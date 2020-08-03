За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Південного і Красногорівки, втрат немає, - штаб ОС
Станом на 7 ранку 3 серпня 2020 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.
"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Крім того, в штабі повідомили, що через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1247 осіб. В зворотному напрямку – 739 осіб.
"З вини окупантів КПВВ "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" не функціонували", - додали в пресцентрі ОС.
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Якщо орда обстрілює позиції Української Армії, то це ворожий обстріл. На який має бути відповідь.
Не брешіть, плісняві. Немає ніякого перемир'я, є зговір внутрішніх і зовнішніх ворогів проти України.
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Валерий Кондратюк, Глава Службы внешней разведки
Правильно?
Не время расслабляться. 01 августа, 2020,
https://zn.ua/internal/ne-vremja-rasslabljatsja.html
https://zn.ua/author/valeriy-kondratiuk Разведка назвала главные внешние угрозы для Украины ... И не прячьтесь за псевдонимом Порохобандерівець Если вы не нанятый ботан..
А ТЫ УДАРЬ МЕНЯ, УДАРЬ!
Зеленский: «Если саммит провалится,
я не начну войну на Донбассе»
Сергей Ирза
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
Один напал, другой в «защитной» стойке,
Вот только странный виден силуэт,
Немецких шлюх в такую позу в койке…
А тут Зеленский хочет тет-а-тет!
И Путин хочет - тет-а-тет удобней,
В придачу к позе ратный мазохизм… -
На Украину вешают оглобли,
Прикрыв «благим», простой идиотизм!
А ты ударь меня, ударь! Я не отвечу!
Я, плетью руки, взгляд из-под бровей…
Так Украину-Матушку увечат,
Средь чиста поля русский и еврей!
04.12.2019