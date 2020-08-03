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Новини Агресія Росії проти України
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Три замахи і "багато всяких дрібних капостей", - експолонянка терористів ОРДО Бучок розповіла про наслідки нападу

Три замахи і

Валентина Бучок трохи більше місяця назад підірвалася на гранаті у дворі свого будинку в Іванопіллі Донецької області. Після нападу вона довго лікувалася і тепер чекає результатів розслідування того, що сталося.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа в жовтні 2014 року, коли вийшло відповідне розпорядження, в маленькому селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області. Я зареєструвалася там і потихеньку починала наводити там порядок. Це будинок батьків мого чоловіка, вони померли давно, і будинок був у нежитловому стані. До того ж я працювала в компанії ДТЕК і весь час чекала, коли наше керівництво запропонує нам роботу на неокупованій території. Але я, на жаль, не дочекалася цього. До полону я постійно їздила у вихідні в Іванопілля, а в Донецьк поверталася, тому що там працювала", - повідомила Бучок.

Жінку "затримали" в окупованому Донецьку навесні 2017 року і засудили за шпигунство на 17 років. Звільнили її за обміном у грудні 2019 року. Чоловік Бучок воював у зоні АТО, проте замахи на неї почалися після повернення з полону.

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"У мене є підозри. Я ж дуже активна людина, такою була і до війни. Я завжди боролася, коли порушували закон. Я працювала в компанії ДТЕК, і я не любила, коли порушують мої права. Коли відбулася російська агресія, коли в мій рідний Донецьк, в мій дім прийшла війна, я, звичайно, не залишилася осторонь. Я завжди і всюди говорила, що моя батьківщина - Україна і що Донецьк - це Україна. І працювала я на українському підприємстві. За це я згодом і потрапила в полон. Це ж не перший напад на мене, це був третій замах і багато всяких дрібних капостей", - повідомила Бучок.

Розслідування може тривати більш як півтора року.

"Військова прокуратура і поліція ведуть розслідування, впізнання. Але я вважаю, що зло має бути в будь-якому випадку покарано. Не може зло правити світом. Я вірю в добро. І я на своїй землі, я не пішла ні в Ростов-на-Дону, ні кудись в інше місце. Я перебуваю на своїй землі і нічого протизаконного не роблю. Тому зло все одно буде покарано, а для мене зло - це вся Росія", - заявила Бучок.

Самопочуття жінки залишає бажати кращого: "Хотілося б краще, ніж є насправді. З іншого боку, я задоволена, що хоч так. Могло бути інакше, гірше. Нормально. Осколки виходять, пухлина, набряки ще у мене є. Витягли 30 або навіть більше, але ще багато осколків залишилося в мені. Є такі осколки, які сидять глибоко, і сама я їх не дістану".

Вона впевнена, що окупація частини Донбасу - трагедія.

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"Моя особиста трагедія і трагедія тих людей, які народилися, працювали, виросли там, платили податки, щоб місто було гарним і доглянутим. Все це змінювалося буквально на очах. Колони танків дробили асфальт, коли я приїжджала на роботу, бачила там російських козаків, російську військову техніку, у мене обривалася серце. Я зрозуміла, що це надовго. Люди з проукраїнськими поглядами, які не запрошували "Путін, введи війська в місто", були, звичайно, пригнічені. Була надія і багато цього чекали, що український уряд відключить воду, відключить світло, перестане платити на окупованих територіях пенсії. Але, на жаль, все триває, як було. Є прислів'я: краще жахливий кінець, ніж безкінечний жах. Так ось для нас нескінченний жах триває", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі в селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області.

Автор: 

напад (1139) Донбас (22357) Бучок Валентина (6)


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Топ коментарі
+35
Ну почему-то наша власть упорно не хочет слышать этот настоящий Донбасс. Подавай ей фейкометов от ФСБ. Эту женщину надо приглашать на все телеэфиры постоянно, чтобы она рассказывала упоротой вате, как на самом деле было. Кто бомбил Донбасс, кто развязал войну, и не сепаратисты, их там нет, там люди в основном живут даже слова такого не знали, а все заварил Путин с Россией.
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03.08.2020 01:19 Відповісти
+19
Вата,це мутовані потвори московської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва-савєцкій народ!!!)))
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03.08.2020 01:39 Відповісти
+17
Її позицією і її поглядами, можуть бути невдоволені з обох сторін, і це саме страшне,особливо при теперішній політичній ситуації в країні.
Одужання вам пані Валентино.
Все буде Україна....
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03.08.2020 03:41 Відповісти
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Ну почему-то наша власть упорно не хочет слышать этот настоящий Донбасс. Подавай ей фейкометов от ФСБ. Эту женщину надо приглашать на все телеэфиры постоянно, чтобы она рассказывала упоротой вате, как на самом деле было. Кто бомбил Донбасс, кто развязал войну, и не сепаратисты, их там нет, там люди в основном живут даже слова такого не знали, а все заварил Путин с Россией.
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03.08.2020 01:19 Відповісти
Росіі не потрібен Донбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в якості країни-сателіта !!))
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03.08.2020 01:27 Відповісти
Її позицією і її поглядами, можуть бути невдоволені з обох сторін, і це саме страшне,особливо при теперішній політичній ситуації в країні.
Одужання вам пані Валентино.
Все буде Україна....
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03.08.2020 03:41 Відповісти
Тому, що Валентина Бучок не грала в КВН з преЗедентом! А в КВН грав СівохА, тому влада й думає, що СівохА і Пушилін, це і є "настоящий Донбасс"!
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03.08.2020 09:38 Відповісти
вате доказьівать бесполезно
"зльіе люди не разумеют справедливости" (с)
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03.08.2020 01:33 Відповісти
Вата,це мутовані потвори московської селекціі,істоти без роду та племені ,колишня назва-савєцкій народ!!!)))
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03.08.2020 01:39 Відповісти
Це "Русский мир" в усій красі та всіма принадами !!))
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03.08.2020 01:40 Відповісти
Дуже жаль цю жінку, але їй треба було раніше виїжджати з тієї території та не працювати на Ахметова.
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03.08.2020 03:34 Відповісти
Куда выезжать? А как с жильем и работой? Проблема в том, что мы практически никак не помогаем реальным переселенцам (есть мизерные выплаты), зато кормим ватных пенсионеров, которые зарегистрировались переселенцами, а на самом деле ездят раз в 2 месяца к нам за пенсиями (20млрд грн. в год мы выплачиваем пенсий на оккупированный Донбасс, больше чем на закупку вооружений и ремонт и модернизацию военной техники)
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03.08.2020 14:21 Відповісти
Женщина молодец. Не теряет духа.
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03.08.2020 05:24 Відповісти
Быдло Донбасса не нужно РАБссии,своего дерьма 150 миллионов...
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03.08.2020 05:49 Відповісти
уже 130
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03.08.2020 07:25 Відповісти
А скільки "умовно чисто руських" без очей вузьких?
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03.08.2020 08:29 Відповісти
-Недавно украинские воины ребята в ООС на Донбассе взяли в плен узкоглазого российского фашиста оккупанта, рьяного строителя руцького фашистского мира. На вопрос что оно такое, он громогласно заорал я вам вяликоросса -руцькая ! Так вот когда ему выбили лишние зубы и обратно спросили. Он жалобно завыл, заскулил и выдал такой спич -шедевр: да, да я рузський, только моя глаз мал - мало узький, а нос савсемь чюток плюський а башка большой да шибко дурной и нога маленько кривой, а так я руський - рюзськой, кацап - лапотной бурято - финьськой, и я ещё и фашисть ядрёной путлинськой.. И что тогда делает этот такой рюський, фашист - оккупант путлинский на суверенной украинской земле Донбасса, да ещё и с оружием в руках ? Обратно оно скажет моя рюськая вай - вай заблудилась, очень шибко далеча аленя ловила. Выбора нет надо всех их до единого назад в фашистскую паРашу, и грузом - 200, так надежней, и кацапскому фюреру фашисту мордвину )(уйлу на радость, тогда больше уже они эти такие монголоидные - " вяликороссы - руцькие" разные отпускники, добровольцы, всякие абреки, переодетые кадровые -солдаты кацапы -оккупанты не заблудятся в Украине. И наши ребятки славяне очень крепко стараются, неиссякаемым потоком идёт груз - 200 дохлой кацапской падали этой гадкой лапотной нечисти -оккупантов обратно назад в их ужасную фашистскую ********* паРашу. Так но и тут напрашиваться такой вопрос, а что в этой ужасной фашистской лапотной уже закончились якобы русские но - угро - финны ? И теперь в ********* паРаша все якобы русские - славяне это сплошь одни монголоидные якуты, буряты, калмыки,чукчи... да так скоро и негроиды будут в этой не славянской паРаше как якобы шибко загорелыми русскими , вяликороссами - славянами. Вот тебе и вяликороссы - пиндосы!?
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03.08.2020 08:49 Відповісти
Не исключено, что мутируют в китайцев, процесс уже пошел.
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03.08.2020 09:36 Відповісти
Так звані руські, це генетична суміш ординців, тюрків і угрофінов, що визначає варварську ментальність людської маси, яка проживає на одній шостій частині суші землі. Дворянські роди, в тому числі знатні, цього етно-компоту, мають, в основному, татарське коріння.
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03.08.2020 13:47 Відповісти
"Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было."
То есть человек с проукраинской позицией считает что пенсии и энергоснабжение для оккупированных территорий это ужас без конца, очень интересно почему так не считают(считали) в офисе президента или озабоченные европейцы, гуманитарный кризис это оставлять все как есть, страна перекредитовывается из года в год что бы содержать эту клоаку и тем самым облегчать им продолжение военных действий. Хотя бы как ответную меру использовали экономические рычаги в ответ на убийства украинских военных.
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03.08.2020 09:13 Відповісти
К сожалению это не Крым, куда перекрыли "с боями" воду.
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03.08.2020 09:39 Відповісти
Воду в Крым перекрыли не из-за того, что хотели лишить их воды в принципе, а из-за того, что кацапы охренев от того с какой легкостью мы отдали им Крым решили не платить за воду вообще, типа на халяву поставлять будете, никуда не денетесь. И только после того как накопились долги за воду (насколько я помню сумма шла о 20-ти с лишним миллионов грн) был оприянто решение перекрыть крымский канал. А так, если бы кацапы не протупили и не пожадничали, воду бы в Крым поставляли бы так же как и на оккупированный Донбасс. при этом рассказывая про то. что там же наши люди.
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03.08.2020 14:13 Відповісти
Выздоравливай Валентина Бучок!
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03.08.2020 09:28 Відповісти
Сивоху, шефира, братів ермаків на кілька місяців переселити в Донецьк. Щоб особистим прикладом довели що "..на той стороне такие же люди..". Тоді може повірю і буду за реінтеграцію ОРДЛО
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03.08.2020 09:28 Відповісти
"Была надежда и многие этого ждали, что украинское правительство отключит воду, отключит свет, перестанет платить на оккупированных территориях пенсии. Но, к сожалению, все продолжается, как было. Есть пословица: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Так вот для нас бесконечный ужас продолжается", - подытожила женщина." - вот чего требуют патриоты Украины оставшиеся в оккупации - перестаньте кормить оккупантов и вату. Зато шоколадка с зельцманом делают все для того, чтобы оккупация Донбасса и Крыма обходилась кацапам как можно дешевле и чтобы каждый украинец из своего кармана оплачивал содержание дамбасянской ваты и террористов.
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03.08.2020 14:06 Відповісти
Держитесь, Валентина. Здоровья Вам.
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03.08.2020 18:34 Відповісти
 
 