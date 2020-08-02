12-річний хлопчик помер на Харківщині: мати стверджує, що лікувала його від ангіни

У Харківській області співробітники поліції розслідують обставини смерті 12-річного хлопчика.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 1 серпня о 23:05 в Ізюмський відділ поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що в приймальне відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейським мати хлопчика розповіла, що він хворів на ангіну. Лікувала жінка його вдома. Раптово хлопчик знепритомнів. Після цього мати принесла його в приймальне відділення районної лікарні. Медики констатували смерть підлітка.

"Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За цим фактом проводиться перевірка", - повідомили в поліції.

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