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Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 33 людини, під час пожеж - 14, - ДСНС

Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 33 людини, під час пожеж - 14, - ДСНС

Минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, під час пожеж загинуло 14 осіб, на водних об'єктах - 33.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 4 людини.

Зареєстровано 2 тис. 551 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 70 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 63 пожежі, врятовано на пожежах 18 осіб і не допущено знищення вогнем 388 будинків і 43 од. техніки. Під час пожеж загинуло 14 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 5 млн 523 тис. грн.

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 253 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 291 вибухонебезпечний предмет.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 33 людини.

Автор: 

пожежа (4358) ДСНС (5166) вода (1184)


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За 28 лет правления кравчуков-кучм разграбивших Украину с олигархами, в Украине выросло поколение неумеющее плавать - вот дети и тонут. И они продолжают править и грабить Украину.
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03.08.2020 09:48 Відповісти
Протягом - то сквозняком по-русски. На протязі
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03.08.2020 09:54 Відповісти
Протяг по-украински сквозняк?
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03.08.2020 12:47 Відповісти
І війни не треба ...
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03.08.2020 09:56 Відповісти
Ще додати загиблих в ДТП !!! Це жох!!)))
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03.08.2020 09:56 Відповісти
Знайшов, кому "лайкать" - "батраку лахтинському"... А щодо "басейнів" - так ми вчились на річці і ставку, без басейнів... І діти в мене так само, плавать училися - правда, вже під нашим контролем... І на ставках, і в морі, і в Північнокримському каналі, і в Десні... Так що тут винні батьки, а не "кравчуки-кучми, що розграбували Україну...". Це все одно, що мамка одна, на суді, кричала, що винне "обчество" і вчителі у школі, що її син погано був вихований, став наркоманом і людину вбив...
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03.08.2020 10:37 Відповісти
Додам: Батько розказував: "Ішов на річку, купаться, так баба казала: "Утопишся - не приходь додому... Десяток дубців на спині поламаю!..."
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03.08.2020 10:39 Відповісти
 
 