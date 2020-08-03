Три замахи і "багато всяких дрібних капостей", - експолонянка терористів ОРДО Бучок розповіла про наслідки нападу

Валентина Бучок трохи більше місяця назад підірвалася на гранаті у дворі свого будинку в Іванопіллі Донецької області. Після нападу вона довго лікувалася і тепер чекає результатів розслідування того, що сталося.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа в жовтні 2014 року, коли вийшло відповідне розпорядження, в маленькому селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області. Я зареєструвалася там і потихеньку починала наводити там порядок. Це будинок батьків мого чоловіка, вони померли давно, і будинок був у нежитловому стані. До того ж я працювала в компанії ДТЕК і весь час чекала, коли наше керівництво запропонує нам роботу на неокупованій території. Але я, на жаль, не дочекалася цього. До полону я постійно їздила у вихідні в Іванопілля, а в Донецьк поверталася, тому що там працювала", - повідомила Бучок.

Жінку "затримали" в окупованому Донецьку навесні 2017 року і засудили за шпигунство на 17 років. Звільнили її за обміном у грудні 2019 року. Чоловік Бучок воював у зоні АТО, проте замахи на неї почалися після повернення з полону.

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"У мене є підозри. Я ж дуже активна людина, такою була і до війни. Я завжди боролася, коли порушували закон. Я працювала в компанії ДТЕК, і я не любила, коли порушують мої права. Коли відбулася російська агресія, коли в мій рідний Донецьк, в мій дім прийшла війна, я, звичайно, не залишилася осторонь. Я завжди і всюди говорила, що моя батьківщина - Україна і що Донецьк - це Україна. І працювала я на українському підприємстві. За це я згодом і потрапила в полон. Це ж не перший напад на мене, це був третій замах і багато всяких дрібних капостей", - повідомила Бучок.

Розслідування може тривати більш як півтора року.

"Військова прокуратура і поліція ведуть розслідування, впізнання. Але я вважаю, що зло має бути в будь-якому випадку покарано. Не може зло правити світом. Я вірю в добро. І я на своїй землі, я не пішла ні в Ростов-на-Дону, ні кудись в інше місце. Я перебуваю на своїй землі і нічого протизаконного не роблю. Тому зло все одно буде покарано, а для мене зло - це вся Росія", - заявила Бучок.

Самопочуття жінки залишає бажати кращого: "Хотілося б краще, ніж є насправді. З іншого боку, я задоволена, що хоч так. Могло бути інакше, гірше. Нормально. Осколки виходять, пухлина, набряки ще у мене є. Витягли 30 або навіть більше, але ще багато осколків залишилося в мені. Є такі осколки, які сидять глибоко, і сама я їх не дістану".

Вона впевнена, що окупація частини Донбасу - трагедія.

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"Моя особиста трагедія і трагедія тих людей, які народилися, працювали, виросли там, платили податки, щоб місто було гарним і доглянутим. Все це змінювалося буквально на очах. Колони танків дробили асфальт, коли я приїжджала на роботу, бачила там російських козаків, російську військову техніку, у мене обривалася серце. Я зрозуміла, що це надовго. Люди з проукраїнськими поглядами, які не запрошували "Путін, введи війська в місто", були, звичайно, пригнічені. Була надія і багато цього чекали, що український уряд відключить воду, відключить світло, перестане платити на окупованих територіях пенсії. Але, на жаль, все триває, як було. Є прислів'я: краще жахливий кінець, ніж безкінечний жах. Так ось для нас нескінченний жах триває", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.