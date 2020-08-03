С начала года в Украине утонули около 800 человек, в том числе 80 детей, - ГСЧС
С начала года на водных объектах Украины погибли 80 детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибли около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасены около 250 человек, в том числе более 30 детей", - сказано в сообщении.
Как отмечают спасатели, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Поскольку взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформирована и обучены правилам безопасности, в частности, возле водоемов.
Сообщается также, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.
НУ А МВД спокойненько констатирует факт
А надо просто отправить Авакова в отставку
Придёшь на озеро где купаться можно, только родную русскую речь и слышишь. Только крикливые поляки разбавляют этот балаган своим присутствием.
Я этого Авакова увольняю ежедневно .он не справляется
