Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 33 людини, під час пожеж - 14, - ДСНС

Минулого тижня, з 27 липня по 2 серпня, під час пожеж загинуло 14 осіб, на водних об'єктах - 33.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними відомства, протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 4 людини.

Зареєстровано 2 тис. 551 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 70 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 63 пожежі, врятовано на пожежах 18 осіб і не допущено знищення вогнем 388 будинків і 43 од. техніки. Під час пожеж загинуло 14 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 5 млн 523 тис. грн.

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 253 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 291 вибухонебезпечний предмет.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 33 людини.