У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб

23 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зафіксовано в Збройних силах України за минулу добу, наразі хворіє 219 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З них (хворих за добу. - Ред.) в установах охорони здоров'я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Решта 18 осіб лікуються вдома під наглядом лікарів. "Київська область - 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 7 військовослужбовців та 1 співробітник ЗСУ, Одеська область - 2 військовослужбовці та 1 співробітник ЗСУ, Житомирська область - 1 військовослужбовець та 1 співробітник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг хвороби", - йдеться в повідомленні.

За даними командування Медичних сил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 625 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 560 осіб, у 58 з них термін ізоляції закінчується упродовж найближчих трьох днів.

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