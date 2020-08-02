Ракетний есмінець, літак-розвідник, чотири винищувачі та безпілотник: США провели навчання в Чорному морі

У Чорному морі пройшли спільні навчання військово-морських і повітряних сил Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє з посиланням на пресслужбу командування 6 флоту ВМС США, мета заходу - посилять готовність реагувати на загрози в регіоні, до якого мають вихід кілька членів НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Навчання відбувалися одночасно в міжнародних водах і повітряному просторі.

У навчаннях брали участь ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper, літак-заправник KC-135 Stratotanker.

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У повідомленні наголошується, що USS Porter і Poseidon P-8A залишилися в Чорному морі після міжнародних навчань Sea Breeze, які відбулися під керівництвом США і України.