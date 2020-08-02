Сьогодні на Донбасі без обстрілів, за тиждень їх зафіксували 14, - штаб ООС

Протягом тижня на Донбасі зафіксували 14 одиночних неприцільних обстрілів з боку збройних формувань РФ. Українські військовослужбовці не реагували на провокації.

Про це сказано в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи.



Факти збройної провокації було зафіксовано як в районі відповідальності оперативно-тактично угруповання "Схід", так і "Північ". Постріли у різні дні тижня лунали поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски. Ворог здебільшого застосовував стрілецьке озброєння, хоча у деяких випадках вдавався й до провокацій, використовуючи гранатомети.



Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було", - сказано в повідомленні.

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