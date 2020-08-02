УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12566 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
34 470 147

Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор

Затримані в Білорусі бойовики ПВК

Кілька затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" заявили на допиті, що прямували через Білорусь у Стамбул, щоб "оглянути Собор святої Софії".

Про це повідомив голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білтелерадіокомпанію.

За його словами, бойовики дають суперечливі свідчення. Про те, що група збиралася летіти з Мінська в Стамбул (це офіційна версія російської сторони), каже менше половини затриманих.

"Що стосується тих, які нібито летіли до Туреччини, у них точно так само різні цілі потрапляння в цю країну. Хтось летів засмагати, хтось відпочивати, хтось нібито охороняти якісь об'єкти, а хтось оглянути Собор святої Софії", - розповів Носкевич.

Читайте також: У Слідкомі Білорусі заявили, що найманці ПВК "Вагнер" плутаються у своїх свідченнях

Виліт до Туреччини глава СК Білорусі називає заздалегідь спланованим алібі. У бойовиків були квитки на літак, і, виселяючись із готелю в Мінську, вони сказали, що їдуть в аеропорт. Але замість цього вирушили на розташований неподалік від столиці санаторій "Білорусочка", де і були затримані.

Носкевич додав, що дії бойовиків координувалися через групу в месенджері. У ній старший групи віддавав розпорядження про розпорядок дня, проводив перекличку, призначав час загального збору. У цій же групі було віддано наказ спалити старі квитки на території санаторію.

Читайте також: Аваков про затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі: "У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетів"

Російські агенти не вперше використовують "огляд собору" як версію прикриття для своїх злочинів. Зокрема, підозрювані в отруєнні на території Великої Британії експолковника запасу ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії офіцери ГРУ Олександр Мишкін і Руслан Чепіга заявляли, що прибули до Сполученого Королівства, щоб оглянути собор у м. Солсбері.

Читайте також: Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7969) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+61
Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор - Цензор.НЕТ 6754
показати весь коментар
02.08.2020 12:52 Відповісти
+46
Ох и любят козломордые шпили вили.....
показати весь коментар
02.08.2020 12:52 Відповісти
+44
с шпилем
показати весь коментар
02.08.2020 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я тебе отвечу, ФСБ это головной офис , которому подчиняется ЛУКАвое КГБ.Сделай вывод.
показати весь коментар
02.08.2020 15:41 Відповісти
Вот действительно вопрос, то ли Бацька с этими вагнеровцами воткнул очередной нож в ..аку *****, то ли ***** прислал 33 пидобогатыря воткнуть в ..аку Бацьке?
показати весь коментар
02.08.2020 16:36 Відповісти
- Какой какой матери?
- Парижской...Бого-матери (с)
показати весь коментар
02.08.2020 14:43 Відповісти
В Белорусии все сложно.Лукошенко не устраивает Кремль тем,что хочет настоящего обьединения славян,но Москва такого сильного сближения не хочет(хотя болтает об обратном).Ведь она поэтому и разваливала СССР. И теперь в Кремле бояться,что Лука громче,в народ, начнет говорить о таком Кремле.У него незавидное и шаткое положение.
показати весь коментар
02.08.2020 14:45 Відповісти
в Югославии объединения славян не вышло...
показати весь коментар
03.08.2020 09:48 Відповісти
"Святі" - все по церквам та по монастирям...
показати весь коментар
02.08.2020 14:49 Відповісти
Они не исправимы.
показати весь коментар
02.08.2020 15:01 Відповісти
Вот их зомбируют ! Только про шпили говорят.
показати весь коментар
02.08.2020 15:11 Відповісти
Ага, вже одні в Англії на собори подивились.
показати весь коментар
02.08.2020 15:19 Відповісти
романтики ...лядь
показати весь коментар
02.08.2020 15:26 Відповісти
трезвые кацапы мужского пола это всегда *********.
показати весь коментар
02.08.2020 16:10 Відповісти
і п'яні теж, там цілий народ 3,14дарас
показати весь коментар
03.08.2020 07:03 Відповісти
істинно православні вбивці
показати весь коментар
02.08.2020 16:23 Відповісти
А может они тоже геи и россии герои, как некоторые петровы и бошировы?
показати весь коментар
02.08.2020 16:30 Відповісти
На даунбасе туристы любовались шахтами ,в Сирии минаретами .....почему бы в Минске собор не посмотреть? Надо бы найти схроны с оружием , потому ,как глядеть без пулемета, не комильфо.
показати весь коментар
02.08.2020 16:35 Відповісти
Да все их оружие в местном КГБ в оружейной комнате. Местные иуды ждут звона московских курантов.
показати весь коментар
02.08.2020 16:40 Відповісти
Ещё одни идиоты.
показати весь коментар
02.08.2020 16:52 Відповісти
ну да, только в этот раз минареты вместо шпили
показати весь коментар
02.08.2020 17:01 Відповісти
"Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов." - https://www.youtube.com/watch?v=iw4fZtffzWM Вагнеровцы готовили ликвидацию Лукашенка
показати весь коментар
02.08.2020 17:18 Відповісти
Это доказывает лишь одно - в Украине спец служб нет. А та лавочка под названием СБУ даже на пародию не катит. КГБ Беларуси показало этим барыгам с СБУ как надо работать.
показати весь коментар
02.08.2020 17:30 Відповісти
Может ислам принять собрались? Аккурат неделю назад из Св. Софии мечеть сделали... указом Президента Турции.
показати весь коментар
02.08.2020 17:50 Відповісти
О , уже хотели посмотреть на собор, уже похоже на " правду"
А то на самалет не успели
показати весь коментар
02.08.2020 17:52 Відповісти
На собор Луки посмотреть хотели
показати весь коментар
02.08.2020 17:53 Відповісти
Не знаю. Отдать Украине этих 33 рашиста, это конечно пощечина Путлеру, но и не составит ему особого труда выменять их обратно в замен каких то непонятных личностей и Новотсоссии. Короче, вы поймали, вы и распоряжайтесь, как хотите.
Я бы при попытке к бегству использовал вариант...
показати весь коментар
02.08.2020 18:01 Відповісти
Так соборность - это ж их скрепа
показати весь коментар
02.08.2020 18:20 Відповісти
На цей раз вже не смішно
показати весь коментар
02.08.2020 18:56 Відповісти
ШПИЛИ-ВИЛИ?
показати весь коментар
02.08.2020 19:20 Відповісти
Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор - Цензор.НЕТ 9294
показати весь коментар
02.08.2020 19:27 Відповісти
Очень саркастично смеётся этот старый белый кот...

Кстати, весьма неожиданная эволюцию происходит с восприятием моцковского Мордора в украинских сетях:

несмотря на все его зловещие деяния Мордор с каждым годом всё чаще и чаще вызывает не ужас, а презрительный стёб и смех.
показати весь коментар
02.08.2020 20:22 Відповісти
грешно с больньх смеятся, но когда дурдом правит целой страной
показати весь коментар
02.08.2020 21:31 Відповісти
Так там постійно трапляється така дичина, що не стібатися неможливо:
https://youtu.be/9Yj1CuezoDU В селе Печёнкино в Челябинской области организовали подвоз "питьевой воды" из ассенизатора

(но иначе им бы воду привезли в говновозке НАТО!)
показати весь коментар
03.08.2020 00:52 Відповісти
У них советских - собственная гордость и на буржуев НАТО смотрят свысока !
показати весь коментар
03.08.2020 01:01 Відповісти
))))) якось знайшов на Мракопедії в розділі гумору ось таке коротеньке оповідання... окрім жартів, з погляду містики цілком реалістично. Спонтанна матеріалізація "коллективной русской души" (хоть возьми и удуши)

КВАДРАТНЫЙ КОШМАР

Хоть это и случилось со мной, но я до сих пор не могу понять, было ли это на самом деле, или все это нарисовало мое богатое воображение, вскормленное страшными историями и фильмами ужасов.
Наш дом расположен в центре архитектурного ансамбля, в который ведут несколько узких автомобильных дорог, пара сквозных подъездов и большая арка, в которой даже в самую ясную погоду царит весьма атмосферный полумрак. Среди дворовой школоты нашего дома она пользуется дурной славой, и спешащая в школу и из школы безусая молодежь предпочитает в нее не соваться.
Собственно, дело было так...
Смеркалось. Откатав очередной взводный бой на любимом БатЧате, я отправился на кухню заварить чайку. Выключив под заранее поставленным на конфорку чайником огонь, я услышал треньканье телефона. Сняв трубку, я различил непривычно взволнованный голос своей младшей сестры:
- Дима, Дима... Мне страшно... Выйди, пожалуйста, встреть меня...
Накинув куртку и не озаботившись головным убором, я в сапогах на босу ногу выбежал во двор. В тусклом свете припарковавшейся "девятки" я различил знакомый силуэт - Полина спешила ко мне со всей скоростью, на которую был способен ее молодой девичий организм. Вцепившись в воротник моей куртки и уткнувшись носом мне в грудь, она зарыдала:
- Дима, это.. Это был не человек... Дим, мне страшно...
Я отвел ее домой и попытался немного облегчить ее стресс так кстати заваренным крепким чаем. Полина держала чашку в дрожащих руках и бормотала:
- Дима, я узнала... Я читала п-п-про него... В... В Интернете... Дима, я его узнала... Дима, мне с-с-страшно...
Я пытался расспросить ее поподробнее, но она пребывала в жутком страхе. Монотонно раскачиваясь на кресле, она бормотала:
- Э-э-это не человек... Но... Но оно разговаривало совсем как человек... Оно спросило, не хочу ли я на...
Жуткие крики на лестничной клетке прервали это импровизированное дознание. Оставив Полину наедине с как обычно заседающими перед очередным ток-шоу родителями, я снова наспех накинул куртку и выскочил за дверь. Предо мной предстала живописная картина - Валера по прозвищу Конь, чемпион области по боксу, сидел на заднице напротив лифта и размазывал по лицу слезы и сопли. Кинув на меня испуганный взгляд, он зашмыгал носом:
- Диман, это... Это же... Оно там... Арка, Диман...
Я сроду не верил во всякую чертовщину, и поэтому, собрав в кулак всю решимость, выбежал из подъезда и бодрым ритмом почесал в сторону арки.
Порог, скамейка, урна, песочница... Я нещадно рыхлил газоны ботинками, подгоняемый не столько жаждой навалять тому, кто до полусмерти испугал мою сестренку и лучшего друга, сколько неуместным любопытством.
Вот и арка. Замедлив шаг, я явственно различил в полутьме движущийся силуэт. Я не робкого десятка, но мои ноги заранее начали подгибаться. Подойдя поближе, я почувствовал странный, знакомый запах.
- Эй! - крикнул я, - кто здесь?
Передо мной медленно вставала из лужи полутораметровая фигура, очертаниями напоминающая квадрат. Клянусь, она выглядела как матерчатый матрас на толстых ногах, обутых в залатанные валенки. Посереди матраса щурился раззявленный рот, а над ним... Черт побери, над ним были ГЛАЗА!!! Совсем как человеческие! Неведомое существо вытянуло вперед тонкую черную руку с зажатой в ней стеклянной бутылкой, наполненной какой-то мутной жидкостью, и скрипучим голосом пробормотало:
- Накатим?
Жуткий голос выбил из меня всю решимость, и я в панике стал пятиться назад. А чудище, вяло переваливаясь с ноги на ногу, подходило ко мне все ближе и ближе. Вот оно снова вытянуло вперед руку с бутылкой, и пробормотало:
- Накатим за Россиюшку?...
Ноги подкосились, и я шлепнулся на задницу. Внезапно память раскрыла предо мной свои таинственные чертоги, и я вспомнил, где уже слышал этот запах - когда однажды, порезавшись, я достал из аптечки и вскрыл упаковку стерильной ваты, дабы обработать порез.
Не помню, как я добежал до дома. Взмыленный, я закрыл дверь на все замки, заодно подперев ее табуреткой. Но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что я где-то слышал или читал про это таинственное создание, так напугавшее меня. Почему оно показалось мне таким знакомым?
показати весь коментар
03.08.2020 06:57 Відповісти
Любители шпилей)))
показати весь коментар
02.08.2020 20:09 Відповісти
шо, усе приехали смотреть шпили с новічком?
показати весь коментар
02.08.2020 21:28 Відповісти
В смысле увидеть собор издохнуть та на здоровье.
показати весь коментар
02.08.2020 21:50 Відповісти
Шпили-вилли...******...***...любимая отмазка
показати весь коментар
02.08.2020 22:15 Відповісти
Ну ты посмотри какие набожные! А оружие для чего у них было с собой? Наверное, чтобы лучше рассмотреть достопримечательности собора...А? Те которые засветились в Англии и убили бывшего росейского военного тоже рассказывали про собор..
показати весь коментар
02.08.2020 22:24 Відповісти
от кацапских морд нечего и ждать они только и могут бухать и срать и отбирать чужое
показати весь коментар
02.08.2020 23:31 Відповісти
ХАХАХАХА! кацапам їсти не давай, а давай на собор подивитись! ДУХОВНІСТЬ ТАК І ПРЕ! АХАХАХХААХ
показати весь коментар
02.08.2020 23:55 Відповісти
Нет проблем, в камере можно будет фото повесить.
показати весь коментар
03.08.2020 00:09 Відповісти
опять по святым местам? любителей шпилей становится все больше!
показати весь коментар
03.08.2020 01:13 Відповісти
очередной плановый осмотр собора - групповуха дешевле
показати весь коментар
03.08.2020 01:17 Відповісти
Зелені чоловічикі стануть смугастими!
показати весь коментар
03.08.2020 06:32 Відповісти
В Англии тоже хотели культурно отдохнуть с "новичком"
Затримані в Білорусі бойовики ПВК "Вагнер" кажуть, що хотіли подивитися на собор - Цензор.НЕТ 520
показати весь коментар
03.08.2020 09:42 Відповісти
а вони достатньо правильно їх питали ?
показати весь коментар
03.08.2020 10:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 