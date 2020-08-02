Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський
Вологість і висока атмосферна температура не вбивають вірус, а перешкоджають його широкому поширенню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський.
"Найважливіший параметр - вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджає поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому перебуванню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря значно насиченіше вологою. Понад 9 г/м куб. Взимку, навпаки, воно сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", - написав Дубровський.
За його словами, доведено, що в країнах із високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншою кількістю хворих.
"Вчені ставлять важливий акцент: важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдженню вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (найкраще у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншою кількістю хворих, ніж у США і Європі", - пише Дубровський.
Також лікар зауважив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, зокрема і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.
"Доведено, що ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Лікарняний жорсткий ультрафіолет й поготів", - написав Дубровський.
Також лікар зазначив, що чималу роль у захисті від вірусів відіграє імунітет.
"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (перебуває на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливостей для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", - написав Дубровський.
Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки, порожні.
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научитесь различать
от короновируса каждый месяц умирает около 300 человек...
😁
50тыс от сотни разных причин, а не от одной
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
А тут найбільші розповсюдження в вологих і відносно прохолодних регіонах (на півночі і півн. заході), особливо на бойнях, бо там холодно і висока вологість, ...
Можете поискать, например, ролики на ютубе о зубных "врачах", работающих прямо на улице. Если у вас нервы крепкие, конечно.
https://youtu.be/elq2mnHTFUY
https://youtu.be/DXsB2ZZxe30
Сало з часником!!
🤗
Всього померло 239967 людей.
З них
Клас Х. Хвороби органів дихання J00-J98, померло 5057
з них грип і пневмонія J10-J18 померло - 2699
Зараз від короновірусу офіційно померло - 1725 людей.
Як бачимо, згідно офіційних даних державного статистичного агентства України, звичайний грип та викликана ним пневмонія набагато смертельніші ніж короновірус.
Є три типи брехні: - брехня, офіційна брехня і статистика.
Дві жінки (знаю їх особисто) попадають в райлікарню Калуша (Івано-Франківська обл.) з діагнозом - звичайна пневмонія.
Лікар каже їм, що будемо лікувати вас безкоштовно, якщо ви будете згідні, що вам напишуть діагноз короновірус.
Одна відмовилась і лікувалась за свої грощі від пневмонії.
Інша не мала достатньо грошей і згодилась. Її вже лікували безкоштовно від пневмонії, але написали діагноз - короновірус.
перемещаться на большие расстояния.
вологість тут суто атмосферний або фізичний фактор.