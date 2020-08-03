За добу в Україні виявили 990 нових випадків COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 73 158 інфікованих. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 серпня в Україні лабораторно підтверджено 990 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок понеділка 73 158 осіб, видужали - 39 876, померли з початку пандемії через COVID-19 1 738 осіб.

Зараз в Україні COVID-19 хворіють 31 544 людини.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (102) та у Львівській області (138).

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Зазначимо, що в Україні найбільшу кількість хворих COVID-19 за добу фіксували 26 червня 2020 року (1109 осіб) і 25 липня 2020 року (1106 осіб).