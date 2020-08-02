Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор

Кілька затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" заявили на допиті, що прямували через Білорусь у Стамбул, щоб "оглянути Собор святої Софії".

Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білтелерадіокомпанію.

За його словами, бойовики дають суперечливі свідчення. Про те, що група збиралася летіти з Мінська в Стамбул (це офіційна версія російської сторони), каже менше половини затриманих.

"Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось оглянути Собор святої Софії", - розповів Носкевич.

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Виліт до Туреччини глава СК Білорусі називає заздалегідь спланованим алібі. У бойовиків були квитки на літак, і, виселяючись із готелю в Мінську, вони сказали, що їдуть в аеропорт. Але замість цього вирушили на розташований неподалік від столиці санаторій "Білорусочка", де і були затримані.

Носкевич додав, що дії бойовиків координувалися через групу в месенджері. У ній старший групи віддавав розпорядження про розпорядок дня, проводив перекличку, призначав час загального збору. У цій же групі було віддано наказ спалити старі квитки на території санаторію.

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Російські агенти не вперше використовують "огляд собору" як версію прикриття для своїх злочинів. Зокрема, підозрювані в отруєнні на території Великої Британії експолковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії офіцери ГРУ Олександр Мишкін і Руслан Чепіга заявляли, що прибули до Сполученого Королівства, щоб оглянути собор у м. Солсбері.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.