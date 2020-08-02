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Новини
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Білоруси хотіли власним коштом встановити на дільницях камери, щоб уникнути фальсифікацій на виборах. Їм відмовили

Білоруси хотіли власним коштом встановити на дільницях камери, щоб уникнути фальсифікацій на виборах. Їм відмовили

Центрвиборчком Білорусі відмовив у встановленні відеокамер на виборчих дільницях коштом громадян у зв'язку з "неясністю порядку практичної реалізації" цієї пропозиції.

Про це йдеться у відповіді ЦВК за підписом голови Лідії Ермошиної, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Усі члени виборчої комісії, ознайомившись із запропонованим вами проєктом постанови, в якому передбачається пряма цілодобова відеотрансляція з дільниць  голосування і розміщення власних відеокамер громадян за їхніми заявками, висловили думку про невідповідність проєкту вимогам виборчого законодавства і неясність порядку практичної реалізації пропозиції", - йдеться в документі.

У ЦВК також звернули увагу, що виборчий кодекс Білорусі не допускає залучення технічних засобів громадян для організації виборів.

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"Оснащення всіх дільниць для голосування відеокамерами з прямою цілодобової трансляцією вимагає, як і запровадження будь-яких інших виборчих процедур із використанням інформаційних технологій, не тільки правових, а й інфраструктурних передумов, а також попередньої оцінки їхньої вартості, ефективності та відповідності вимогам інформаційної безпеки", - зазначається у відповіді.

З пропозицією до ЦВК обладнати деякі виборчі дільниці камерами, за допомогою яких буде вестися трансляція підрахунку голосів і роботи комісій, звернулася ініціатива "Чесні люди". Камери пропонувалося встановити коштом білорусів, які подадуть відповідні заяви в дільничні комісії.

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Раніше ЦВК Білорусі прийняв рішення про скорочення кількості спостерігачів на дільницях під час голосування, обґрунтувавши його необхідністю дотримання епідеміологічної безпеки.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.

Автор: 

Білорусь (7969) вибори (6721) фальсифікація (170)


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Топ коментарі
+4
Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...Луку.
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02.08.2020 13:13 Відповісти
+4
Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали. - Цензор.НЕТ 9663
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02.08.2020 13:25 Відповісти
+3
а як проводити чесні вибори перед камерами?
нізя
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02.08.2020 13:15 Відповісти
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треба лише стояти на вході і рахувати виборців.
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02.08.2020 13:10 Відповісти
Хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь...Луку.
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02.08.2020 13:13 Відповісти
еге, вибори між пуйлом і ШОСом
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02.08.2020 14:41 Відповісти
С одной стороны Бацька диктатор, но с другой, там же такое к власти рвётся пархатое жи...вское с кагалом как у нас... Мутно это всё. Белорусам не позавидуешь. И всё это под песню Цоя - мы ждём перемен...
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02.08.2020 13:15 Відповісти
а як проводити чесні вибори перед камерами?
нізя
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02.08.2020 13:15 Відповісти
Интересно, как будут проводить подсчёт
Говнозет и его говнопартия корабельных сосен
....
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02.08.2020 13:20 Відповісти
Будут самые масштабные фальсификации в истории, международных наблюдателей тоже не пустили в страну.
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02.08.2020 13:20 Відповісти
Белорусы хотели за свой счет поставить на участках камеры, чтобы избежать фальсификаций на выборах. Им отказали. - Цензор.НЕТ 9663
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02.08.2020 13:25 Відповісти
таракан не хочет сдаватся?
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02.08.2020 13:26 Відповісти
Якщо не оберуть Луку, бульбаші знов ручні гальма стануть і почнуть рахувати: " а по сколько стал доллар?"
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02.08.2020 13:28 Відповісти
якщо бубочка досидить до виборів, в нас таке саме буде
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02.08.2020 13:32 Відповісти
Зеленский пришёл на два срока, первый срок будет служить левобережной части Украины,а второй срок будет служить правобережной части Украины,когда украинцы объединяться то будет служить всей Украине
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02.08.2020 14:30 Відповісти
Лука зажал колхоз Беларусь между двумя старыми яйками
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02.08.2020 14:25 Відповісти
https://twitter.com/Lysistrata_by

https://twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% https://twitter.com/Lysistrata_by @Lysistrata_by https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1289169167438946306 31 июл.

Конспиролухи всех мастей, поймите же, если б Кремль хотел устранить Лукашеску, достаточно заявить, что Москва не признаёт выборы из-за зафиксированных нарушений, и он становится незаконным правителем.
Но наша беда, что Путин пока никого не хочет видеть в Беларуси, кроме Лукашенко.
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02.08.2020 14:53 Відповісти
На мнение ***** по выборам в Беларуси наложен большой международный болт.
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02.08.2020 15:12 Відповісти
За деньги *****, а не за деньги беларусов. ***** архи нужно снять Лукашенко, чтоб захватить Беларусь и с украинской стороны под видом демократии ***** помогают люди порошенко. От така муйня, малята.
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02.08.2020 15:11 Відповісти
зебил, которому порох каждый день гадит в трусы, любуйтесь
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02.08.2020 17:13 Відповісти
https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Заїхав до ґлузду https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1289169905179398144 31 июл.

Від всіх, хто перетинає кордон з РБ, російські прикордонники (входять в ФСБ) вимагають надати особисті дані членів сім'ї та родичів, включно з мобільними телефонами.
Всі дані анкетуються.
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02.08.2020 15:12 Відповісти
Это полицейское государство.
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02.08.2020 15:31 Відповісти
помните янук овощ камер закупил и установил на мильярд?))) и что то помогло? кидали правильно а вот считали как попало))
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02.08.2020 15:33 Відповісти
Хах, який наівняк!!!
В нас уже були вкамери, але переписували протоколи не перед камерами, а в окружній виборчій комісії на стільцях!!!
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02.08.2020 18:28 Відповісти
Накуя на избирательных участках камеры? Обрабатывать под камерами надо информацию от нижестоящих избирателььных органов на уровне окружных избирательных комиссий и ЦВК! Хотя, в идеале, конечно. Но, наш славный г-н ************, заимевший дворец и переработавший на должности председателя ЦВК все мыслимые сроки на это прибор с яйцами положил! Бацька, а у тебя есть яйца?
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02.08.2020 18:35 Відповісти
 
 