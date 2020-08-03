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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 серпня у світі зареєстрували 217 901 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4,4 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 18 236 404 випадки інфікування і 692 817 смертей через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 692,8 тис. осіб, кількість інфікованих перевищила 18,2 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 158 365 (+ 467 за добу), хворих - 4 813 647 (+ 49 038 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - ​​2 733 677 інфікованих (+ 24 801 за добу) і 94 130 (+ 514 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 804 702 особи (+52 783 за добу), кількість смертей - 38 161 (+ 758 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мери, які відмовляються посилювати карантинні заходи, відповідатимуть за кожного померлого від COVID-19 містянина, - заступник голови МВС Геращенко

У Росії 850 870 хворих (+ 5 427 за добу) і 14 128 летальних випадки (+70 за добу).

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 511 485 осіб (+ 8 195 за добу), кількість смертей - 8,366 (+ 213 за добу).

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Количество заболевших туберкулезом в 2019г - 7 000 000.
Умерли - 1 500 000.
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03.08.2020 08:20 Відповісти
+1
Как по мне - в одной Индии должно столько быть, учитывая их санитарные условия. Или в Бангладеш - население столько как в Рашке(но культурней), а территория раз в 50 меньше
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03.08.2020 08:13 Відповісти
+1
Зачем выключаете свой мозг?
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
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03.08.2020 11:09 Відповісти
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Как по мне - в одной Индии должно столько быть, учитывая их санитарные условия. Или в Бангладеш - население столько как в Рашке(но культурней), а территория раз в 50 меньше
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03.08.2020 08:13 Відповісти
Комарі теж не всіх кусають.
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03.08.2020 08:19 Відповісти
та при чому комарі якщо в Італії всі сіли на дупу, а де медицина там і там? он у нас показники в 10 разів менші ніж навіть в Рашці - віриш? хіба може вони завищують спеціально(типу теж постраждали від свого вірусу))
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03.08.2020 09:25 Відповісти
Количество заболевших туберкулезом в 2019г - 7 000 000.
Умерли - 1 500 000.
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03.08.2020 08:20 Відповісти
R<<1.
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03.08.2020 09:04 Відповісти
От, на хвилинку, ввімкни мозок, і оброби ось цю інформацію:
до померлих 1 500 000 від туберкульзу, ДОБАВИЛОСЬ ще 700 000 ( і це тільки за піврічча) , померлих від COVID 19.
ДОБАВИЛОСЬ суммарно смертей, яких би НЕ БУЛО, якщо б не коронавірус.
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03.08.2020 10:54 Відповісти
Зачем выключаете свой мозг?
Туберкулез залечиватся минимум за пол-года. Коронавирус 2 недели. Выздоровевших от коронавируса 96%, от туберкулеза 10-15%.
Смертность от коронавируса 4,5-0,07%. Смертность от туберкулеза 30% ! В Украине ежедневная смертность от туберкулеза почти сравнялась со смертностью от коронавируса.
Какие приказные меры в государстве по сокращению распространения туберкулеза?
Как наше государство борется с распространением? Закрывает тубдиспансеры.
Я не призываю не защищаться от короны, я призываю добавить меры по выявлению и сокращению туберкулеза.
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03.08.2020 11:09 Відповісти

Мова про АБСОЛЮТНУ добавку КІЛЬКОСТІ смертей на Землі, за рахунок COVID 19.
Але, ти цього не розумієш.
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03.08.2020 12:23 Відповісти
Добре, що ти розумієш, люди не вмирають від COVID. Вони вмирають від загострення хронічних хвороб.
Якщо людина вмерла від тубіка, і у нього знайшли анітела - пишуть у діагнозі: COVID-19.
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03.08.2020 14:21 Відповісти
И всё-таки последовательность событий указывает на Новосибирский Вектор, а не Ухань.

И ответка в Русню пришла не с востока, а, обогнав весь шарик и мутировав, с запада.
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03.08.2020 09:07 Відповісти
https://svidok.online/ty-syacholitnya-istoriya5-spivisnuvannya-yaky-m-by-buv-nash-svit-yakby-vsi-virusy-zny-kly/
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03.08.2020 09:18 Відповісти
Шото ковід-дисидентів поменшало.
Та й взагалі, шось їх не чутно.
Таки, дєдушка Дарвін був правий?
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03.08.2020 10:39 Відповісти
 
 