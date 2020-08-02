Ракетний есмінець, літак-розвідник, чотири винищувачі та безпілотник: США провели навчання в Чорному морі
У Чорному морі пройшли спільні навчання військово-морських і повітряних сил Сполучених Штатів Америки.
Як повідомляє з посиланням на пресслужбу командування 6 флоту ВМС США, мета заходу - посилять готовність реагувати на загрози в регіоні, до якого мають вихід кілька членів НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Навчання відбувалися одночасно в міжнародних водах і повітряному просторі.
У навчаннях брали участь ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper, літак-заправник KC-135 Stratotanker.
У повідомленні наголошується, що USS Porter і Poseidon P-8A залишилися в Чорному морі після міжнародних навчань Sea Breeze, які відбулися під керівництвом США і України.
Топ коментарі
+15 ALEX SUROVV
показати весь коментар02.08.2020 19:44 Відповісти Посилання
+11 Дмитрий Иванов #466733
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+8 Вальд Ще
показати весь коментар02.08.2020 19:43 Відповісти Посилання
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а самое интересное, если вы заметили, мы говорим не о том кто лучший кандидат на пост Президента США, а о том xто менее из них идиот.
Удручает...
чому нам не мона? )))
а кривороґаті при владі чомусь е - парадокс! )))
то, рідні, скількі віків вам треба на кацапнею перехворіти?
то вам не мікроба якась... - то кацапня.
зі сподівальників тількі мене викрислесните.
Кацапу в зад!!
🤑
Он сам разведывает и уничтожает!!!
НЕСПРОСТА ЭТОТ КОРАБЛИК СДЕСЬ