"Укрзалізниця" веде переговори зі страховою компанією про виплати жертві побиття у потязі Маріуполь-Київ, - представник Наглядової ради УЗ Лещенко
Ситуацію навколо побиття жінки в поїзді сполученням Маріуполь - Київ контролюють органи операційного управління "Укрзалізниці".
Про це повідомив у фейсбуці голова комітету з питань комплаєнсу і антикорупції в Наглядовій раді "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що вже другий день перебуває в комунікації з в.о. голови правління. Лещенко планує направити звернення, щоб "Укрзалізниця" ініціювала службову перевірку дій провідників і начальника поїзда.
За інформацією Лещенка, зараз операційне управління УЗ вивчає питання, з юридичної точки зору ця ситуація підпадає під визначення "нещасного випадку", який покриває страхування, або це має трактуватися як "умисні дії".
"Виконавчі органи управління УЗ в переговорах зі страховою, щоб вони покрили цей випадок", - додав він.
Член Наглядової ради також нагадав, що транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, її ліквідували в 2015 році. Додає, що відновлення цього підрозділу - це компетенція не УЗ, а народних депутатів.
"Щодо нинішньої ситуації, то УЗ як ніхто інший зацікавлена в безпеці пасажирів, збереженні доброї репутації компанії та покращенні сервісу перевезень попри встановлений урядом тариф, який робить такі перевезення збитковими, без належної компенсації бюджетом цих збитків", - запевнив Лещенко.
Він уточнив, що УЗ тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах, щоб ті забезпечували громадський порядок.
"Водночас поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. В масштабах УЗ це додаткові 250 мільйонів гривень щороку - нагадаю, без жодної компенсації збитків пасажирських перевезень", - пояснив Лещенко.
Воночас, за його словами, пасажири за рік сплачують близько 2 мільярдів гривень ПДВ, і з цих податків утримується поліція, тому цілком логічно, щоб гроші платників податків ішли на забезпечення громадського порядку цих самих платників податків у тому числі у потягах - силами Національної поліції України..
Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі Маріуполь-Киів один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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"Шини тут і тут, тут тріщина. У кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми всюди. По всій голові. Він із мене вирвав сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт", - розповіла потерпіла.
28-річна Анастасія їхала до родичів. Із Запоріжжя до Києва із 6-річним сином Захаром вона виїхала вночі. О третій годині ночі, коли вони спали, в купе пробрався чоловік у трусах і заблокував двері, почав бити й роздягати жінку. Вона почала кричати. У результаті їй із дитиною вдалося вирватися від нападника.
Злочинця три години охороняло керівництво потяга, поки він не прибув до Києва. Весь цей час постраждалу на пероні чекав чоловік. Син Лугової важко переніс напад. На нього чекають заняття з психологом, які почнуться з понеділка. "Він стільки разів переказав цю історію. Щоразу проживаючи це й щоразу він доходив до сліз. Він каже: "Мамо, прости, що я тебе не врятував»
але і в кожному квитку закладена вартість "сраховки" пасажира від різних...нещасть
Такая у вас логиа?
Іноді буває краще сконцентруватись і не відволікатись.
У вагоні є працівники які відповідають за те, що відбуваеться у вагоні. Вони не повинні десь переховуватись. А повинні працювати - всю зміну. І якщо роздітий чоловік тиняються вагоном і перетягує побиту жінку з купе в купе, то цим повинен займатися працівник Укрзалізниці.
скорее всего, по разным...как бы сказать.. "определениям" разные суммы
Пацаны, брутально грабившие под журналистской ложей члена Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, смущенно обернулись. Это оказались народные депутаты Дубинский и Бужанский.
- Ну, это, шеф, вы ж сами говорили, что членам Наблюдательных советов сильно много платят бабла, наблюдать у нас уже выгоднее, чем работать, - объяснил Бужанский, снял с Лещенко очки, бросил на пол и с хрустом раздавил их каблуком. - Жирует на нашем трудовом горбу, падла бородатая!
Дубинский нащупал в исподнем члена Набсовета толстый пресс купюр, которые тот всю жизнь копил на новый диджейский пульт, и незаметно для Бужанского переправил себе в карман.
- Все для мамы, - непонятно пробормотал он.
- Так, пацаны, не балуйтесь, - миролюбиво сказал Зеленский. - Сережа свою зарплату заслужил честным трудом, а вот вы невнимательно слушали. Когда я говорил про премии в Наблюдательных советах, я имел в виду только иностранцев, потому что украинцы в этих советах уже чувствуют себя национальным меньшинством.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся.
- Ну ты и лох, Голобородько! - подлизываясь к одиозному барыге, выкрикнул провокатор из сектора ЕС.
В тот же миг Зеленский узнал его: это был противный депутат Гончаренко.
- Не смей переходить со мной на личности, ты, гад! - прошипел президент и быстро зашагал по залу в сторону галерки ЕС
Страховой сбор (страховой платеж) - обязательное страхование от несчастных случаев в транспорте.
Неща́сний ви́падок (подія) - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1 тілесні пошкодження або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть , інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного ймовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що призвели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Нещасний випадок - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть ("ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
Далее , из ответственности Укрзализныци:
"С апреля 2013 года «Укрзализныця» отказалась от тогдашней милиции в вагонах. Якобы, это оказалось нерационально. Сейчас отвечают за безопасность начальник поезда либо проводники. "
А еще более странно, что Лещенко ведет переговоры от имени УЗ... Как кто??? Он не должностное лицо УЗ!!!
Перевозчик, легальный,ПО ЗАКОНУ страхует пассажира на какой случай?!
Зебилы, мозг?
- Сынуля, ты там по барам не весь чвой годовой навар с УЗ просрал - надо бы бабе-терпиле шо-нибудь на карточку кинуть, шоб она заткнулась...
Сууукиии! Месячную зарплату членов правления УЗ на выплату компенсаций избитым, обворованным и заболевшим после поездок!
В поезде был бригадир с проводниками, которые полностью отвечают за безопасность пассажиров - вот их вместе с руководством и правлением положить на рельсы перед Интерсити. И начать сначала!