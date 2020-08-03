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Новини
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В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" Оракзая

В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків

Служба розвідки Афганістану повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".

Афганські силовики 1 серпня вбили одного з ватажків "Ісламської держави" в ході спеціальної операції поблизу Джалалабаду - столиці провінції Нангархар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Уточнюється, що ліквідований Асадулла Оракзай - керівник розвідки і один з ватажків "Ісламської держави" в Афганістані. Його підозрюють у причетності до кількох нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти.

Читайте: Протягом першого півріччя СБУ заборонила в'їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Афганістан (493) ліквідація (4089) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+6
Censor.net.ua - "разведки Афганистана сообщила......"
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 157
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03.08.2020 01:43 Відповісти
+4
Там от Еревана до границы меньше 20 км) Так что турки спокойно летали над своей территорией)))
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03.08.2020 01:59 Відповісти
+4
З цієї ж серії:

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 7112
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03.08.2020 07:12 Відповісти
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Censor.net.ua - "разведки Афганистана сообщила......"
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 157
показати весь коментар
03.08.2020 01:43 Відповісти
Там от Еревана до границы меньше 20 км) Так что турки спокойно летали над своей территорией)))
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03.08.2020 01:59 Відповісти
Там де-то в 53 километрах от Еревана - кацапская военная база в Гюмри, а чуваки, которые ведут телеграмм-канал "Армянская Вендетта", скорее всего там и сидят.
Турки их трохи пугнули - а они подняли вой про атаку на Ереван.
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03.08.2020 08:32 Відповісти
Щось давно не було новин про Сирію.Щось незрозуміло,що там відбувається.Чи вже всім пофіг?
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03.08.2020 01:56 Відповісти
пока не увижу подтверждения по американским новостям - не поверю.

AP - не источник.
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03.08.2020 03:04 Відповісти
Тим більше, що вірмени захопили Карабах і тепер вони є зацікавленими особами.
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03.08.2020 03:27 Відповісти
як на мене - вірмени в Карабахі, кізякі на Донбасі = одне й теж саме = русня.
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03.08.2020 03:33 Відповісти
Параша тоже "может повторить":
В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 5635
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03.08.2020 06:42 Відповісти
З цієї ж серії:

В Афганистане заявили о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" Оракзая - Цензор.НЕТ 7112
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03.08.2020 07:12 Відповісти
Правильна писицца ссысрань.
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03.08.2020 13:50 Відповісти
Есть еще более страшное оружие:русская православная стрела со встроенным ЗАГСом.Где упала-там и женился
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03.08.2020 11:39 Відповісти
В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" Оракзая - Цензор.НЕТ 5788
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03.08.2020 14:29 Відповісти
Еще один самый главный террорист остался неликвидированный, Путин-бек зовется.
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03.08.2020 08:28 Відповісти
Як можна ліквідувати те, що закладено як програмний документ в самому Корані 1) всі мусульмани барти і 2) всі мусульмани повинні стирати кордони і об'єднуватись.
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03.08.2020 09:31 Відповісти
 
 