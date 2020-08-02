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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС

Протягом тижня на Донбасі зафіксували 14 одиночних неприцільних обстрілів з боку збройних формувань РФ. Українські військовослужбовці не реагували на провокації.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Факти збройної провокації було зафіксовано як в районі відповідальності оперативно-тактично угруповання "Схід", так і "Північ". Постріли у різні дні тижня лунали поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски. Ворог здебільшого застосовував стрілецьке озброєння, хоча у деяких випадках вдавався й до провокацій, використовуючи гранатомети.

Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі з опівночі без обстрілів, - Міноборони

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС 01


Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС 02Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС 03
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС 04

обстріл (29234) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Старанно. Слепое ОБСЕ зафиксировало более 200 сот нарушений
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02.08.2020 17:51 Відповісти
+11
Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...

В.Б-кий
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02.08.2020 17:53 Відповісти
+7
Обстріли були системними чи несистемними і провокаційними?🤔
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02.08.2020 17:51 Відповісти
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СПАСИБО ДЕД ЛЬОНЯ КРАВЧУК!
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02.08.2020 17:49 Відповісти
Макарич складав на кравчучку
"Віагру",
блокнота і ручку,
тонометр,
нічного горшка,
інструкції Медведчука,
будильник,
пелюшку,
дві клізми,
медаль "40 лєт комунізма",
купони на сіль і халву,
значок "Секретар КПУ",
квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...

В.Б-кий
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02.08.2020 17:53 Відповісти
БРАВО!
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02.08.2020 18:01 Відповісти
Це що зараз знову сигарети "LM" у ходу будуть?
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02.08.2020 18:38 Відповісти
Старанно. Слепое ОБСЕ зафиксировало более 200 сот нарушений
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02.08.2020 17:51 Відповісти
СММ зафіксувала 9 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області (супроти одного за попередній звітний період) та 93 порушення режиму припинення вогню в Луганській області (супроти жодного за попередній звітний період).
З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню.

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
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02.08.2020 18:04 Відповісти
ОБСЕ считает каждый выстрел даже из стрелкового оружия отдельным нарушением.

Например, 91-но нарушение - следствие учений с боевой стрельбой ВСУ:

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8399

На русском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_RUS.pdf
На украинском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_UKR.pdf
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02.08.2020 21:16 Відповісти
У ОБСЕ не такой подход к подсчёту, как у ВСУ. ВСУ считает автоматную очередь, как один обстрел, а ОБСЕ считает каждый выстрел за отдельное нарушение.
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02.08.2020 21:18 Відповісти
Обстріли були системними чи несистемними і провокаційними?🤔
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02.08.2020 17:51 Відповісти
Если они были в разные дни и в разных местах, то, конечно, HEсистемные.
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02.08.2020 22:28 Відповісти
Ну ви б хоч домовились, що казати, бо:

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня" (...)
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия." Источник: https://censor.net/n3211454
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02.08.2020 18:01 Відповісти
Посмотрите таблицу в отчёте и вы поймёте, что у ОБСЕ другая методология подсчёта количества нарушений.

Во-первых, забудьте про первый день, не все пдразделения в ОРДЛО получили приказ, а вот что было в последующие дни:

OSCE-T_08-01.png: https://i.ibb.co/7NNqLBp/OSCE-T-8-1.png
OSCE-T_07-31.png: https://i.ibb.co/hBZrp0K/OSCE-T-7-31.png
OSCE-T_07-30.png: https://i.ibb.co/bmgtXjY/OSCE-T-7-30.png
OSCE-T_07-29.png: https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-%20T-7-29.png https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-T-7-29.png

К очередям ОБСЕ отнесло и учения с боевой стрельбой ВСУ: 90 выстрелов - 90 нарушений.
Общую картину очень хорошо показывают диаграммы:

OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png

Вот здесь я веду полную статистику нарушений по отчётам ОБСЕ:

Tables:
https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU

Diagrams:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
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02.08.2020 21:32 Відповісти
"Во-первых, забудьте про первый день" (с) Ваше

Незнання закону не звільняє від відповідальності (с) юристи
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02.08.2020 22:23 Відповісти
Даже если засчитать первый день, всё равно это не идёт ни в какое сравнение с предыдущими периодами. Динамика явно положительная, причём в разы, особенно по взрывам.

ПС Речи об ответственности не было (С)Я
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02.08.2020 22:36 Відповісти
Угу ... Так было и год назад , и два , и 4 . Пока курортники с ОБСЕ шастають -- ни-ни никаких провокаций ... А как токо оне расползуться по хотелях и засядут в баре с "виски с тоником" , так всё и начинается ....
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02.08.2020 18:11 Відповісти
ОБСЕ фиксирует всё, что слышит. В отчётах ОБСЕ в основном фигурирует Способ "слышали", гораздо реже "зафиксировала". В последнем отчёте от 1-го августа за 31-е июля из 102 нарушений лишь одно зафиксировано камерой, остальные - "слышали".

Смотрите сами:
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2979
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02.08.2020 21:45 Відповісти
В то время, когда засРашка им.#уйла великого, педофила карликового, увязла в Сирии, Ливии, Карабахе, Крыму и Донбассе, когда рухнули цены на нефть и газ, США расширяет поставки сжиженного газа, СП-2 в #опе, санкции душат, и начинается внутреннее недовольство, недоделанный приЗЕденыш решил облегчить жизнь плешивому хозяину.
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02.08.2020 18:17 Відповісти
О как! Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так? Я даже не сомневаюсь, что именно такой позиции придерживались попаредники.

Я не пойму, когда сейчас все нормальные люди держат кулаки за то, чтобы обстрелов не было, то вы держите их за обратное???!!!
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02.08.2020 21:49 Відповісти
Да тетя! Так устроен мир. Во имя главной цели-победы, нужно чем то жертвовать. Если бы ты не только смотрела киНА от СССР, и дебильные сериалы для быдла73 от к-ал 95, а еще читала книги, то даже у таких известных тебе авторов как В.Пикуль, в каждом произведен прослеживается, что именно умереть в бою за Родину- высшая честь для воина! НО! за Родину и в бою, зная, что ты делаешь главное дело, а не как сейчас, во времена бродячего цирка, и призеденыша оманского.
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03.08.2020 13:01 Відповісти
Девочка-деточка, ты научись для начала понимать прочитанное: речь не о тех, кто совершает героические поступки на войне, а о тех, кто ради политической и/или какой-то другой выгоды продолжает войну.
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05.08.2020 11:03 Відповісти
Лахудра! В смеси дерьма и меда, каждый увидит то, что ему близко. Ты точно увидишь дерьмо. Иди поучай равное себе быдло возле пивного ларька.
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05.08.2020 18:13 Відповісти
Девочка-деточка, смесь дерьма и мёда - дерьмо. Если не веришь, то смешай и попробуй.

Далее, манюня, эту смесь создала ты своим дерьмом, ибо я писал совсем о другом. Учись понимать прочитанное, девочка-сопливочка. Давай, солнышко, исправляй свою двойку - расскажи о чём говорится в этом тексте: "Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так?".
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05.08.2020 23:03 Відповісти
Лахудра подвальная. Когда ты болталась в мутной капле, я таких лохов как твой папа бомбил в колпаки под проходной завода. Не тебе быдлота, меня учить как Родину защищать. Я 11 марта 2014 явился в военкомат, потом 5 лет кидал на МО, мат обеспечение и раненых, каждый месяц, и больше, чем ты падла зарабатываешь на отсосах. Ты ишак хоть раз в госпиталь кинул дачку? Валонтерам закинул на карту? На похороны бойца сходила хоть раз, гнида? Сиди мразь и не кукарекай!
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06.08.2020 14:01 Відповісти
Девочка-деточка, невоспитанная совковая быдлота здесь ты, причём тупая, не понимающая смысла простого предложения. Поэтому буду краток: спроси, ущербная, у тех, кто понимает, а пока - "2".

PS Всё, что ты наплела, глупенькая, в этом своём посте не имеет никакого отношения к тому, что сказал я.
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07.08.2020 09:07 Відповісти
А В ЦЕЙ ЧАС - Російські спецслужби проводять в Україні спецоперації, спрямовані на зміну влади. РФ намагається внести розбрат в українське суспільство за допомогою них.
Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для http://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html "Дзеркала тижня".
"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності", - зазначив Кондратюк.
Він підкреслює, що упор роблять на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави"....
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02.08.2020 18:19 Відповісти
Они этим занимаются с 2014 года "Только бы не Порошенко" говорило ***** и подвякивали его холуи тут.
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02.08.2020 18:25 Відповісти
Выборы ЗЕ показали работа велась успешно ... Война забрала лучших, взрастила равнодушнонотрусливых , подняла мразь продажную , достижения по свободе выезда обернулись выездом лучших... Доноров духовных и моральных для лечения истекающей кровью Украины стало катастрофически мало ... Как равно и тех кто в них нуждается...
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02.08.2020 18:36 Відповісти
Любая война взращивает тех, кто в итоге склоняется к мысли, что мир лучше. Причём это касается обоих сторон воюющих. Только вот с обоих сторон также есть политиканы, которые зарабатывают на войне политические дивиденды, и эта война не исключение: и Пуйло, и попаредники каждый по-своему зарабатывает для себя эти самые политические дивиденды.
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02.08.2020 22:24 Відповісти
Что это за херня обесценивание выгораживание врага?вы таким образом оправдываетесь? другими словами -да нет они плохо стреляли невлучно, так играются, ничего страшного "В течение недели на Донбассе зафиксировали 14 редких неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3211492
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02.08.2020 18:24 Відповісти
Так вы посмотрите, что было до соглашения о "тишине".

Даже любые законы нарушаются, а вы хотите, чтобы было 100%-ное соблюдение подобных соглашений?!

Главное, что динамика по сравнению с предыдущими периодами положительная, особенно по взрывам:

OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
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02.08.2020 22:08 Відповісти
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5323
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02.08.2020 18:26 Відповісти
це не про нашого главкома, він по натурі - овоч, а не воїн.
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02.08.2020 19:03 Відповісти
Нет, он по-натуре человек, который на первое место ставит жизнь людей, в отличие от попаредника, который ради усиления санкций, готов жертвовать воинами ВСУ.
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02.08.2020 22:12 Відповісти
Слова перестать стрелять были обращены к Пуйлу. Смотрите то интервью и вносите корректировки в ваши методички.
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02.08.2020 22:14 Відповісти
Ето худшая новость что может быть. Во первых парни на фронте расслабятся и понесут большие потери при резком возобновлении боев. Во вторых если ***** на фронте снизил активность значит он уже начал активно работать в нашем тылу.
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02.08.2020 19:20 Відповісти
"сегодня" ще не закінчилось..
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02.08.2020 19:56 Відповісти
вы фсё фрёте ...это не обстрелы а салюты ...а убитые это не убитые а умершие от резкого ухудшения здоровья
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02.08.2020 20:25 Відповісти
Это обстрелы, но не забывайте, что ОБСЕ каждый выстрел в автоматной очереди считает отдельным нарушением.
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02.08.2020 22:17 Відповісти
Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
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02.08.2020 20:57 Відповісти
сегодня ему б исполнилось 27... Сергей Нигоян, помним !
http://www.facebook.com/watch/?v=306739854097611 www.facebook.com/watch/?v=306739854097611

Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9790

...
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02.08.2020 21:42 Відповісти
tZE inform
@tZEinform
Состоянием на 14-00 02.08.2020 г.
Обстрелов 6 ( 4- стрелковое оружие 2 - снайпер). Потери уточняются.
Ответный огонь 5 (5 стрелковое оружие ).
Повідомлення військової комісії tZe
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform

4:03 пп · 2 серп. 2020·Twitter Web App
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02.08.2020 23:48 Відповісти
Ни один украинский воин не погиб. Непонятно, почему до сих пор порошенковская секта обнимашек Путина не митингует под Офисом Зеленского с криками зрада?
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03.08.2020 11:07 Відповісти
 
 