Вологість і температура не вбивають вірус, а уповільнюють його поширення, - інфекціоніст Дубровський

Вологість і висока атмосферна температура не вбивають вірус, а перешкоджають його широкому поширенню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський.

"Найважливіший параметр - вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджає поширенню вірусів у повітрі. Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому перебуванню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря значно насиченіше вологою. Понад 9 г/м куб. Взимку, навпаки, воно сухе і холодне. Це перший плюс до розуміння сезонності ГРВІ", - написав Дубровський.

За його словами, доведено, що в країнах із високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншою кількістю хворих.

"Вчені ставлять важливий акцент: важлива навіть не стільки сама температура, як її різкі коливання. Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдженню вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що неблагополучні африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія (найкраще у світі провела масове тестування) однаково легко переносять епідемію, з набагато меншою кількістю хворих, ніж у США і Європі", - пише Дубровський.

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Також лікар зауважив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, зокрема і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.

"Доведено, що ультрафіолет не залишає респіраторним вірусам жодних шансів. Сонячне літнє світло - чудовий захист повітря і поверхонь від скупчення і розмноження вірусів. На грипі вивчено. І на коронавірусі вже теж. Лікарняний жорсткий ультрафіолет й поготів", - написав Дубровський.

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Також лікар зазначив, що чималу роль у захисті від вірусів відіграє імунітет.

"Доведено, що влітку у населення імунітет значно вищий (перебуває на нормальному базовому рівні), ніж у холодні пори року. Цьому сприяє багато чинників: вітамін D і його дія на імунну систему, повноцінне вітамінізоване харчування, відсутність переохолодження, більше можливостей для відпочинку і відновлення. Імунітет - найкращий захист і практично єдині ліки від вірусів", - написав Дубровський.

Крім того, перешкоджає поширенню захворювання соціальна дистанція, особливо те, що в літній період такі установи, як школи, дитсадки, університети та гуртожитки, порожні.







