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Новини
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Главу Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов

Главу Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов

Керівника Держекоінспекції в Донецькій області Олега Єврейського, який курирував перевірку заводу ім. Ілліча, коли його оштрафували на понад 10 млн грн, звільнили.

Про це повідомив ексглава ДЕІ Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

"Освіта MBA, досвід роботи на промислових підприємствах, жодного корупційного шлейфу. Збільшив показники штрафів за 6 місяців роботи порівняно з попереднім періодом на понад 10000%(!). Такі результати нового керівника ДЕІ чомусь не влаштовують", - зазначив Фірсов.

Він також повідомив, що новий глава ДЕІ Мальований призначив виконувачем обов'язків голови ДЕІ в Донецькій області "людину, яка пропрацювала в керівництві інспекції понад 5 років і стягнула за останній квартал свого керування аж 22 тисячі гривень, - Олександра Євтухова. І це в Донецькій області! В  одній із найзабрудненіших областей в Україні. Це просто якась суцільна ганьба!"

Читайте також: Мальований повертає до Держекоінспекції "старі добрі кадри", відомство вже потрібно рятувати, - Фірсов

Главу Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов 01

Автор: 

Держекоінспекція (248) Донецька область (8816) Фірсов Єгор (122)


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Топ коментарі
+19
а что мы хотели? голосуем за криминально-олигархические кланы и ждем что они начнут бороться сами с собой? пока существует телевизор и тупой народ ляшки и тимошенки, зеленские будут нами править вечно
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02.08.2020 11:33 Відповісти
+12
А сколько ММК слил отравы в Азовское море？ Сколько детей и их родителей заболели онкологией？ Сколько дней больничных оплатило государство？ А все, чтобы у владельца завода и его топ-менеджеров "удалась жизнь" была недвижимость и счета в Европе.
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
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02.08.2020 11:44 Відповісти
+10
Всем же известно,что металлургические заводы воздух очищают,а не загрязняют.Можно сказать,озонируют воздух,а сталь - побочный продукт деятельности.Чего этому инспектору не хватало?
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02.08.2020 11:38 Відповісти
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Ровнее , чем другие свиньи не оказался,не..))
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02.08.2020 11:30 Відповісти
а что мы хотели? голосуем за криминально-олигархические кланы и ждем что они начнут бороться сами с собой? пока существует телевизор и тупой народ ляшки и тимошенки, зеленские будут нами править вечно
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02.08.2020 11:33 Відповісти
Та баригі..))
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02.08.2020 11:36 Відповісти
Зелені бариги, які прийшли до влади завдячуючи тим, хто голосував проти Порошенка.
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02.08.2020 12:00 Відповісти
ПЕ=ЗЕ
ЗЕ=ПЕ
))
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02.08.2020 12:29 Відповісти
Зелені бариги прийшли до влади завдяки тому, що Шоколадні блазні вийшли в другий тур. Хоча, якби у Порошка було б хоч трохи совісті, він би посоромився йти на ІІ термін.

Але найгірше те, що вас, придурків, нічого сіє не навчило і ви продовжуєте вимахувати обісраними майталесами Шоколадної Гниди, не розуміючи, що Педро вже ся скінчив яко політик.
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02.08.2020 17:44 Відповісти
брехня тупа
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02.08.2020 19:54 Відповісти
а что означает слово барыга? ты хоть понимаешь, или это просто в телевизоре сказал проворовавшийся кавказец? это беда нашего народа что не умеем своей бошкой жить )))
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02.08.2020 12:20 Відповісти
Если кого-то во мне что-то не устраивает, (Мое ИМХО),совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно.
Можете застрелиться( как вариант)...
😁🤑
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02.08.2020 12:33 Відповісти
вот нет что бы азбуку повторить или табличку умножения перед школой, так ты взрослым огрызаешься))),
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02.08.2020 14:43 Відповісти
Та то кацап! А они от Пороха срут методичками!
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02.08.2020 12:41 Відповісти
"проворовавшийся кавказец" - це Саакашвілі?

А голосував ти, напевне, за кришталево-чесного вінницького баригу?

Боже, чому ти так насміхаєшся над нами? Чому не поклав край людській тупості?
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02.08.2020 17:45 Відповісти
краю немає але вона , тупість, з тебе починається. ти номер 1
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02.08.2020 19:03 Відповісти
еще одно чучело малолетнее, сопливое во взрослые разговоры лезет)))
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02.08.2020 19:34 Відповісти
ему так написали текст.
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02.08.2020 19:01 Відповісти
Так понимаешь, беда в том, что тот же Егорка - обычный грантоед, который к охране окружающей среды тоже не имеет никакого отношения. Но одни слушают кавказца, другие - Егорку, а разницы никакой.
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03.08.2020 22:21 Відповісти
Блин, о чем бы не шла речь, всеравно приплетешь Тимошенко. Больной человек.
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02.08.2020 17:12 Відповісти
и не только она, человек 25 лет у власти на руководящих должностях. твоим родителям за 25 лет стало лучше жить, что то при ней поменялось?
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02.08.2020 19:39 Відповісти
так Фирсов же один из них) просто не может найти себе работу, вот и проявляет активность, а на своей должности ничего не сделал, время было
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03.08.2020 11:20 Відповісти
вот вы интересные такие. а зеленский что сделал? только конкретно,
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03.08.2020 12:04 Відповісти
Как он смел на Рената самого Ахметова наехать?
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02.08.2020 11:34 Відповісти
А ГАРНО ЩО НАЇХАВ - ЦЕ ПОЧАТОК ЧОГОСЬ НОВОГО, ТАМ ДИВИСЬ І КЛОУНА ЗА ОМАНСЬКІ ОФШОРИ ПОСАДЯТЬ
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02.08.2020 11:55 Відповісти
і на Таруту..У котрого "ходи" у самого ПЕТРА !!
Висновки робіть самі.
1. ММК им. Ильича из группы Ахметова
Ключова фраза.
Наступне.
2. співвласник ІСД народний депутат України Сергій Тарута...
3.цитата
https://censor.net/user/31269
якщо поїзд не їде-значить це комусь потрібно.
або як Порошенко"розвів лохів".
перше питання,чому.
та тому що Гарант одночасно дав і Томос і можливість "гальмувати процес"...
зверніть увагу
Проект
вноситься народними депутатами України Єленським В. Є., Войцеховською С. М., Кишкарем П. М., Тарутою С. О., Лозовим А. С., Герасимовим А. В.(БПП), Подоляк І. І.

Герасимов А. В- голова фракції Блок Петра Порошенко в ВР
Войцеховська С. М-Вища партійна школа при ЦК Компартії України.,нф.
Тарута С. О- ...від "вати Сходу"

КишкарП. М.-ЯК ЗАВЖДИ"взяв своє бабло..
радикал Лозовий А. С.,"тупа училка"Подоляк І. І. -просто лохи..
https://censor.net/comments/locate/3106885/019215ce-0130-7090-ab1c-34a8b292fcadhttps://censor.net/news/3106885/rada_opredelila_mehanizm_perehoda_prihodov_religioznyh_obschin
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02.08.2020 12:03 Відповісти
№82
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02.08.2020 12:07 Відповісти
А точно ли на Рината? Ринат-то заплатил штраф, о котором говорит Егорка, смысл потом спустя год кого-то там убирать? Что-то тут не сходится. Егор и сам говорил, что убрали его потому что не сдал экзамен (что логично, не имея знаний в области), а платить за место он не захотел. Вот и вся загадка.
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03.08.2020 22:23 Відповісти
Татарская.
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02.08.2020 11:53 Відповісти
Всем же известно,что металлургические заводы воздух очищают,а не загрязняют.Можно сказать,озонируют воздух,а сталь - побочный продукт деятельности.Чего этому инспектору не хватало?
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02.08.2020 11:38 Відповісти
Интересно, что ферросплавные заводы Коломойши выпускали сугубо радуги. А чё ж Егорка их в своё время не проверил?
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03.08.2020 22:25 Відповісти
Так ему и надо. Из трубы ММК Ильича правильный дым идёт.
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02.08.2020 11:38 Відповісти
А сколько ММК слил отравы в Азовское море？ Сколько детей и их родителей заболели онкологией？ Сколько дней больничных оплатило государство？ А все, чтобы у владельца завода и его топ-менеджеров "удалась жизнь" была недвижимость и счета в Европе.
Украинской власти поучиться бы у Европы, что такое беречь природу для будущих поколений, так нет,- они временщики, им бы набить карманы и свалить из Украины.
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02.08.2020 11:44 Відповісти
та то Азовсталь в море сливает, а Ильича-в Кальмиус...до моря оно всё, пока по городу пройдёт, очищается
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02.08.2020 12:08 Відповісти
Та да, "очищается", отравляет грунтовые воды и через подземные реки уходит... в тоже самое Азовское море. Прочитайте, как отходы Никитовского ртутного комбината и химзаводов Горловки находят в подземных водах шахт Донбасса... Узнаете, много интересного про "очищается".
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02.08.2020 12:18 Відповісти
когда во времена СССР строились заводы никого не волновало, что вокруг них образовывались города?все в норме было,как никто не обращал внимания на культуру и чистоту, до сих пор гадят, но конечно виновны не люди))
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03.08.2020 11:22 Відповісти
Ну и сколько? Почему тогда по такому принципу Егорка не отшрафовал Криворожсталь, которая коптит больше всех в Украине? При этом замечу, что Ильича штраф таки заплатили, а Криворожсталь штрафы всё время успешно оспаривает. Но об этом Егорке вспоминать не хочется, почему-то.
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03.08.2020 22:34 Відповісти
Страшно подумати, щоб було з Миколою Українським! З'їли б напевно!
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02.08.2020 11:39 Відповісти
А за Миколу Бандерівського то взагалі б в космічний пил стерли б. І навіщо так обидили одну із націй та ще й в умовах кадрового голоду.
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02.08.2020 15:13 Відповісти
А що таке " обидили"? Яку націю? Про що ви?!
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02.08.2020 15:43 Відповісти
Уволили. А могли ж и под трамвай...
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02.08.2020 11:40 Відповісти
Воры и бандиты тем и знамениты, что не крадут никогда,иначе ГУЛАГ Сралина
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02.08.2020 11:54 Відповісти
Це йому пощастило ще.
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02.08.2020 11:55 Відповісти
Льва Троцкого завалили в Мексике за то что украл у Сралина 100 лямов долларов....
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02.08.2020 11:56 Відповісти
Знаменитый кавказский террорист Тер-Петросян кличка КАМО украл у Сралина 90 лямов.Тоже завалили типа авария...
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02.08.2020 12:00 Відповісти
зверніть увагу на роботу ольгінських сук ..


Троцькго "завалили" не за політичну позицію,а за те щщо пограбував "своїх".!
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02.08.2020 12:06 Відповісти
Павло по мордяцi дам
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02.08.2020 12:09 Відповісти
В топке паровоза сожгли,не??))
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02.08.2020 12:37 Відповісти
Подлетел слишком близко с солнцу.
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02.08.2020 12:01 Відповісти
Не подлетел, а с рогатки запустили, а он, по неопытности, ранец супермена с собой не прихватил. Как взлетел, так и упал, а беда в том, что никто не подметил и не подобрал. Вот и скулит теперь.)))
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03.08.2020 18:24 Відповісти
Ахметка доминирует при всех властях,начиная с Кучмы.
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02.08.2020 12:05 Відповісти
Не ахметка а его бабки. Без бабок он будет им триста лет нужен.
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02.08.2020 13:18 Відповісти
Карла Радека фиинансового курьера РСДРП для немецких братьев бриллиантами Мировой революции сгноили в 1939 году в ГУЛАГе....
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02.08.2020 12:05 Відповісти
Так а прізвище у нього яке?
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02.08.2020 12:07 Відповісти
до слез жалько еврейского
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02.08.2020 12:07 Відповісти
вот Фирсов пусть и плачет, он его партийной квоте поставил, его креатура, так сказать)
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03.08.2020 21:46 Відповісти
Смерти всех советских негодяев с 1917 по 1941 год очень интересны....
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02.08.2020 12:07 Відповісти
Этот кадр явно выпал из обоймы команды которая стоит Украину по своему вкусу...
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02.08.2020 12:08 Відповісти
Вкусы небольшой группы "людей" некорреной национальности？
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02.08.2020 12:20 Відповісти
Агов патриоты это ваша тема,ЕС Порошенка и Ко это ваша тема-подымайтесь на защиту патриотычнойи людыны,наведите порядок среди Зебилов уволивших человека,ждем ваших действий по наведению порядка.Бойки и Рабиновичи плра за справедливость боротья,защитите Донбас,восстановите справедливость в Зебильной реальности и защитите честного инспектора,-да нет фиг вам, потому что с этого корыта вам обломиться и вы никогда не поможете честному чиновнику если вам с этого ничего не капнет
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02.08.2020 12:18 Відповісти
Все подымайтесь, только зелючки на местах останутся.
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02.08.2020 12:29 Відповісти
Вся зеленая власть - это сплошной позор!
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02.08.2020 12:40 Відповісти
Та ладно, а кто ж их к власти привел, не мы ли?
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03.08.2020 18:39 Відповісти
Зря вы так на 73 % бочку катите.....Они при Порошенко озолотились... кочуя в Турцию Кипр и прочие Израизи с гастролями...95 квартал ржал с вас...и 4 раза уклонился...когда вы освобождали Мариуполь,Краматорск.. Славянск и еще другие города...где сейчас тишина и покой....
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02.08.2020 12:45 Відповісти
Любите Украину,она этого ДОСТОЙНА.....
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02.08.2020 12:59 Відповісти
Блазень решил, если при шоколаде с экологией все было тип-топ, почему сейчас должно быть хуже?
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02.08.2020 13:00 Відповісти
За вред природе Украины нужна смертная казнь, а не штрафы.
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02.08.2020 13:03 Відповісти
А за вред людям нужно памятники ставить? А ниче так, что у нас уже треть века вся политика направлена на угнетение? Ниче так, что даже людишки тупенькие себе не руководство, а власть избирают? А вы тут про природу убитую чего-то говорите.))) Какать небось не в кустики ходите и мусор свой не сами перерабатываете?)))
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03.08.2020 18:22 Відповісти
Дядьку, Олег, ты рамсы попутал - я не твой папа, мне не надо жаловаться.
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03.08.2020 19:23 Відповісти
Оф ни фига се...Костя долбодятел вылез
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02.08.2020 13:04 Відповісти
Убегаю и следов не оставляю....Коффтя звиздани чениттьь
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02.08.2020 13:05 Відповісти
Советское быдло победило НАЦИЗМ Американизм...империализм и фашистов брата ГитлераГлаву Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов - Цензор.НЕТ 3221
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02.08.2020 13:15 Відповісти
ШАКАЛЫ вы советские..................
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02.08.2020 13:16 Відповісти
Советских уже мало, что не может не радовать. Но все же есть еще любители прошлого
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03.08.2020 18:38 Відповісти
вы не народ...вы падаль...продажная....
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02.08.2020 13:19 Відповісти
А ты уже нализался, Сенатор?
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02.08.2020 16:36 Відповісти
Это уже ни для кого не секрет, блазень как и шоколад решил возглавить в Украине коррупцию.
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02.08.2020 13:36 Відповісти
Какого, к чёртовой матери, «Ильича»? Закон о декоммунизации уже не действует?
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02.08.2020 14:20 Відповісти
для рижої мразі не діє... Марик - його вотчина.
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02.08.2020 16:12 Відповісти
да нормального Ильича, не Ленина) имеется в виду Зот Ильич Некрасов, известный металлург!
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02.08.2020 18:28 Відповісти
я так понимаю у вас другого Ильича просто не существует?)) хорошо, что сейчас это не популярное имя))
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03.08.2020 10:04 Відповісти
а у нас есть чиновники без коррупционного шлейфа??? не поверю. у нас даже антикоррупционеры - коррупционеры)
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02.08.2020 18:26 Відповісти
Еще одно достижение ЗеБанды: профессионалов увольняют, бывших рыгов и комуняк набирают во власть.
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02.08.2020 19:59 Відповісти
Они уже не рыги и не комуняки, а люди прошедшие реабилитацию.))) Вы что-же, ожидали чего-то иного? Уже прошлой осенью было понятно чем накроется зеленый проект, а то и раньше. Даже дату назову - утверждение кабмина. Адекватные люди, увидев нового министра МВД, сразу поняли чем запахло.)))
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03.08.2020 18:18 Відповісти
Пока Ахметка на свободе, мы все его рабы.
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02.08.2020 20:00 Відповісти
каждый сам себе решает, кто он.. если человек по натуре раб, то он в любой стране и при любых обстоятельствах найдет себе господина. так же как и свободного ничто не заставит прогнуться
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02.08.2020 20:25 Відповісти
да один фиг! они там все одним миром мазаны, с той инспекции толку, как с козла молока.. что они инспектируют? только штаны там протирают, как и большинство чиновников других инстанций
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02.08.2020 20:21 Відповісти
я так понимаю Фирсов пока работу по специальности найти не может, продолжает бестолковые посты в ФБ писать?!) блогер очередной?)
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03.08.2020 10:03 Відповісти
Красавчег Егорушка...))) Уже научился в процентах результативность работы просчитывать.Только читают этого процентера тоже отнюдь не глупые люди, которые эту науку цифр познавали еще при Азарове. ))) Так что пусть Фирсов заводит группу парикмахеров кошек и там "блещет" своими познаниями.)))
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03.08.2020 18:14 Відповісти
1. Как этот Еврейский вообще попал на должность?

2. Они там все пиариться на этом штрафе будут? Тем более, не могу понять, почему он приписывает это по части заслуг и причин для увольнения, если штраф безоговорочно выплатили?

3. Ещё есть кейсы, которыми можно похвастаться?
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03.08.2020 22:07 Відповісти
 
 