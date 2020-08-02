"Укрзалізниця" веде переговори зі страховою компанією про виплати жертві побиття у потязі Маріуполь-Київ, - представник Наглядової ради УЗ Лещенко

Ситуацію навколо побиття жінки в поїзді сполученням Маріуполь - Київ контролюють органи операційного управління "Укрзалізниці".

Про це повідомив у фейсбуці голова комітету з питань комплаєнсу і антикорупції в Наглядовій раді "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що вже другий день перебуває в комунікації з в.о. голови правління. Лещенко планує направити звернення, щоб "Укрзалізниця" ініціювала службову перевірку дій провідників і начальника поїзда.

За інформацією Лещенка, зараз операційне управління УЗ вивчає питання, з юридичної точки зору ця ситуація підпадає під визначення "нещасного випадку", який покриває страхування, або це має трактуватися як "умисні дії".

"Виконавчі органи управління УЗ в переговорах зі страховою, щоб вони покрили цей випадок", - додав він.

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Член Наглядової ради також нагадав, що транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, її ліквідували в 2015 році. Додає, що відновлення цього підрозділу - це компетенція не УЗ, а народних депутатів.

"Щодо нинішньої ситуації, то УЗ як ніхто інший зацікавлена в безпеці пасажирів, збереженні доброї репутації компанії та покращенні сервісу перевезень попри встановлений урядом тариф, який робить такі перевезення збитковими, без належної компенсації бюджетом цих збитків", - запевнив Лещенко.

Він уточнив, що УЗ тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах, щоб ті забезпечували громадський порядок.

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"Водночас поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. В масштабах УЗ це додаткові 250 мільйонів гривень щороку - нагадаю, без жодної компенсації збитків пасажирських перевезень", - пояснив Лещенко.

Воночас, за його словами, пасажири за рік сплачують близько 2 мільярдів гривень ПДВ, і з цих податків утримується поліція, тому цілком логічно, щоб гроші платників податків ішли на забезпечення громадського порядку цих самих платників податків у тому числі у потягах - силами Національної поліції України..



Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.