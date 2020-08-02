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Директор Центру первинної медичної допомоги Старого Самбору Василь Савенко помер від COVID-19
Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Старий Самбір Львівської області Василь Савенко помер від коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.
"Пішов із життя Василь Савенко. Знову цей жахливий вірус забрав хорошу людину", - написала Микичак.
За словами чиновниці, Савенко був дуже активною та працелюбною людиною. Він горів роботою і намагався забезпечити складний гірський район найкращою медициною.
"Гідний чоловік і справжній лікар... Щирі співчуття рідним", - написала Микичак.
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суд чекає на вас, виродки
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За моїми спостереженнями багато лікарів мруть раніше від терміну середньої тривалості життя. І тут є дві причини: або у лікарі йдуть слабкі здоровьям люди, або ще у вузі їх не вчать правильно берегти своє здоровья (надія на фампрепарати). Хто з лікарів замість (чи разом з таблетками) пасічникував, той жив набагато довше. Укуси бджіл, маточчине молочко, прополіс, мед вміру, медове вино вміру. Та й спілкування з бджолосімьями лікує нерви і психіку. Є прекрасні трави, що піднімають працездатність краще ніж якась кава. Є багато овочів і фруктів, що підсилюють імунітет.