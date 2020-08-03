Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 5 місяців цього року тільки 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкові щеплення, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

"Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні регіону. Ризик в Україні віднесли до категорії високих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться.

Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.

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Темпи вакцинації від кору, паротиту та краснухи у перше півріччя 2020 року порівняно із аналогічним періодом 2019 року знизилися на 20%.