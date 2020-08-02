Главу Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов
Керівника Держекоінспекції в Донецькій області Олега Єврейського, який курирував перевірку заводу ім. Ілліча, коли його оштрафували на понад 10 млн грн, звільнили.
Про це повідомив ексглава ДЕІ Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.
"Освіта MBA, досвід роботи на промислових підприємствах, жодного корупційного шлейфу. Збільшив показники штрафів за 6 місяців роботи порівняно з попереднім періодом на понад 10000%(!). Такі результати нового керівника ДЕІ чомусь не влаштовують", - зазначив Фірсов.
Він також повідомив, що новий глава ДЕІ Мальований призначив виконувачем обов'язків голови ДЕІ в Донецькій області "людину, яка пропрацювала в керівництві інспекції понад 5 років і стягнула за останній квартал свого керування аж 22 тисячі гривень, - Олександра Євтухова. І це в Донецькій області! В одній із найзабрудненіших областей в Україні. Це просто якась суцільна ганьба!"
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Але найгірше те, що вас, придурків, нічого сіє не навчило і ви продовжуєте вимахувати обісраними майталесами Шоколадної Гниди, не розуміючи, що Педро вже ся скінчив яко політик.
Можете застрелиться( как вариант)...
😁🤑
А голосував ти, напевне, за кришталево-чесного вінницького баригу?
Боже, чому ти так насміхаєшся над нами? Чому не поклав край людській тупості?
Висновки робіть самі.
1. ММК им. Ильича из группы Ахметова
Ключова фраза.
Наступне.
2. співвласник ІСД народний депутат України Сергій Тарута...
3.цитата
https://censor.net/user/31269
якщо поїзд не їде-значить це комусь потрібно.
або як Порошенко"розвів лохів".
перше питання,чому.
та тому що Гарант одночасно дав і Томос і можливість "гальмувати процес"...
зверніть увагу
Проект
вноситься народними депутатами України Єленським В. Є., Войцеховською С. М., Кишкарем П. М., Тарутою С. О., Лозовим А. С., Герасимовим А. В.(БПП), Подоляк І. І.
Герасимов А. В- голова фракції Блок Петра Порошенко в ВР
Войцеховська С. М-Вища партійна школа при ЦК Компартії України.,нф.
Тарута С. О- ...від "вати Сходу"
КишкарП. М.-ЯК ЗАВЖДИ"взяв своє бабло..
радикал Лозовий А. С.,"тупа училка"Подоляк І. І. -просто лохи..
https://censor.net/comments/locate/3106885/019215ce-0130-7090-ab1c-34a8b292fcadhttps://censor.net/news/3106885/rada_opredelila_mehanizm_perehoda_prihodov_religioznyh_obschin
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
Троцькго "завалили" не за політичну позицію,а за те щщо пограбував "своїх".!
2. Они там все пиариться на этом штрафе будут? Тем более, не могу понять, почему он приписывает это по части заслуг и причин для увольнения, если штраф безоговорочно выплатили?
3. Ещё есть кейсы, которыми можно похвастаться?