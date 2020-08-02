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110 людей захворіли на COVID-19 у Києві за останню добу, - Кличко
Зі 110 хворих шестеро - діти, дванадцятьох киян довелося госпіталізувати.
Про це повідомив у фейсбуці мер української столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед нових хворих 57 жінок віком від 20 до 81 року, 2 дівчинки 15 і 16 років, 47 чоловіків віком від 19 до 75 років, четверо хлопчиків від 3 до 11 років", - написав Кличко.
У лікарні столиці, за його словами, госпіталізовано 12 нововиявлених пацієнтів. Решту було поміщено на самоізоляцію під нагляд лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 20. У Дарницькому районі захворіли 19 осіб, у Солом'янському районі - 13 нових випадків.
За минулу добу одужали 13 осіб. Загалом коронавірус здолали 2 994 жителі Києва.
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Дочекаєтесь - не довго залишилось, за такого стану справ.
И что значит "побороли вирус"? Вирус дает некислые осложнения, так шо седня я "поборол вирус", а за полгода подох от онсульта или стал как Янукович.