Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус
Президентські вибори в США відбудуться третього листопада. Задавшись питанням про те, чи не слід відкласти голосування, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу голосування поштою.
Про це заявив керівник апарату Білого дому Марк Медоус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми збираємося провести вибори третього листопада, і президент має намір здобути перемогу", - сказав Медоус, виступаючи на телеканалі CBS.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою в зв'язку з загрозою коронавірусу.
Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА
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прекращение гос. финансинарования почты - подставит под огромное сомнение результат голосования майл ин....
мне ли тебе рассказывать?
Байден некcт CША ПРЕЗИДЕНТ!кацапия,мыль сраку
на крайняк он их отрицнет.
он сам не уйдет - демократии молчать!
походу у нас тоже обнуленышь нарисовалс - не хуже ***** между прочим - тварь такая же....