В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" Оракзая

Служба розвідки Афганістану повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".

Афганські силовики 1 серпня вбили одного з ватажків "Ісламської держави" в ході спеціальної операції поблизу Джалалабаду - столиці провінції Нангархар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Уточнюється, що ліквідований Асадулла Оракзай - керівник розвідки і один з ватажків "Ісламської держави" в Афганістані. Його підозрюють у причетності до кількох нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти.

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