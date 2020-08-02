Білоруси хотіли власним коштом встановити на дільницях камери, щоб уникнути фальсифікацій на виборах. Їм відмовили
Центрвиборчком Білорусі відмовив у встановленні відеокамер на виборчих дільницях коштом громадян у зв'язку з "неясністю порядку практичної реалізації" цієї пропозиції.
Про це йдеться у відповіді ЦВК за підписом голови Лідії Ермошиної, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Усі члени виборчої комісії, ознайомившись із запропонованим вами проєктом постанови, в якому передбачається пряма цілодобова відеотрансляція з дільниць голосування і розміщення власних відеокамер громадян за їхніми заявками, висловили думку про невідповідність проєкту вимогам виборчого законодавства і неясність порядку практичної реалізації пропозиції", - йдеться в документі.
У ЦВК також звернули увагу, що виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів.
"Оснащення всіх дільниць для голосування відеокамерами з прямою цілодобової трансляцією вимагає, як і запровадження будь-яких інших виборчих процедур із використанням інформаційних технологій, не тільки правових, а й інфраструктурних передумов, а також попередньої оцінки їхньої вартості, ефективності та відповідності вимогам інформаційної безпеки", - зазначається у відповіді.
З пропозицією до ЦВК обладнати деякі виборчі дільниці камерами, за допомогою яких буде вестися трансляція підрахунку голосів і роботи комісій, звернулася ініціатива "Чесні люди". Камери пропонувалося встановити коштом білорусів, які подадуть відповідні заяви в дільничні комісії.
Раніше ЦВК Білорусі прийняв рішення про скорочення кількості спостерігачів на дільницях під час голосування, обґрунтувавши його необхідністю дотримання епідеміологічної безпеки.
Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.
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нізя
Говнозет и его говнопартия корабельных сосен
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https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1289169167438946306 31 июл.
Конспиролухи всех мастей, поймите же, если б Кремль хотел устранить Лукашеску, достаточно заявить, что Москва не признаёт выборы из-за зафиксированных нарушений, и он становится незаконным правителем.
Но наша беда, что Путин пока никого не хочет видеть в Беларуси, кроме Лукашенко.
https://twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1289169905179398144 31 июл.
Від всіх, хто перетинає кордон з РБ, російські прикордонники (входять в ФСБ) вимагають надати особисті дані членів сім'ї та родичів, включно з мобільними телефонами.
Всі дані анкетуються.
В нас уже були вкамери, але переписували протоколи не перед камерами, а в окружній виборчій комісії на стільцях!!!