Білоруси хотіли власним коштом встановити на дільницях камери, щоб уникнути фальсифікацій на виборах. Їм відмовили

Центрвиборчком Білорусі відмовив у встановленні відеокамер на виборчих дільницях коштом громадян у зв'язку з "неясністю порядку практичної реалізації" цієї пропозиції.

Про це йдеться у відповіді ЦВК за підписом голови Лідії Ермошиної, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі члени виборчої комісії, ознайомившись із запропонованим вами проєктом постанови, в якому передбачається пряма цілодобова відеотрансляція з дільниць голосування і розміщення власних відеокамер громадян за їхніми заявками, висловили думку про невідповідність проєкту вимогам виборчого законодавства і неясність порядку практичної реалізації пропозиції", - йдеться в документі.

У ЦВК також звернули увагу, що виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів.

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"Оснащення всіх дільниць для голосування відеокамерами з прямою цілодобової трансляцією вимагає, як і запровадження будь-яких інших виборчих процедур із використанням інформаційних технологій, не тільки правових, а й інфраструктурних передумов, а також попередньої оцінки їхньої вартості, ефективності та відповідності вимогам інформаційної безпеки", - зазначається у відповіді.

З пропозицією до ЦВК обладнати деякі виборчі дільниці камерами, за допомогою яких буде вестися трансляція підрахунку голосів і роботи комісій, звернулася ініціатива "Чесні люди". Камери пропонувалося встановити коштом білорусів, які подадуть відповідні заяви в дільничні комісії.

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Раніше ЦВК Білорусі прийняв рішення про скорочення кількості спостерігачів на дільницях під час голосування, обґрунтувавши його необхідністю дотримання епідеміологічної безпеки.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.