Масштабное исследование мутаций COVID-19 начали в Турции

В Турции начали масштабное исследование, цель которого - установить мутации коронавируса на территории страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщила руководительница Национальной справочной лаборатории вирусологии главного управления общественного здоровья Гюла Коруклуоглу, информирует Цензор.НЕТ.

"Важно понять, похож ли вирус в марте на вирус в июне, или есть ли у образца вируса, отобранный на юго-востоке страны в апреле, сходные черты с теми, которые были собраны в черноморском регионе в том же месяце", - пояснила она.

Пробы собирали по всей стране в течение последних четырех месяцев. Лаборатории продолжают присылать образцы положительных случаев COVID-19 в главную, на основе которой создана соответствующая база. Результаты исследования будут объявлены примерно через месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 продолжает нести очень высокие риски для мира, пандемия продлится еще долго, - чрезвычайный комитет ВОЗ

Также исследователь выразила убеждение, что снижение уровня смертности в стране связано с изменением протоколов лечения на основе последних научных знаний, но не из-за мутаций коронавируса.

За последние сутки в Турции от COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели 978. Было сделано более 40,2 тысячи тестов, 987 из которых - положительные. За все время пандемии было обнаружено более 232,8 тысячи случаев инфицирования, из них 5728 имели летальный исход, почти 216 500 инфицированных выздоровели.

Цікаві статті про ковід 19 на самом соку за останній час. Дуже рекомендую
Вполне может оказаться, шо это не мутации, а разные вирусы, живущие с человечеством тысячи лет.
Цікаві статті про ковід 19 на самом соку за останній час. Дуже рекомендую
03.08.2020 00:21 Відповісти
Посилання можете дати?
03.08.2020 00:31 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ/videos
шукайте
https://www.youtube.com/watch?v=Sytl28SwU5I
оця стаття про корону огонь! рекомендую.
і канал теж не поганий, час від часу цікава інформація на ньому про росію про трампнаша і тп
дякую)
а от теперь пошло... ну ето....исследование....
полгода опоздания? - нагонят....
Судячи з такого гучного старту, можуть навіть випередити, але це вже може бути зашквар...
Можливо в когось і вакцина вже готова, але
ще неначасі її світити...
кацапська не тестована вакцина?
нехай вони, на "авось" її собі в дупу шпарять на "авось".
Курячий грипп набрался вирусов от свинячего и пошла вода мутация в Корону Мавзолейного Вируса типа Новичок с прибамбасами...
Вполне может оказаться, шо это не мутации, а разные вирусы, живущие с человечеством тысячи лет.
И тысячи лет летом подскакивала заболеваемость и смертность от этой "простой простуды" . Но Билл Гейтс с Алисой Селезневой отправился в далекое прошлое и купил все СМИ, чтобы люди об этом не узнали. И только суперагент 00М Меркава проник в святая святых...
Вали отсюда, побируха.
О, Вы возомнили себя владычыцей морскою цензорскою?
