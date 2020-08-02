Українські консули відвідають 19 політв'язнів, яких РФ утримує у в'язницях Ростова-на-Дону, - Малишевський

Весь наступний тиждень в слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону заплановані консульські зустрічі з 19 українськими політв'язнями - громадянами України, які були затримані в окупованому Криму і вивезені.

Про це Громадському радіо повідомив генконсул в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми відвідаємо наших громадян, які Росією безпідставно звинувачуються у тероризмі, з числа "Алуштинської, Білогородської, 2-ї Бахчисарайської, Красногвардійської груп Хізб ут-Тахрір". А також Олега Приходька з міста Саки, за проукраїнські погляди якого ФСБ сфабрикувала справу про підготовку теракту".

Окрім перевірки умов їх утримання та стану здоров’я, відгуків про роботу адвокатів (усі 19 в’язнів ними забезпечені коштом державного бюджету України), консули поділяться новинами з Батьківщини, принесуть листи від рідних та перекажуть привітання з Курбан-байрамом кримським татарам.

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"У мене з колегами буде змога розповісти про роботу відновленої в МЗС України Платформи міжнародної адвокації звільнення політв’язнів, наступних кроків органів державної влади, причетних до цього складного процесу. Усім в’язням Генконсульством буде надана матеріальна допомога.

Про результати кожної з наших зустрічей будемо інформувати українські ЗМІ, а детальніше – рідних незаконно ув’язнених громадян України, які, на жаль, через коронавіруснні обмеження, введені Федеральною службою виконання покарань РФ, з березня позбавлені можливості побачень", — сказав Малишевський.