Директор Центру первинної медичної допомоги Старого Самбору Василь Савенко помер від COVID-19

Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Старий Самбір Львівської області Василь Савенко помер від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пішов із життя Василь Савенко. Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину", - написала Микичак.

За словами чиновниці, Савенко був дуже активною та працелюбною людиною. Він горів роботою і намагався забезпечити складний гірський район найкращою медициною.

"Гідний чоловік і справжній лікар... Щирі співчуття рідним", - написала Микичак.

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