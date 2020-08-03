Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 серпня у світі зареєстрували 217 901 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 18 236 404 випадки інфікування і 692 817 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 158 365 (+ 467 за добу), хворих - 4 813 647 (+ 49 038 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​2 733 677 інфікованих (+ 24 801 за добу) і 94 130 (+ 514 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 804 702 особи (+52 783 за добу), кількість смертей - 38 161 (+ 758 за добу).

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У Росії 850 870 хворих (+ 5 427 за добу) і 14 128 летальних випадки (+70 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 511 485 осіб (+ 8 195 за добу), кількість смертей - 8,366 (+ 213 за добу).