каждый год в нашей стране умирает от туберкулеза более 4 тыс. человек и смертность от туберкулеза в Украине составляет более 13%. Каждый год!

Но Стёпе похер. Пока бабло не иссякнет, он будет волать про лютый вирус, в который они и утоплеников и ДТП-шников запихивают.
показати весь коментар
02.08.2020 12:11 Відповісти
Вы полагаете, что ношение масок увеличит заболеваемость туберкулезом и смертность лт него? Так нет, оно ее снизит.
Первый умерший от ковида в Украине был в марте. За пару месяцев от 1в день смертность возросла до 15-20 в день. В пересчете на год это будет 5475-14600 смертей.

В то же время

у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz

Это 10 смертей в день.
показати весь коментар
02.08.2020 12:31 Відповісти
Если все больные туберкулезом заболеют Ковидом,то смертность среди них будет уже не 13, -а 50 процентов!
показати весь коментар
02.08.2020 13:20 Відповісти
 
 