Окупаційний глава Ялти Імгрунт звинуватив постраждалих туристів від нагайки "козака" у спробі влаштувати провокацію
Глава окупаційної адміністрації міста заявив, що постраждалі від дій охоронця відпочивальники "поводилися нахабно і грубо" і назвав інцидент "провокацією".
Своє бачення ситуації глава окупаційної адміністрації Ялти Іван Імгрунт виклав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що відбулося, більше схоже на провокацію з метою дискредитації і самої оздоровниці, і міста Ялта. Відпочивальники поводилися нахабно і грубо, і навіть збили рукою головний убір охоронця", - написав він.
Імгрунт стверджує, що конфлікт нібито трапився на пляжі, який має статус лікувального, і доступ на який може бути обмежений.
"На жаль, провокатори були є і будуть, але протидіяти їм потрібно іншими законними способами. Наприклад, викликати поліцію, і також все фіксувати на відео", - додав Імгрунт.
Раніше в інтернеті було опубліковано відео, на якому Охоронець-"козак" нагайкою проганяє з пляжу відпочивальників і вибиває з рук у жінки телефон. Після того, як історія набула розголосу в соцмережах, охоронця звільнили.
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чтобы знали - в Крыму теперь ( временно) рассея, а значит режим и ограничения свободы - в первую очередь для быдла нарабсейского.
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів." (с)
булки ныкали незаконно от нагайки дауна?
Тут также - кизяк нечаянно, они его спровоцировали
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!🤑
етот - то шо надa!
бараны во время гона, именно так и поступают...
звучит двусмысленно...