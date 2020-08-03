За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС

Станом на 7 ранку 3 серпня 2020 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.



"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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Крім того, в штабі повідомили, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб. В зворотному напрямку – 739 осіб.

"З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонували", - додали в пресцентрі ОС.