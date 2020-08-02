Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС
Протягом тижня на Донбасі зафіксували 14 одиночних неприцільних обстрілів з боку збройних формувань РФ. Українські військовослужбовці не реагували на провокації.
Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.
Факти збройної провокації було зафіксовано як в районі відповідальності оперативно-тактично угруповання "Схід", так і "Північ". Постріли у різні дні тижня лунали поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски. Ворог здебільшого застосовував стрілецьке озброєння, хоча у деяких випадках вдавався й до провокацій, використовуючи гранатомети.
Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було", - сказано в повідомленні.
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квитки на концерти "Кварталу" -
тепер в ТКГ він "рєшала"...
В.Б-кий
З 00:01 27 липня до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом 225 порушень режиму припинення вогню.
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/458644 Щоденний звіт № 182/2020, ОБСЄ в Україні (СММ) 1 серпня 2020 року
Например, 91-но нарушение - следствие учений с боевой стрельбой ВСУ:
На русском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_RUS.pdf
На украинском: https://www.osce.org/files/2020-08-01%20Daily%20Report_UKR.pdf
"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня" (...)
К данным нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неустановленный пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия." Источник: https://censor.net/n3211454
Во-первых, забудьте про первый день, не все пдразделения в ОРДЛО получили приказ, а вот что было в последующие дни:
OSCE-T_08-01.png: https://i.ibb.co/7NNqLBp/OSCE-T-8-1.png
OSCE-T_07-31.png: https://i.ibb.co/hBZrp0K/OSCE-T-7-31.png
OSCE-T_07-30.png: https://i.ibb.co/bmgtXjY/OSCE-T-7-30.png
OSCE-T_07-29.png: https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-%20T-7-29.png https://i.ibb.co/x6HhWHG/OSCE-T-7-29.png
К очередям ОБСЕ отнесло и учения с боевой стрельбой ВСУ: 90 выстрелов - 90 нарушений.
Общую картину очень хорошо показывают диаграммы:
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
Вот здесь я веду полную статистику нарушений по отчётам ОБСЕ:
Tables:
https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU
Diagrams:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
Незнання закону не звільняє від відповідальності (с) юристи
ПС Речи об ответственности не было (С)Я
Смотрите сами:
Я не пойму, когда сейчас все нормальные люди держат кулаки за то, чтобы обстрелов не было, то вы держите их за обратное???!!!
Далее, манюня, эту смесь создала ты своим дерьмом, ибо я писал совсем о другом. Учись понимать прочитанное, девочка-сопливочка. Давай, солнышко, исправляй свою двойку - расскажи о чём говорится в этом тексте: "Пусть воины ВСУ гибнут, лишь бы санкции усиливались. Так?".
PS Всё, что ты наплела, глупенькая, в этом своём посте не имеет никакого отношения к тому, что сказал я.
Про це написав глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для http://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html "Дзеркала тижня".
"Ми фіксуємо спроби російських спецслужб проводити спеціальні операції для внесення розбрату в українське суспільство і підриву основ української державності", - зазначив Кондратюк.
Він підкреслює, що упор роблять на системну дискредитацію української національної ідеї та західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави"....
Даже любые законы нарушаются, а вы хотите, чтобы было 100%-ное соблюдение подобных соглашений?!
Главное, что динамика по сравнению с предыдущими периодами положительная, особенно по взрывам:
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/hMmFn2P/OSCE-D-8-1.png
OSCE-D_07-31.png: https://i.ibb.co/0rJvKFY/OSCE-D-7-31.png
OSCE-D_07-30.png: https://i.ibb.co/tCyQsjV/OSCE-D-7-30.png
OSCE-D_07-29.png: https://i.ibb.co/K2hp112/OSCE-D-7-29.png
OSCE-D_07-28.png: https://i.ibb.co/84hZYS3/OSCE-D-7-28.png
http://www.facebook.com/watch/?v=306739854097611 www.facebook.com/watch/?v=306739854097611
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@tZEinform
Состоянием на 14-00 02.08.2020 г.
Обстрелов 6 ( 4- стрелковое оружие 2 - снайпер). Потери уточняются.
Ответный огонь 5 (5 стрелковое оружие ).
Повідомлення військової комісії tZe
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html Військова комісія tZE inform
4:03 пп · 2 серп. 2020·Twitter Web App