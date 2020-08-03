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Новини
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Велика частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання через прорив труби в "сірій зоні" на Донбасі, - ОДА

Велика частина Торецька залишилася без централізованого водопостачання через прорив труби в

У "сірій зоні" на водогоні діаметром 900 мм Горлівка-Торецьк 1 серпня о 05:15 стався прорив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облдержадміністрації, цим водогоном вода подається з Горлівської фільтрувальної станції №2 в Торецьк.

"Для виконання ремонтних робіт необхідне узгодження від Спільного центру з контролю і координації припинення вогню. Отримали гарантії тиші з 3 серпня для проведення ремонтних робіт водопроводу в сірій зоні. До цього часу велика частина Торецька буде без централізованого водопостачання", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

аварія (561) Донецька область (8824) водопостачання (838) Торецьк (508)


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Топ коментарі
+4
Опять гарантии тишины получили? Такие же гарантии как и гарантии когда рашисты расстреляли медиков которые раненных вытаскивали?
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03.08.2020 02:16 Відповісти
+3
Так, секундочку, я в замешательстве, неделю ссыте в уши что там уже режим полной тишины, всеобьемлющее перемирие, видимо сивоха про сантехников забыл, запомните, кроме режима полной тишины необходимо дополнительно прекращение огня на проведение сантехробот
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03.08.2020 05:41 Відповісти
+2
Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА - Цензор.НЕТ 6840
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03.08.2020 07:11 Відповісти
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Опять гарантии тишины получили? Такие же гарантии как и гарантии когда рашисты расстреляли медиков которые раненных вытаскивали?
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03.08.2020 02:16 Відповісти
Так, секундочку, я в замешательстве, неделю ссыте в уши что там уже режим полной тишины, всеобьемлющее перемирие, видимо сивоха про сантехников забыл, запомните, кроме режима полной тишины необходимо дополнительно прекращение огня на проведение сантехробот
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03.08.2020 05:41 Відповісти
Де ж можна побачити логіку в словах і діях недозрілих "зелених".
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03.08.2020 07:55 Відповісти
Ой . Ботяра. Соснул ты , вижу, от души . "Уставший от ваины"скот .
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03.08.2020 08:43 Відповісти
Большая часть Торецка осталась без централизованного водоснабжения из-за прорыва трубы в "серой зоне" на Донбассе, - ОГА - Цензор.НЕТ 6840
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03.08.2020 07:11 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/politics/lnr-platit-za-vodu-kopeykami-novosti-ukrainy-50071093.html
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03.08.2020 07:33 Відповісти
зеля урод отдал серую зону сепарам
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03.08.2020 08:48 Відповісти
ЗЄля взял вопрос под личний контроль.... Поки орки вбють з 10 ремонтників
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03.08.2020 09:31 Відповісти
Интересно,а товарисч Сталин чинил бы им водопровод или приказал бы(в лучшем случае) поставить колонку с механической помпой на месте прорыва трубы в серой зоне.Приходите,качайте,пейте,нам не жалко,мы ж не звери...
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03.08.2020 09:36 Відповісти
а сралін - це ордло? так його ніхто і не просить лагодити аби не стріляли в працівників...
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03.08.2020 09:45 Відповісти
Эта линия от нас идет к сепарам на насосную в Горловке питает водой сепарню ,а уже с нее питает Торецк. Вариант 100% надежности -перекрыть воду на Горловку,и сразу будет реальное перемирие.А по хорошему за 6 лет пора бы уже и отдельно свою линию провести в Торецк,а сепары пусть херячат сук на котором сидят,перебьют линию ,сами останутся без воды и уже они будут просить о перемирии.Так нет же мы легких путей не ищем ,проще рисковать жизнью ремонтников,оставлять город месяцами без воды и зимой и летом.А сепарам воду отрубать нельзя,это ж не гуманно,тьфу...зла не хватает!!!!!!!!!!!
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03.08.2020 10:24 Відповісти
 
 