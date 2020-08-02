До Києва приїхав колишній претендент на пост президента Білорусі Цепкало, який переховувався від Лукашенка в Москві

Експретендент на пост президента Білорусі, колишній глава Парку високих технологій Валерій Цепкало поїхав із Москви і зараз перебуває в Києві.

Про це повідомив прессекретар політика Олексій Урбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти. Для цього нібито не вистачило 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, до виборчкомів було здано 160 тис. підписів. А Центрвиборчком визнав достовірними менше 80 тис. підписів.

16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом у президенти. Верховний суд скаргу відхилив.

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24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом із дітьми, оскільки побоюється бути затриманим. Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в Білорусі. Цього ж дня Цепкало заявив, що, крім російської столиці, він має намір дати серію пресконференцій в Україні, в ЄС і США про передвиборчу ситуацію в Білорусі.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.