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Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало

Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало

Уперше за історію незалежності Білорусі Кремль вирішив тримати позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти, зокрема чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Цепкала, Росія вперше вирішила не підтримати позицію Лукашенка, оскільки боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки у майбутньому. Білоруси можуть розцінити такі дії Кремля як антибілоруську політику і спроби завадити їм рухатися вперед.

"І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язаностей", — вважає Цепкало.

Він додає, що на цих виборах Москва має єдину правильну позицію у такій ситуації: не підтримати жодного з кандидатів.

"При чому не висловлює своєї підтримки не лише офіційний Кремль, а й більш незалежні політики у Держдумі. Єдине, коли узяли "вагнерівців" (33 найманців приватної військової компанії "Вагнера", які, за версією слідства, приїхали дестабілізувати ситуацію перед виборами. — Ред.), Затулін сказав, що це маразм і що порушене взагалі питання про неадекватність Лукашенка. Він висловився не надто дипломатично, але близько до офіційної позиції Москви", — каже опонент Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Києва приїхав колишній претендент на пост президента Білорусі Цепкало, який переховувався від Лукашенка в Москві

Білорусь (7969) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661) росія (66104) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+23
Эта ихняя белорусская "ЗЕленская" дура и пойманные стамбульские шпилеры я думаю связаны

кремлины решили крутануть в Беларуси "ЗЕбильный синдром"



но бацька еще силен, усами пошевелит и разгонит к ..беням !
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02.08.2020 18:27 Відповісти
+17
"...на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию".

Когда очередной поцреот говорит, что Ху#ло что-то делает правильно для Беларуси, он показывает себя, как очередную ху#ловскую консерву.
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02.08.2020 18:33 Відповісти
+11
Правильно. Вагнеры и приехали, чтобы не поддерживать.
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02.08.2020 18:23 Відповісти
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Україні потрібен візови режим з Московією,кожному в'їхавшому москвину заїхавшому в Україну вішати gps з камерами і мікрофонами на шию.
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02.08.2020 18:59 Відповісти
Украине,нужны умные граждане,которые перестанут через раз выбирать гавно разное
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02.08.2020 19:25 Відповісти
зачем вообще писать про этого цекатилу? он же закацапленный. Кто его вообще в Украину пустил?
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02.08.2020 18:59 Відповісти
Той безальтернативний миролюбець, якого ти обрав.
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02.08.2020 19:03 Відповісти
эта цекатила толе обрезной мыролюбец, как твой винницкий работодатель?
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02.08.2020 19:22 Відповісти
О боже)зебил обрезного мыролюбца зелю не знает куда пристегнуть)))))
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02.08.2020 19:24 Відповісти
Супер)
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02.08.2020 19:22 Відповісти
Легкий финт ушами от сельодки..😎
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02.08.2020 19:07 Відповісти
Якщо ти бачиш фінт вухами оселедця, то погані твої справи😲
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02.08.2020 19:08 Відповісти
🐟💨😷
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02.08.2020 19:14 Відповісти
Не верю. Потому что в голове у ***** не знает никто. А вот то что Беларусь ждет "интересное" время, тут без вариантов. Для кремля и повторение варианта с беглым президентом тоже вариант. Оттяпать кусок Беларуси для "защиты" русскочелюстного населения. Везде одно и тоже. Это Латвия. Не хчет тамошняя вата учить язык страны проживания.
Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало - Цензор.НЕТ 1466
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02.08.2020 19:16 Відповісти
А пока что от президента в москву убежал один из кандидатов - Цепкало, вместе с детьми.
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02.08.2020 23:26 Відповісти
Он считает, что Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.Источник: https://censor.net/n3211493======

====Я балдею с этого болвана,Пыне насрать чего там беларусы могут расценить, он вашу дебильную оппозицию ,у которой НЕТ позиции кроме кремлёвской, сам и организовал
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02.08.2020 19:18 Відповісти
Коли в країні зарплата робітників і службовців менше в еквіваленті 2000 доларів на місяць, то як би ви не називали лад в такій країні він скрізь буде недемократичний. Немає різниці для громадян, що Лукашенко, що шайка олігархів чи їх холуїв, і там , і там автократія, просто, там де Лукашенко видно це відразу як, до речі в і в РФ, і завуальовано, як це в Україні, де всі медіа, заводи, і обана земля вже виключно в руках Карабаса Барабаса із сім'ї олігархії а всі інші або прихвосні Карабаса, або раби на його плантаціях. Навіть Лукашенко кращий ніж олігархічна наволоч, яка розікрала і профукала все.
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02.08.2020 19:20 Відповісти
Женой блогера Москве будет проще управлять чем Лукашенко
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02.08.2020 19:24 Відповісти
В колхоз Беларусь московский ЦИРК ПРИЕХАЛ! ЦИРК ПРИЕХАЛ! ЦИРК ПРИЕХАЛ!
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02.08.2020 19:33 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289957555565809664 20 мин

Разговаривал с Цепкало в эфире Украина24. Так же как в интервью «Эху» категорически отрицает угрозу Кремля суверенитету Беларуси. Прикидывается шлангом и начинает говорить на другую тему. Выпускник МГИМО. Тройка посылает Пу сигнал: убери Л и получишь все, что добиваешься, от нас.

А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев? Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
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02.08.2020 19:34 Відповісти
я бы цепкало обменял у луки на 33 кровососа вагнера...
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02.08.2020 19:36 Відповісти
https://kriminal.tv/news/v_poselke_pod_jaltoj_otdyhajuschih_progonjali_s_pljazha_nagajkoj_video.html В поселке под Ялтой отдыхающих прогоняли с пляжа нагайкой ....смотрю ватники никак не разберутся как жить на чужом и халявном
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02.08.2020 19:36 Відповісти
Цепкало агентКремля -300%.Тихановская -?.Но желание провести сразу после победы честные выборы приведёт в кресло Президента Беларуси агента Кремля однозначно.
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02.08.2020 19:37 Відповісти
ВАТА - цей Цепкало! Щось таке несе "... для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее" А то оркам не все одно.
Видати Лукашенці цього кремлівського емісара.
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02.08.2020 19:43 Відповісти
этот цепкало московская шавка. москва просто заинтересована убрать бацька, а поставить более сговорчивого. как только уберут луку москва сразу задушит беларусь экономический. кремль не меняет методы со времен ленина
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02.08.2020 19:46 Відповісти
видимо московия считает , что новый президент будет более сговорчивый , а вагнеровцы были присланы устроить бойню под видом " украинцев - радикалов " и спровоцировать " братскую помощь " московии и сразу объединение с исчезновением Беларуси как страны навсегда
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02.08.2020 19:47 Відповісти
Заява на кшталт-"Мене підтримує путін",це крок до сприйняття політика падлюкою.
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02.08.2020 19:51 Відповісти
Пыня переживает за белорусов, поэтому решил не поддерживать ненавистного народу диктатора, а будет ждать победы демократов, таких как этот, четких пацанчиков, я правильно понял?
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02.08.2020 19:54 Відповісти
https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий, Валерий Цепкало, бежавший не так давно от тоталитарного режима Александра Лукашенко в " https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html "демократическую https://newsua.one/news/gibridnyi-bezhenec-cepkalo-ili-kak-kreml-vtyagivaet-ukrainu-v-igru-protiv-belarusi.html и "чтущую свободу слова" Россию, перебрался в Киев!
Що він у Києві загубив?
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02.08.2020 20:02 Відповісти
Тупін обпікся на Україні, то тепер на холодне дмухає. Та й в порівнянні з Януковощем, Лукашенко голодранець, а такі на Росії і за дарма не потрібні.
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02.08.2020 20:12 Відповісти
В Беларуси всегда была смешноватая оппозиция, но ******* публику так ,как этот перец, ещё никто не пытался
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02.08.2020 20:13 Відповісти
Не треба було пускати цього персонажа до України. Він посварить нас з Лукою і зірве видачу нам вагнерівців.
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02.08.2020 20:26 Відповісти
Жаль .но среди кандидатов .только Циган является антипутинским .
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02.08.2020 20:26 Відповісти
Нет, Вы не правы. Анна Канопацкая могла бы стать достойным президентом Беларуси. Жаль только что она ведет свою предвыборную компанию не так активно как следовало бы.
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02.08.2020 21:33 Відповісти
Спорить не буду , просто в сми только и говорят за Бабарико , Цепкало и Тихановскую . жаль . но как всегда в авангарде гандоны . У нас так же .
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03.08.2020 18:55 Відповісти
Сдается мне что та мадам которая сейчас лидирует по рейтингам, засланный казачек кремля. Кстати чей Крым она не ответила
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02.08.2020 20:37 Відповісти
она ответила очень детально
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02.08.2020 21:58 Відповісти
МногохАдовочка от *****?...
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02.08.2020 20:38 Відповісти
А по моему Лукашенко намного более профессиональный политик и государственник чем Порошенко или Зеленский. У нас как не бывший зек у власти так олигарх или артист...
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02.08.2020 20:38 Відповісти
А Ким Чен Ын для вас вообще божество?))) Без хозяина жизнь невмоготу?))) Некому за вас думать?)))
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02.08.2020 22:23 Відповісти
Хозяина у меня нет. И думать за меня не надо. А вот о делах государства политик такого уровня думать просто обязан! С чем он нормально справляется. Во всяком случае лучше многих.
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03.08.2020 10:54 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/02/quotvagnerovciquot_maly_likviduvaty_lukashenka_yak_u_79_mu_srsr_pozbuvsya_v_afganistani_amina_piontkovskyy "Вагнеровці" мали ліквідувати Лукашенка, як у 79-му СРСР позбувся в Афганістані Аміна

Політичний аналітик Андрій Поінтковський (Вашингтон, США) в програмі "Студія Захід" з Антіном Борковським на Еспресо.TV. поділився своїм бачення того, у чому полягало завдання бойовиків ПВК "Вагнера" затриманих на околиці Мінська.
"Я бачу цю подію як повторення операції 79-го року з ліквідації Аміна. Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі. Лукашенку призначено стати новим Аміном. І підготовлено вже - вражаюча гра слів - підготовлено нового "Бабрака", точніше нового Бабарико", - зазначив він.
На думку Піонтковського, банкір Віктор Бабарика, якого не допустили до реєстрації кандидатом в президенти і яикй нині утримується в СІЗО нібито "повинен буде повернути Білорусь в рідну імперську гавань".
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02.08.2020 21:13 Відповісти
Здається на Беларусь насуваєтся конкретна негода !!!Сябри,тримайтесь!! Живе,Беларусь !!))
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02.08.2020 21:20 Відповісти
Хочешь честно, цепвхало? Не *****!
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02.08.2020 21:24 Відповісти
Смотреть всем дебилам оскорбляющих Тихановскую и народ Беларуси в в её лице : мнение вашего земляка :
https://www.youtube.com/watch?v=QjDHc5ps7ls

и ещё :
https://www.youtube.com/watch?v=P9Gbo0Jx2IY&t=42s
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02.08.2020 21:27 Відповісти
Хочется от всей души пожелать беларусам. Не ведитесь вы на эту Тихановскую. На фоне недовольства народа действующей властью, репрессиями, запугивания населения и всего прочего, её специально вам подкинули. Арестованные Бабарико, Цепкало, Тихановский - это всё марионетки, управляемые кремлевскими кукловодами. А эта дамочка лишь продолжает из грязные дела, способствуя выполнению российского сценария. Ну допустим, победит она на выборах (не дай Бог конечно). Дальше что? Ну какой из неё президент??? Страна сразу же перейдет под внешнее управление из россии. Будьте благоразумны и не дайте себя обмануть. Обратите лучше внимание на Анну Канопацкую. Это тот самый наилучший кандидат при сложившихся обстоятельствах. Это тот презедент, который нужен Беларуси.
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02.08.2020 21:53 Відповісти
Не надо спекулировать народом Беларуси продвигая Тихановскую. Мы в Украине с 1991 года насмотрелись ВСЯКИХ утверждающих, что они демократы, что они лицо народа. И насмотрелись всяких проплаченных, блогеров, аналитиков и т.п.
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05.08.2020 08:45 Відповісти
Вы насмотрелись, а мы нет, вот теперь тоже хотим посмотреть. Если ты не против, конечно.
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06.08.2020 01:58 Відповісти
Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов. Источник: https://censor.net/n3211493

КОЛИ ЦЕ КАЦАПИ БУЛИ ЦИВІЛІЗОВАНІ ?
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02.08.2020 22:05 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/valeriy-cepkalo-vyehal-iz-moskvy-v-kiev-poslednie-novosti-50103669.html Экс-претендент на пост президента Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что историю с задержанием «вангеровцев» на территории страны «придумал» президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом сообщает https://hromadske.ua/posts/lukashenko-vlashtuvav-cirk-ekskandidat-u-prezidenti-bilorusi-cepkalo-prokomentuvav-zatrimannya-vagnerivciv hromadske .

п.с. Щось цей "опозиціонер" в унісон з кремлівськими змі "співає"
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02.08.2020 22:26 Відповісти
кремль расписался во вмешательстве в выборы как госполитике
причем не только в рб
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02.08.2020 23:01 Відповісти
Президент с такой физиономией может только в гадком сне присниться

Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало - Цензор.НЕТ 758
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02.08.2020 23:29 Відповісти
обнуленному нужен дабл трон - лука мешает ....
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03.08.2020 00:38 Відповісти
А это не спроста РФ заняла, нейтральную позицию... она и про период украинского майдана так, говорит, а на деле поддержала снайперами и прочей нечистю, потом захват Крыма, окупация части Донбасса ... Так от, ей ничего не стоит, чтобы начать кого-то в Беларусси защищать !
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03.08.2020 01:18 Відповісти
Все окончательно запуталось. Запад теперь не понимает кого поддерживать, диктатора Лукашенко или российскую оппозицию.
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03.08.2020 02:01 Відповісти
Оппозиция -оппозиции врозь. Кандидатка в президенты Анна Канопацкая выступила на БТ и рассказала о своем видении суверенной европейской Беларуси будущего. Также в своем выступлении ответила на вопрос территориального спора. И подчеркнула, что украинский и грузинский сценарий не подходят Беларуси. «Мы будем бдительны. И стоит помнить, что Крым - это Украина. Сухуми и Цхинвали - Грузия», в отличии от всех других кандидатов в президенты чётко отметила Анна.
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03.08.2020 03:23 Відповісти
Похоже это кандидат от националистов с нулевым рейтингом. Вроде Тягнибока.
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03.08.2020 05:22 Відповісти
та бацька понел... до того как....
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03.08.2020 05:31 Відповісти
як це не підтримує? а розстрільна команда вбивць "вагнеровців"?
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03.08.2020 08:56 Відповісти
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