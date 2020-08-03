Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 3 серпня у світі зареєстрували 217 901 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,4 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 18 236 404 випадки інфікування і 692 817 смертей через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 158 365 (+ 467 за добу), хворих - 4 813 647 (+ 49 038 за добу).
На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 2 733 677 інфікованих (+ 24 801 за добу) і 94 130 (+ 514 за добу) летальних випадків.
Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 804 702 особи (+52 783 за добу), кількість смертей - 38 161 (+ 758 за добу).
У Росії 850 870 хворих (+ 5 427 за добу) і 14 128 летальних випадки (+70 за добу).
Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 511 485 осіб (+ 8 195 за добу), кількість смертей - 8,366 (+ 213 за добу).
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Умерли - 1 500 000.
до померлих 1 500 000 від туберкульзу, ДОБАВИЛОСЬ ще 700 000 ( і це тільки за піврічча) , померлих від COVID 19.
ДОБАВИЛОСЬ суммарно смертей, яких би НЕ БУЛО, якщо б не коронавірус.
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
Мова про АБСОЛЮТНУ добавку КІЛЬКОСТІ смертей на Землі, за рахунок COVID 19.
Але, ти цього не розумієш.
Якщо людина вмерла від тубіка, і у нього знайшли анітела - пишуть у діагнозі: COVID-19.
И ответка в Русню пришла не с востока, а, обогнав весь шарик и мутировав, с запада.
Та й взагалі, шось їх не чутно.
Таки, дєдушка Дарвін був правий?