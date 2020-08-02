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Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус

Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус

Президентські вибори в США відбудуться третього листопада. Задавшись питанням про те, чи не слід відкласти голосування, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу голосування поштою.

Про це заявив керівник апарату Білого дому Марк Медоус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми збираємося провести вибори третього листопада, і президент має намір здобути перемогу", - сказав Медоус, виступаючи на телеканалі CBS.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив припущення, що можливо було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою в зв'язку з загрозою коронавірусу.

Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

вибори (6721) США (23426) Трамп Дональд (6137)


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Топ коментарі
+8
Судя по информации из США обоих Вовиков и их окружение ждут "веселые" времена
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02.08.2020 22:01 Відповісти
+7
SpaceX приводнился в Мексиканском заливе.. а где-то дебилы приводняются в фонтаны..
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02.08.2020 22:04 Відповісти
+7
він не наш. він вошдь малоросів
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02.08.2020 22:07 Відповісти
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ага
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02.08.2020 22:00 Відповісти
Судя по информации из США обоих Вовиков и их окружение ждут "веселые" времена
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02.08.2020 22:01 Відповісти
ну наш прымудрився заранее заиметь врагов в обоих лагерях и Трампа и Байдена...
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02.08.2020 22:04 Відповісти
він не наш. він вошдь малоросів
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02.08.2020 22:07 Відповісти
В США голосующего планктона -- не меньше, чем в Украине ( в процентах) Покажут им каких-нибудь "Скотов" или "Рыжий Спаситель" --- побегут на участки, "завіривши очі"...
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02.08.2020 22:23 Відповісти
SpaceX приводнился в Мексиканском заливе.. а где-то дебилы приводняются в фонтаны..
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02.08.2020 22:04 Відповісти
Трамп не планирует переносить президентские выборы, - руководитель аппарата Белого дома Медоус - Цензор.НЕТ 5002
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02.08.2020 22:07 Відповісти
Выборы то можно попытаться отложить. Но срок президентских полномочий в любом случае истекает в январе. И если к тому моменту нового президента не выберут, то его обязанности переходят спикеру конгресса, нынче это Нэнси Пелоси. Наверное это кто-то из окружения Трампу подсказал этот пренеприятнейшую новость и он начал "включать заднюю".
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02.08.2020 22:11 Відповісти
А шо никто не задался вопросом - а имеет ли ВООБЩЕ право Президент США переносить выборы? За 4 года сложилось такое впечатление, шо ни сам Рыжий, ни его люди не читали ни Конституцию, ни сопутствующие законы.
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02.08.2020 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w3wrQu_MgEQ Фантастический президент Дональд Трамп держит круговую оборону - "Заповедник", выпуск 103, сюжет 2
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02.08.2020 22:17 Відповісти
не имеет, но наглость берет все...
прекращение гос. финансинарования почты - подставит под огромное сомнение результат голосования майл ин....
мне ли тебе рассказывать?
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02.08.2020 22:23 Відповісти
Трамп не планував переносити президентські вибори, - керівник апарату Білого дому Медоус - Цензор.НЕТ 6468
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02.08.2020 22:23 Відповісти
А любитель аплодисментов выдержит ещё 4 года?
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02.08.2020 22:25 Відповісти
Повторить подвиг дважды не судимого Индюковича не сложно.\Ты идиот или прикинулся ВАЛЕНКОМ?
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02.08.2020 22:31 Відповісти
Space X - хлопцы дома!
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02.08.2020 22:19 Відповісти
И этот хотел обнулиться.
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02.08.2020 22:20 Відповісти
Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Полное видео полета https://www.obozrevatel.com/abroad/raketa-maska-crew-dragon-vozvraschaetsya-na-zemlyu-onlajn-translyatsiya.htm
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02.08.2020 22:21 Відповісти
Сидзиньпинь стал Обнуляйтером Китая ,потом Путлер,повторяют подвиги Фиделя Кастро и Джугашвили и прочих ублюдков типа Чаушеску и Джугашвили.... Маразм крепчает и Мавзолей наш бронепоезд против Мировой буржуазии...
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02.08.2020 22:23 Відповісти
Мухомора Каддафи...,но сказал два раза про Сралина...извиняюсь за товтологию...
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02.08.2020 22:25 Відповісти
Агов, цензор! Я понимаю, воскресенье, все такое...Но только шо удачно, планово у берегов Флориды приводнился Crew Dragon Илона Маска!!!
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02.08.2020 22:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TA2QEwU2Ggc Илон Маск оставил Роскосмос без космических распилов - "Заповедник", выпуск 66, сюжет 3
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02.08.2020 22:27 Відповісти
Я не розумію,чому в нас так всі за демократів? Це ж ліваки,які усіляко організації antifa і blm підтримують і спонсорують.Вам мало московітів і те що вони нам за 300 років наробили? Демократи, обіцяють соціалізм, і все загальну рівність,у всьому,а це не здійснено.Ми ж з насилу потрохи вирвались від подібної зарази.
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02.08.2020 22:25 Відповісти
потому что не читаем американских газет..
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02.08.2020 22:31 Відповісти
https://censor.net/user/20870 Та й наші змі обходять таку інформацію стороною.
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02.08.2020 22:53 Відповісти
Нормальные люди НЕ за демократов, а против психически неадекватного путинского пуделя Трампа. А, кстати, если кто не в курсе, демократы были Президентами США много разю И, слава богу, социализм не построили
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03.08.2020 00:40 Відповісти
https://censor.net/user/471800 Раніше демократи були проти комуністів,а зараз це нові комуністи.
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03.08.2020 01:54 Відповісти
Яких демократів?Це байдануті на городі косять маковиння-їх двічі американці вже виштовхнули в двері,а вони пхаються втретє у вікно на пандемії.Щось на зразок,як поросяче рило в червоному пір'ї-в Україні.
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02.08.2020 22:37 Відповісти
Скажет что голосование подтасовано, сфальсифицировано и отменит результаты в нескольких штатах. Хотя рыжая падла на прошлых выборах визжала о фальсификациях и выиграла их.
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02.08.2020 22:30 Відповісти
Трамп отличный президент. Американцы выберут его на второй срок.
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02.08.2020 22:36 Відповісти
Скажи НЕТ наркотикам!
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03.08.2020 00:41 Відповісти
На прошлых выборах победила Клинтонша с перевесом почти 3 миллиона голосов....,но в США своя специфика в Законодательстве...
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02.08.2020 22:36 Відповісти
трам уже никто...этот куйловских пес уже проиграл.
Байден некcт CША ПРЕЗИДЕНТ!кацапия,мыль сраку
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02.08.2020 22:37 Відповісти
Трамп никакой....,а в 2021 году у США будут серьезные финансовые пролемы...
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02.08.2020 22:38 Відповісти
Популист Трам роздал 4 триллиона долларов не только Бомжам и прочим не работающим...,на вынок выброшена большпя масса долларовой налички....
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02.08.2020 22:44 Відповісти
Одного я боюсь, что пиcец придет ДО ноября, до выборов, и Трамп - собака путинская, постарается сделать полную разруху в Америке потому что уже знает что ему капец и одновременно дать зеленый свет путину на полномасштабный вход в Украину..(с)
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02.08.2020 22:46 Відповісти
Наші люди думають,що США це бананова республіка,як Україна і що там можуть бути якісь агенти московитів,на високих посадах,як в Україні.Не вірте проплаченим політологам.Це їх робота нести нісенітниці,за це вони великі гроші отримують.
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02.08.2020 23:02 Відповісти
он и не может перенести выборы, даже если и планирует))... только Конгресс может
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02.08.2020 23:30 Відповісти
трамп планирует переносить президетские выборы.
на крайняк он их отрицнет.
он сам не уйдет - демократии молчать!
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02.08.2020 23:44 Відповісти
ему никто и не дал бы перенести - это были его глупые мысли вслух как всегда. авось пипл схавает... не удивлюсь, что после проигрыша появится справка о его неадекватности чтобы не сесть....
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02.08.2020 23:55 Відповісти
Эпоха клоунов подходит к концу
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03.08.2020 00:31 Відповісти
кароче так - у рыжего рейтинг не дотягивает? - выборы отклонить, задержать и вообще пресечь...
походу у нас тоже обнуленышь нарисовалс - не хуже ***** между прочим - тварь такая же....
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03.08.2020 02:44 Відповісти
Слава Богу в США работает система противовесов ветвей власти. А то бы такие неадекваты сидели бы у руля вечно. Он может и хотел бы отменить выборы,но кто же ему даст это сделать?
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03.08.2020 10:10 Відповісти
 
 