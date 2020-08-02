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Новини Коронавірус і карантин
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Мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 містянина, - заступник голови МВС Геращенко

Мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 містянина, - заступник голови МВС Геращенко

Місцеві органи влади також відповідають за здоров'я городян. На здоров'я людей може позначитися відмова мерів посилювати обмежувальні заходи, тому що це непопулярне рішення, а у них через два місяці вибори.

Про це заявив у коментарі Громадському радіо заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого в своїх містах", - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. 

Розподіл буде діяти з 3 серпня. У міських радах Луцька та Тернополя не погодилися з тим, що міста віднесли до "червоної зони".

Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу пояснив, що є чотири показники, за якими визначають, в яку зону віднесуть місто. Ці показники враховують сумарно, тому якщо один показник завищений, а інші в нормі - ймовірно, місто не потрапить в червону зону. Так, в Києві фіксують велику кількість хворих, але столиця не перевищує певні показники поширення вірусу.

карантин (18172) мер (510) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+57
ВСЯ ОДЕССА БЕЗ МАСОК - а они прицепились к западной Украине
Странно
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02.08.2020 19:59 Відповісти
+45
Я что то пропустил и у нас новый министр здравоохранения? или мусора о здоровье стали беспокоиться. чтоб здоровых граждан калечить?
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02.08.2020 20:03 Відповісти
+44
"Те мэры городов, которые занимаются популизмом"
-------
Антоха обвиняет людей в популизме. Антоха, который чепион по популизму и пополизингу...
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02.08.2020 20:01 Відповісти
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А не хочет оно прокомментировать, как кум путена едет в Крым с полициянтами?
Это как называется?
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03.08.2020 13:02 Відповісти
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