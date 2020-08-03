УКР
С начала года в Украине утонули около 800 человек, в том числе 80 детей, - ГСЧС

С начала года на водных объектах Украины погибли 80 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибли около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасены около 250 человек, в том числе более 30 детей", - сказано в сообщении.

Как отмечают спасатели, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Поскольку взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформирована и обучены правилам безопасности, в частности, возле водоемов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД

Сообщается также, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.

смерть (6828) ГСЧС (5294) вода (1207)
Топ коментарі
+2
Для Европы - ЭТО ДИКОСТЬ
НУ А МВД спокойненько констатирует факт
А надо просто отправить Авакова в отставку
03.08.2020 08:22 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8IbHBkSdU Юрий Кукин: мы однажды вместе с Васей
03.08.2020 08:33 Відповісти
+2
Такими темпами самовбивства на воді і жертв віруса з втратами на фронті перевищать.
03.08.2020 08:41 Відповісти
Для Европы - ЭТО ДИКОСТЬ
НУ А МВД спокойненько констатирует факт
А надо просто отправить Авакова в отставку
03.08.2020 08:22 Відповісти
В Европе то купаться почти нигде нельзя. Да и нет тут культуры купания, отучили людей своими запретами. Чего не скажешь об Украине где люди в любую лужу лезут.
Придёшь на озеро где купаться можно, только родную русскую речь и слышишь. Только крикливые поляки разбавляют этот балаган своим присутствием.
03.08.2020 08:51 Відповісти
Софія, а при чому тут Аваков? "Дяденька, дяденька, там лифта нет!!!... Ху..ня-а-а-а!...". Я на тому тижні писав - був у приміському парку... Асфальтована ПІШОХІДНА !!! доріжка. Летять два "байкери". Махаю рукою, кричу: Стой!!!". У відповідь - "Пшёл нах!!!". Через секунду :"Трах! Бабах!!!", з-за повороту. Біжу туди. Лежать "два шматки металолому", а "байкери" сидять поряд, головами мотають... "Живі?!"... ""Намана... А чего не сказал, что там бурей дерево на дорогу свалило?..." Помовчав, плюнув, та пішов... Наче я-б, устиг все пояснить, поки вони по пішохідній доріжці летіли... Те ж саме і з пожежами, утопленнями...Газовщик ставив мені новий газовий лічильник, розповідав - прийшов у один будинок, з перевіркою. А там від газової магістралі, до плити, звичайний шланг гумовий, від пральної машини, підведений, і алюмінієвим дротом прикручений!!!... А Ви - "Авакова у відставку!!!" Так, є за що... Однак, саме тут він, в більшій частині, "не при ділах...".
03.08.2020 10:23 Відповісти
Пан Яр
Я этого Авакова увольняю ежедневно .он не справляется
03.08.2020 14:31 Відповісти
Там, нижче, "Баден", піснею Юрія Кукіна пояснює ВСЕ...
03.08.2020 14:52 Відповісти
Война на воде?
03.08.2020 08:24 Відповісти
Ограничить скорость на воде, поставить TrueCam-ы на пляжах.
03.08.2020 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8IbHBkSdU Юрий Кукин: мы однажды вместе с Васей
03.08.2020 08:33 Відповісти
Отож-бо, й воно...
03.08.2020 10:27 Відповісти
Такими темпами самовбивства на воді і жертв віруса з втратами на фронті перевищать.
03.08.2020 08:41 Відповісти
В Украине выросло поколение которое не умеет плавать - быдло-элита кравчуков которая грабит Украину 28 лет позакрывала или раскрала басейны вот украинцы и тонут. Доколе?
03.08.2020 09:26 Відповісти
"
Прибежали в избу дети
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
«Врите, врите, бесенята,-
Заворчал на них отец; -
Ох, уж эти мне робята!
Будет вам ужо мертвец!
Суд наедет, отвечай-ка;
С ним я ввек не разберусь;
Делать нечего; хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...
Где ж мертвец?» - «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.
Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец?
03.08.2020 09:39 Відповісти
утопленников почти половина ,от коронавирусных смертей
03.08.2020 10:02 Відповісти
Додай до потопельників загиблих в пожежах та ДТП !!)
03.08.2020 10:05 Відповісти
Хоч би не примусили в рятувальних кругах ходити....
03.08.2020 11:02 Відповісти
 
 