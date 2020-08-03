Велика частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання через прорив труби в "сірій зоні" на Донбасі, - ОДА
У "сірій зоні" на водогоні діаметром 900 мм Горлівка-Торецьк 1 серпня о 05:15 стався прорив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації, цим водогоном вода подається з Горлівської фільтрувальної станції №2 в Торецьк.
"Для виконання ремонтних робіт необхідне узгодження від Спільного центру з контролю і координації припинення вогню. Отримали гарантії тиші з 3 серпня для проведення ремонтних робіт водопроводу в сірій зоні. До цього часу велика частина Торецька буде без централізованого водопостачання", - наголошується в повідомленні.
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