Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
Упродовж 5 місяців цього року тільки 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкові щеплення, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.
"Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні регіону. Ризик в Україні віднесли до категорії високих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться.
Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.
Темпи вакцинації від кору, паротиту та краснухи у перше півріччя 2020 року порівняно із аналогічним періодом 2019 року знизилися на 20%.
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"а была такая же попытка раскрутить панику на лживых "заражениях" в западных областях. Но провокаторов вывели на чистую воду и афера быстро заглохла." - так эпидемии полиомиелита это все выдумки и вакцинировать людей начали зря? А может не было вообще никакого полиомиелита, или он вообще не страшный для здоровья? Хочется знать степень твоей шизофрении.