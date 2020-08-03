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Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Упродовж 5 місяців цього року тільки 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкові щеплення, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

"Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні регіону. Ризик в Україні віднесли до категорії високих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться.

Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.

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Темпи вакцинації від кору, паротиту та краснухи у перше півріччя 2020 року порівняно із аналогічним періодом 2019 року знизилися на 20%.

Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ 01

Автор: 

вакцина (4419) кір (201) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+3
Нужно ославить организм вакциной, что бы легче было коронавирусу?
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03.08.2020 10:12 Відповісти
+3
На сьогодні єдиним можливим джерелом зараження людини поліомієлітом є щеплення від поліомієліту.
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03.08.2020 11:05 Відповісти
+1
Полиомиелит для детей куда страшнее короновируса, так что родителям нужно выбирать - легкая простуда (а для детей именно такие последствия короновируса) или инвалидность их ребенка.
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03.08.2020 14:59 Відповісти
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Нужно ославить организм вакциной, что бы легче было коронавирусу?
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03.08.2020 10:12 Відповісти
Полиомиелит для детей куда страшнее короновируса, так что родителям нужно выбирать - легкая простуда (а для детей именно такие последствия короновируса) или инвалидность их ребенка.
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03.08.2020 14:59 Відповісти
Покажите это на данных статистики по заболеваемости за предыдущие годы.
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03.08.2020 15:10 Відповісти
Так в том, то и дело, что была почти тотальная вакцинация, а соответственно были лишь единичные случаи полиомиелита, и именно поэтому нужно заставить родителей сделать детям все прививки.
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03.08.2020 15:24 Відповісти
Не было никакой тотальной вакцинации в предыдущие годы, а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла.
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03.08.2020 16:10 Відповісти
"Не было никакой тотальной вакцинации в предыдущие годы" - можешь подтвердить свои слова или это просто очередной бред высосанный из пальца?
"а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла." - так эпидемии полиомиелита это все выдумки и вакцинировать людей начали зря? А может не было вообще никакого полиомиелита, или он вообще не страшный для здоровья? Хочется знать степень твоей шизофрении.
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03.08.2020 17:16 Відповісти
ты платный копеечный антипрививочный кацапотроль.
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04.08.2020 03:31 Відповісти
На сьогодні єдиним можливим джерелом зараження людини поліомієлітом є щеплення від поліомієліту.
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03.08.2020 11:05 Відповісти
Довіряти "вакцинам", коли при владі в країні клоуни, таксисти та інші манікюрниці == наражати своїх дітей на небезпеку.
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03.08.2020 12:27 Відповісти
Ты идиот, или прикидываешься??? По твоей "логике" не стоит соблюдать правила пожарной безоапсности, лчиной гигены или правила дорожного движения пока при власти клоуны и таксисты? Хотя ты скорее всего не идиот, ты кацапский тролль, толпы которых постоянно убеждают наших лохов том, что прививки это зло, эпидемий не существуют, макси носить не нужно и дальше по списку.
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03.08.2020 15:07 Відповісти
Огульное вакциновпаривание не имеет никакой аналогии с вашими дремучими сравнениями.
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03.08.2020 15:12 Відповісти
"Огульное вакцинирование" как раз и остановило эпидемии полиомиелита, кори, дифтерии и т.д.
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03.08.2020 15:26 Відповісти
Все дремучие методички своей секты уже открыл и штудируешь в предверии раздувания нового вакцинопсихоза?
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03.08.2020 16:12 Відповісти
Забавно читать от кацапского бота про методички и психозы.
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03.08.2020 17:17 Відповісти
 
 