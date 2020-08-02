Росія вперше вирішила не підтримувати Лукашенка на виборах, - експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало

Уперше за історію незалежності Білорусі Кремль вирішив тримати позицію нейтралітету і не підтримувати жодного з кандидатів у президенти, зокрема чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив колишній претендент на посаду президента Білорусі Валерій Цепкало, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Цепкала, Росія вперше вирішила не підтримати позицію Лукашенка, оскільки боїться, що підтримка непопулярного лідера може мати наслідки у майбутньому. Білоруси можуть розцінити такі дії Кремля як антибілоруську політику і спроби завадити їм рухатися вперед.

"І для Росії є серйозне питання: чи підтримати Лукашенка і розсваритися з білоруським народом на майбутнє, адже немає поки гарантії, що його переоберуть. Або навпаки, підтримати білоруський народ — це теж складно, оскільки є купа різних домовленостей з Лукашенком, зобов'язаностей", — вважає Цепкало.

Він додає, що на цих виборах Москва має єдину правильну позицію у такій ситуації: не підтримати жодного з кандидатів.

"При чому не висловлює своєї підтримки не лише офіційний Кремль, а й більш незалежні політики у Держдумі. Єдине, коли узяли "вагнерівців" (33 найманців приватної військової компанії "Вагнера", які, за версією слідства, приїхали дестабілізувати ситуацію перед виборами. — Ред.), Затулін сказав, що це маразм і що порушене взагалі питання про неадекватність Лукашенка. Він висловився не надто дипломатично, але близько до офіційної позиції Москви", — каже опонент Лукашенка.

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