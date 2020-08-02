Мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 містянина, - заступник голови МВС Геращенко
Місцеві органи влади також відповідають за здоров'я городян. На здоров'я людей може позначитися відмова мерів посилювати обмежувальні заходи, тому що це непопулярне рішення, а у них через два місяці вибори.
Про це заявив у коментарі Громадському радіо заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого в своїх містах", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19.
Розподіл буде діяти з 3 серпня. У міських радах Луцька та Тернополя не погодилися з тим, що міста віднесли до "червоної зони".
Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу пояснив, що є чотири показники, за якими визначають, в яку зону віднесуть місто. Ці показники враховують сумарно, тому якщо один показник завищений, а інші в нормі - ймовірно, місто не потрапить в червону зону. Так, в Києві фіксують велику кількість хворих, але столиця не перевищує певні показники поширення вірусу.
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