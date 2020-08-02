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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб

У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб

23 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зафіксовано в Збройних силах України за минулу добу, наразі хворіє 219 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З них (хворих за добу. - Ред.) в установах охорони здоров'я перебуває 5 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ"). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Решта 18 осіб лікуються вдома під наглядом лікарів. "Київська область - 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 7 військовослужбовців та 1 співробітник ЗСУ, Одеська область - 2 військовослужбовці та 1 співробітник ЗСУ, Житомирська область - 1 військовослужбовець та 1 співробітник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг хвороби", - йдеться в повідомленні.

За даними командування Медичних сил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 625 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 560 осіб, у 58 з них термін ізоляції закінчується упродовж найближчих трьох днів.

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У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7669) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання нашим воїнам.
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02.08.2020 15:36 Відповісти
У ЗСУ за добу 23 нові випадки коронавірусу, загалом 219, одужали 625 осіб - Цензор.НЕТ 7820
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02.08.2020 18:07 Відповісти
https://www.ar25.org/article/v-berlini-proyshla-masova-demonstraciya-kinec-pandemiyi-den-svobody.html?fbclid=IwAR2TwjGT1Sr8PFUQw41RZHO3Mt0uSChhEofwKDJoKcNWJjsiANrreYkVpno читаем здесь
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02.08.2020 18:08 Відповісти
 
 