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Новини Коронавірус і карантин
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Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський

Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський

Вологість і висока атмосферна температура не вбивають вірус, а перешкоджають його широкому поширенню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський.

"Найважливіший параметр - вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджає поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому перебуванню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря значно насиченіше вологою. Понад 9 г/м куб. Взимку, навпаки, воно сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", - написав Дубровський.

За його словами, доведено, що в країнах із високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншою кількістю хворих.

"Вчені ставлять важливий акцент: важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдженню вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (найкраще у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншою кількістю хворих, ніж у США і Європі", - пише Дубровський.

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Також лікар зауважив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, зокрема і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.

"Доведено, що ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Лікарняний жорсткий ультрафіолет й поготів", - написав Дубровський.

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Також лікар зазначив, що чималу роль у захисті від вірусів відіграє імунітет.

"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (перебуває на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливостей для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", - написав Дубровський.

Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки, порожні.

Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський 01
Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський 02
Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський 03
Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський 04

Автор: 

вірус (820) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Коронавирус исчезнет как только поступит команда в газеты и в телестудии прекратить 3,14здеть о нём день и ночь.
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02.08.2020 14:03 Відповісти
+11
У нас ничего страшного. Гоп-компания китайских агентов, захвативших власть в Мельбурне, пытается удержаться у власти, раздувая "опасность вируса". Сейчас ввели ограничения 4-го уровня: "катастрофа", хотя умерших чуть более сотни за семь месяцев. Ввели комендантский час зачем-то; после 8 вечера я даже свою собаку пописять не имею права вывести. То ли вирус лютует особо в темноте, то ли собак не переносит на дух.
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
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02.08.2020 14:19 Відповісти
+9
И команда в больницы - прекратить умирать.
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02.08.2020 14:05 Відповісти
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Коронавирус исчезнет как только поступит команда в газеты и в телестудии прекратить 3,14здеть о нём день и ночь.
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02.08.2020 14:03 Відповісти
И команда в больницы - прекратить умирать.
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02.08.2020 14:05 Відповісти
смертоность населения и враньё про страшный короновирус - это разные понятия...
научитесь различать
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02.08.2020 14:12 Відповісти
ещё одно различие враньё про смертность. научитесь различать
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02.08.2020 14:14 Відповісти
каждый месяц в Украине умирает около 50 000 человек...
от короновируса каждый месяц умирает около 300 человек...
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02.08.2020 14:16 Відповісти
Хто не курить і не п'є- тей здоровеньким помре!!
😁
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02.08.2020 14:21 Відповісти
300 человек - это то, сколько позволено озвучить вслух.
50тыс от сотни разных причин, а не от одной
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02.08.2020 14:46 Відповісти
В Украине за весь период от "пандемии"умерло 1700 человек и то есть случаи ,что просят медработники родственников ,чтобы в заключении от смерти написать умер от ковида
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02.08.2020 16:13 Відповісти
Не знаю откуда у вас такие цифры. Наверное от Ляшка. Я живу в большом городе и у нас умерло 3 человека от короны.
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02.08.2020 19:44 Відповісти
Многим умершим корона была просто приписана, а они умерли не от короны. Это во- первых, а во вторых, сегодня в Германии прошел огромный митинг против ложнопандемии и против ложнокарантина,за свободу и за правду, которую должны расследовать власти и сказать людям - зачем это все было организовано мировым правительством, эта пандемия, которая оказалась фейком и обычной инфекцией и этот карантин,который был не нужным,но лишил людей работы , а детей школы.
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02.08.2020 19:43 Відповісти
А шо там у вас з короною?
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02.08.2020 14:09 Відповісти
У нас ничего страшного. Гоп-компания китайских агентов, захвативших власть в Мельбурне, пытается удержаться у власти, раздувая "опасность вируса". Сейчас ввели ограничения 4-го уровня: "катастрофа", хотя умерших чуть более сотни за семь месяцев. Ввели комендантский час зачем-то; после 8 вечера я даже свою собаку пописять не имею права вывести. То ли вирус лютует особо в темноте, то ли собак не переносит на дух.
Надеюсь что наше викторианское "правительство" скоро окажется на нарах по статье "госизмена", с пожизненным сроком.
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02.08.2020 14:19 Відповісти
Особенно в этом преуспевает радио НВ
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02.08.2020 16:10 Відповісти
Найкраще вірус розповсюджується в дискотеках, інших нічних розважальних закладах типу барів і т.п. і в ресторанах. Швейцарці прийшли до такого висновку.
А тут найбільші розповсюдження в вологих і відносно прохолодних регіонах (на півночі і півн. заході), особливо на бойнях, бо там холодно і висока вологість, ...
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02.08.2020 14:12 Відповісти
А чего ж в Индии такая жопа?
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02.08.2020 14:13 Відповісти
Велика кількість населення на кв. км. Там ще й мусони. Ось в Бразилії напр. теж жопа і та ж причина.
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02.08.2020 14:15 Відповісти
В Индии дикая антисанитария.
Можете поискать, например, ролики на ютубе о зубных "врачах", работающих прямо на улице. Если у вас нервы крепкие, конечно.
https://youtu.be/elq2mnHTFUY
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02.08.2020 14:21 Відповісти
Вот ещё один индийский стоматолог:
https://youtu.be/DXsB2ZZxe30
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02.08.2020 14:27 Відповісти
С а м а г о н!!
Сало з часником!!
🤗
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02.08.2020 14:18 Відповісти
Може якраз? Офіційно не визнано, а на практиці, можливо ти правий.
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02.08.2020 14:20 Відповісти
Переввірено з досвіду!!))
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02.08.2020 14:23 Відповісти
Все повинно перевірятись на практиці. Самогон теж.
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02.08.2020 14:25 Відповісти
Вже майже 70 років..))
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02.08.2020 15:06 Відповісти
Публічні офіційні дані Укрстату по кількісті померлих за окремими причинами смерті у січні-травні 2020 року.

Всього померло 239967 людей.
З них
Клас Х. Хвороби органів дихання J00-J98, померло 5057
з них грип і пневмонія J10-J18 померло - 2699

Зараз від короновірусу офіційно померло - 1725 людей.

Як бачимо, згідно офіційних даних державного статистичного агентства України, звичайний грип та викликана ним пневмонія набагато смертельніші ніж короновірус.
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02.08.2020 14:32 Відповісти
А скількох з них не перевірили на корону, те ще й 25% тестів помилково негативні.
Є три типи брехні: - брехня, офіційна брехня і статистика.
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02.08.2020 14:40 Відповісти
Приклад статистики по короновірусу.
Дві жінки (знаю їх особисто) попадають в райлікарню Калуша (Івано-Франківська обл.) з діагнозом - звичайна пневмонія.
Лікар каже їм, що будемо лікувати вас безкоштовно, якщо ви будете згідні, що вам напишуть діагноз короновірус.
Одна відмовилась і лікувалась за свої грощі від пневмонії.
Інша не мала достатньо грошей і згодилась. Її вже лікували безкоштовно від пневмонії, але написали діагноз - короновірус.
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02.08.2020 14:46 Відповісти
Солнечный ультрафиолет уничтожает этот вирус за 10-20 секунд, малятка.
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02.08.2020 14:44 Відповісти
Мы уже заметили, как летом "упала" заболеваемость.
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02.08.2020 22:51 Відповісти
найдієвіший засіб боротьби з цим вірусом - комендатська година, в 22:59 він ще спить,а в 23:00 вже виходить на полювання
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02.08.2020 14:47 Відповісти
Ага, а тепер ще й канікули, поїхав на море набиратись сил на зиму.
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02.08.2020 14:52 Відповісти
Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут

перемещаться на большие расстояния.

вологість тут суто атмосферний або фізичний фактор.
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02.08.2020 15:21 Відповісти
Спокойно Вирус, я Дубровский Если честно то ничего нового
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02.08.2020 22:48 Відповісти
https://censor.net/user/99878 Не .у нас на заводе висел плакат , кто не курит и не пьет , тот наверное звездит
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02.08.2020 22:53 Відповісти
 
 