Главу Держекоінспекції Донеччини Єврейського, який оштрафував ММК ім. Ілліча на 10 млн, звільнили, - Фірсов

Керівника Держекоінспекції в Донецькій області Олега Єврейського, який курирував перевірку заводу ім. Ілліча, коли його оштрафували на понад 10 млн грн, звільнили.

Про це повідомив ексглава ДЕІ Єгор Фірсов, передає Цензор.НЕТ.

"Освіта MBA, досвід роботи на промислових підприємствах, жодного корупційного шлейфу. Збільшив показники штрафів за 6 місяців роботи порівняно з попереднім періодом на понад 10000%(!). Такі результати нового керівника ДЕІ чомусь не влаштовують", - зазначив Фірсов.

Він також повідомив, що новий глава ДЕІ Мальований призначив виконувачем обов'язків голови ДЕІ в Донецькій області "людину, яка пропрацювала в керівництві інспекції понад 5 років і стягнула за останній квартал свого керування аж 22 тисячі гривень, - Олександра Євтухова. І це в Донецькій області! В одній із найзабрудненіших областей в Україні. Це просто якась суцільна ганьба!"

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