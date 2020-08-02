Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус

Президентські вибори в США відбудуться третього листопада. Задавшись питанням про те, чи не слід відкласти голосування, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу голосування поштою.

Про це заявив керівник апарату Білого дому Марк Медоус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми збираємося провести вибори третього листопада, і президент має намір здобути перемогу", - сказав Медоус, виступаючи на телеканалі CBS.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою в зв'язку з загрозою коронавірусу.

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