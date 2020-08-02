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Новини Коронавірус і карантин
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110 людей захворіли на COVID-19 у Києві за останню добу, - Кличко

110 людей захворіли на COVID-19 у Києві за останню добу, - Кличко

Зі 110 хворих шестеро - діти, дванадцятьох киян довелося госпіталізувати.

Про це повідомив у фейсбуці мер української столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед нових хворих 57 жінок віком від 20 до 81 року, 2 дівчинки 15 і 16 років, 47 чоловіків віком від 19 до 75 років, четверо хлопчиків від 3 до 11 років", - написав Кличко.

У лікарні столиці, за його словами, госпіталізовано 12 нововиявлених пацієнтів. Решту було поміщено на самоізоляцію під нагляд лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 20. У Дарницькому районі захворіли 19 осіб, у Солом'янському районі - 13 нових випадків.

За минулу добу одужали 13 осіб. Загалом коронавірус здолали 2 994 жителі Києва.

Читайте також: За добу в Україні зафіксували 1 112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих

110 людей захворіли на COVID-19 у Києві за останню добу, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Чекаєте доки буде по пів тисячі хворих щодня?!
Дочекаєтесь - не довго залишилось, за такого стану справ.
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02.08.2020 12:07 Відповісти
Бокс, ты бы попов разогнал, а то беснуются, колотят в колотушки и заражают верунов, а те - других.
И что значит "побороли вирус"? Вирус дает некислые осложнения, так шо седня я "поборол вирус", а за полгода подох от онсульта или стал как Янукович.
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02.08.2020 12:13 Відповісти
Пофиг,мы в зелёной зоне
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02.08.2020 12:25 Відповісти
12 самоизолировались до того, что пришлось госпитализировать?
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02.08.2020 12:25 Відповісти
Последние новости со Святогорской Лавры, которая служила без ограничения людей на службах, где говорили, что кроновирус "выдумки жидов и масонов". Сегодня там более 120 заболевших, многие в тяжелом состоянии.
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02.08.2020 12:26 Відповісти
А впереди октябрь, ноябрь. Будет очень весело!
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02.08.2020 13:07 Відповісти
більше 5000 вірусних в Києві, але Київ в "зеленій" зоні і повне закриття непотрібне. В Тернополі 500 вірусних, і Тернопіль ЗекоМанда хоче закрити! ДЕ ЛОГІКА????
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03.08.2020 00:12 Відповісти
 
 