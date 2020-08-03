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За добу на Львівщині виявили 138 нових випадків COVID-19, загалом 9 921 інфікований і 267 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 138 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусна інфекція виявлена у 9 921 особи, 267 осіб померли, 2405 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 845 ПЛР-тестів, з них 138 - позитивні. Серед них львів'ян - 74.
Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня в Україні зафіксували 1112 нових випадків COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 72 168 інфікованих.
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