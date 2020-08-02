Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало
Уперше за історію незалежності Білорусі Кремль вирішив тримати позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти, зокрема чинного главу держави Олександра Лукашенка.
Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Цепкала, Росія вперше вирішила не підтримати позицію Лукашенка, оскільки боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки у майбутньому. Білоруси можуть розцінити такі дії Кремля як антибілоруську політику і спроби завадити їм рухатися вперед.
"І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язаностей", — вважає Цепкало.
Він додає, що на цих виборах Москва має єдину правильну позицію у такій ситуації: не підтримати жодного з кандидатів.
"При чому не висловлює своєї підтримки не лише офіційний Кремль, а й більш незалежні політики у Держдумі. Єдине, коли узяли "вагнерівців" (33 найманців приватної військової компанії "Вагнера", які, за версією слідства, приїхали дестабілізувати ситуацію перед виборами. — Ред.), Затулін сказав, що це маразм і що порушене взагалі питання про неадекватність Лукашенка. Він висловився не надто дипломатично, але близько до офіційної позиції Москви", — каже опонент Лукашенка.
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====Я балдею с этого болвана,Пыне насрать чего там беларусы могут расценить, он вашу дебильную оппозицию ,у которой НЕТ позиции кроме кремлёвской, сам и организовал
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289957555565809664 20 мин
Разговаривал с Цепкало в эфире Украина24. Так же как в интервью «Эху» категорически отрицает угрозу Кремля суверенитету Беларуси. Прикидывается шлангом и начинает говорить на другую тему. Выпускник МГИМО. Тройка посылает Пу сигнал: убери Л и получишь все, что добиваешься, от нас.
А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев? Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
Видати Лукашенці цього кремлівського емісара.
Що він у Києві загубив?
Політичний аналітик Андрій Поінтковський (Вашингтон, США) в програмі "Студія Захід" з Антіном Борковським на Еспресо.TV. поділився своїм бачення того, у чому полягало завдання бойовиків ПВК "Вагнера" затриманих на околиці Мінська.
"Я бачу цю подію як повторення операції 79-го року з ліквідації Аміна. Це група, яка була надіслана ліквідувати Лукашенка, що останнім часом все ж таки завзято пручається повному поглинанню Білорусі. Лукашенку призначено стати новим Аміном. І підготовлено вже - вражаюча гра слів - підготовлено нового "Бабрака", точніше нового Бабарико", - зазначив він.
На думку Піонтковського, банкір Віктор Бабарика, якого не допустили до реєстрації кандидатом в президенти і яикй нині утримується в СІЗО нібито "повинен буде повернути Білорусь в рідну імперську гавань".
https://www.youtube.com/watch?v=QjDHc5ps7ls
и ещё :
https://www.youtube.com/watch?v=P9Gbo0Jx2IY&t=42s
КОЛИ ЦЕ КАЦАПИ БУЛИ ЦИВІЛІЗОВАНІ ?
Об этом сообщает https://hromadske.ua/posts/lukashenko-vlashtuvav-cirk-ekskandidat-u-prezidenti-bilorusi-cepkalo-prokomentuvav-zatrimannya-vagnerivciv hromadske .
п.с. Щось цей "опозиціонер" в унісон з кремлівськими змі "співає"
причем не только в рб