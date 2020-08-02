COVID-19 за добу виявили у 74 дітей і 62 медиків: загалом захворіли 5 072 дитини та 8 755 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1 112 осіб, із них 74 дитини і 62 медичні працівники.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 112 осіб. Серед них 74 дитини, а також 62 медичні працівники. Було госпіталізовано 209 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 16 летальних випадків", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу виписано 235 пацієнтів.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 72 тис. 168 осіб. З них 5 072 дитини, а також 8 755 медичних працівників", - додав Степанов.

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За його словами, загалом виписано 39 543 особи, а летальних випадків 1 725.

"За минулу добу загалом було здійснено 16 тис. 737 тестувань. З них 12 тис. 403 дослідження методом ПЛР, а також 4 тис. 334 дослідження методом ІФА", - зазначив Степанов.