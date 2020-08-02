Окупаційний глава Ялти Імгрунт звинуватив постраждалих туристів від нагайки "козака" у спробі влаштувати провокацію

Глава окупаційної адміністрації міста заявив, що постраждалі від дій охоронця відпочивальники "поводилися нахабно і грубо" і назвав інцидент "провокацією".

Своє бачення ситуації глава окупаційної адміністрації Ялти Іван Імгрунт виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що відбулося, більше схоже на провокацію з метою дискредитації і самої оздоровниці, і міста Ялта. Відпочивальники поводилися нахабно і грубо, і навіть збили рукою головний убір охоронця", - написав він.

Імгрунт стверджує, що конфлікт нібито трапився на пляжі, який має статус лікувального, і доступ на який може бути обмежений.

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"На жаль, провокатори були є і будуть, але протидіяти їм потрібно іншими законними способами. Наприклад, викликати поліцію, і також все фіксувати на відео", - додав Імгрунт.

Раніше в інтернеті було опубліковано відео, на якому Охоронець-"козак" нагайкою проганяє з пляжу відпочивальників і вибиває з рук у жінки телефон. Після того, як історія набула розголосу в соцмережах, охоронця звільнили.