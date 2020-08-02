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Окупаційний глава Ялти Імгрунт звинуватив постраждалих туристів від нагайки "козака" у спробі влаштувати провокацію

Окупаційний глава Ялти Імгрунт звинуватив постраждалих туристів від нагайки

Глава окупаційної адміністрації міста заявив, що постраждалі від дій охоронця відпочивальники "поводилися нахабно і грубо" і назвав інцидент "провокацією".

Своє бачення ситуації глава окупаційної адміністрації Ялти Іван Імгрунт виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що відбулося, більше схоже на провокацію з метою дискредитації і самої оздоровниці, і міста Ялта. Відпочивальники поводилися  нахабно і грубо, і навіть збили рукою головний убір охоронця", - написав він.

Імгрунт стверджує, що конфлікт нібито трапився на пляжі, який має статус лікувального, і доступ на який може бути обмежений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти витягли з Керченської протоки бронемашину, що затонула понад тиждень тому. ФОТО

"На жаль, провокатори були є і будуть, але протидіяти їм потрібно іншими законними способами. Наприклад, викликати поліцію, і також все фіксувати на відео", - додав Імгрунт.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео, на якому Охоронець-"козак" нагайкою проганяє з пляжу відпочивальників і вибиває з рук у жінки телефон. Після того, як історія набула розголосу в соцмережах, охоронця звільнили.

Окупаційний глава Ялти Імгрунт звинуватив постраждалих туристів від нагайки козака у спробі влаштувати провокацію 01

Крим (14190) сваволя (26) Ялта (103)


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Топ коментарі
+47
Совершенно верно, провокация! Бить, бить и ещё раз бить! Кацапу на пользу битье
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02.08.2020 19:02 Відповісти
+44
выпороть отдыхающих !
чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
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02.08.2020 19:02 Відповісти
+30
Це їм не при бандерах качати права.
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02.08.2020 19:06 Відповісти
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Совершенно верно, провокация! Бить, бить и ещё раз бить! Кацапу на пользу битье
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02.08.2020 19:02 Відповісти
А може це просто такий-собі свіжозакоханий латентний гей-кізяк, натякав на кацапський лад про свої почуття за принципом "б'є - значить любить". А прості лапті не оцінили поривів скрєпної душі. Ех, село не асфальтоване!
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02.08.2020 19:21 Відповісти
выпороть отдыхающих !
чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
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02.08.2020 19:02 Відповісти
Как Владимир Александрович вообще собирается жить в этом городе в своём пентхаусе ?
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02.08.2020 19:04 Відповісти
Я вважаю, що вже не буде. Буде жити в приймах у Мєндєль.
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02.08.2020 19:13 Відповісти
и сынка будут звать Мендельсон
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02.08.2020 19:28 Відповісти
Це їм не при бандерах качати права.
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02.08.2020 19:06 Відповісти
правильно он все обвинил, холопов всегда били плетками, а тут нашлись какие-то некондиционные, начали возмущаться.
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02.08.2020 19:07 Відповісти
От більше відпочиваючим зайнятися немає чим на пляжі, як компрометувати військового з нагайкою😏 Не хотіли ходити по колу?
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02.08.2020 19:07 Відповісти
Кизяки не военнослужащие. Типа народной дружины, только в составе алкашей с нагайками. Ну тот сброд, который ничего делать не умеет, но и в полицию не взяли потому как недоразвитые
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02.08.2020 19:22 Відповісти
Тобто гопники на офіційному фінансуванні.
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02.08.2020 19:40 Відповісти
Саме так
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02.08.2020 20:31 Відповісти
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 1254
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02.08.2020 19:11 Відповісти
"на морском пєсочкє я Марусю встрєтіл.." (с)
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02.08.2020 19:12 Відповісти
"...Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів." (с)
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02.08.2020 19:11 Відповісти
Завіса
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02.08.2020 19:38 Відповісти
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02.08.2020 20:58 Відповісти
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 1149
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02.08.2020 19:12 Відповісти
Імгрунт?🧐 Це щось пов'язано із землею?
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02.08.2020 19:12 Відповісти
Я прочитав його прізвище як Їмгрунт, тобто від харчується землею🐸
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02.08.2020 19:37 Відповісти
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02.08.2020 19:40 Відповісти
Оккупационный глава Ялты Имгрунт обвинил пострадавших от "казака" с нагайкой туристов в попытке устроить провокацию - Цензор.НЕТ 5494
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02.08.2020 19:13 Відповісти
ЯБВДЛ...
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02.08.2020 21:29 Відповісти
Холопи распустілісь прі Украінє.
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02.08.2020 19:14 Відповісти
Премию кизяку! Пусть и дальше лупит кацапню!!!
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02.08.2020 19:18 Відповісти
Правильно,иш ты туристы купаться вздумали. Это вам не при Украине носились как с писаной торбой, ещё их в кутузку на 15 суток надо.
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02.08.2020 19:18 Відповісти
а на бис кизяк обнагайченый может выступить?
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02.08.2020 19:20 Відповісти
Коли кацап б'є, це означає, що любить!
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02.08.2020 19:20 Відповісти
и вообще, это были унтерофицерские туристы - правнуки унтерофицерской вдовы ). любят на расеюшке самоистязаться.
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02.08.2020 19:24 Відповісти
А трусняках висела граната..
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02.08.2020 19:25 Відповісти
Тема не про Пороха,скучно,-в методичке нет ничего на эту тему ! Зелебобик в печали.
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02.08.2020 19:28 Відповісти
Дві))
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02.08.2020 19:42 Відповісти
Да пихуй. Кацап наглый и грубиян. Кизяк наглый и грубиян. Имгрунт... ***, от одной фамилии ржач- наглый и не только грубиян а и брехло. Они все там один другого стоят. Имгрунт с неба...
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02.08.2020 19:26 Відповісти
вели себя нагло и грубо?
булки ныкали незаконно от нагайки дауна?
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02.08.2020 19:26 Відповісти
Есть такой фильм "Нечаянно", если кто не видел, советую - показывает одну из российских скреп.
Тут также - кизяк нечаянно, они его спровоцировали
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02.08.2020 19:29 Відповісти
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!🤑
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02.08.2020 19:31 Відповісти
не надо им "противодействовать другими способами".
етот - то шо надa!
бараны во время гона, именно так и поступают...
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02.08.2020 19:32 Відповісти
Ясен-красен провокация! Он же только пригрозил? Стало быть НЕ ЛЮБИТ! Это то и оскорбило мокшан...а вообще то как по мне то пусть они друг дружку в кровь излюбят. Отдыхают они твари понимаешь в нашем Крыму , бунтовать чернь удумала? Говна на лопате. Ноздри вырвать, клеймо на лоб и на каторгу! Так что сисуриту так себе, не убедительный.
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02.08.2020 19:33 Відповісти
Ай маладєц! Хай їдуть додому і розповідають, який гостинний кримнаш. Може, наступний сезон буде ознаменований рекордною кількістю бажаючих отримати в рузькогаварящую чєлюсть. Правда, думаю, хто раз туди поїхав, удруге не наважиться розкошувати в фекаліях за величезні гроші.
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02.08.2020 19:38 Відповісти
Бьють нагайкою значить ******* кримчан і їх відпочивальників. Така мораль орків.
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02.08.2020 19:44 Відповісти
привыкать должны , на московии палочный режим
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02.08.2020 19:49 Відповісти
«Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла».
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02.08.2020 19:50 Відповісти
Кацап не поротий,як коса не клепана.
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02.08.2020 19:54 Відповісти
Просто кізяк хотів щоб відпочиваючий показав майстер клас як сідать на скрєпную бутилку
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02.08.2020 19:55 Відповісти
Дикая страна-оккупант, дикие "люди", дикие нравы. Ну вот как можно к ним относиться хоть немного нормально? Никак...
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02.08.2020 19:55 Відповісти
Шашкой нужно было бы полоснуть нищебродов этих, понаехавших.
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02.08.2020 20:13 Відповісти
Жеще нужно ,жеще!! А ещё нужно былоб отдыхающим Шпицрутен сделать))Чтоб все было по срепному)))
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02.08.2020 20:13 Відповісти
Ихним кизякам надо ежедневно отдыхающим массаж нагайкой устраивать, это будет скрепно и лечебно.
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02.08.2020 20:54 Відповісти
А тим часом Крю Дрегон починає приводнення...
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02.08.2020 20:59 Відповісти
Наглые пацаки отказывались одеть цак ,приседать и делать КУ эцилопу,за что и были наказаны.А вообще-то место "намоленное"-санаторий Форос,пляж лечебный,там еще Горбачева когдато в августе "пролечили", больше он там не появлялся...
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02.08.2020 21:21 Відповісти
ага требовали шаровары и сало
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02.08.2020 21:33 Відповісти
Ну что крымчане, не хотели украинскую сисю, так сосите руцкую писю и получайте нагайкой!)))
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02.08.2020 21:42 Відповісти
Азиаты не понимают ничего, кроме плетей. И даже гордятся тем, что именно ему досталось от бая. Такова их ментальность. Так что в нагайки чернь, ату ее!
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02.08.2020 21:53 Відповісти
Бить значить любить.В воскресенье, 2 августа, в Москве произошла массовая драка при участии десантников.Два десантника были изнасилованы в парке Горького.Доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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02.08.2020 22:19 Відповісти
категорически недопустимо нападать на людей с плеткой

звучит двусмысленно...
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02.08.2020 22:53 Відповісти
Хто всравсь - провокатор!
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02.08.2020 22:54 Відповісти
я бы эту нагайку этой коросте в жопу затолкала бы и по самые гланды...
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03.08.2020 01:56 Відповісти
можна подумати що в нас закритих для громадян територій не має на берегах біля води......можновладці скоро останнє в людей заберуть....
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03.08.2020 03:04 Відповісти
Агенты госдэпа!!!! ЦРУ..... Масонов - однозначно!!!
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03.08.2020 12:53 Відповісти
 
 