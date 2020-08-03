За добу на Львівщині виявили 138 нових випадків COVID-19, загалом 9 921 інфікований і 267 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 138 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 9 921 особи, 267 осіб померли, 2405 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 845 ПЛР-тестів, з них 138 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.

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Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксували 1112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих.