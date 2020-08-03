Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 33 людини, під час пожеж - 14, - ДСНС
Минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, під час пожеж загинуло 14 осіб, на водних об'єктах - 33.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними відомства, протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 4 людини.
Зареєстровано 2 тис. 551 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 70 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 63 пожежі, врятовано на пожежах 18 осіб і не допущено знищення вогнем 388 будинків і 43 од. техніки. Під час пожеж загинуло 14 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 5 млн 523 тис. грн.
З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 253 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 291 вибухонебезпечний предмет.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 33 людини.
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