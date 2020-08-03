В Афганістані заявили про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" Оракзая
Служба розвідки Афганістану повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".
Афганські силовики 1 серпня вбили одного з ватажків "Ісламської держави" в ході спеціальної операції поблизу Джалалабаду - столиці провінції Нангархар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Уточнюється, що ліквідований Асадулла Оракзай - керівник розвідки і один з ватажків "Ісламської держави" в Афганістані. Його підозрюють у причетності до кількох нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти.
Топ коментарі
+6 Van-Basten Van-Basten
показати весь коментар03.08.2020 01:43 Відповісти Посилання
+4 Павел Стрембовский
показати весь коментар03.08.2020 01:59 Відповісти Посилання
+4 Welt Schmerz
показати весь коментар03.08.2020 07:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут ось у Вірменії дечого розпочинається ....:
Турки их трохи пугнули - а они подняли вой про атаку на Ереван.
AP - не источник.