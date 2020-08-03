Масштабное исследование мутаций COVID-19 начали в Турции

В Турции начали масштабное исследование, цель которого - установить мутации коронавируса на территории страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщила руководительница Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюла Коруклуоглу, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно понять, похож ли вирус в марте на вирус в июне, или есть ли у образца вируса, отобранный на юго-востоке страны в апреле, сходные черты с теми, которые были собраны в черноморском регионе в том же месяце", - пояснила она.

Пробы собирали по всей стране в течение последних четырех месяцев. Лаборатории продолжают присылать образцы положительных случаев COVID-19 в главную, на основе которой создана соответствующая база. Результаты исследования будут объявлены примерно через месяц.

Также исследователь выразила убеждение, что снижение уровня смертности в стране связано с изменением протоколов лечения на основе последних научных знаний, но не из-за мутаций коронавируса.

За последние сутки в Турции от COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели 978. Было сделано более 40,2 тысячи тестов, 987 из которых - положительные. За все время пандемии было обнаружено более 232,8 тысячи случаев инфицирования, из них 5728 имели летальный исход, почти 216 500 инфицированных выздоровели.