До Києва приїхав колишній претендент на пост президента Білорусі Цепкало, який переховувався від Лукашенка в Москві
Експретендент на пост президента Білорусі, колишній глава Парку високих технологій Валерій Цепкало поїхав із Москви і зараз перебуває в Києві.
Про це повідомив прессекретар політика Олексій Урбан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти. Для цього нібито не вистачило 100 тис. достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, до виборчкомів було здано 160 тис. підписів. А Центрвиборчком визнав достовірними менше 80 тис. підписів.
16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом у президенти. Верховний суд скаргу відхилив.
24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом із дітьми, оскільки побоюється бути затриманим. Його дружина Вероніка Цепкало залишилася в Білорусі. Цього ж дня Цепкало заявив, що, крім російської столиці, він має намір дати серію пресконференцій в Україні, в ЄС і США про передвиборчу ситуацію в Білорусі.
Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.
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Да, там епанутая модерация, писал им и лично Радиной, ясно без ответа. Но лаптеногих я там в упор не вижу!, скорее из секты Зянона Станиславовича. Так и цензор уже не тот, имею ввиду юзеров, ни фуя не в курсах того что в Беларуси происходит, но с упорством тупарылых, абсолютно всех записывают в кремлядей, предателей и прочая дичь, как будто им в падлу набрать в ютубе : Тихановская и своими глазами и мозгами увидеть и понять, что они были не правы! Бабарико для упоротых - агент кремля! А сипатая падла - гарант суверенитета, та падла, которая все 26 лет сдавала нашу независимость масквабаду! Вы, ска, в натуре епанутые? А Тихановская, что бы там не случилась, единственная фигура, которая за все эти грёбаные 26 лет объединила всю страну против усатой мразоты. Всем спасибо, я кончил. Чего и вам желаю.
ТІ ХТО ХОВАЮТЬСЯ В КРЕМЛІ ЧИ ПІД ЙОГО ЗАСТУПНИЦТВОМ ПОВІЇ ПЕРЕД ЛИЦЕМ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7
це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.